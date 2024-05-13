Skidåkning i ett av världens största, modernaste – och mest klimatsmarta – skidområden.

Stort. Större. SkiWelt.

De nio charmiga alpbyarna Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf och Kirchberg bildar tillsammans SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental - ett av Österrikes största och mest moderna skidområden.

Redan hemifrån kan du utforska hela området via en virtuell 360° panoramatur och planera din perfekta dag i backarna.

275 kilometer skidglädje – för alla nivåer

SkiWelt bjuder på 275 kilometer pist och ett imponerande nätverk av 81 liftar som effektivt förbinder byarna och bergstopparna. Nybörjare trivs på de breda blå pisterna både i dalen och på höjden, medan mer erfarna åkare hittar både röda och svarta nedfarter i varje delområde.

Var 3,5:e kilometer väntar dessutom en mysig, familjedriven fjällstuga – perfekt för en paus med traditionella tyrolska rätter eller internationella favoriter i solen.

En hållbar vinterupplevelse

SkiWelt är inte bara ett av de största skidområdena – det är också ett av de mest hållbara i världen. Hela området drivs med 100 % grön el från tyrolsk vattenkraft, och flera liftar har egna solcellsanläggningar. Ett avancerat snösystem med GPS-teknik minimerar vatten- och energiförbrukning, utan att kompromissa med snötillgången.

Resultatet? En vintersemester med gott samvete – och lika mycket skidglädje.

Välkommen till en vinter full av österrikiskt Lebensgefühl i hjärtat av Tyrolen – där hållbarhet och skidåkning går hand i hand.