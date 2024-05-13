SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Ett av Österrikes största skidområden
Introduction
Stort. Större. SkiWelt.
De nio charmiga alpbyarna Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf och Kirchberg bildar tillsammans SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental - ett av Österrikes största och mest moderna skidområden.
Redan hemifrån kan du utforska hela området via en virtuell 360° panoramatur och planera din perfekta dag i backarna.
275 kilometer skidglädje – för alla nivåer
SkiWelt bjuder på 275 kilometer pist och ett imponerande nätverk av 81 liftar som effektivt förbinder byarna och bergstopparna. Nybörjare trivs på de breda blå pisterna både i dalen och på höjden, medan mer erfarna åkare hittar både röda och svarta nedfarter i varje delområde.
Var 3,5:e kilometer väntar dessutom en mysig, familjedriven fjällstuga – perfekt för en paus med traditionella tyrolska rätter eller internationella favoriter i solen.
En hållbar vinterupplevelse
SkiWelt är inte bara ett av de största skidområdena – det är också ett av de mest hållbara i världen. Hela området drivs med 100 % grön el från tyrolsk vattenkraft, och flera liftar har egna solcellsanläggningar. Ett avancerat snösystem med GPS-teknik minimerar vatten- och energiförbrukning, utan att kompromissa med snötillgången.
Resultatet? En vintersemester med gott samvete – och lika mycket skidglädje.
Välkommen till en vinter full av österrikiskt Lebensgefühl i hjärtat av Tyrolen – där hållbarhet och skidåkning går hand i hand.
Varför välja SkiWelt?
En av de största och modernaste skidorterna i världen
Flera utmärkelser för att vara världens mest hållbara skidort
En unik blandning av idylliska landskap, regionala traditioner och skidanläggningar i världsklass
9 bildsköna byar med ski-in/ski-out byar
275 km pister & 81 moderna liftar
Över 80 familjedrivna, mysiga stugor, bergsrestauranger och afterski-barer
Österrikes största kvällsåkningsskidort - 10 km pist för kvällsåkning
Rodelglädje dag och natt
Ta en dagsutflykt till Kufstein som är en vacker gammal stad med en fästning
Beläget bara 1 timme från Innsbruck, Salzburg och München
Aktiviteter i pisten
Tidig morgonåkning
Ta försprång i backen! Varje fredag och lördag från mitten av februari till slutet av mars kan du börja åka redan kl. 7.30 och njuta av orörda pister innan alla andra.
SkiWelt-tur
Åk 69-84 km skidor utan att någonsin ta en backe eller en lift två gånger (om du inte vill) - du kan ta turen medsols eller motsols.
Hållbar semester i SkiWelt
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental är ett av världens största skidområden och samtidigt ett av de mest hållbara.
Hållbarhet i fokus
SkiWelt har använt 100 % vattenkraft sedan 2002.
Solenergi spelar en allt större roll med soldrivna liftar som Sonnenlift i Brixen och den nya Eibergbahn.
Snöproduktionen är effektiv med 18 naturnära reservoarer och GPS-styrda pistmaskiner som minskar vatten- och energiförbrukning.
Det är enkelt att resa hållbart med tåg och buss, inklusive nattåg från flera europeiska städer.
Även under sommaren uppmärksammas området och har fått kvalitetsstämpeln för Österrikes bästa sommarbergbanor.
Erbjudanden
Lokala matupplevelser året runt
OI SkiWelt finns det gott om mat att njuta av – både vinter och sommar. På vintern kan du välja mellan över 80 mysiga stugor och restauranger i backarna, och på sommaren håller fler än 50 ställen öppet. Här kombineras lokala råvaror med tyrolsk gästfrihet, och du får äta med utsikt över över 70 alptoppar – inklusive det mäktiga Wilder Kaiser.
SkiWelt är känt för sina stora solterrasser och trevliga bemötande, vilket gör det enkelt att ta en paus – vare sig du åker skidor eller är ute och vandrar.
En lite extra upplevelse är "Frukost på berget", som erbjuds av över 30 stugor. Du får en rejäl frukost och fantastisk utsikt i alla väderstreck.
Det här händer i Skiwelt
Fira nyår
Fira nyår på hög höjd! Bergbanorna har extra öppettider och stugorna bjuder på speciella matupplevelser.
Ellmis jjulmarknad
Europas högst belägna julmarknad – 1 555 meter över havet. Upptäck lokalt hantverk, smaka på regionala delikatesser och känn julstämningen på riktigt. (Endast fredagar och lördagar!)
KitzSkiWelt-tur
Prova på världens längsta skidtur! Den 88 km långa turen från Tyrolen till SalzburgerLand, som förbinder SkiWelt och KitzSki, kan göras på en dag eller delas upp i etapper över flera dagar.
Fler tips
Alpstugor
Familjeägd restaurang på 1 829 m omgiven av mer än 70 tretusentoppar - regionalt säsongsbetonat kök.
Rustik stuga med solterrass och mysig öppen spis, populär bland kändisar.
Familjeägd stuga och gård nära bergsstationen Hexenwasser bergsstation.
Modern restaurang med utsikt över bergskedjan Wilder Kaiser.
Den äldsta stugan i regionen har välkomnat gäster i över 400 år.
Utsiktspunkter
Bergsstation Scheffau (1,650 m)
Toppkorset är tillgängligt på vintern via en vintervandringsled bredvid pisten, fantastisk utsikt över bergskedjorna Wilder Kaiser och Hohe Tauern.
Astberg (1,175 m)
Startpunkt för kälkbanan och en vintervandringsled till Going eller Ellmau, utsikt över Wilder Kaiser och Kitzbüheler Horn.
Hartkaiser (1,153 m)
Naturskön vintervandring, beundra Wilder Kaiser, bergskedjan Loferer och Kitzbühelalperna eller bege dig till familjevänliga Ellmis magiska värld.
Alpstugor
Familjeägd restaurang på 1 829 m omgiven av mer än 70 tretusentoppar - regionalt säsongsbetonat kök.
Rustik stuga med solterrass och mysig öppen spis, populär bland kändisar.
Familjeägd stuga och gård nära bergsstationen Hexenwasser bergsstation.
Modern restaurang med utsikt över bergskedjan Wilder Kaiser.
Den äldsta stugan i regionen har välkomnat gäster i över 400 år.
Utsiktspunkter
Bergsstation Scheffau (1,650 m)
Toppkorset är tillgängligt på vintern via en vintervandringsled bredvid pisten, fantastisk utsikt över bergskedjorna Wilder Kaiser och Hohe Tauern.
Astberg (1,175 m)
Startpunkt för kälkbanan och en vintervandringsled till Going eller Ellmau, utsikt över Wilder Kaiser och Kitzbüheler Horn.
Hartkaiser (1,153 m)
Naturskön vintervandring, beundra Wilder Kaiser, bergskedjan Loferer och Kitzbühelalperna eller bege dig till familjevänliga Ellmis magiska värld.
Resa hit
Med flygplan
Närmaste flygplatser är
Innsbruck (80 km)
Salzburg (80 km)
München, Tyskland (150 km)
Med tåg/buss
Ta tåget till
Kufstein (45 min från Innsbruck)
sedan en lokal buss till din destination eller shuttlebuss från Kufstein
Snälltåget kör direkt till Österrike. För att nå SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental, är Wörgl den mest praktiska hållplatsen.
Med bil
Från Tyskland: A12 München - Rosenheim - avfart Kufstein Süd eller Wörgl Ost
Från västra Österrike: Feldkirch - Innsbruck (A12 riktning München/Salzburg) - avfart Wörgl Ost
Från östra Österrike: Motorväg A1 till Salzburg - Bad Reichenhall - Lofer - Waidring - St. Johann in Tirol; riktning Wörgl till byarna Söll, Scheffau, Ellmau, Going; riktning Kitzbühel/Kirchberg till byarna Brixen im Thale - Westendorf - Hopfgarten - Kelchsau - Itter
Med flygplan
Närmaste flygplatser är
Innsbruck (80 km)
Salzburg (80 km)
München, Tyskland (150 km)
Med tåg/buss
Ta tåget till
Kufstein (45 min från Innsbruck)
sedan en lokal buss till din destination eller shuttlebuss från Kufstein
Snälltåget kör direkt till Österrike. För att nå SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental, är Wörgl den mest praktiska hållplatsen.
Med bil
Från Tyskland: A12 München - Rosenheim - avfart Kufstein Süd eller Wörgl Ost
Från västra Österrike: Feldkirch - Innsbruck (A12 riktning München/Salzburg) - avfart Wörgl Ost
Från östra Österrike: Motorväg A1 till Salzburg - Bad Reichenhall - Lofer - Waidring - St. Johann in Tirol; riktning Wörgl till byarna Söll, Scheffau, Ellmau, Going; riktning Kitzbühel/Kirchberg till byarna Brixen im Thale - Westendorf - Hopfgarten - Kelchsau - Itter
Kontakt
Dorf 84
6306 Söll
Telefon: +43 5333 400