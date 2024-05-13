Two skiers holding skis stand on a mountain peak gazing at snow-covered summits in evening light.
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SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Ett av Österrikes största skidområden

Skidåkning i ett av världens största, modernaste – och mest klimatsmarta – skidområden.

Stort. Större. SkiWelt.
De nio charmiga alpbyarna Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf och Kirchberg bildar tillsammans SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental - ett av Österrikes största och mest moderna skidområden.

Redan hemifrån kan du utforska hela området via en virtuell 360° panoramatur och planera din perfekta dag i backarna.

275 kilometer skidglädje – för alla nivåer

SkiWelt bjuder på 275 kilometer pist och ett imponerande nätverk av 81 liftar som effektivt förbinder byarna och bergstopparna. Nybörjare trivs på de breda blå pisterna både i dalen och på höjden, medan mer erfarna åkare hittar både röda och svarta nedfarter i varje delområde.

Var 3,5:e kilometer väntar dessutom en mysig, familjedriven fjällstuga – perfekt för en paus med traditionella tyrolska rätter eller internationella favoriter i solen.

En hållbar vinterupplevelse

SkiWelt är inte bara ett av de största skidområdena – det är också ett av de mest hållbara i världen. Hela området drivs med 100 % grön el från tyrolsk vattenkraft, och flera liftar har egna solcellsanläggningar. Ett avancerat snösystem med GPS-teknik minimerar vatten- och energiförbrukning, utan att kompromissa med snötillgången.

Resultatet? En vintersemester med gott samvete – och lika mycket skidglädje.

Välkommen till en vinter full av österrikiskt Lebensgefühl i hjärtat av Tyrolen – där hållbarhet och skidåkning går hand i hand.

Fakta Skiwelt
Höjd över havet620 till 1.869 m
Högsta punktenFleiding med 1.892 m
Sluttningar275 kilometer
Längdskidåkningsspår148.4 kilometer
Skidskolor22
Liftar81
Stugor & restauranger>80
Resa hit
Boende
Evenemang
Skidpass
Skidkarta
Skidskolor
SnösäkertFrån november till april

Varför välja SkiWelt?

  • En av de största och modernaste skidorterna i världen

  • Flera utmärkelser för att vara världens mest hållbara skidort

  • En unik blandning av idylliska landskap, regionala traditioner och skidanläggningar i världsklass

  • 9 bildsköna byar med ski-in/ski-out byar

  • 275 km pister & 81 moderna liftar

  • 22 skidskolor

  • Över 80 familjedrivna, mysiga stugor, bergsrestauranger och afterski-barer

  • Österrikes största kvällsåkningsskidort - 10 km pist för kvällsåkning

  • Rodelglädje dag och natt

  • Ta en dagsutflykt till Kufstein som är en vacker gammal stad med en fästning

  • Beläget bara 1 timme från Innsbruck, Salzburg och München

Läs mer om regionen

Aktiviteter i pisten

Tidig morgonåkning

Ta försprång i backen! Varje fredag och lördag från mitten av februari till slutet av mars kan du börja åka redan kl. 7.30 och njuta av orörda pister innan alla andra.

SkiWelt-tur

Åk 69-84 km skidor utan att någonsin ta en backe eller en lift två gånger (om du inte vill) - du kan ta turen medsols eller motsols.

Skidåkning kvällstid

Österrikes största nattskidort bjuder på 10 km upplysta pister. Upplev solnedgången och fortsätt sedan äventyret i de kvällsbelysta backarna!

Hållbar semester i SkiWelt

SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental är ett av världens största skidområden och samtidigt ett av de mest hållbara.

Hållbarhet i fokus

  • SkiWelt har använt 100 % vattenkraft sedan 2002.

  • Solenergi spelar en allt större roll med soldrivna liftar som Sonnenlift i Brixen och den nya Eibergbahn.

  • Snöproduktionen är effektiv med 18 naturnära reservoarer och GPS-styrda pistmaskiner som minskar vatten- och energiförbrukning.

  • Det är enkelt att resa hållbart med tåg och buss, inklusive nattåg från flera europeiska städer.

  • Även under sommaren uppmärksammas området och har fått kvalitetsstämpeln för Österrikes bästa sommarbergbanor.

Erbjudanden

SuperSkidveckor

6–19.12.2025 | 14.3–6.4.2026: –15 % på liftkort från 3-dagarskort.

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Familjeskidveckor

6–19.12.2025 | 14.3–6.4.2026: Gratis skidåkning för barn upp till 15 år.

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En smak av regionen

Lokala matupplevelser året runt

OI SkiWelt finns det gott om mat att njuta av – både vinter och sommar. På vintern kan du välja mellan över 80 mysiga stugor och restauranger i backarna, och på sommaren håller fler än 50 ställen öppet. Här kombineras lokala råvaror med tyrolsk gästfrihet, och du får äta med utsikt över över 70 alptoppar – inklusive det mäktiga Wilder Kaiser.

SkiWelt är känt för sina stora solterrasser och trevliga bemötande, vilket gör det enkelt att ta en paus – vare sig du åker skidor eller är ute och vandrar.

En lite extra upplevelse är "Frukost på berget", som erbjuds av över 30 stugor. Du får en rejäl frukost och fantastisk utsikt i alla väderstreck.

Njut av frukost på berget

Det här händer i Skiwelt

Fira nyår

2025-12-31
Söll, Ellmau, Hopfgarten

Fira nyår på hög höjd! Bergbanorna har extra öppettider och stugorna bjuder på speciella matupplevelser.

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Ellmis jjulmarknad

Ellmau Going

Europas högst belägna julmarknad – 1 555 meter över havet. Upptäck lokalt hantverk, smaka på regionala delikatesser och känn julstämningen på riktigt. (Endast fredagar och lördagar!)

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Winter Woodstock

2026-03-20 – 2026-03-22
Westendorf, Brixen im Thale

Winter Woodstock är tillbaka! Stämningen är bokstavligen på topp när en iskall blandning av varm brassmusik och svängig dansmusik fyller bergen.

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Insidertips

KitzSkiWelt-tur

Prova på världens längsta skidtur! Den 88 km långa turen från Tyrolen till SalzburgerLand, som förbinder SkiWelt och KitzSki, kan göras på en dag eller delas upp i etapper över flera dagar.

KitzSkiWelt-tur

Fler tips

Alpstugor

Utsiktspunkter

  • Bergsstation Scheffau (1,650 m)

    Toppkorset är tillgängligt på vintern via en vintervandringsled bredvid pisten, fantastisk utsikt över bergskedjorna Wilder Kaiser och Hohe Tauern.

  • Astberg (1,175 m)

    Startpunkt för kälkbanan och en vintervandringsled till Going eller Ellmau, utsikt över Wilder Kaiser och Kitzbüheler Horn.

  • Hartkaiser (1,153 m)

    Naturskön vintervandring, beundra Wilder Kaiser, bergskedjan Loferer och Kitzbühelalperna eller bege dig till familjevänliga Ellmis magiska värld.

Resa hit

Med flygplan

Närmaste flygplatser är

  • Innsbruck (80 km)

  • Salzburg (80 km)

  • München, Tyskland (150 km)

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Med tåg/buss

Ta tåget till

  • Kufstein (45 min från Innsbruck)

  • sedan en lokal buss till din destination eller shuttlebuss från Kufstein

  • Snälltåget kör direkt till Österrike. För att nå SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental, är Wörgl den mest praktiska hållplatsen.

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Med bil

  • Från Tyskland: A12 München - Rosenheim - avfart Kufstein Süd eller Wörgl Ost

  • Från västra Österrike: Feldkirch - Innsbruck (A12 riktning München/Salzburg) - avfart Wörgl Ost

  • Från östra Österrike: Motorväg A1 till Salzburg - Bad Reichenhall - Lofer - Waidring - St. Johann in Tirol; riktning Wörgl till byarna Söll, Scheffau, Ellmau, Going; riktning Kitzbühel/Kirchberg till byarna Brixen im Thale - Westendorf - Hopfgarten - Kelchsau - Itter

Läs mer
Ta kontakt med oss

Kontakt

Dorf 84

6306 Söll

Telefon: +43 5333 400

office@skiwelt.at
https://www.skiwelt.tirol/en/

Österrike väntar i vinter

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