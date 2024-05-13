Snow-covered alpine landscape with wooden huts, two people on snowshoes, mountain panorama in the background.
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Ferienregion TirolWest
Upplev natur, äventyr och äkta tyrolsk charm – från snöklädda toppar till mysiga dalar.

Ferienregion TirolWest bjuder på vintermagi med skidåkning, vandring och charmiga byar – ett naturnära paradis i västra Tyrolen nära Alpernas toppskidorter.

I västra Tyrolen, nära gränsen till Schweiz och Italien, ligger Ferienregion TirolWest – en naturnära region som samlar orterna Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins och Stanz. Omgiven av mjuka kullar och storslagna bergstoppar väntar ett vinterparadis som bjuder på mer än bara vackra vyer – här skapas minnen för livet.

Regionen utstrålar vintrig charm och erbjuder något för alla som söker en aktiv – eller avkopplande – vintersemester. Njut av nedfarterna i GenussSkigebiet Venet eller tystnaden i de snötäckta skogarna under en vintervandring. Dessutom ger läget nära några av Alpernas bästa skidorter möjlighet till variation – och med daglig skidshuttle från bara 10 euro per dag blir det enkelt att upptäcka nya backar varje dag.

Men Ferienregion TirolWest är så mycket mer än skidåkning. Här väntar romantiska snöskovandringar, mysiga vintervandringsleder och fartfyllda kälkbanor för både stora och små. Ett extra plus är det kostnadsfria förmånskortet TirolWest Card, som ger rabatter på allt från inträden till regionala sevärdheter till aktiviteter i naturparken Kaunergrat och andra vinterprogram i området. Kortet gäller dessutom för fri kollektivtrafik i hela Landeck-distriktet – året runt.

Fakta om regionen
SkidområdeVenet
Pister12 km
Längdspår14,8 km
Liftar4
Skidskola1
Högsta bergParseierspitze 3.036 m
Resa hit
Evenemang
Skidområde
Boende
Liftar
Liftkort

Tre saker som gör Ferienregion TirolWest till något extra

Skisafari – gränslös skidglädje

Från Ferienreigon TirolWest når du några av Alpernas mest kända skidområden. Med den dagliga skidshutteln upptäcker du nya backar varje dag.

Till skidupplevelserna

Utflykter – upplevelser utanför pisten

Vandra genom den magiska ravinen Zammer Lochputz eller njut av vinterlandskapet på längdskidor och snöskor i lugn takt.

Till vinteraktiviteterna

Mat – smakfulla upplevelser

Från lokala delikatesser på Landecks torgmarknad till prisbelönta fruktbrännvin – här får du njuta av Tyrolens smaker på riktigt.

Till mat- och dryckesupplevelserna

Höjdpunkter i bergen

I det drömlika alpina landskapet bjuder Ferienregion TirolWest på varierade vinterupplevelser – oavsett om du är i dalen eller uppe på höjderna, i solsken eller snöfall. Här väntar oförglömliga stunder för både stora och små.

Kvällsvandring i Zammer Lochputz

Upplev Tyrolens mest mystiska ravin i ett stämningsfullt kvällsljus. Varje måndag och onsdag från början av december till slutet av februari.

Till kvällsvandringen

Huskyvandring i Naturpark Kaunergrat

Vandra genom ett gnistrande vinterlandskap med en husky vid din sida – ett nära möte med naturen och djurens värld.

Till huskyvandringen

Vintergrillning i bergen

Njut av lokala specialiteter vid grillen och en makalös utsikt över snöklädda toppar – en smakupplevelse för alla naturälskare.

Mer om vintergrillningen

Upptäck Naturpark Kaunergrat

Följ med på guidade snöskovandringar, spåra vilda djur och upplev matningar i det fria – parken bjuder på äventyr för hela familjen.

Mer om Naturpark Kaunergrat

Bortom pisterna

Ferienregion TirolWest bjuder på ett imponerande utbud av bergsupplevelser som lockar både naturälskare och äventyrliga vintersportare. Här finns mycket att upptäcka även utanför skidbackarna:
Oförglömliga vinterminnen
De finaste..

Alphyttorna och utsiktsplatserna

I Ferienregion TirolWest väntar inte bara storslagna vyer utan också mysig alphyttor som inbjuder till en paus mitt i naturen. Upptäck regionens finaste utsiktsplatser och charmiga hyttor – med både oförglömliga vyer och lokala delikatesser.

Alphyttor

  • Zammer Alm
    Belägen i skidområdet Venet, direkt vid pisten – perfekt för en varm choklad mitt i åket.

  • Gogles Alm
    Mysig rastplats precis vid kälkbanan på sydsidan – idealisk för hela familjen.

Utsiktsplatser

Smak av Tyrolen – choklad med karaktär

Upptäck Tiroler Edle

Evenemang i Ferienregion TirolWest

Upplev oförglömliga vinterevenemang – från spektakulära shower till genuina traditioner som får hela regionen att leva upp.

Scheibenschlagen – Tyrolens eldritual

2026-02-21

Scheibenschlagen är en eldritual där glödande runda eller fyrkantiga skivor av bokträ slungas från höjder ner i dalen.

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Advent i region TirolWest

2025-11-30 – 2025-12-28
Landeck, Zams och Fließ

Ett varierat adventsprogram väntar – från stämningsfulla julmarknader och traditionella konserter till vintriga vandringar och mycket mer.

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Tips!

TirolWest Card: Det smarta kortet för din vintersemester

Med TirolWest Card får du tillgång till en mängd kostnadsfria aktiviteter och rabatter – redan från en övernattning! Kortet gäller i hela regionen och gör det enkelt att uppleva mer, för mindre.

Vad som ingår:

  • Gratis kollektivtrafik året runt
    Alla busslinjer i hela Landeck-distriktet ingår – perfekt för att ta dig runt utan bil.

  • Fri entré till lokala sevärdheter
    T.ex. Schloss Landeck, museerna i Fließ och den mystiska ravinen Zammer Lochputz.

  • Gratis skridskoåkning
    Fri tillgång till isbanor i regionen.

  • Guidad vinterupplevelse varje vecka
    Som häxvandringar, kvällsturer och vintergrillning.

  • Rabatter på teman och skidupplevelser
    T.ex. på vandringar och i skidområdet GenussSkigebiet Venet.

Läs mer om TirolWest Card

Hållbart resande året runt – med TirolWest Card

Med TirolWest Card reser du kostnadsfritt med kollektivtrafik i hela Landeck-distriktet – 365 dagar om året. Ett enkelt och miljövänligt sätt att upptäcka regionen utan bil.

Genom att ta bussen istället för bilen minskar du ditt koldioxidavtryck och bidrar till att bevara den alpina naturen. Kortet ger tillgång till ett brett nät av busslinjer – från stadstrafik till vandringsbussar – som tar dig till områdets vackraste platser, året runt.

Utforska landskapet, skydda miljön och res med gott samvete – allt med ett enda kort.

Läs mer om busslinjer och tidtabeller

Kontakt

Ferienregion TirolWest

Malserstraße 47a

6500 Landeck/Tirol

Telefon: +43 544 265 600

info@tirolwest.at
www.tirolwest.at

Österrike väntar i vinter

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