Ferienregion TirolWest bjuder på vintermagi med skidåkning, vandring och charmiga byar – ett naturnära paradis i västra Tyrolen nära Alpernas toppskidorter.

I västra Tyrolen, nära gränsen till Schweiz och Italien, ligger Ferienregion TirolWest – en naturnära region som samlar orterna Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins och Stanz. Omgiven av mjuka kullar och storslagna bergstoppar väntar ett vinterparadis som bjuder på mer än bara vackra vyer – här skapas minnen för livet.

Regionen utstrålar vintrig charm och erbjuder något för alla som söker en aktiv – eller avkopplande – vintersemester. Njut av nedfarterna i GenussSkigebiet Venet eller tystnaden i de snötäckta skogarna under en vintervandring. Dessutom ger läget nära några av Alpernas bästa skidorter möjlighet till variation – och med daglig skidshuttle från bara 10 euro per dag blir det enkelt att upptäcka nya backar varje dag.

Men Ferienregion TirolWest är så mycket mer än skidåkning. Här väntar romantiska snöskovandringar, mysiga vintervandringsleder och fartfyllda kälkbanor för både stora och små. Ett extra plus är det kostnadsfria förmånskortet TirolWest Card, som ger rabatter på allt från inträden till regionala sevärdheter till aktiviteter i naturparken Kaunergrat och andra vinterprogram i området. Kortet gäller dessutom för fri kollektivtrafik i hela Landeck-distriktet – året runt.