Ferienregion TirolWest
Upplev natur, äventyr och äkta tyrolsk charm – från snöklädda toppar till mysiga dalar.
Introduction
I västra Tyrolen, nära gränsen till Schweiz och Italien, ligger Ferienregion TirolWest – en naturnära region som samlar orterna Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins och Stanz. Omgiven av mjuka kullar och storslagna bergstoppar väntar ett vinterparadis som bjuder på mer än bara vackra vyer – här skapas minnen för livet.
Regionen utstrålar vintrig charm och erbjuder något för alla som söker en aktiv – eller avkopplande – vintersemester. Njut av nedfarterna i GenussSkigebiet Venet eller tystnaden i de snötäckta skogarna under en vintervandring. Dessutom ger läget nära några av Alpernas bästa skidorter möjlighet till variation – och med daglig skidshuttle från bara 10 euro per dag blir det enkelt att upptäcka nya backar varje dag.
Men Ferienregion TirolWest är så mycket mer än skidåkning. Här väntar romantiska snöskovandringar, mysiga vintervandringsleder och fartfyllda kälkbanor för både stora och små. Ett extra plus är det kostnadsfria förmånskortet TirolWest Card, som ger rabatter på allt från inträden till regionala sevärdheter till aktiviteter i naturparken Kaunergrat och andra vinterprogram i området. Kortet gäller dessutom för fri kollektivtrafik i hela Landeck-distriktet – året runt.
Tre saker som gör Ferienregion TirolWest till något extra
Skisafari – gränslös skidglädje
Från Ferienreigon TirolWest når du några av Alpernas mest kända skidområden. Med den dagliga skidshutteln upptäcker du nya backar varje dag.
Utflykter – upplevelser utanför pisten
Vandra genom den magiska ravinen Zammer Lochputz eller njut av vinterlandskapet på längdskidor och snöskor i lugn takt.
Höjdpunkter i bergenI det drömlika alpina landskapet bjuder Ferienregion TirolWest på varierade vinterupplevelser – oavsett om du är i dalen eller uppe på höjderna, i solsken eller snöfall. Här väntar oförglömliga stunder för både stora och små.
Kvällsvandring i Zammer Lochputz
Upplev Tyrolens mest mystiska ravin i ett stämningsfullt kvällsljus. Varje måndag och onsdag från början av december till slutet av februari.
Huskyvandring i Naturpark Kaunergrat
Vandra genom ett gnistrande vinterlandskap med en husky vid din sida – ett nära möte med naturen och djurens värld.
Vintergrillning i bergen
Njut av lokala specialiteter vid grillen och en makalös utsikt över snöklädda toppar – en smakupplevelse för alla naturälskare.
Bortom pisternaFerienregion TirolWest bjuder på ett imponerande utbud av bergsupplevelser som lockar både naturälskare och äventyrliga vintersportare. Här finns mycket att upptäcka även utanför skidbackarna:
Alphyttorna och utsiktsplatserna
I Ferienregion TirolWest väntar inte bara storslagna vyer utan också mysig alphyttor som inbjuder till en paus mitt i naturen. Upptäck regionens finaste utsiktsplatser och charmiga hyttor – med både oförglömliga vyer och lokala delikatesser.
Alphyttor
Zammer Alm
Belägen i skidområdet Venet, direkt vid pisten – perfekt för en varm choklad mitt i åket.
Gogles Alm
Mysig rastplats precis vid kälkbanan på sydsidan – idealisk för hela familjen.
Utsiktsplatser
Naturpark Kaunergrat – utsiktsplattform
Fantastisk vy över övre Inndalen.
Skidområdet Venet
360-graders utsikt över hela Tiroler Oberland.
Pilgrimsplatsen Kronburg - Zams
Utsikt över hela Ferienregion TirolWest
Smak av Tyrolen – choklad med karaktär
Evenemang i Ferienregion TirolWestUpplev oförglömliga vinterevenemang – från spektakulära shower till genuina traditioner som får hela regionen att leva upp.
Scheibenschlagen – Tyrolens eldritual
Scheibenschlagen är en eldritual där glödande runda eller fyrkantiga skivor av bokträ slungas från höjder ner i dalen.
TirolWest Card: Det smarta kortet för din vintersemester
Med TirolWest Card får du tillgång till en mängd kostnadsfria aktiviteter och rabatter – redan från en övernattning! Kortet gäller i hela regionen och gör det enkelt att uppleva mer, för mindre.
Vad som ingår:
Gratis kollektivtrafik året runt
Alla busslinjer i hela Landeck-distriktet ingår – perfekt för att ta dig runt utan bil.
Fri entré till lokala sevärdheter
T.ex. Schloss Landeck, museerna i Fließ och den mystiska ravinen Zammer Lochputz.
Gratis skridskoåkning
Fri tillgång till isbanor i regionen.
Guidad vinterupplevelse varje vecka
Som häxvandringar, kvällsturer och vintergrillning.
Rabatter på teman och skidupplevelser
T.ex. på vandringar och i skidområdet GenussSkigebiet Venet.
Hållbart resande året runt – med TirolWest Card
Med TirolWest Card reser du kostnadsfritt med kollektivtrafik i hela Landeck-distriktet – 365 dagar om året. Ett enkelt och miljövänligt sätt att upptäcka regionen utan bil.
Genom att ta bussen istället för bilen minskar du ditt koldioxidavtryck och bidrar till att bevara den alpina naturen. Kortet ger tillgång till ett brett nät av busslinjer – från stadstrafik till vandringsbussar – som tar dig till områdets vackraste platser, året runt.
Utforska landskapet, skydda miljön och res med gott samvete – allt med ett enda kort.
Ferienregion TirolWest
Malserstraße 47a
6500 Landeck/Tirol
Telefon: +43 544 265 600