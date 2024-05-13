Esterházy Castle in Eisenstadt, yellow Baroque façade with red roof, gravel path and lawn in front, blue sky.
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Eisenstadt
Sommarsemester i Haydns stad

På vintern
Eisenstadt, Haydns hemstad, förenar elegans med modernitet. Omgiven av vingårdar lockar staden med historiska sevärdheter och evenemang – perfekt för kulturälskare.

Det kulturella hjärtat i Burgenland

Eisenstadt, Burgenlands huvudstad, ligger bara 60 kilometer från Wien och bjuder på en charmig stadskärna, mestadels bilfri, som inbjuder till avkopplande promenader. I de små gränderna gömmer sig mysiga pubar och unika butiker som väntar på att upptäckas.

Stadens huvudattraktion är det imponerande Esterházy-palatset, där Joseph Haydn i nästan 30 år komponerade för prins Esterházy, vilket gav Eisenstadt smeknamnet "Haydnstadt". Detta musikaliska arv firas årligen under HERBSTGOLD-festivalen, som hyllar Haydns verk. Eisenstadt är en kulturell pärla där historisk charm möter musikens magi, inbäddad i Burgenlands vackra natur.

Fakta om Eisenstadt
Invånare:ca 17.400
Huvudstad i delstaten:Burgenland
Yta: ca42.91 km²
Höjd över havet:182 m

Haydnsalen i Esterházy-palatset imponerar med sin akustik och sina barockfresker. En magisk plats där Haydn själv musicerade och där musiken fortfarande lever idag!

Eisenstadt ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Esterházy-palatset: idag ett livligt kulturcentrum

Haydnsalen

Gloriette: före detta jaktslott, idag ett rekreationsområde

Gamla stan Promenad till den barocka stadskärnan

Landesgalerie Burgenland: förändrade perspektiv

Fördjupa dig i kompositören Joseph Haydns liv

Haydns kyrka (Bergkirche): Mausoleum under det norra tornet

Haydn Trail: tio stationer till platser där han verkade

Aktiviteter i och omkring Eisenstadt

Utvalda turer och utflykter

Guidade stadsrundturer

Gå Haydnpromenaden - virtuell flykt

Rundtur med nattväktare

Minnesvärda events

Klassisk Esterházy

2024-01-21 – 2024-12-19
Schloss Esterházy Esterhazyplatz 5, 7000 Eisenstadt

Artister i toppklass tar med gästerna på en musikalisk resa, där verk av Joseph Haydn står i centrum.

Klassisk.Esterházy

Nycklar till himlen - pianofestival

2025-05-23 – 2025-05-25
Eisenstadt, 7000 Eisenstadt

Pianokonst i alla dess former med en eklektisk blandning av genrer: från klassiskt till modernt.

Keys To Heaven - Pianofestival

Lovely Days Festival

2025-07-25
Schlosspark Esterházy, 7000 Eisenstadt

The Lovely Days bjuder på rockakter från 60- och 70-talet: upplev en festival full av klassiker i en unik atmosfär.

Festivalen Lovely Days

HERBSTGOLD - Festival

2024-09-11 – 2024-09-22
Schloss Esterházy Esterhazyplatz 5, 7000 Eisenstadt

Haydns musik väcks till liv varje år på Herbstgold-festivalen i konserter med Haydns filharmoniska orkester.

HERBSTGOLD - Festival

Berömda personligheter

Familjen Esterházy

De var bland de mest inflytelserika familjerna i Ungern och formade politiken, militären och kulturen. Deras stöd till konsten och palatset i Eisenstadt är legendariskt.

Den furstliga familjen Esterházy

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)

Haydn arbetade för Esterházys i 30 år som kapellmästare och formade wienklassicismen med sina verk.

Haydns hus Eisenstadt

Äta och dricka i Eisenstadt

Weinschwein Hofpassage

Saluhall Culinarium

Vingård Esterházy

Vinodlare

Vinotheque Selection Burgenland

Restaurang Henrici

Heurigen

Alm av Rabina

Boenden utöver det vanliga

Hotell Galantha

Parkhotel Eisenstadt

Semester utan bil

Resor med tåg och buss

Hoppa på tåget, koppla av och njut av resan. Jämfört med långa och utmattande bilfärder, som många upplevt, blir den nya tågförbindelsen mellan Wien och Eisenstadt ett attraktivt alternativ. På bara en timme når du din destination på ett smidigt och miljövänligt sätt.

Att lämna bilen hemma minskar både koldioxidutsläppen och sparar energi. Dessutom behöver du inte kompromissa med flexibiliteten när du väl är framme – fyra stadsbusslinjer tar dig enkelt runt i hela Eisenstadt. Denna satsning på hållbar mobilitet gör det enkelt att utforska stadens kultur, historia och natursköna omgivningar, samtidigt som det främjar miljömedvetet resande. Ett smart val för den medvetna resenären.

ÖBB
Upptäck Eisenstadt

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Praktiska tips

Tåg och buss

Stadsbuss och stadstaxi

Parkering

Vinjett och vägtull

Vanliga frågor

Eisenstadt, som idag är huvudstad i Burgenland, omnämndes första gången 1264. Staden har fått sitt namn tack vare sina befästa murar, som markerade att staden var en "järnstad" eller "Eherne" och betonade dess ointaglighet.

Efter att Burgenland införlivades i Österrike 1921 blev namnet Eisenstadt officiellt och allmänt antaget.

Eisenstadt utnämndes till provinshuvudstad i Burgenland 1925. Efter första världskriget och fördragen i St Germain och Trianon införlivades Burgenland i Republiken Österrike 1921 som den nionde och yngsta provinsen.

  • Esterházy-palatset

  • Haydn-huset

  • Slottsparken

  • Bergskyrkan (Haydnkirche)

  • Burgenlands provinsiella museum

  • Haydn-leden

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