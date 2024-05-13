Eisenstadt, Haydns hemstad, förenar elegans med modernitet. Omgiven av vingårdar lockar staden med historiska sevärdheter och evenemang – perfekt för kulturälskare.

Det kulturella hjärtat i Burgenland

Eisenstadt, Burgenlands huvudstad, ligger bara 60 kilometer från Wien och bjuder på en charmig stadskärna, mestadels bilfri, som inbjuder till avkopplande promenader. I de små gränderna gömmer sig mysiga pubar och unika butiker som väntar på att upptäckas.

Stadens huvudattraktion är det imponerande Esterházy-palatset, där Joseph Haydn i nästan 30 år komponerade för prins Esterházy, vilket gav Eisenstadt smeknamnet "Haydnstadt". Detta musikaliska arv firas årligen under HERBSTGOLD-festivalen, som hyllar Haydns verk. Eisenstadt är en kulturell pärla där historisk charm möter musikens magi, inbäddad i Burgenlands vackra natur.