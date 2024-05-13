Introduction
Det kulturella hjärtat i Burgenland
Eisenstadt, Burgenlands huvudstad, ligger bara 60 kilometer från Wien och bjuder på en charmig stadskärna, mestadels bilfri, som inbjuder till avkopplande promenader. I de små gränderna gömmer sig mysiga pubar och unika butiker som väntar på att upptäckas.
Stadens huvudattraktion är det imponerande Esterházy-palatset, där Joseph Haydn i nästan 30 år komponerade för prins Esterházy, vilket gav Eisenstadt smeknamnet "Haydnstadt". Detta musikaliska arv firas årligen under HERBSTGOLD-festivalen, som hyllar Haydns verk. Eisenstadt är en kulturell pärla där historisk charm möter musikens magi, inbäddad i Burgenlands vackra natur.
Eisenstadt ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Aktiviteter i och omkring Eisenstadt
Utvalda turer och utflykter
Minnesvärda events
Klassisk Esterházy
Artister i toppklass tar med gästerna på en musikalisk resa, där verk av Joseph Haydn står i centrum.
Nycklar till himlen - pianofestival
Pianokonst i alla dess former med en eklektisk blandning av genrer: från klassiskt till modernt.
Lovely Days Festival
The Lovely Days bjuder på rockakter från 60- och 70-talet: upplev en festival full av klassiker i en unik atmosfär.
Berömda personligheter
Familjen Esterházy
De var bland de mest inflytelserika familjerna i Ungern och formade politiken, militären och kulturen. Deras stöd till konsten och palatset i Eisenstadt är legendariskt.
Äta och dricka i Eisenstadt
Boenden utöver det vanliga
Resor med tåg och buss
Hoppa på tåget, koppla av och njut av resan. Jämfört med långa och utmattande bilfärder, som många upplevt, blir den nya tågförbindelsen mellan Wien och Eisenstadt ett attraktivt alternativ. På bara en timme når du din destination på ett smidigt och miljövänligt sätt.
Att lämna bilen hemma minskar både koldioxidutsläppen och sparar energi. Dessutom behöver du inte kompromissa med flexibiliteten när du väl är framme – fyra stadsbusslinjer tar dig enkelt runt i hela Eisenstadt. Denna satsning på hållbar mobilitet gör det enkelt att utforska stadens kultur, historia och natursköna omgivningar, samtidigt som det främjar miljömedvetet resande. Ett smart val för den medvetna resenären.
Burgenland-kortet
Burgenland Card erbjuder inträde och rabatter på mer än 270 av de vackraste attraktionerna och fritidsanläggningarna. Gratis från den första övernattningen i ett av över 650 partnerboenden.