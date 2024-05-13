Introduction
Eisenstadt, huvudstad i Burgenland, ligger bara 60 kilometer från Wien. Den charmiga gamla stadsdelen med sin gågata inbjuder till vinterpromenader bland kaféer, vinbarer och små butiker.
Stadens blickfång och största sevärdhet är slottet Esterházy, vackert upplyst under vintern. Här verkade Joseph Haydn i nästan 30 år för fursten Esterházy – därför kallas Eisenstadt ofta Haydn-staden.
En kulturell juvel som förenar historia, musik och vinkultur, inbäddad i Burgenlands vidsträckta landskap – idealisk för en vinterresa med känsla.
Eisenstadt på vintern ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Minnesvärda events
Eisenstadts julmarknad
Eisenstadts gågata förvandlas till en julmarknad vid juletid.
Adventsmarknad på Esterhazy-palatset
Under tre dagar har besökarna möjlighet att utforska den julpyntade barocka innergården och slottet.
Pannonisk julgala
Den exceptionella musikern Ferry Janoska från Burgenland bjuder återigen in en illustrer skara artister från klassisk musik, pop och underhållning för att tillsammans fira en musikalisk jul i pannonisk stil.
Berömda personligheter
Familjen Esterházy
De var en viktig ungersk familj som påverkade politiken, militären och kulturen, med legendariska beskyddare av konsten och Eisenstadt-palatset.
Äta och dricka i Eisenstadt
Regionala recept
Boenden utöver det vanliga
Miljövänlig resa med tåg och buss
Stig på, åk iväg, koppla av: så bekvämt kan semesterresan med tåg vara. I motsats till detta: vem känner inte till utmattningen efter en ansträngande bilresa? Det irriterar uppenbarligen allt fler människor. Desto glädjande är den nya tågförbindelsen mellan Wien och Eisenstadt. På bara en timme når gästerna sitt mål, inte bara bekvämt utan också på ett miljövänligt sätt.
Den som avstår från att använda bilen på semestern orsakar mindre koldioxidutsläpp och sparar energi. Oro för att inte vara tillräckligt flexibel på semestermålet är obefogad, eftersom fyra stadsbusslinjer transporterar besökarna till alla stadsdelar i Eisenstadt. Denna utveckling understryker engagemanget för en mer hållbar mobilitet och främjar nätverkandet inom regionen. Ett idealiskt val för alla som vill uppleva kultur, historia och natur.
Burgenland-kortet
Burgenland Card erbjuder inträde och rabatter på mer än 270 av de vackraste attraktionerna och fritidsanläggningarna. Gratis från och med den första övernattningen på ett av över 650 partnerboenden.