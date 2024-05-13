Eisenstadt fylls av musik, historia och vin även under vintern – mellan slottet Esterházy och gamla stadens gränder.

Eisenstadt, huvudstad i Burgenland, ligger bara 60 kilometer från Wien. Den charmiga gamla stadsdelen med sin gågata inbjuder till vinterpromenader bland kaféer, vinbarer och små butiker.

Stadens blickfång och största sevärdhet är slottet Esterházy, vackert upplyst under vintern. Här verkade Joseph Haydn i nästan 30 år för fursten Esterházy – därför kallas Eisenstadt ofta Haydn-staden.

En kulturell juvel som förenar historia, musik och vinkultur, inbäddad i Burgenlands vidsträckta landskap – idealisk för en vinterresa med känsla.