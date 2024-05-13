Esterházy Palace in Eisenstadt in winter, snow-covered forecourt with large conifer tree, blue sky.
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Eisenstadt på vintern
Haydns Eisenstadt – en mix av musik, slott och vin

På sommaren
Eisenstadt fylls av musik, historia och vin även under vintern – mellan slottet Esterházy och gamla stadens gränder.

Eisenstadt, huvudstad i Burgenland, ligger bara 60 kilometer från Wien. Den charmiga gamla stadsdelen med sin gågata inbjuder till vinterpromenader bland kaféer, vinbarer och små butiker.

Stadens blickfång och största sevärdhet är slottet Esterházy, vackert upplyst under vintern. Här verkade Joseph Haydn i nästan 30 år för fursten Esterházy – därför kallas Eisenstadt ofta Haydn-staden.

En kulturell juvel som förenar historia, musik och vinkultur, inbäddad i Burgenlands vidsträckta landskap – idealisk för en vinterresa med känsla.

Fakta om Eisenstadt
Befolkning:cirka 16 100 (2025)
Delstat:Burgenland
Areal:42.91 km²
Höjd:182 m

Haydn-salen i Esterházy-palatset imponerar med sin unika akustik och barockfresker - när du går på konsert här förflyttas du tillbaka i tiden.

Eisenstadt på vintern ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Slottet Esterhazy: Gotiskt slott, historia och musik

Haydn-salen: Festliga konserter under praktfulla takfresker

Gloriette: Tidigare jaktstuga, idag rekreationsområde

Landesgalerie Burgenland: Moderna tillfälliga utställningar

Fördjupa dig i kompositören Joseph Haydns livsvärld

Haydnkirche: Haydns mausoleum under norra tornet

Haydnpfad: Tio stationer till platser där han verkade

Vinteraktiviteter i och omkring Eisenstadt

Minnesvärda events

Eisenstadts julmarknad

November – December

Eisenstadts gågata förvandlas till en julmarknad vid juletid.

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Adventsmarknad på Esterhazy-palatset

December

Under tre dagar har besökarna möjlighet att utforska den julpyntade barocka innergården och slottet.

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Pannonisk julgala

2025-12-18
Schloss Esterhazy, Eisenstadt

Den exceptionella musikern Ferry Janoska från Burgenland bjuder återigen in en illustrer skara artister från klassisk musik, pop och underhållning för att tillsammans fira en musikalisk jul i pannonisk stil.

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Klassisk Esterházy

2025-01-19 – 2025-11-22
Schloss Esterhazy, Eisenstadt

Konsertserien Classic.Esterházy presenterar verk av Haydn, Mozart, Beethoven och andra i Haydn-salen i slottet Esterházy. Renommerade orkestrar och solister bjuder på en högklassig klassisk upplevelse i historisk miljö.

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Berömda personligheter

Familjen Esterházy

De var en viktig ungersk familj som påverkade politiken, militären och kulturen, med legendariska beskyddare av konsten och Eisenstadt-palatset.

Familjen Esterházy

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809)

Haydn verkade i 30 år som kapellmästare hos familjen Esterházy och formade den wienklassiska stilen med sina verk.

Haydnhaus Eisenstadt

Äta och dricka i Eisenstadt

Restaurang Henrici: Fusion av levantinsk-pannonisk mat

Vinmångfald: 23 vinproducenter, vingårdar och mer

Die Alm by Rabina: 295 meter över havet ovanför Eisenstadt

Weinschwein Hofpassage: en mix av tradition och tidsanda

Heurigen: från popup-heurigen till vinodlarens slott

Markthalle Kulinarium: regionala produkter och specialiteter

Vinothek Selektion Burgenland: 800 viner från 140 vinodlare

Vingården Esterházy: 300 års historia i ny tolkning

Regionala recept

Pannonische Fischsuppe

Med det här receptet smakar den pannoniska fisksoppan som originalet från Neusiedlersjön i Burgenland.

Pannonische Fischsuppe

Stek a la Esterházy

Upplev klassikern Esterházy-Rostbraten – en bräserad nötköttsrätt inspirerad av adelssläkten Esterházy. Ett enkelt recept för finsmakare!

Stek a la Esterházy

Boenden utöver det vanliga

4-stjärniga hotellet Galantha: mittemot slottet Esterházy

Parkhotel Eisenstadt: 3 stjärnor i hjärtat av staden

Altes Backhaus: Lägenheter med historisk charm

Semester utan bil – mobil på plats

Miljövänlig resa med tåg och buss

Stig på, åk iväg, koppla av: så bekvämt kan semesterresan med tåg vara. I motsats till detta: vem känner inte till utmattningen efter en ansträngande bilresa? Det irriterar uppenbarligen allt fler människor. Desto glädjande är den nya tågförbindelsen mellan Wien och Eisenstadt. På bara en timme når gästerna sitt mål, inte bara bekvämt utan också på ett miljövänligt sätt.

Den som avstår från att använda bilen på semestern orsakar mindre koldioxidutsläpp och sparar energi. Oro för att inte vara tillräckligt flexibel på semestermålet är obefogad, eftersom fyra stadsbusslinjer transporterar besökarna till alla stadsdelar i Eisenstadt. Denna utveckling understryker engagemanget för en mer hållbar mobilitet och främjar nätverkandet inom regionen. Ett idealiskt val för alla som vill uppleva kultur, historia och natur.

ÖBB
Upptäck Eisenstadt

Burgenland-kortet

Burgenland Card erbjuder inträde och rabatter på mer än 270 av de vackraste attraktionerna och fritidsanläggningarna. Gratis från och med den första övernattningen på ett av över 650 partnerboenden.

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Vanliga frågor

Eisenstadt, som idag är huvudstad i delstaten Burgenland, nämndes för första gången i skrift år 1264. Stadens namn går tillbaka på dess kraftiga befästningsmurar, som gav den rykte om sig att vara en "järnstad" – ett uttryck för dess styrka och svårintaglighet.

När Burgenland blev en del av Österrike år 1921, etablerades namnet Eisenstadt officiellt och kom allmänt i bruk.

Eisenstadt utsågs till huvudstad i Burgenland år 1925. Efter första världskriget, och genom fördragen i Saint-Germain och Trianon, införlivades Burgenland år 1921 som Österrikes nionde och yngsta delstat.

Eisenstadt bjuder på flera sevärda platser med koppling till både historia och musik:

  • Slottet Esterházy

  • Haydn-huset

  • Slottpark

  • Bergkirche (Haydnkyrkan)

  • Haydn-vandringsleden

Eisenstadt på vintern förenar hovlig elegans med kulturell mångfald. I slottet Esterházy, hjärtat av Haydn-staden, kan besökare uppleva Haydns musikhistoria. Den gamla stadsdelen med sin gågata inbjuder till promenader genom det historiska Eisenstadt. Och på kvällen kan man njuta av ett glas Burgenland-vin och låta dagens intryck passera revy – en del av livsstilen.

Från Wien tar ni er snabbt till Eisenstadt, Haydns stad i Burgenland. Från Wiens centralstation går direkttåg Regionalzüge till Eisenstadt på bara en timme. Alternativt finns det regelbundna bussförbindelser från Wiens centralstation.

Väl på plats har du goda möjligheter att ta dig runt: Fyra stadsbussar och citytaxi tar dig bekvämt och billigt till slottet Esterházy, genom gamla stan med sin gågata och till andra höjdpunkter på en kultur- och vinresa.

Här hittar du information om parkering, korttidsparkering och dagsparkering i Eisenstadt.

På Eisenstadt Tourismus webbplats hittar ni en omfattande evenemangskalender.

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