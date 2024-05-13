Lindworm fountain in Klagenfurt: dragon sculpture spouting water, Hercules statue beside it, church towers in background.
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Klagenfurt vid Wörthersee
Stad, berg och sjö - allt i ett

Vill du uppleva kultur med alla sinnen, vandra i bergen och bada i turkosblå sjöar? Då är Klagenfurt den perfekta destinationen för dig!

Klagenfurt, beläget vid den turkosblå sjön Wörthersee, är även känt som en renässansjuvel. Italienska byggmästare har präglat den 800 år gamla staden med sina vackert restaurerade palats, innergårdar och torg. Detta märks tydligt på det nyutformade torget, som omgestaltades 2008 efter arkitekten Boris Podreccas planer, där Lindwurm-fontänen med det heraldiska djuret står. Här finner besökare en modern startpunkt för att utforska den historiska stadskärnan. Klagenfurt har dessutom tilldelats det eftertraktade Europa Nostra Diplomet tre gånger för sitt exemplariska bevarande av den gamla stadsmiljön.

Klagenfurt am Wörthersee
Invånare:ca 105 000 (från och med 2023)
Delstatshuvudstad i:Kärnten
Yta:120.1 km²
Höjd över havet:446 m
Utsiktspunkt:Pyramidenkogel, 100 m högt, med utsikt över sjön Wörthersee
Klagenfurts berg:Kreuzbergl (517 m)

I Klagenfurt finns Österrikes äldsta gågata som invigdes 1961. Den går från Kramergasse till Wienergasse.

Höjdpunkterna

Lindwurm: stadens landmärke

Minimundus äventyrspark: Den stora världen i miniatyr

Klagenfurts katedral: Den vackraste utsikten över Klagenfurt

Alter Platz: Promenera och ät glass

Sjön Wörthersee: Juvelen i Klagenfurts krona

Museum för modern konst: Samlingar och utställningar

Botaniska trädgården: Utflyktsmålet för växtfantaster

Aktiviteter i och runt Klagenfurt

Utvalda turer och utflykter

Guidad tur i Klagenfurts gamla stadskärna: lär känna staden

Nattväktartur: genom Klagenfurts gränder

Dolda innergårdar: hemliga insikter

Minnesvärda events

Klagenfurt Festival

2025-05-22 – 2025-06-06
Burghof, Burggasse  8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Festivalen väcker Klagenfurt till liv som en dynamisk, kosmopolitisk och innovativ stad och visar upp dess moderna och samtida kulturliv.

Klagenfurt Festival

Åskscener

Stadens renässansgårdar förvandlas till en musikalisk sommarscen med gratis inträde. Kom och njut.

Åskscener

Äta och dricka i Klagenfurt

Värdshus i Landhaushof

Ett genuint traditionellt värdshus med kokt nötkött som en standardrätt på menyn. Här kan du sitta i mysiga sittgrupper under gamla välvda tak och njuta av hemlagad mat.

La Bottega

Klagenfurts bästa pizza i italiensk stil. En tunn, fluffig botten och precis rätt mängd läckra toppings. Det är så här pizza ska smaka!

Bierhaus zum Augustin

Det välvda taket och träborden gör det mysigt. De regionala och säsongsbetonade rätterna smakar utmärkt. Den som gillar stora portioner kommer att trivas här.

Restaurang Vogelhaus

Tre toques möter fine dining. Här blir du bortskämd med en femrättersmeny inklusive vinackompanjemang. Restaurangen fokuserar på regionalitet, säsong och kreativitet.

Boenden utöver det vanliga

Hotell Sandwirth Klagenfurt

Hotell Seepark

Hotell Moser Verdino Klagenfurt

Tåg och buss

Semester utan bil

Klagenfurt erbjuder många miljövänliga transportalternativ: för korta sträckor inom staden finns hyrcyklar tillgängliga på tio Nextbike-stationer, som enkelt kan nås via appen. Om du vill utforska det omgivande området kan du använda e-cyklar eller cyklar. Cyklarna finns tillgängliga på olika stationer runt sjön Wörthersee och kan returneras flexibelt.

För längre sträckor är Wörthersee Plus-kortet en bra lösning. Du kan använda S-Bahn och bussar i regionen utan kostnad, perfekt för att utforska det pittoreska omgivande området, sjön Wörthersee eller de närliggande bergen. De som anländer utan eget fordon kan också dra nytta av Shuttle-tjänster som tar dig direkt till ditt boende.

Upptäck Klagenfurt: Fördelar tack vare gästkort

Kärnten-kortet kan användas mer än 100 utflyktsmål i Kärnten och kan besökas så ofta du vill. Dessa inkluderar bergsjärnvägar, panoramavägar och båtresor. Erbjudandet kompletteras av många museer, djurparker och andra fritidsaktiviteter.

Med gratis Wörthersee Plus-kort ger semesterfirare i Klagenfurt, vid sjön Wörthersee och i centrala Kärnten rabatter och gratis inträde till ett antal attraktioner i regionen året runt.

Gästkortet delas ut vid incheckningen på respektive boendeanläggning.

Vanliga frågor

... vykortet uppfanns i Klagenfurt? År 1869 publicerade Dr. Emanuel Alexander Herrmann en artikel i tidningen "Neue Freie Presse" där han föreslog ett nytt och enklare sätt att kommunicera via post. Idén fångade generalpostmästarens intresse och kort därefter lanserades det första post- eller korrespondenskortet.

... Klagenfurt firade 500-årsdagen i april 2018 av kejsar Maximilian I:s donation av staden till provinsialländerna?

... Kasnudel spelade en viktig roll förr i tiden? Enligt traditionen i Kärnten var det avgörande för flickor att kunna laga dessa fyllda nudlar, eftersom "en flicka som inte kan 'krendln' får ingen man." Krendeln är konsten att noggrant nypa ihop kanterna på nudlarna, som fylls med ostmassa, potatis och örter.

  • Lindwurm fontän: Stadens heraldiska djur, står i mitten av Neuer Platz och är en symbol för stadens grundningslegend.

  • Minimundus: Miniatyrvärlden visar modeller av berömda byggnader från hela världen i skala 1:25.

  • Pyramidenkogel: Bara några kilometer från Klagenfurt erbjuder utsiktstornet på Pyramidenkogel en spektakulär utsikt över sjön Wörthersee och Alperna.

  • Landhaus och vapensköldshallen: En magnifik renässansbyggnad som idag inhyser Kärntens provinsmuseum och den imponerande vapenhallen.

  • Maria Theresia-monumentet: Till den habsburgska monarken Maria Theresias ära står på Gamla torget.

  • Museum för modern konst Kärnten: För konstälskare erbjuder detta museum växlande utställningar av modern konst.

Klagenfurt är huvudstaden i förbundslandet Kärnten och gränsar till Italien. Med sitt läge vid Kärntens största sjö, Wörthersee, erbjuder den lilla staden inte bara vacker sjöutsikt utan också en mix av urban livsstil och bergsäventyr.

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