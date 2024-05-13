Klagenfurt vid Wörthersee
Stad, berg och sjö - allt i ett
Introduction
Klagenfurt, beläget vid den turkosblå sjön Wörthersee, är även känt som en renässansjuvel. Italienska byggmästare har präglat den 800 år gamla staden med sina vackert restaurerade palats, innergårdar och torg. Detta märks tydligt på det nyutformade torget, som omgestaltades 2008 efter arkitekten Boris Podreccas planer, där Lindwurm-fontänen med det heraldiska djuret står. Här finner besökare en modern startpunkt för att utforska den historiska stadskärnan. Klagenfurt har dessutom tilldelats det eftertraktade Europa Nostra Diplomet tre gånger för sitt exemplariska bevarande av den gamla stadsmiljön.
I Klagenfurt finns Österrikes äldsta gågata som invigdes 1961. Den går från Kramergasse till Wienergasse.
Höjdpunkterna
Utvalda turer och utflykter
Minnesvärda events
Klagenfurt Festival
Festivalen väcker Klagenfurt till liv som en dynamisk, kosmopolitisk och innovativ stad och visar upp dess moderna och samtida kulturliv.
Äta och dricka i Klagenfurt
Värdshus i Landhaushof
Ett genuint traditionellt värdshus med kokt nötkött som en standardrätt på menyn. Här kan du sitta i mysiga sittgrupper under gamla välvda tak och njuta av hemlagad mat.
La Bottega
Klagenfurts bästa pizza i italiensk stil. En tunn, fluffig botten och precis rätt mängd läckra toppings. Det är så här pizza ska smaka!
Bierhaus zum Augustin
Det välvda taket och träborden gör det mysigt. De regionala och säsongsbetonade rätterna smakar utmärkt. Den som gillar stora portioner kommer att trivas här.
Boenden utöver det vanliga
Semester utan bil
Klagenfurt erbjuder många miljövänliga transportalternativ: för korta sträckor inom staden finns hyrcyklar tillgängliga på tio Nextbike-stationer, som enkelt kan nås via appen. Om du vill utforska det omgivande området kan du använda e-cyklar eller cyklar. Cyklarna finns tillgängliga på olika stationer runt sjön Wörthersee och kan returneras flexibelt.
För längre sträckor är Wörthersee Plus-kortet en bra lösning. Du kan använda S-Bahn och bussar i regionen utan kostnad, perfekt för att utforska det pittoreska omgivande området, sjön Wörthersee eller de närliggande bergen. De som anländer utan eget fordon kan också dra nytta av Shuttle-tjänster som tar dig direkt till ditt boende.
Upptäck Klagenfurt: Fördelar tack vare gästkort
Kärnten-kortet kan användas mer än 100 utflyktsmål i Kärnten och kan besökas så ofta du vill. Dessa inkluderar bergsjärnvägar, panoramavägar och båtresor. Erbjudandet kompletteras av många museer, djurparker och andra fritidsaktiviteter.
Med gratis Wörthersee Plus-kort ger semesterfirare i Klagenfurt, vid sjön Wörthersee och i centrala Kärnten rabatter och gratis inträde till ett antal attraktioner i regionen året runt.
Gästkortet delas ut vid incheckningen på respektive boendeanläggning.