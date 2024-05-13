Semester utan bil

Klagenfurt erbjuder många miljövänliga transportalternativ: för korta sträckor inom staden finns hyrcyklar tillgängliga på tio Nextbike-stationer, som enkelt kan nås via appen. Om du vill utforska det omgivande området kan du använda e-cyklar eller cyklar. Cyklarna finns tillgängliga på olika stationer runt sjön Wörthersee och kan returneras flexibelt.

För längre sträckor är Wörthersee Plus-kortet en bra lösning. Du kan använda S-Bahn och bussar i regionen utan kostnad, perfekt för att utforska det pittoreska omgivande området, sjön Wörthersee eller de närliggande bergen. De som anländer utan eget fordon kan också dra nytta av Shuttle-tjänster som tar dig direkt till ditt boende.