View across the Danube to Linz with church tower, modern glass building and moored steamship.
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Linz
Framtidens stad

På vintern
I Donaustaden Linz förenas spännande arkitektur, avancerad teknik och experimentell konst på ett imponerande sätt.

Linz är en stad full av energi och öppen för nya trender. Stadens industriella arv, tillsammans med de robusta hamnkranarna, bidrar till en unik atmosfär där konst, kultur och teknik flätas samman på ett spännande sätt.

Linz, som är en UNESCO-stad för mediekonst kännetecknas av en innovativ kulturscen, främjar digital konst och är hem för Ars Electronica Center.

Fakta om Linz
Invånare:cirka 207.247
Landets huvudstad:i förbundslandet Oberösterreich
Yta:95.048 km²
Utsiktspunkt:Pöstlingberg

Musikteatern, med sin imponerande arkitektur och akustik, fascinerar även utanför föreställningarna i ljudfoajén. Restaurangen på fjärde våningen erbjuder en minnesvärd upplevelse.

Linz ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Ars Electronica Center, framtidens museum

Gamla stan är historisk och livlig

Hamntur: från Lentos till Mural Harbor

Lentos, museet för samtida konst

Pöstlingberg, naturoas och äventyrsvärld

Aktiviteter i och runt Linz

Utvalda turer och utflykter

Mariakatedralen (den nya katedralen)

Mural Harbor, ett graffiti galleri

Linz slottsmuseum

Rundresor

Utflykter runt Linz

Minnesvärda events

Pflasterspektakel

2025-07-17 – 2025-07-19

Internationell festival för gatukonst

Program

Linzer Klangwolke

Multimediashow på Donau

Program för

Brucknerhuset

2024-09-04 – 2024-10-11

200 år av Anton Bruckner

Evenemang i Brucknerhuset

Statsteatern Musikteatern

Spielzeit 2024 / 2025

En sammansmältning av arkitektur och ljudkonst som förenar olika konstformer.

Program
Tonsättare

Anton Bruckner

Anton Bruckner, född den 4 september 1824 i Ansfelden i Oberösterreich, visade tidigt sin musikaliska talang i S:t Floriansklostret. Som orgelvirtuos imponerade han med sina improvisationer. Hans största passion var att komponera symfonier. Länge missförstådd av den wienska finkulturen kämpade han för att bli erkänd. Det var först på äldre dagar som han blev berömd och fick en rad utmärkelser.

Hans arv lever vidare i Konzerthaus Brucknerhaus Linz och i Anton Bruckners privata universitet. Till hans ära arrangeras den årliga Brucknerfestivalen, där klassisk musik framförs på högsta nivå. Med sin innovativa stil formade han symfonin och anses vara en av sin tids viktigaste kompositörer.

200 år av Anton Bruckner

Boenden utöver det vanliga

Spinnerei Designhotel

Hotel am Domplatz

Motel one am Hauptplatz

Cubierta: Appartements URBANAUTS

Flera förmåner med gästkortet

Linz förmånskort

Upptäck Linz till ett förmånligt pris med Linz Card: få gratis resor med Linz AG-linjerna, fri entré till många museer och en Donaukulturbonus på 10 euro. Välj mellan 1-dagskort, 2-dagskort inklusive Pöstlingbergbahn, och 3-dagskort som även ger en restaurangkupong på 5 euro. Linz Card kan köpas online, på turistinformationer, samt på utvalda museer och hotell.

Alla fördelar

Vanliga frågor

Linz erbjuder en spännande blandning av kultur, natur och modern teknik. Här är några av höjdpunkterna:

  • Ars Electronica Center ofta kallat "Framtidsmuseet", är ett interaktivt museum och ett landmärke i staden.

  • Konstmuseet Lentos konstmuseum har en samling av modern och samtida konst.

  • Mariendom (Nya katedralen) är den största kyrkan i Österrike. Tornet erbjuder en ny utsikt över staden.

  • Katedralen Pöstlingberg erbjuder en underbar panoramautsikt över staden och Donau.

  • Slottsmuseet erbjuder insikter i Natur-, kultur- och teknikhistoria

  • Stora torget och Gamla stan har många historiska byggnader, kaféer och butiker.

  • Muralhamnen i Linz har förvandlats till ett utomhusgalleri där internationella konstnärer har skapat graffiti och väggmålningar i stor skala.

Linz är en stad som kombinerar industri, konst, natur och teknik på ett spännande sätt.

  • Linz har en lång tradition som industristad, främst på grund av voestalpine som är ett av de största stålföretagen i Europa.

  • Ars Electronica är en världsberömd festival för konst, teknik och samhälle.

  • Linz var år 2009 Europas kulturhuvudstad och har sedan dess positionerat sig som en kulturell hotspot. Förutom Ars Electronica Center finns här även Lentos konstmuseum, Brucknerhuset och Landestheater musikteater som är bland stadens viktigaste kulturinstitutioner.

  • För att hedra Anton Bruckner arrangeras varje år Brucknerfestivalen som presenterar klassisk musik på högsta nivå.

  • Linzer Torte är ett av de äldsta kakrecepten i världen.

  • Mural Harbor har etablerat sig som ett centrum för gatukonst med ett av de största utomhusgallerierna i Europa.

Här är några rekommenderade restauranger i Linz:

  • Josef Linz: ett modernt värdshus med en mysig atmosfär.

  • Pianino: en elegant restaurang med en blandning av medelhavsrätter och österrikiska rätter.

  • Verdi: sofistikerad mat i en elegant miljö.

  • Cubus: Ars Electronica Center erbjuder inte bara god mat, utan också en fantastisk utsikt över Donau.

  • Loppmarknaden är en blandning av bar, café och restaurang. Menyn erbjuder kreativa vegetariska och veganska rätter.

  • Promenadenhof: en traditionell restaurang i hjärtat av Linz och känd för sitt utmärkta österrikiska kök.

  • Donauwirtinnen: autentiskt Linz-kök i en familjär atmosfär direkt vid Donau.

  • Jindrak: inget besök i Linz är komplett utan ett stopp på konditoriet Jindrak, känt för sin berömda Linzer Torte.

Den officiella webbplatsen för staden Linz erbjuder en omfattande översikt över evenemang. Här hittar du aktuella evenemang inom konst, kultur, musik, teater och fritid. Filterfunktionen efter datum och kategori är särskilt praktisk.

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