I Donaustaden Linz förenas spännande arkitektur, avancerad teknik och experimentell konst på ett imponerande sätt.

Linz är en stad full av energi och öppen för nya trender. Stadens industriella arv, tillsammans med de robusta hamnkranarna, bidrar till en unik atmosfär där konst, kultur och teknik flätas samman på ett spännande sätt.

Linz, som är en UNESCO-stad för mediekonst kännetecknas av en innovativ kulturscen, främjar digital konst och är hem för Ars Electronica Center.