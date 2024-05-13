Introduction
Linz är en stad full av energi och öppen för nya trender. Stadens industriella arv, tillsammans med de robusta hamnkranarna, bidrar till en unik atmosfär där konst, kultur och teknik flätas samman på ett spännande sätt.
Linz, som är en UNESCO-stad för mediekonst kännetecknas av en innovativ kulturscen, främjar digital konst och är hem för Ars Electronica Center.
Musikteatern, med sin imponerande arkitektur och akustik, fascinerar även utanför föreställningarna i ljudfoajén. Restaurangen på fjärde våningen erbjuder en minnesvärd upplevelse.
Linz ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Utvalda turer och utflykter
Minnesvärda events
Anton Bruckner
Anton Bruckner, född den 4 september 1824 i Ansfelden i Oberösterreich, visade tidigt sin musikaliska talang i S:t Floriansklostret. Som orgelvirtuos imponerade han med sina improvisationer. Hans största passion var att komponera symfonier. Länge missförstådd av den wienska finkulturen kämpade han för att bli erkänd. Det var först på äldre dagar som han blev berömd och fick en rad utmärkelser.
Hans arv lever vidare i Konzerthaus Brucknerhaus Linz och i Anton Bruckners privata universitet. Till hans ära arrangeras den årliga Brucknerfestivalen, där klassisk musik framförs på högsta nivå. Med sin innovativa stil formade han symfonin och anses vara en av sin tids viktigaste kompositörer.
Boenden utöver det vanliga
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