Introduction
Linz har sedan länge gjort sig känd som en energisk konststad med en öppenhet för nya trender. Kanske beror det på dess industriella arv och den robusta charmen hos de närliggande hamnkranarna. Konst, kultur och teknik flätas samman på ett spännande sätt!
Staden är dessutom en UNESCO-stad för mediekonst. Den kännetecknas av en innovativ kulturscen, främjandet av digital konst samt är hem för Ars Electronica Center.
Linz ur olika perspektiv
Höjdpunkterna
Utvalda turer och utflykter
Minnesvärda events
Anton Bruckner
Anton Bruckner, född den 4 september 1824 i Ansfelden i Oberösterreich, visade tidigt sin musikaliska talang i S:t Floriansklostret. Som orgelvirtuos imponerade han med sina improvisationer, men hans största passion var att komponera symfonier. Länge missförstådd av den wienska finkulturen kämpade han för att bli känd. Det var först på äldre dagar som han blev berömd och fick många utmärkelser.
Hans arv lever vidare i Konzerthaus Brucknerhaus Linz och i Anton Bruckners privata universitet fortsätter. Till hans ära arrangeras den årliga Brucknerfestivalen, där klassisk musik presenteras på högsta nivå. Med sin innovativa stil formade han symfonin och anses vara en av sin tids viktigaste kompositörer.
Regionala recept
Linzer Augen
Linzer Augen är förmodligen en av de mest kända och mest traditionella julkakorna i Österrike.
Boenden utöver det vanliga
Linz-kortet
Med kortet kan du upptäcka Linz till ett lågt pris. Resor på Linz AG-linjerna är gratis, många museer erbjuder gratis inträde samt får du en Donaukulturbonus på 10 euro. Kortet finns i tre varianter:
1-dagskortet, 2-dagskortet som inkluderar Pöstlingbergbahn samt 3-dagskortet som erbjuder en restaurangkupong på 5 euro.
Linz-kortet finns tillgängligt online, på turistinformationer samt på utvalda museer och hotell.