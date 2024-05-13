Staden Linz vid Donau har spännande arkitektur, teknik och experimentell konst vilket smälter samman på ett imponerande sätt!

Linz har sedan länge gjort sig känd som en energisk konststad med en öppenhet för nya trender. Kanske beror det på dess industriella arv och den robusta charmen hos de närliggande hamnkranarna. Konst, kultur och teknik flätas samman på ett spännande sätt!

Staden är dessutom en UNESCO-stad för mediekonst. Den kännetecknas av en innovativ kulturscen, främjandet av digital konst samt är hem för Ars Electronica Center.