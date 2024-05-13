Two people in front of purple-lit glass cube at night, Danube riverbank and Linz bridge in background.
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Linz
Framtidens stad

Zum Sommerurlaub
Staden Linz vid Donau har spännande arkitektur, teknik och experimentell konst vilket smälter samman på ett imponerande sätt!

Linz har sedan länge gjort sig känd som en energisk konststad med en öppenhet för nya trender. Kanske beror det på dess industriella arv och den robusta charmen hos de närliggande hamnkranarna. Konst, kultur och teknik flätas samman på ett spännande sätt!

Staden är dessutom en UNESCO-stad för mediekonst. Den kännetecknas av en innovativ kulturscen, främjandet av digital konst samt är hem för Ars Electronica Center.

Fakta om Linz
Invånare:cirka 207.247
Landets huvudstad:Förbundslandet Oberösterreich
Yta:95.048 km²
Utsiktspunkt:Pöstlingberg

Den enastående musikteatern är akustiskt och arkitektoniskt fascinerande redan i foajén! Teaterns fina restaurang på 4:e våningen är också en speciell upplevelse.

Linz ur olika perspektiv

Höjdpunkterna

Ars Electronica Center: Framtidens museum

Gamla stan: historisk och händelserik

Hamntur: från Lentos till Mural Harbor

Lentos: Museet för samtida konst

Pöstlingberg: naturoas och äventyrsvärld

Aktiviteter i och runt Linz

Utvalda turer och utflykter

Advent- och julmarknader

Mariakatedralen (den nya katedralen)

Mural Harbor: graffiti galleri

Linz slottsmuseum

Rundresor

Utflykter runt Linz

Minnesvärda events

Brucknerhuset

Spielzeit 2024 / 2025

Världsberömt konserthus vid Donau

Evenemang i Linz

Stadsteatern Musikteatern

Spielzeit 2024 / 2025

En arkitektonisk och akustisk syntes

Program

Båtutflykt på Donau

November bis Dezember 2025

Julmagi på Donau

Evenemang på Donau
Tonsättare

Anton Bruckner

Anton Bruckner, född den 4 september 1824 i Ansfelden i Oberösterreich, visade tidigt sin musikaliska talang i S:t Floriansklostret. Som orgelvirtuos imponerade han med sina improvisationer, men hans största passion var att komponera symfonier. Länge missförstådd av den wienska finkulturen kämpade han för att bli känd. Det var först på äldre dagar som han blev berömd och fick många utmärkelser.

Hans arv lever vidare i Konzerthaus Brucknerhaus Linz och i Anton Bruckners privata universitet fortsätter. Till hans ära arrangeras den årliga Brucknerfestivalen, där klassisk musik presenteras på högsta nivå. Med sin innovativa stil formade han symfonin och anses vara en av sin tids viktigaste kompositörer.

200 år av Anton Bruckner

Regionala recept

Linzer Augen

Linzer Augen är förmodligen en av de mest kända och mest traditionella julkakorna i Österrike.

Linzer Augen

Linzertårta

Det speciella med Linzertårtan är den s.k. "linzerdegen". Den är baserad på vad som bevisligen är världens äldsta kakrecept. Med det här receptet smakar din Linzertårta precis som originalet.

Linzertårta

Boenden utöver det vanliga

Designhotellet Spinnerei

Hotell på katedraltorget

Motel one am Hauptplatz

Cubierta: URBANAUTS lägenheter

Res avslappnat genom staden

Linz-kortet

Med kortet kan du upptäcka Linz till ett lågt pris. Resor på Linz AG-linjerna är gratis, många museer erbjuder gratis inträde samt får du en Donaukulturbonus på 10 euro. Kortet finns i tre varianter:

  • 1-dagskortet, 2-dagskortet som inkluderar Pöstlingbergbahn samt 3-dagskortet som erbjuder en restaurangkupong på 5 euro.

Linz-kortet finns tillgängligt online, på turistinformationer samt på utvalda museer och hotell.

Överblick av alla fördelar

Vanliga frågor

Linz erbjuder en spännande blandning av kultur, natur och modern teknik. Nedan några höjdpunkter:

  • Ars Electronica Center, ofta kallat "Framtidsmuseet", är ett interaktivt museum och ett landmärke i staden.

  • Konstmuseet Lentos konstmuseum har en samling av modern och samtida konst.

  • Mariendom (Nya katedralen) är den största kyrkan i Österrike. Tornet erbjuder en fin vy över staden.

  • Katedralen Pöstlingberg erbjuder en underbar panoramautsikt över staden och Donau.

  • Museet Linz palatsmuseum erbjuder insikt i naturens, kulturens och teknikens historia.

  • Stora torget och gamla stan har många historiska byggnader, kaféer och butiker.

  • Muralhamnen i Linz har förvandlats till ett utomhusgalleri där internationella konstnärer har skapat graffiti och väggmålningar i stor skala.

Linz är en stad som kombinerar industri, konst, natur och teknik på ett spännande sätt.

  • Linz har en lång tradition som industristad främst på grund av Voestalpine, ett av de största stålföretagen i Europa.

  • Ars Electronica är en världsberömd festival för konst, teknik och samhälle.

  • 2009 var Linz Europas kulturhuvudstad och har sedan dess positionerat sig som en kulturell hotspot. Förutom Ars Electronica Center tillhör Lentos konstmuseum, Brucknerhuset och Landestheater musikteater till stadens viktigaste kulturinstitutioner.

  • För att hedra Anton Bruckner arrangeras varje år Brucknerfestivalen som presenterar klassisk musik på högsta nivå.

  • Linzer Torte är en tårta med ett av de äldsta kakrecepten i världen.

  • Mural Harbor har etablerat sig som ett centrum för gatukonst med ett av de största utomhusgallerierna i Europa.

Nedan listas några rekommenderade restauranger i Linz:

  • Josef Linz: ett modernt värdshus med en mysig atmosfär.

  • Pianino: en elegant restaurang med en mix av medelhavs- och österrikiska rätter.

  • Verdi: sofistikerad mat i en elegant miljö.

  • Cubus i Ars Electronica Center: erbjuder inte bara god mat, utan också en fantastisk utsikt över Donau.

  • Loppmarknaden: en blandning av bar, café och restaurang. Menyn erbjuder kreativa vegetariska och veganska rätter.

  • Promenadenhof: en traditionell restaurang i hjärtat av Linz som är känd för sitt utmärkta österrikiska kök.

  • Donauwirtinnen: autentiskt Linz-kök i familjär atmosfär direkt vid Donau.

  • Jindrak: ett besök i Linz är inte komplett utan ett stopp på konditoriet Jindrak som är känt för sin berömda "Linzer Torte".

Den officiella webbplatsen för Linz erbjuder en omfattande översikt över evenemang. Här hittar du aktuella evenemang inom områdena konst, kultur, musik, teater och fritid. Det finns en praktisk funktion där du kan filtrera efter datum och kategori.

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