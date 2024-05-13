St Pölten
Mellan barock och modernism
Introduction
En blick in i framtiden
Österrikes yngsta delstatshuvudstad, St Pölten, riktar blicken mot framtiden. Här ligger det moderna Festspielhaus, hem för Tonkünstler Orchestra of Lower Austria, som erbjuder en bred repertoar av klassisk och modern musik, dans och scenkonst. Det nya regeringsdistriktet, med det arkitektoniskt imponerande "Landtagsschiff", symboliserar stadens framåtblickande anda. Kulturdistriktet, där statsmuseet och ljudtornet ingår, speglar en strävan mot modern arkitektur. Omgestaltningen av det barocka rådhustorget av arkitekten Boris Podrecca visar stadens förmåga att anpassa sig.
Barockens huvudstad
Trots sin moderna utveckling har St Pölten en djup historisk förankring. Här finns Österrikes äldsta dokumenterade stadsstadga, utfärdad av biskop Konrad av Passau 1159. Samtidigt är staden en barockhuvudstad. Byggmästaren Jakob Prandtauers ankomst 1689 ledde till en byggboom som lämnat många barockbyggnader efter sig, och vittnar om stadens rika kulturella arv.
Niederösterreich-kortet
Förmånskortet ger dig gratis inträde till cirka 350 utflyktsmål i hela Niederösterreich.
St. Pölten ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Utvalda turer och utflykter
Cykelleden Traisental
Traisental-cykelvägen är en 111 kilometer lång rutt genom vinregionen Traisental i Mostviertel, perfekt för familjer. Leden sträcker sig från Herzogenburg till St. Pölten, Lilienfeld och St. Aegyd am Neuwalde och har sin slutpunkt i Mariazell.
Under turen kan cyklister njuta av det omväxlande landskapet i Mostviertel – från de mjuka kullarna söder om Donau till de imponerande bergen i Mostviertelalperna. Familjer uppskattar ofta sträckorna mellan Mariazell eller Kernhof och Traismauer, som är särskilt barnvänliga.
Minnesvärda events
Freiraum Sankt Pölten
Okonventionell scen för ungdomar och subkultur med konserter, teater, kabaré, uppläsningar och filmvisningar.
Frequency Festival
Den årliga musikfestivalen erbjuder främst rock, elektronisk musik och hiphop och lockar många internationella artister.
Vad kan vi göra för att skydda miljön i staden?
Ankomst och avresa till och från Österrike med tåg.
Använd kollektivtrafik.
Låna stadscyklar.
Använd cykeluthyrningstjänsten på hotellen.
Använd återfyllningsbara dricksflaskor.
Gör dig av med avfall (pappersnäsdukar, förpackningar, engångsflaskor etc.).
Undvik daglig rumsstädning och handduksbyten.
Boka boende med miljöcertifikat.
Traditionella värdshus, tavernor och restauranger på landet
Niederösterreich har ett starkt kulinariskt hjärta - från modernt till experimentellt, men alltid jordnära: den prisbelönta gastronomin i Niederösterreich är något som ska ses och framför allt smakas - från Waldviertel till Weinviertel, från Wachau till Wienerwald. De bästa rariteterna från regionerna är ofta de verkliga stjärnorna i rätterna, tillsammans med de kreativa köksmästarna.
Värdshusen är en kulturell tillgång. Det är mycket som samlas här: Gästfrihet, karaktärsfulla värdar och utmärkta regionala rätter - från krispigt stekt fläsk till Marchfeld-sparris och aprikosknödel från Wachau.