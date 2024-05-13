Busy pedestrian zone with street café seating, trees and Austro-Hungarian architecture in sunny weather in St. Pölten.
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St Pölten
Mellan barock och modernism

S:t Pölten, huvudstaden i Niederösterreich, är full av kontraster: Romerska spår och keltiska influenser möter barock, art nouveau och modern arkitektur.

En blick in i framtiden

Österrikes yngsta delstatshuvudstad, St Pölten, riktar blicken mot framtiden. Här ligger det moderna Festspielhaus, hem för Tonkünstler Orchestra of Lower Austria, som erbjuder en bred repertoar av klassisk och modern musik, dans och scenkonst. Det nya regeringsdistriktet, med det arkitektoniskt imponerande "Landtagsschiff", symboliserar stadens framåtblickande anda. Kulturdistriktet, där statsmuseet och ljudtornet ingår, speglar en strävan mot modern arkitektur. Omgestaltningen av det barocka rådhustorget av arkitekten Boris Podrecca visar stadens förmåga att anpassa sig.

Barockens huvudstad

Trots sin moderna utveckling har St Pölten en djup historisk förankring. Här finns Österrikes äldsta dokumenterade stadsstadga, utfärdad av biskop Konrad av Passau 1159. Samtidigt är staden en barockhuvudstad. Byggmästaren Jakob Prandtauers ankomst 1689 ledde till en byggboom som lämnat många barockbyggnader efter sig, och vittnar om stadens rika kulturella arv.

Fakta om St. Pölten
Invånare:inne i staden:ca 58.860 (år 2024)
Landets huvudstad:i förbundslandet Niederösterreich
Areal:108.44 km²
Utsiktspunkt:Ljudtornet (77 meter)

Niederösterreich-kortet
Förmånskortet ger dig gratis inträde till cirka 350 utflyktsmål i hela Niederösterreich.

St. Pölten ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Den barocka stadskärnan: St. Pöltens pärla

Före detta synagoga: Judisk religiös byggnad av monarkin

Museum of Lower Austria: historia och natur

Festspielhaus: musik, teater och dans

Klangturm: den vackraste utsikten över staden

Aktiviteter i och omkring S:t Pölten

Utvalda turer och utflykter

Vagnturer på landsbygden i St. Pölten

Den runda vandringsleden Dirndltaler-Pielachtaler

Flerdagars e-bike-tur genom Mostviertel-regionen

Tips! Bästa cykelleden i Mostviertel

Cykelleden Traisental

Traisental-cykelvägen är en 111 kilometer lång rutt genom vinregionen Traisental i Mostviertel, perfekt för familjer. Leden sträcker sig från Herzogenburg till St. Pölten, Lilienfeld och St. Aegyd am Neuwalde och har sin slutpunkt i Mariazell.

Under turen kan cyklister njuta av det omväxlande landskapet i Mostviertel – från de mjuka kullarna söder om Donau till de imponerande bergen i Mostviertelalperna. Familjer uppskattar ofta sträckorna mellan Mariazell eller Kernhof och Traismauer, som är särskilt barnvänliga.

Traisental cykelväg

Utflyktsmål runt St Pölten

Minnesvärda events

Freiraum Sankt Pölten

Okonventionell scen för ungdomar och subkultur med konserter, teater, kabaré, uppläsningar och filmvisningar.

Fritt utrymme

Frequency Festival

Den årliga musikfestivalen erbjuder främst rock, elektronisk musik och hiphop och lockar många internationella artister.

Frequency Festival

TangenteSt.Pölten

Kulturprojektet ger liv åt den lokala kulturscenen i Sankt Pölten med växlande utställningar, föreställningar och workshops.

TangenteSt.Pölten
Tips för att skydda klimatet

Vad kan vi göra för att skydda miljön i staden?

  • Använd kollektivtrafik.

  • Låna stadscyklar.

  • Använd cykeluthyrningstjänsten på hotellen.

  • Använd återfyllningsbara dricksflaskor.

  • Gör dig av med avfall (pappersnäsdukar, förpackningar, engångsflaskor etc.).

  • Undvik daglig rumsstädning och handduksbyten.

  • Boka boende med miljöcertifikat.

Res hållbart
Niederösterreichs bästa restauranger

Traditionella värdshus, tavernor och restauranger på landet

Niederösterreich har ett starkt kulinariskt hjärta - från modernt till experimentellt, men alltid jordnära: den prisbelönta gastronomin i Niederösterreich är något som ska ses och framför allt smakas - från Waldviertel till Weinviertel, från Wachau till Wienerwald. De bästa rariteterna från regionerna är ofta de verkliga stjärnorna i rätterna, tillsammans med de kreativa köksmästarna.

Värdshusen är en kulturell tillgång. Det är mycket som samlas här: Gästfrihet, karaktärsfulla värdar och utmärkta regionala rätter - från krispigt stekt fläsk till Marchfeld-sparris och aprikosknödel från Wachau.

Restauranger i Niederösterreich

Vanliga frågor

St. Pölten har många aktiviteter och utflyktsmål att erbjuda - både kulturella och sportiga. Från borgar och slott till äventyrsvärldar och museer, från panoramapunkter till utkiksplatser:

Traisen har sin källa i Traisental, flyter genom St. Pölten och mynnar ut i Donau. På båda sidor om floden breder ett vackert flodlandskap ut sig, med löp- och cykelvägar som inbjuder till aktivitet. Området är även perfekt för rullskridskoåkning och promenader.

Med hjälp av museikortet är det möjligt att besöka alla museer och utställningslokaler i St. Pölten året runt med bara en biljett. Följande institutioner kan besökas (en gång) med gratis inträde:

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