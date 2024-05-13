S:t Pölten, huvudstaden i Niederösterreich, är full av kontraster: Romerska spår och keltiska influenser möter barock, art nouveau och modern arkitektur.

En blick in i framtiden

Österrikes yngsta delstatshuvudstad, St Pölten, riktar blicken mot framtiden. Här ligger det moderna Festspielhaus, hem för Tonkünstler Orchestra of Lower Austria, som erbjuder en bred repertoar av klassisk och modern musik, dans och scenkonst. Det nya regeringsdistriktet, med det arkitektoniskt imponerande "Landtagsschiff", symboliserar stadens framåtblickande anda. Kulturdistriktet, där statsmuseet och ljudtornet ingår, speglar en strävan mot modern arkitektur. Omgestaltningen av det barocka rådhustorget av arkitekten Boris Podrecca visar stadens förmåga att anpassa sig.

Barockens huvudstad

Trots sin moderna utveckling har St Pölten en djup historisk förankring. Här finns Österrikes äldsta dokumenterade stadsstadga, utfärdad av biskop Konrad av Passau 1159. Samtidigt är staden en barockhuvudstad. Byggmästaren Jakob Prandtauers ankomst 1689 ledde till en byggboom som lämnat många barockbyggnader efter sig, och vittnar om stadens rika kulturella arv.