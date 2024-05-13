Graz på vintern
Vintersemester i njutningens huvudstad: julmarknader i gamla stan, på Schlossberg och runt Kunsthaus.
Introduction
På vintern och särskilt under julen förvandlas Graz till ett vinterlandskap: överallt glittrar ljus och stadens historiska platser lyser i festlig glans. Adventsmarknaderna lockar med läckra dofter av punsch och pepparkakor, medan mild musik och glatt skratt understryker den varma, hjärtliga stämningen.
Den som vill få en överblick över staden Graz och orientera sig först gör det bäst från Schlossberg. 260 trappsteg eller Schlossbergbahn leder från gamla stan upp till den populära utsiktsberget i Graz. Klocktornet, stadens landmärke, vakar därifrån över den vackra UNESCO-staden – med sitt historiska centrum och slottet Eggenberg.
Under en rundtur får du inte bara njuta av de vackra husfasaderna och utsikten över gamla stan, utan även utforska de dolda innergårdarna.
Graz på vintern ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Utvalda turer och utflykter
Konsthuset i Graz
Grazborna kallar Kunsthaus Graz för "Den vänliga utomjordingen". Byggnaden, som påminner om en gigantisk droppe, landade i staden år 2003, när Graz var Europas kulturhuvudstad. Med sin unika, moderna design har den snabbt blivit en symbol för staden och lockar besökare med sin djärva arkitektur och sina spännande utställningar.
Genom ett av de så kallade "munstyckena" kan man blicka ut över det historiska klocktornet och känna hur arkitekterna skapat en förbindelse mellan två av stadens mest ikoniska landmärken. Den ljusa fasaden mot stadskärnan är dessutom en plats där konstnärer och intendenter kan skapa en dialog med staden och dess invånare, vilket gör Kunsthaus till ett levande konstverk i ständig förändring.
Kunsthaus Café är en populär plats där kreativa människor, studenter och så klart alla som gillar samtida konst samlas.
Minnesvärda events
Mountainfilm Graz
I mitten av november samlas filmskapare, bergsklättrare, äventyrare och naturälskare i Grazs gamla stadskärna för filmvisningar och en prisceremoni för de bästa filmerna.
Grazer Winterwelt
Vid foten av Schlossberg ligger en 3 000 m² stor isbana med ett adventsparadis och en ljusvärld som inbjuder till skridskoåkning, ishockey och curling.
Cirque Noël – cirkusberättelser i Graz
Magisk cirkus möter innovativ akrobatik: På Cirque Noël Graz trollbinder FLIP Fabrique från Quebec och CIRCA från Australien publiken med två unika produktioner fulla av poesi, energi och modern cirkuskonst.
Äta och dricka i Graz
Regionala recept
Steirisches Backhendl- österrikisk ugnsbakad kyckling
Om du vill prova en klassiker från det steiriska köket där receptet är skrivet av en välkänd österrikisk kock har du hittat helt rätt- kyckling a la Johann Lafer.
Öringfilé med skogssvamp
Skogssvamparna och de färska örterna är hemligheten i detta recept. Det här receptet är perfekt för finsmakare och är enkelt att laga.
Boenden utöver det vanliga
Graz-kortet
Med Graz Card får du möjlighet att uppleva både fullständig rörlighet och kulturella höjdpunkter i ett smidigt paket. Res enkelt med tåg, spårvagn eller buss till olika museer och sevärdheter. Detta gör det perfekt för att utforska staden med hela familjen! Kortet finns tillgängligt för 24, 48 eller 72 timmar.
Höjdpunkter:
Gratis resor i biljettzon 101, inklusive flygplatsen
Fria resor med Schlossbergbahn och Schlossberg-liften
Gratis inträde till många museer
Gratis rundtur i gamla stan
Rabatter i och runt Graz
Två stycken barnbiljetter upp till 15 år per vuxenbiljett ingår