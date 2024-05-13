Snow-covered old town of Graz from bird's-eye view, town hall with dome tower in foreground.
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Graz på vintern
Vintersemester i njutningens huvudstad: julmarknader i gamla stan, på Schlossberg och runt Kunsthaus.

Vandra genom de stämningsfullt dekorerade gatorna, besök mysiga kaféer, upptäck charmiga julmarknader och njut av den unika atmosfären som fyller staden under vintertid!

På vintern och särskilt under julen förvandlas Graz till ett vinterlandskap: överallt glittrar ljus och stadens historiska platser lyser i festlig glans. Adventsmarknaderna lockar med läckra dofter av punsch och pepparkakor, medan mild musik och glatt skratt understryker den varma, hjärtliga stämningen.

Den som vill få en överblick över staden Graz och orientera sig först gör det bäst från Schlossberg. 260 trappsteg eller Schlossbergbahn leder från gamla stan upp till den populära utsiktsberget i Graz. Klocktornet, stadens landmärke, vakar därifrån över den vackra UNESCO-staden – med sitt historiska centrum och slottet Eggenberg.

Fakta om staden
Invånare:ca 289.000
Huvudstadi provinsen Steiermark
Yta: 127 km²:127 km², varav 40% är grönområden
Höjd över havet:365 m
Utsiktspunkt:Schlossberg
Berget i Graz:Schöckl (1.445 m)

Under en rundtur får du inte bara njuta av de vackra husfasaderna och utsikten över gamla stan, utan även utforska de dolda innergårdarna.

Graz på vintern ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Advent i Graz: julmarknader, attraktioner, evenemang

Grazer Schlossberg med klocktorn: Utsikt över gamla stan

Murinsel, där du kan flyta på en snäcka mitt i floden Mur

Upptäck innergårdar: Titta bakom fasaderna

Graz, njutningens huvudstad: De bästa kulinariska adresserna

Vinteraktiviteter i och runt Graz

Utvalda turer och utflykter

Stadsrundturer och rundresor

Rundtur genom det kreativa Lendviertel

Rundtur i gamla stan

Den vänliga utomjordingen

Konsthuset i Graz

Grazborna kallar Kunsthaus Graz för "Den vänliga utomjordingen". Byggnaden, som påminner om en gigantisk droppe, landade i staden år 2003, när Graz var Europas kulturhuvudstad. Med sin unika, moderna design har den snabbt blivit en symbol för staden och lockar besökare med sin djärva arkitektur och sina spännande utställningar.

Genom ett av de så kallade "munstyckena" kan man blicka ut över det historiska klocktornet och känna hur arkitekterna skapat en förbindelse mellan två av stadens mest ikoniska landmärken. Den ljusa fasaden mot stadskärnan är dessutom en plats där konstnärer och intendenter kan skapa en dialog med staden och dess invånare, vilket gör Kunsthaus till ett levande konstverk i ständig förändring.

Kunsthaus Café är en populär plats där kreativa människor, studenter och så klart alla som gillar samtida konst samlas.

Minnesvärda events

Mountainfilm Graz

2025-11-11 – 2025-11-15
Olika platser, Graz

I mitten av november samlas filmskapare, bergsklättrare, äventyrare och naturälskare i Grazs gamla stadskärna för filmvisningar och en prisceremoni för de bästa filmerna.

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Grazer Winterwelt

2025-11-14 – 2026-02-01
Schlossberg, Graz

Vid foten av Schlossberg ligger en 3 000 m² stor isbana med ett adventsparadis och en ljusvärld som inbjuder till skridskoåkning, ishockey och curling.

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Cirque Noël – cirkusberättelser i Graz

2025-12-20 – 2026-01-10
Orpheum, Graz

Magisk cirkus möter innovativ akrobatik: På Cirque Noël Graz trollbinder FLIP Fabrique från Quebec och CIRCA från Australien publiken med två unika produktioner fulla av poesi, energi och modern cirkuskonst.

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Grazer Opernredoute

2026-01-31
Garz

I januari bjuder Graz operahus in till årets sociala höjdpunkt. På Opernredoute möts balettentusiaster och toppfigurer från näringslivet, media, politik, samhälle och kultur på operahusets glamorösa parkettgolv.

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Äta och dricka i Graz

Starcke Haus: gourmetrestaurang på Schlossberg

Genießerei: färska produkter från bondens marknad

Edegger-Tax: gårdsbageri i hjärtat av staden

Frankowitsch: smörgåsar och det finaste konditoriet

Herzl Weinstube: det gamla steiriska värdshuset

Regionala recept

Steirisches Backhendl- österrikisk ugnsbakad kyckling

Om du vill prova en klassiker från det steiriska köket där receptet är skrivet av en välkänd österrikisk kock har du hittat helt rätt- kyckling a la Johann Lafer.

Steirisches Backhendl- österrikisk ugnsbakad kyckling

Öringfilé med skogssvamp

Skogssvamparna och de färska örterna är hemligheten i detta recept. Det här receptet är perfekt för finsmakare och är enkelt att laga.

Öringfilé med skogssvamp

Steirisk rotgryta

Upptäck det steiriska köket med delikatesser som Sterz, Verhackertes och steirisk rotgryta. Njut av pumparecept och den berömda pumpafröoljan, med en nötiga smak.

Steirisk rotgryta

Boenden utöver det vanliga

Grand Hotel Wiesler: i centrum, 5 stjärnor

Schlossberghotel: på Grazer Schlossberg, 4 stjärnor

Palais-Hotel Erzherzog Johann: I centrum, 4 stjärnor

kai36: Mellan klippor och flod med pool, 5 stjärnor

Harrys hem: i smarta staden Graz, 4 stjärnor

Hållbar transport

Graz-kortet

Med Graz Card får du möjlighet att uppleva både fullständig rörlighet och kulturella höjdpunkter i ett smidigt paket. Res enkelt med tåg, spårvagn eller buss till olika museer och sevärdheter. Detta gör det perfekt för att utforska staden med hela familjen! Kortet finns tillgängligt för 24, 48 eller 72 timmar.

Höjdpunkter:

  • Gratis resor i biljettzon 101, inklusive flygplatsen

  • Fria resor med Schlossbergbahn och Schlossberg-liften

  • Gratis inträde till många museer

  • Gratis rundtur i gamla stan

  • Rabatter i och runt Graz

  • Två stycken barnbiljetter upp till 15 år per vuxenbiljett ingår

Graz-kortet

Vanliga frågor

UNESCO:s världsarv Graz, med sin historiska gamla stad, Schlossberg-kullen med sitt klocktorn och Schloss Eggenberg, förvandlas till en magisk upplevelse på vintern med glittrande ljus, traditionella jultmarknader och en varm, välkomnande atmosfär.

De historiska torgen på båda sidor av floden – med den moderna Murinsel och Kunsthaus Graz i mitten – lyser i festlig prakt. Glögg, varmvin, kastanjer och pepparkakor bidrar också till julstämningen i Graz, som är känd som njutningens huvudstad.

Blandningen av historiska och moderna sevärdheter gör Graz till en speciell stad som erbjuder konst och kultur såväl som innovation.

  • Schlossberg och klocktornet- Landmärket i Graz erbjuder en fantastisk utsikt över staden. Med linbanan Schlossbergbahn eller hissen Schlossberg kan du ta dig upp till toppen på ett bekvämt sätt.

  • Gamla stan i Graz- Gamla stan, som finns med på UNESCO:s världsarvslista, imponerar med sina historiska byggnader, smala gator och charmiga torg.

  • Mur Island- Ett modernt arkitektoniskt projekt på Mur - halv ö, halv bro - med ett café och en amfiteater.

  • Kunsthaus Graz- Denna futuristiska byggnad är känd som "den vänliga utomjordingen" och kombinerar modern konst med innovativ design.

  • Eggenbergs slott- Ett magnifikt barockpalats med vackra trädgårdar som också finns med på UNESCO:s världsarvslista.

  • Stora torget och rådhuset- Stadens hjärta med imponerande arkitektur och ett livligt folkliv.

Den rika mångfalden av kultur, historia, modern arkitektur och den utsökta maten gör Graz till en spännande stad.

  • UNESCO: s världsarvslista: Gamla stan i Graz finns med på UNESCO:s världsarvslista tack vare sina välbevarade historiska byggnader och charmiga gränder.

  • Designstad: Graz har utsetts av UNESCO till "City of Design" och är känd för sin kreativa scen och innovativa arkitektoniska projekt som t.ex Kunsthaus och Mur-ön.

  • Kulinariska delikatesser: Graz är känt som Österrikes "kulinariska huvudstad" och skämmer bort dig med regionala specialiteter och färska produkter.

  • Studentstad: Med flera universitet och tekniska högskolor har Graz en livlig studentscen som präglar stadslivet.

  • Eggenbergs slott: Barockpalatset finns med på UNESCO:s världsarvslista och imponerar med sin magnifika arkitektur och vackra trädgårdar.

Som Österrikes "kulinariska huvudstad" erbjuder Graz ett imponerande urval av förstklassiga restauranger, värdshus och mysiga kaféer. Här är några rekommendationer:

  • Der Steirer är ett värdshus som erbjuder steiriska rätter i modern stil.

  • Gasthaus Die Herzl erbjuder steiriska rätter i en rustik atmosfär.

  • Aiola på övervåningen erbjuder inte bara regionala specialiteter utan också en hisnande utsikt över staden.

  • Genießerei am Markt erbjuder regionala produkter i en modern miljö.

  • Frankowitsch är en institution i Graz och är känd för sina legendariska brödrullar.

  • Hofbäckerei Edegger-Tax är det äldsta bageriet i Graz och är känt för sina handgjorda bakverk.

  • Kaffee Weitzer är ett elegant café i det historiska hotellet med samma namn.

  • Omas Teekanne är ett mysigt kafé med utsikt över klocktornet.

En översikt över aktuella evenemang i Graz kan hittas på den officiella webbplatsen för Graz Turism. Där hittar du bland annat:

  • Styrian Autumn Festival, som presenterar internationell konst och kultur.

  • Den styriatiska, en festival i Eggenbergs slott.

  • Operan i Graz är ett av Österrikes ledande operahus och erbjuder ett varierat program som sträcker sig från klassiska operor och operetter till moderna produktioner.

  • Aufsteirern är en festival som hyllar Steiermarks folkkultur och erbjuder inte bara musik och dans, utan också en mängd stånd med traditionella delikatesser från regionen.

På två till tre dagar kan du uppleva Graz i lugn takt – från Schlossberg till gatorna i gamla stan. Med Graz Card har du fri tillgång till de viktigaste sevärdheterna och kan upptäcka staden utan stress och jäkt.

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