Konsthuset i Graz

Grazborna kallar Kunsthaus Graz för "Den vänliga utomjordingen". Byggnaden, som påminner om en gigantisk droppe, landade i staden år 2003, när Graz var Europas kulturhuvudstad. Med sin unika, moderna design har den snabbt blivit en symbol för staden och lockar besökare med sin djärva arkitektur och sina spännande utställningar.

Genom ett av de så kallade "munstyckena" kan man blicka ut över det historiska klocktornet och känna hur arkitekterna skapat en förbindelse mellan två av stadens mest ikoniska landmärken. Den ljusa fasaden mot stadskärnan är dessutom en plats där konstnärer och intendenter kan skapa en dialog med staden och dess invånare, vilket gör Kunsthaus till ett levande konstverk i ständig förändring.

Kunsthaus Café är en populär plats där kreativa människor, studenter och så klart alla som gillar samtida konst samlas.