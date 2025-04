Bruslení v Rakousku

Eislaufen am Offensee in Ebensee lässt euch ein unvergessliches Winterabenteuer inmitten der unberührten Natur erleben. Umgeben von majestätischen Bergen und verschneiten Wäldern, gleitet ihr über das Eis und genießt die Ruhe und Weite dieser traumhaften Kulisse. Hier taucht ihr in Österreichs Winteridylle ein – fernab vom Trubel und ganz nah an der Natur.