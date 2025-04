Zimní dovolená mimo sjezdovku

Dovolená pro milovníky dobrodružství Skitouring v Montafonu

V srdci rakouských Alp, nedaleko švýcarských hranic, se nachází Montafon – region, ve kterém se v zimě snoubí odpočinek s touhou po dobrodružství. A to už dlouho: před 100 lety přijel do ospalého údolí ve Vorarlbersku slavný spisovatel Ernest Hemingway, aby se tu naučil lyžovat. Venkovské usedlosti, které dnes dávají krajině Montafonu charakteristický ráz, se tehdy pravděpodobně teprve stavěly. Když se tak dnes podíváte na třítisícové vrcholy, uvidíte to, co kdysi Hemingway viděl při svých prvních obloucích na lyžích.

Montafon je tím pravým místem pro ty, kteří hledají zimní dobrodružství při túrách na lyžích. Mimo sjezdovky vedou zkušení průvodci návštěvníky zasněženými lesy a přes rozlehlé alpské pastviny, aby jim ukázali nedotčenou krásu regionu. Mimořádný zážitek z pobytu na horách nabízí večerní lyžařská túra ve středisku Gargellen: když se lyžařský areál večer uzavře, vyjedete s lyžemi pro turistiku na vrchol hory Schafberg a sjedete do údolí za svitu vlastní čelovky.

Ponořte se do ticha přírody, nanejvýš uslyšíte křupání prachového sněhu pod nohama – zimní Montafon je víc než jen prázdninová destinace. Je pozvánkou k tomu, abyste se vydali po stopách Hemingwaye, zanechali vlastní stopy v prachovém sněhu a poznali skutečnou krásu přírody.