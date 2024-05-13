Fatbiking v Rakousku
Zimní krajinou na širokých kolech – s výhledy a pořádnou dávkou energie
Chcete zažít zimu aktivně – mimo sjezdovky, trochu jinak a s dávkou adrenalinu? Naskočte na fatbike! Po upravených zimních trasách se na širokých pláštích a s pevným gripem projedete zasněženými údolími, až k alpským chatám a panoramatickým výhledům.
Ať už preferujete klasický fatbike nebo jeho elektrickou verzi, ať si chcete dát do těla nebo si to jen užít v pohodovém tempu – vedené túry v regionech jako Schladming-Dachstein, u jezera Weissensee nebo v Salcbursku vás vtáhnou do zimy hned napoprvé.
Kde v Rakousku na fatbike?
Stylová zimní jízda na kole
Fatbiky pocházejí původně z Aljašky a byly vyvinuty speciálně pro jízdu ve sněhu, na ledu a měkkém terénu. Jejich až 12 cm široké pláště s hlubokým vzorkem a nízkým tlakem (cca 0,5 bar) zajišťují maximální trakci a kontrolu – ať už v čerstvém sněhu, na zmrzlých cestách nebo lesních stezkách se zbytky sněhu.
Díky širokým plášťům výborně tlumí nerovnosti a výrazně snižuje riziko smyku. Zvýšená přilnavost přináší jistější pocit z jízdy a překvapivě snadné ovládání.
Fatbike umožňuje jezdit na kole i v zimě – a proměňuje pohyb v zasněžené přírodě v jedinečný zážitek. V rakouských regionech vás navíc čekají speciálně značené trasy, které zimnímu dobrodružství na dvou kolech dávají ten správný směr.
Víte, kam vyrazit?
Jízda na fatbiku je zábavná tam, kde je bezpečná – tedy na upravených zimních stezkách, vybraných lesních cestách a označených trasách. V Rakousku mohou vlastníci lesů povolit průjezd určitými úseky pro cyklisty – orientujte se podle značení nebo doporučených tras v jednotlivých regionech.
Tak si můžete užít jízdu zasněženou krajinou naplno a v souladu s přírodou. Dbejte prosím na místní značení a zůstaňte na vyznačených cestách – z respektu k ostatním, k lesu i k divokým zvířatům.
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o fatbiku
Doporučená výbava
Teplá a pevná obuv
Lyžařská nebo cyklistická helma
Lyžařské brýle
Funkční oblečení
Předpoklady
Minimální věk: 10 až 12 let (dle konkrétního regionu)
Základní dovednosti na horském kole
E-Fatbiky
Mnoho regionů nabízí také e-fatbiky – ideální volbu pro delší výlety nebo jízdu v kopcovitém terénu. E-fatbiky s maximální asistencí do 25 km/h a výkonem do 250 W spadají do kategorie běžných elektrokol a jsou povolené i na značených zimních trasách.
Klimaschutz-Tipps
Der Wald ist unsere verlässliche Kraftquelle, der perfekte Luftreiniger, ein Ort der Erholung und für unser Klima unerlässlich. 9 Tipps, wie wir auf den Wald gut aufpassen:
Bleibt auf markierten Wegen – so schützt ihr Boden, Pflanzen und junge Bäume.
Nehmt euren Müll wieder mit – selbst ein Taschentuch bleibt jahrelang liegen.
Bäume leben! Bitte keine Schnitzereien – sie schaden dem Baum.
Ruhe bewahren – Tiere reagieren sensibel auf Lärm, besonders im Winter.
Feuer nur an ausgewiesenen Plätzen – Waldbrandgefahr ist ernst zu nehmen.
Hunde immer anleinen – für Wildtiere bedeutet ein freilaufender Hund Stress.
Radfahren nur auf freigegebenen Routen – das ist Rücksicht und Recht zugleich.
Regeln ernst nehmen – sie schützen den Lebensraum Wald langfristig.
Zeigt euren Kindern den Wald – wer ihn kennt, wird ihn auch schätzen und schützen.