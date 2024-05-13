Fatbiking v Rakousku
Zimní krajinou na širokých kolech – s výhledy a pořádnou dávkou energie

Zažijte fatbiking v zimním Rakousku: široká kola, čerstvý sníh a výhledy na Alpy. Vydejte se sami nebo s průvodcem do horské přírody.

Chcete zažít zimu aktivně – mimo sjezdovky, trochu jinak a s dávkou adrenalinu? Naskočte na fatbike! Po upravených zimních trasách se na širokých pláštích a s pevným gripem projedete zasněženými údolími, až k alpským chatám a panoramatickým výhledům.

Ať už preferujete klasický fatbike nebo jeho elektrickou verzi, ať si chcete dát do těla nebo si to jen užít v pohodovém tempu – vedené túry v regionech jako Schladming-Dachstein, u jezera Weissensee nebo v Salcbursku vás vtáhnou do zimy hned napoprvé.

Kde v Rakousku na fatbike?

Schladming-Dachstein: fatbike ve výšce až 1 850 m

Weissensee: Sněhem i po zamrzlém jezeře

Obertauern: Túry na e-fatbiku s průvodcem

Paznaun-Ischgl: Fatbike v horské krajině

Flachau: Na fatbiku k horské chatě

Pyhrn-Priel: Na fatbiku sněhem u Windischgarstenu

Altaussee: Vedené fatbike túry na vrchol Loser

Stylová zimní jízda na kole

Co všechno fatbike umí?

Fatbiky pocházejí původně z Aljašky a byly vyvinuty speciálně pro jízdu ve sněhu, na ledu a měkkém terénu. Jejich až 12 cm široké pláště s hlubokým vzorkem a nízkým tlakem (cca 0,5 bar) zajišťují maximální trakci a kontrolu – ať už v čerstvém sněhu, na zmrzlých cestách nebo lesních stezkách se zbytky sněhu.

Díky širokým plášťům výborně tlumí nerovnosti a výrazně snižuje riziko smyku. Zvýšená přilnavost přináší jistější pocit z jízdy a překvapivě snadné ovládání.

Fatbike umožňuje jezdit na kole i v zimě – a proměňuje pohyb v zasněžené přírodě v jedinečný zážitek. V rakouských regionech vás navíc čekají speciálně značené trasy, které zimnímu dobrodružství na dvou kolech dávají ten správný směr.

Víte, kam vyrazit?

Fatbike v souladu s přírodou

Jízda na fatbiku je zábavná tam, kde je bezpečná – tedy na upravených zimních stezkách, vybraných lesních cestách a označených trasách. V Rakousku mohou vlastníci lesů povolit průjezd určitými úseky pro cyklisty – orientujte se podle značení nebo doporučených tras v jednotlivých regionech.

Tak si můžete užít jízdu zasněženou krajinou naplno a v souladu s přírodou. Dbejte prosím na místní značení a zůstaňte na vyznačených cestách – z respektu k ostatním, k lesu i k divokým zvířatům.

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o fatbiku

Doporučená výbava

  • Teplá a pevná obuv

  • Lyžařská nebo cyklistická helma

  • Lyžařské brýle

  • Funkční oblečení

Předpoklady

  • Minimální věk: 10 až 12 let (dle konkrétního regionu)

  • Základní dovednosti na horském kole

E-Fatbiky

  • Mnoho regionů nabízí také e-fatbiky – ideální volbu pro delší výlety nebo jízdu v kopcovitém terénu. E-fatbiky s maximální asistencí do 25 km/h a výkonem do 250 W spadají do kategorie běžných elektrokol a jsou povolené i na značených zimních trasách.

Zábavné zimní sporty v Rakousku

Kdo se nemůže nabažit sněhu, dobrodružství a zábavy, má v Rakousku možnost vyzkoušet i celou řadu dalších zimních sportů a atrakcí.

Obertauern: Snowbiken, Skibiken, Snowkiten

Wagrain-Kleinarl: Snowbiken, Tandem- und Paragleitflüge

Serfaus Fiss Ladis: Skifox, Paragliding, Snowbiken

Achensee: Paragliding, Snowtubing und Moonbiken

Weissensee: Snowtubing

Arlberg: Jízda na moonbiku

Klimaschutz-Tipps

Was können wir tun, um den Wald zu schützen?

Der Wald ist unsere verlässliche Kraftquelle, der perfekte Luftreiniger, ein Ort der Erholung und für unser Klima unerlässlich. 9 Tipps, wie wir auf den Wald gut aufpassen: 

  • Bleibt auf markierten Wegen – so schützt ihr Boden, Pflanzen und junge Bäume.

  • Nehmt euren Müll wieder mit – selbst ein Taschentuch bleibt jahrelang liegen.

  • Bäume leben! Bitte keine Schnitzereien – sie schaden dem Baum.

  • Ruhe bewahren – Tiere reagieren sensibel auf Lärm, besonders im Winter.

  • Feuer nur an ausgewiesenen Plätzen – Waldbrandgefahr ist ernst zu nehmen.

  • Hunde immer anleinen – für Wildtiere bedeutet ein freilaufender Hund Stress.

  • Radfahren nur auf freigegebenen Routen – das ist Rücksicht und Recht zugleich.

  • Regeln ernst nehmen – sie schützen den Lebensraum Wald langfristig.

  • Zeigt euren Kindern den Wald – wer ihn kennt, wird ihn auch schätzen und schützen.

Wald wirkt Wunder!

FAQs

Fatbikes kommen ursprünglich aus Alaska und sind speziell für das Fahren auf Schnee gebaut. Mit Reifen bis 4,8 Zoll Breite und Luftdruck um 0,5 Bar machen die trendigen Fatbikes das Biken auch im Winter möglich. Die bis zu 12 Zentimeter dicken Reifen mit ihrem tiefen Noppenprofil machen das Bike absolut schneetauglich. Die Ballonreifen ermöglichen leichten Lauf und einfache Kontrollierbarkeit bei allen Schneebedingungen.

  • Beim Fatbiken braucht ihr Ausrüstung, die euch warmhält, schützt und Sicherheit gibt – ähnlich wie beim Winterwandern, aber abgestimmt aufs Radfahren:

  • Ski- oder Radhelm: unverzichtbar für die Sicherheit. Ideal: Winterbikehelm mit Ohrenabdeckung oder dünner Mütze darunter.

  • Wetterfeste Kleidung: Zwiebelprinzip – atmungsaktive, winddichte Kleidung, warme Bikehandschuhe, wasserabweisende Schuhe.

  • Brille oder Skibrille: Schützt vor Schnee, Fahrtwind und Sonnenblendung.

  • Licht und Reflektoren: Gerade im Winter kann’s schnell dämmrig werden. Sichtbarkeit ist wichtig!

  • Mindestalter 10 bis 12 Jahre (je nach Region)

  • Grundkenntnisse am Mountainbike

  • Ausrüstung: festes und warmes Schuhwerk, Helm, Skibrille, sportliche Winterkleidung

Österreichs Berge sind wie geschaffen für Sportarten wie Fatbiken. Viele Alpenregionen bieten bereits geführte Touren an:

