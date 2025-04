Trailový běh v Rakousku

Trailový běh pro začátečníky

Trail running není vlastně nic víc ani nic míň než běh po nezpevněných cestách. Může to být v místním lese nebo - jak se chystáme my - v horách. Je méně nudný a monotónní než běh po silnici nebo dráze. To "my" v autě, to jsem já, vášnivý horský cyklista a snowboardista, nadšený do hor a přírody. Jedna malá obava: nikdy neběhám, ani abych stihl odjíždějící vlak. Moje přítelkyně si naopak několikrát týdně nazouvá běžecké boty.

Jedenáctiletá dcera je gymnastka a horolezkyně, blázen do téměř všech sportů, a - jak brzy zjistíme - mnoha hodinami tréninku si vybudovala železnou kondici. Jediný, kdo je z trailového běhu v autě nervózní, jsem tedy já. Alex mě rychle uklidňuje. Nemáme v úmyslu uběhnout mnoho kilometrů, uděláme krátký okruh s několika technickými a strmými úseky. Hodně času budeme věnovat technice a vybavení a prostě se budeme kochat výhledy.