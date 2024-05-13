Almabtriebe - shánění dobytka z hor
Vítejte na tradiční slavnosti v alpských regionech Rakouska
V závislosti na počasí trvá alpské léto od června do října. Návrat lidí a zvířat z hor do údolí se na mnoha místech slaví nádhernou podívanou v podobě slavností Almabtriebe - shánění dobytka z horských pastvin a ukázkou tradičních zvyků a obyčejů.
Každý rok na jaře se v Rakousku vydávají farmářky a farmáři, pastýři a salašníci se svými zvířaty z údolí na alpské pastviny. Na horských loukách mohou krávy, ovce, kozy i koně spásat šťavnaté byliny a kvalitní krmivo. Z letního pobytu zvířat těží i samotná příroda – alpské hospodaření významně přispívá k péči o kulturní krajinu a brání jejímu zarůstání křovinami.
Termíny slavností Almabtriebe 2025
Kdo by chtěl zažít některou ze slavností Almabtriebe v alpských regionech –Termíny najdete zde.
Věděli jste, že...
Kolik pastvin se nachází v Rakousku?
V Rakousku se nachází přibližně 8 000 alpských luk, z nichž na více než polovině se pasou hospodářská zvířata.
Která zvířata se na těchto pastvinách pasou?
Na těchto pastevinách se v létě pase přibližně 300 000 krav, 110 000 ovcí, 12 500 koz a téměř 10 000 koní.
„Gru-Nacht“ v Tyrolsku
Krávy mají nad Wildschönau letní prázdninový pobyt na 46 horských pastvinách ve výšce přibližně 2 000 metrů nad mořem. Než letní pastevecká sezóna skončí, dodržují salašníci zvláštní zvyk: Nad vydatným jídlem při pohodovém společném posezení slaví „Gru-Nacht“, poslední noc před sháněním dobytka z hor.
Trochu klidu si však salašníci opravdu zaslouží. V den shánění dobytka z pastvin je totiž třeba bezpečně doprovodit pečlivě barevně ozdobené krávy do údolí. Tam je očekávají s radostí a hudbou. O zábavu se stará také trh s řemeslnými a farmářskými produkty, kde se nabízejí speciality jako "Brodakrapfen", "Schmalznudeln" a „Krautinger“, regionální řepná pálenka.
Almabtrieb v regionu Fuschlsee
Gruberalm je idylické místo, nacházející se ve výšce přibližně 1 000 metrů nad mořem v regionu Hintersee. Každý rok v září se pastevci v Salcbursku věnují dalšímu úkolu: Vyrábějí pestré ozdoby, které zvířata nesou na hlavách při shánění z horských pastvin. V polovině září nastává ten správný čas: Dopoledne se slaví, v poledne se krávy shromáždí a ozdobí. A odpoledne se všichni, kteří se chtějí zúčastnit, vydávají na cestu do údolí.
Poté se do Gruberalmu opět vrátí klid. Legenda vypráví, že Kasamandl - duch pastvin, obývá horské chaty a zůstává tam až do začátku další pastevecké sezóny.
Tyrolští mladí koně
V Ebbsu se nachází přirozený chov hřebců haflingů. K tomu patří i to, že mladí hřebci tráví pět měsíců na horské pastvině. Druhou říjnovou sobotu se „mladí divocí koně“ vracejí zpět na statek. Každého z přibližně padesáti koní vede jeho chovatel nebo chovatelka.
Kdo chce doprovodit průvod na posledním kilometru, může se připojit u hostince Oberwirt v Ebbsu. Odtud všichni pokračují do arény hřebčince Fohlenhof. Po představení hřebců slavnostně končí horské léto.
Almabtrieb koní z pastvin ve Štýrsku
V Piberu u Köflachu ve Štýrsku sídlí rakouský hřebčín, chovající lipicány. Aby si přibližně čtyřicet jedno- až tříletých mladých hřebců včas osvojilo jistotu kroku a posílilo šlachy a klouby, tráví letní měsíce na horské pastvině Stubalm ve výšce 1 500 metrů. V září se slavnostně ozdobení, šedočerní koně vracejí zpět do údolí. Než dorazí do hřebčína v Piberu, jsou požehnáni na dvoře poutního kostela Maria Lankowitz. Obce Maria Lankowitz, Köflach a Piber slaví shánění koní z pastvin hudbou a regionálními specialitami.
Almabtrieb ovcí
Ovce a jehňata tráví tradičně léto na pastvině Hinterberg-Alm. Cesta zpět do údolí trvá, včetně přestávek na pití, více než tři hodiny. Některé z ovcí ozdobeny větvičkami smrku a květinami z krepového papíru, protože pravé květiny by ovce snědly.
Při Tarrenzer Schafschied tisíce ovcí procházejí úzkou Trujegasse. Poté jsou shromažděny na „Bangert“, velké louce za hostincem Sonne, a jsou rozděleny mezi své majitele. Odtud pochází název akce: při „Schafschied“ jsou ovce od sebe odděleny.
Místní hostince nabízejí regionální speciality a pokrmy z ovcí, na několika místech hraje hudba.
Poznámka:
Náš článek poskytuje přehled o slavnostech Almabtriebe v jednotlivých spolkových zemích, jeho úplnost ale není zaručena. Také termíny jsou uvedeny bez záruky. Vzhledem k tomu, že může docházet k změnám termínů na poslední chvíli, doporučujeme vám navštívit webové stránky příslušného regionu nebo kontaktovat místní turistickou kancelář.
Tradice mezi jezery a horami
Korutany
Bad Kleinkirchheim 13.09.2025
Horní Rakousko
Bad Ischl Salzkammergut/ Rettenbachalm Konec září / začátek října
Dachstein Salzkammergut/ Gosau, Moosalm 20.09.2025
Highlight alpského podzimu
Bruck Fusch am Großglockner 06.09.2025
Filzmoos 22.09.2025
Fuschlsee Region/ Gruberalm-Hintersee 13.09.2025
Gasteinertal/ Sportgastein Sestup ovcí, 13.09.2025
Königsleiten/ Wald 13.09.2025
Krimml 20.09.2025
Pinzgau/ Maishofen 20.09.2025
Radstadt 13.09.2025
Wagrain 20.09.2025
Živá tradice v zeleném srdci Rakouska
Joglland Waldheimat / Hochwechsel 13.09.2025
Köflach Almabtrieb lipicánů z pastvin, 20.09.2025
Lachtal/ Hochegg 27.09.2025
Ramsau am Dachstein/ Walcheralm 19. & 20.09.2025
Kulturní zážitek: podzimní slavnosti
Achensee/ Pertisau 17., 19. & 27.09.2025
Alpbachtal 20. & 27.09.2025
Ferienregion Imst/ Tarrenz Schafschied, 14.09.2025
Kitzbühelské Alpy
Brixen im Thale 20.09.2025
Ferienregion Hohe Salve/ Hopfgarten 27.09.2025
Kirchberg in Tirol 20.09.2025
Pillersee Tal 13. a 20.09.2025
Westendorf im Brixental 20.09.2025
Kufsteinerland
Návrat do údolí v srdci Alp
Lechtal/ Steeg 13.09.2025
Pitztal/ Jerzens 13.09.2025
Tannheimer Tal 13./14. & 19./20.09.2025
Tiroler Oberland/ Ried 13.09.2025
Wilder Kaiser/ Söll 20.09.2025
Wildschönau/ Aufach 20.09.2025
Zillertal
Fügen-Kaltenbach mezi 13.09. a 04.10.2025
Gerlos 27.09.2025
Hintertux 27.09.2025
Zell am Ziller 27.09.2025
Podzimní slavnost alspké kultury
Bregenzerwald 13.09.2025
Kleinwalsertal 19.09.2025
Montafon
Alpe Latons, Bartholomäberg: 30.08.2025
Untere Gafluna Alpe, Silbertal: 05.09.2025
Alpe Vergalden, Gargellen: 06.09.2025
Alpe Nova und Alpe Zamang, St. Gallenkirchen: 06.09.2025
Alpe Lün, Vandans: 06.09.2025
Alpe Fresch, Silbertal: 13.09.2025
Alpe Spora / Vollspora / Latschätz / Tilisuna und Hora, Tschagguns: 13.09.2025
Proč je alpské hospodaření tak důležité?
Zachování kulturní krajiny
Alpské hospodaření přispívá k zachování kulturní krajiny a bezpečnosti údolí. Udržované pastviny chrání před lavinami a sesuvy půdy.
Podpora biodiverzity
Alpské hospodaření zabraňuje zarůstání a tím podporuje biodiverzitu. Na horských loukách roste desítky různých bylin na každý čtvereční metr. Tato biodiverzita je důležitá pro přírodu.
Vysoce kvalitní potraviny
Salašníci a sýraři vyrábějí cenné mléčné výrobky z mléka krav, ovcí a koz.
Prostor pro odpočinek
Salaše jsou plné energie a nabízejí prostor pro odpočinek v krásné horské krajině s její původností a jednoduchostí.
Péče o tradice a zvyky v Rakousku je úzce spjata s udržitelností. Tradice jako Almabtriebe, folklórní slavnosti a regionální řemesla jsou svědectvím hlubokého respektu k přírodě a přírodním zdrojům. Tyto zvyky podporují porozumění a úctu k místní flóře a fauně, stejně jako ekologické povědomí.
Zvyky a tradice však posilují i sociální udržitelnost: Tradiční slavnosti, jako je například stavění májky, velikonoční nebo vánoční zvyky, posilují pocit sounáležitosti a společné angažovanosti na péči o region.
UNESCO vyhlašuje nehmotné kulturní dědictví, které ctí tradiční rituály, zvyky a řemeslné dovednosti, jež se předávají z generace na generaci. Kdo jako host zažije tyto tradice, ponoří se do rakouské kultury – a to zase posiluje místní identitu.