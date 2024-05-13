Almabtriebe - shánění dobytka z hor
Vítejte na tradiční slavnosti v alpských regionech Rakouska

Na podzim můžete navštívit slavnosti Almabtriebe neboli shánění dobytka z horských pastvin a salaší. Průvodem nádherně ozdobeného skotu se oslavuje konec alpského léta.

V závislosti na počasí trvá alpské léto od června do října. Návrat lidí a zvířat z hor do údolí se na mnoha místech slaví nádhernou podívanou v podobě slavností Almabtriebe - shánění dobytka z horských pastvin a ukázkou tradičních zvyků a obyčejů.
Každý rok na jaře se v Rakousku vydávají farmářky a farmáři, pastýři a salašníci se svými zvířaty z údolí na alpské pastviny. Na horských loukách mohou krávy, ovce, kozy i koně spásat šťavnaté byliny a kvalitní krmivo. Z letního pobytu zvířat těží i samotná příroda – alpské hospodaření významně přispívá k péči o kulturní krajinu a brání jejímu zarůstání křovinami.

Termíny slavností Almabtriebe 2025

Kdo by chtěl zažít některou ze slavností Almabtriebe v alpských regionech –Termíny najdete zde.

Věděli jste, že...

Kolik pastvin se nachází v Rakousku?

V Rakousku se nachází přibližně 8 000 alpských luk, z nichž na více než polovině se pasou hospodářská zvířata.

Quelle: Bundesministerium

Která zvířata se na těchto pastvinách pasou?

Na těchto pastevinách se v létě pase přibližně 300 000 krav, 110 000 ovcí, 12 500 koz a téměř 10 000 koní.

Quelle: „Unsere Almen“
Salašnické tradice rakouských regionech

„Gru-Nacht“ v Tyrolsku

Almabtrieb hovězího dobytka v oblasti Wildschönau

Krávy mají nad Wildschönau letní prázdninový pobyt na 46 horských pastvinách ve výšce přibližně 2 000 metrů nad mořem. Než letní pastevecká sezóna skončí, dodržují salašníci zvláštní zvyk: Nad vydatným jídlem při pohodovém společném posezení slaví „Gru-Nacht“, poslední noc před sháněním dobytka z hor.

Trochu klidu si však salašníci opravdu zaslouží. V den shánění dobytka z pastvin je totiž třeba bezpečně doprovodit pečlivě barevně ozdobené krávy do údolí. Tam je očekávají s radostí a hudbou. O zábavu se stará také trh s řemeslnými a farmářskými produkty, kde se nabízejí speciality jako "Brodakrapfen", "Schmalznudeln" a „Krautinger“, regionální řepná pálenka.

Almabtrieb ve Wildschönau

Almabtrieb v regionu Fuschlsee

Z Gruberalmu dolů do údolí v Salzkammergutu - Solné komoře

Gruberalm je idylické místo, nacházející se ve výšce přibližně 1 000 metrů nad mořem v regionu Hintersee. Každý rok v září se pastevci v Salcbursku věnují dalšímu úkolu: Vyrábějí pestré ozdoby, které zvířata nesou na hlavách při shánění z horských pastvin. V polovině září nastává ten správný čas: Dopoledne se slaví, v poledne se krávy shromáždí a ozdobí. A odpoledne se všichni, kteří se chtějí zúčastnit, vydávají na cestu do údolí.

Poté se do Gruberalmu opět vrátí klid. Legenda vypráví, že Kasamandl - duch pastvin, obývá horské chaty a zůstává tam až do začátku další pastevecké sezóny.

Almabtrieb v Gruberalmu

Tyrolští mladí koně

Almabtrieb Haflingů z pastvin v Ebbsu

V Ebbsu se nachází přirozený chov hřebců haflingů. K tomu patří i to, že mladí hřebci tráví pět měsíců na horské pastvině. Druhou říjnovou sobotu se „mladí divocí koně“ vracejí zpět na statek. Každého z přibližně padesáti koní vede jeho chovatel nebo chovatelka.

Kdo chce doprovodit průvod na posledním kilometru, může se připojit u hostince Oberwirt v Ebbsu. Odtud všichni pokračují do arény hřebčince Fohlenhof. Po představení hřebců slavnostně končí horské léto.

Almabtrieb haflingů v Ebbsu

Almabtrieb koní z pastvin ve Štýrsku

Almabtrieb lipicánů do Piberu

V Piberu u Köflachu ve Štýrsku sídlí rakouský hřebčín, chovající lipicány. Aby si přibližně čtyřicet jedno- až tříletých mladých hřebců včas osvojilo jistotu kroku a posílilo šlachy a klouby, tráví letní měsíce na horské pastvině Stubalm ve výšce 1 500 metrů. V září se slavnostně ozdobení, šedočerní koně vracejí zpět do údolí. Než dorazí do hřebčína v Piberu, jsou požehnáni na dvoře poutního kostela Maria Lankowitz. Obce Maria Lankowitz, Köflach a Piber slaví shánění koní z pastvin hudbou a regionálními specialitami.

Almabtrieb lipicánů do Piberu

Almabtrieb ovcí

Tarrenzer Schafschied v Tyrolsku

Ovce a jehňata tráví tradičně léto na pastvině Hinterberg-Alm. Cesta zpět do údolí trvá, včetně přestávek na pití, více než tři hodiny. Některé z ovcí ozdobeny větvičkami smrku a květinami z krepového papíru, protože pravé květiny by ovce snědly.

Při Tarrenzer Schafschied tisíce ovcí procházejí úzkou Trujegasse. Poté jsou shromažděny na „Bangert“, velké louce za hostincem Sonne, a jsou rozděleny mezi své majitele. Odtud pochází název akce: při „Schafschied“ jsou ovce od sebe odděleny.
Místní hostince nabízejí regionální speciality a pokrmy z ovcí, na několika místech hraje hudba.

Tarrenzer Schafschied

Poznámka:

Náš článek poskytuje přehled o slavnostech Almabtriebe v jednotlivých spolkových zemích, jeho úplnost ale není zaručena. Také termíny jsou uvedeny bez záruky. Vzhledem k tomu, že může docházet k změnám termínů na poslední chvíli, doporučujeme vám navštívit webové stránky příslušného regionu nebo kontaktovat místní turistickou kancelář.

Tradice mezi jezery a horami

Almabtriebe v Korutanech a Horním Rakousku

Korutany

Horní Rakousko

Highlight alpského podzimu

Almabtriebe v Salcbursku

Živá tradice v zeleném srdci Rakouska

Almabtriebe ve Štýrsku

Kulturní zážitek: podzimní slavnosti

Almabtriebe v Tyrolsku 1/2

Kitzbühelské Alpy

Kufsteinerland

Návrat do údolí v srdci Alp

Almabtriebe v Tyrolsku 2/2

Zillertal

Podzimní slavnost alspké kultury

Almabtriebe ve Vorarlbersku

  • Bregenzerwald 13.09.2025

  • Kleinwalsertal 19.09.2025

  • Montafon
    Alpe Latons, Bartholomäberg: 30.08.2025
    Untere Gafluna Alpe, Silbertal: 05.09.2025
    Alpe Vergalden, Gargellen: 06.09.2025
    Alpe Nova und Alpe Zamang, St. Gallenkirchen: 06.09.2025
    Alpe Lün, Vandans: 06.09.2025
    Alpe Fresch, Silbertal: 13.09.2025
    Alpe Spora / Vollspora / Latschätz / Tilisuna und Hora, Tschagguns: 13.09.2025

Proč je alpské hospodaření tak důležité?

Zachování kulturní krajiny

Alpské hospodaření přispívá k zachování kulturní krajiny a bezpečnosti údolí. Udržované pastviny chrání před lavinami a sesuvy půdy.

Podpora biodiverzity

Alpské hospodaření zabraňuje zarůstání a tím podporuje biodiverzitu. Na horských loukách roste desítky různých bylin na každý čtvereční metr. Tato biodiverzita je důležitá pro přírodu.

Vysoce kvalitní potraviny

Salašníci a sýraři vyrábějí cenné mléčné výrobky z mléka krav, ovcí a koz.

Prostor pro odpočinek

Salaše jsou plné energie a nabízejí prostor pro odpočinek v krásné horské krajině s její původností a jednoduchostí.

Proč jsou tradice a zvyky udržitelné?

Péče o tradice a zvyky v Rakousku je úzce spjata s udržitelností. Tradice jako Almabtriebe, folklórní slavnosti a regionální řemesla jsou svědectvím hlubokého respektu k přírodě a přírodním zdrojům. Tyto zvyky podporují porozumění a úctu k místní flóře a fauně, stejně jako ekologické povědomí.

Zvyky a tradice však posilují i sociální udržitelnost: Tradiční slavnosti, jako je například stavění májky, velikonoční nebo vánoční zvyky, posilují pocit sounáležitosti a společné angažovanosti na péči o region.

UNESCO vyhlašuje nehmotné kulturní dědictví, které ctí tradiční rituály, zvyky a řemeslné dovednosti, jež se předávají z generace na generaci. Kdo jako host zažije tyto tradice, ponoří se do rakouské kultury – a to zase posiluje místní identitu.

Často kladené otázky

Každý rok na podzim nastává čas: Od začátku září až do poloviny října probíhají v Rakousku Almabtriebe. Zvířata, která strávila léto na horách, se vracejí zpět do rodných údolí, v doprovodu farmářů, farmářek a mnoha pomocníků.

Na podzim se hřebci haflingů po létě na pastvinách vracejí zpět na farmu Fohlenhof v Ebbsu v Tyrolsku.

Haflinger-Hengstabtrieb v Ebbsu

Shánění dobytka z pastvin (Almabtrieb) je v Rakousku oslavován jako tradiční festival, při kterém se zvířata po létě na pastvinách vracejí zpět do údolí. Krávy, ovce a často i hřebci haflingů jsou ozdobeni tradičními barevnými čelenkami a zvonky. Farmáři, farmářky a salašníci doprovázejí zvířata do vesnice, kde probíhají oslavy s hudbou a regionálními specialitami. Almabtrieb je součástí rakouských tradic a symbolizuje přechod ročních období – živoucí kus alpské kultury.

Almy jsou člověkem vytvořené staleté kulturní krajiny v alpském prostoru. Na horských pastvinách a loukách jsou během letních měsíců chovány krávy, ovce nebo kozy. Zvířata se v tomto období živí především výživnými bylinami a trávami alpských pastvin. K těmto pastvinám patří i chaty nebo usedlosti, které se také nazývají Alm – stejně jako Alp, Alpe nebo Alb.

Salašníci jsou osoby, které během léta na alpských pastvinách hlídají dobytek jiných farmářů nebo družstev a zpracovávají mléko na sýr, máslo a další mléčné produkty. Tyto potraviny jsou nabízeny na obhospodařovaných alpských chatách. Alpská pastvina je také nazývána Senne, odtud pochází název tohoto povolání.

V Rakousku je přibližně 8 400 zemědělsky obhospodařovaných pastvin, které jsou velmi rozmanité: bylinné pastviny, pastviny pro hovězí dobytek, ovce a koně, sýrařské pastviny. Jsou obhospodařovány od května do září.

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!