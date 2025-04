"Pravěké inovace" Prehistorická obydlí na kůlech v okolí Alp

Kolem roku 5000 př. n. l. se v Alpách usadili lidé a postavili si obydlí na kůlech. Tyto pozůstatky jsou jedinou podvodní památkou světového dědictví v Rakousku. Artefakty z období od neolitu po dobu železnou se nacházejí v mokřadech a na pobřeží a poskytují důležité poznatky o rané společnosti.

V Rakousku se nachází pět lokalit, včetně Attersee, Mondsee a Keutschacher See. Byly zde nalezeny nástroje a materiály, jako je měď a železo, které vypovídají o obchodu a technických inovacích. Nejstarší osídlení v Keutschacher See pochází ze 4. tisíciletí př. n. l. Osídlení v Mondsee dokládá obchodní kontakty s Bavorskem a severní Itálií, zatímco osídlení na Attersee pochází z let 1690-160 př. n. l.