Kdo o Velikonocích zavítá do Salcburska, zažije ve vesničce Puch bei Hallein Palmový průvod s oslem. Ten připomíná vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Na dřevěném palmovém oslovi, jehož tradice sahá až do 17. století, sedí postava Krista a drží svazek palmového kvítí. Přibližně 100 kg vážícího osla s uzdou zdobenou mušlemi kauri nesou na Květnou neděli čtyři chlapci z místního krojového spolku. Jedná se o působivý zvyk s hlubokými kořeny v regionální kultuře.