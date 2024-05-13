Vídeňské obří kolo
Prosím, nastupujte!

Vídeňské obří kolo okouzluje své hosty již více než 125 let - čeká vás nezapomenutelný výhled na Prátr a na Vídeň.

Vídeňské obří kolo je mnohem víc než jen atrakce - je to kus živé historie. bylo otevřeno v roce 1897 u příležitosti 50. výročí nástupu císaře Františka Josefa na trůn a od samého počátku bylo mistrovským technickým dílem. Myšlenka této ikonické stavby, která měla rozhodující vliv na rozvoj Vídně, vzešla od vizionářského divadelního režiséra Gabora Steinera. Již tehdy se v ní snoubil velkolepý výhled s technickým pokrokem a císařskou elegancí. Obří kolo, které navrhli britští architekti Walter Bassett-Basset a Harry Hitchins, ohromovalo 30 vozíky a výškou téměř 65 metrů.

Historie obřího kola odráží vzestupy a pády Vídně. Za druhé světové války bylo Obří kolo těžce poškozeno - v roce 1944 téměř celé shořelo a zůstala z něj jen ocelová konstrukce -, v roce 1947 bylo obnoveno s 15 vozíky a opět zazářilo jako symbol města.

Historie s výjimečnými okamžiky

v roce 1898 se Marie Kindlová dostala na titulní stránky novin, když se okázale oběsila na železničním vagonu, aby upozornila na sociální stížnosti. v roce 1914 natočila madame Solange d'Atalide filmovou scénu, jak sedí na koni a dělá plnou otočku na střeše železničního vagonu - obraz, který dodnes fascinuje. v roce 2002 bylo otevřeno "Muzeum Panorama", které na osmi originálních železničních vozech vypráví pohnutou historii Prátru a bere návštěvníky na cestu časem. Od roku 2022 doplňuje tento zážitek otevřená prosklená plošina, která nabízí ještě velkolepější pohled na Vídeň.

A "Wurstelprater" (obrovský zábavní park), který je mezi Vídeňáky obzvlášť oblíbený a v němž se nachází obří kolo, je svým způsobem vesmír plný života, kde vše sviští a šumí, kde se vše točí a hýbe.

Díky Gáboru Steinerovi, vizionáři, který za projektem stojí, vídeňské obří kolo stále spojuje historickou hloubku s moderními inovacemi. Zůstává místem, kde lze fascinujícím způsobem zažít vídeňský šarm, historii a životní styl.

Fakta o obřím kole
Umístění: Na náměstí sv:2. Štěpána ve Vídni
Otevírací doba: od 8:00 do 16:00 hod:03.07.1897, u příležitosti 50. výročí trůnu císaře Františka Josefa
Nejvyšší bod:64,75 m
Průměr:60,96 m
Rychlost:0,75 m/sec = 2,7 km/h
Počet gondol:15
Počet gondol: 2: náprava:délka: 10,78 m, tloušťka: 0,5 m, hmotnost: 16,3 tuny
Zda romantická večeře nebo Svatební - Vídeňské obří kolo vytváří nezapomenutelné zážitky a spojuje vídeňskou tradici s moderním stylem.

Vídeňské obří kolo ve všech perspektivách

5 zajímavých faktů o Vídeňském obřím kole

Kolik "Praterů" se ve Vídni nachází?

Tři: Wurstelprater, Grüner Prater a Böhmischer Prater. Zelený prater se nachází hned vedle Wurstelprateru, Český prater je na okraji města.

Odkud pochází název "Wurstelprater"?

Zábavní park vděčí za svůj název "Hanswurstu", divadelní postavě. V Prátru se dříve nacházelo mnoho oblíbených divadel.

Velká historie

Vídeňské obří kolo bývalo největší na světě. V roce 1999 ho předstihlo London Eye a dnes drží světové prvenství Ain Dubai.

Hvězda na velkém plátně

Oblíbené jako filmové místo: Vídeňské obří kolo si zahrálo malou hlavní roli ve filmu "Třetí muž" i ve filmu Jamese Bonda "Dech života".

Jízda na koni na obřím kole

Režisérka cirkusu Solange d'Atalide se v roce 1914 svezla na velmi zvláštním kole: na hřbetě koně - i když na střeše železničního vagonu.

Zážitek na celý život

Nástupiště 9: kabrioletová gondola

Odvážlivci se svezou na čerstvém vzduchu. Umožňuje to panoramatická plošina se skleněnou podlahou bez bočních stěn a střechy!

Nástupiště 9

Obří kolo, které si můžete odvézt domů

Slavná vídeňská sněhová koule vděčí za svůj vynález čisté náhodě. A věděli jste, že původní verze z roku 1900 byla vyrobena z jemné krupice?

Sněhové koule

Co si nesmíte nechat ujít

Vídeňský "Wurstelprater"

Pátý nejvyšší řetízkový kolotoč na světě

Houpejte se dokola na dvojsedadle ve výšce 117 metrů - jen pro ty, kteří mají hlavu na výšky, a ideální pro romantiky!

Nejstarší dřevěná skluzavka na světě

Do jutového pytle a dolů: Tobogán je něco pro nostalgiky, kteří mají rádi rychlost.

Nejlepší vepřové koleno pod stromy

Na zahrádce restaurace "Schweizerhaus" se každou chvíli podávají křupavá vepřová kolena - domácí specialita.

"Divoká myš"

Nostalgická horská dráha se 180stupňovými zatáčkami zvedá adrenalin stejně jako velké modely.

Prater

Přírodní oáza ve městě

Zelený Prátr

Jen pár kroků od obřího kola se nachází přírodní rekreační oblast o rozloze přibližně šesti kilometrů čtverečních - téměř dvakrát větší než newyorský Central Park! Rozsáhlé louky a lesy Grüner Prateru lákají k procházkám nebo výletům a idylické vodní plochy dotvářejí přírodní krajinu.
Můžete se například vydat na romantickou plavbu lodí po řece Heustadlwasser. Prater Hauptallee dlouhá 4,5 kilometru, kde se v císařských dobách konaly koňské dostihy, je lemována 2 500 stromy - skutečnou atrakcí, zejména na jaře, kdy kvetou kaštany - a vede přímo k Lusthausu: bývalý císařský lovecký pavilon dnes slouží jako restaurace a kavárna a je oblíbeným místem setkávání.

Prater HauptalleeLusthaus

Filmová tradice

Vídeňské obří kolo jako filmová kulisa

Vídeňské obří kolo má ve filmovém světě jedinečné zastoupení: ve filmu "Třetí muž" je dějištěm ikonické scény mezi Orsonem Wellesem a Josephem Cottenem, v níž se mistrně prolínají morální propasti a výhled na Vídeň. Ve filmu "James Bond - Dech života" se Bond a Kara Milovy projíždějí na obřím kole. Ve filmu "Před úsvitem" vytváří obří kolo romantickou, nadčasovou atmosféru, která doprovází začátek milostného příběhu.

Každý z těchto filmů využívá magickou auru obřího kola svým vlastním jedinečným způsobem a činí z něj nepostradatelný symbol rozmanitosti Vídně.

Zimní kouzlo a výhody na Vídeňském obřím kole

Užijte si (sváteční) zážitky - s nejlepšími zvýhodněními!

Zimní trh na náměstí Riesenradplatz

Na náměstí Riesenradplatz na vás čeká atmosférický vánoční trh se slavnostním osvětlením, regionálními pochoutkami a výhledem na ikonické Vídeňské obří kolo.

Zimní trh na náměstí Riesenradplatz

Zvýhodněné vstupné na Vídeňské obří kolo

S Vienna Passem, Vienna Flexi Passem, Vienna City Card nebo Dolnorakouskou kartou můžete využít zlevněný nebo bezplatný vstup na Vídeňské obří kolo - zážitek s výhodami!

Městské karty

Dalších 6 nejkrásnějších výhledů na Vídeň

Haus des Meeres

Návštěvníci Aqua-Terra Zoo si mohou vychutnat nádherný výhled na město z terasy bývalé protiletecké věže.

Dům moře

25hours Hotel

Na střeše módního hotelového baru vám u nohou leží velkolepé dvojče vídeňských muzeí: Muzeum umění a Přírodovědné muzeum.

25hours Hotel

Jubiläumswarte

Vrchol městské turistické trasy 4: vyhlídková plošina ve výšce 31 metrů nabízí fantastický výhled na Vídeň.

Jubiläumswarte

LOFT v SO/Vienna

Popíjení koktejlů při vychutnávání noční záře centra Vídně - prostě nezapomenutelné.

LOFT v SO/Vídeň

Dunajská věž

Kavárna a restaurace se ve 150 metrů vysoké věži pomalu otáčí kolem vlastní osy. Město se postupně míhá.

Dunajská věž

Katedrála svatého Štěpána

na věž Türmerstube vede 343 schodů. Fantastický výhled na centrum města stojí za tu námahu.

Katedrála svatého Štěpána

