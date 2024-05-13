Vídeňské obří kolo
Prosím, nastupujte!
Vídeňské obří kolo je mnohem víc než jen atrakce - je to kus živé historie. bylo otevřeno v roce 1897 u příležitosti 50. výročí nástupu císaře Františka Josefa na trůn a od samého počátku bylo mistrovským technickým dílem. Myšlenka této ikonické stavby, která měla rozhodující vliv na rozvoj Vídně, vzešla od vizionářského divadelního režiséra Gabora Steinera. Již tehdy se v ní snoubil velkolepý výhled s technickým pokrokem a císařskou elegancí. Obří kolo, které navrhli britští architekti Walter Bassett-Basset a Harry Hitchins, ohromovalo 30 vozíky a výškou téměř 65 metrů.
Historie obřího kola odráží vzestupy a pády Vídně. Za druhé světové války bylo Obří kolo těžce poškozeno - v roce 1944 téměř celé shořelo a zůstala z něj jen ocelová konstrukce -, v roce 1947 bylo obnoveno s 15 vozíky a opět zazářilo jako symbol města.
Historie s výjimečnými okamžiky
v roce 1898 se Marie Kindlová dostala na titulní stránky novin, když se okázale oběsila na železničním vagonu, aby upozornila na sociální stížnosti. v roce 1914 natočila madame Solange d'Atalide filmovou scénu, jak sedí na koni a dělá plnou otočku na střeše železničního vagonu - obraz, který dodnes fascinuje. v roce 2002 bylo otevřeno "Muzeum Panorama", které na osmi originálních železničních vozech vypráví pohnutou historii Prátru a bere návštěvníky na cestu časem. Od roku 2022 doplňuje tento zážitek otevřená prosklená plošina, která nabízí ještě velkolepější pohled na Vídeň.
A "Wurstelprater" (obrovský zábavní park), který je mezi Vídeňáky obzvlášť oblíbený a v němž se nachází obří kolo, je svým způsobem vesmír plný života, kde vše sviští a šumí, kde se vše točí a hýbe.
Díky Gáboru Steinerovi, vizionáři, který za projektem stojí, vídeňské obří kolo stále spojuje historickou hloubku s moderními inovacemi. Zůstává místem, kde lze fascinujícím způsobem zažít vídeňský šarm, historii a životní styl.
Zda romantická večeře nebo Svatební - Vídeňské obří kolo vytváří nezapomenutelné zážitky a spojuje vídeňskou tradici s moderním stylem.
Vídeňské obří kolo ve všech perspektivách
5 zajímavých faktů o Vídeňském obřím kole
Kolik "Praterů" se ve Vídni nachází?
Tři: Wurstelprater, Grüner Prater a Böhmischer Prater. Zelený prater se nachází hned vedle Wurstelprateru, Český prater je na okraji města.
Odkud pochází název "Wurstelprater"?
Zábavní park vděčí za svůj název "Hanswurstu", divadelní postavě. V Prátru se dříve nacházelo mnoho oblíbených divadel.
Velká historie
Vídeňské obří kolo bývalo největší na světě. V roce 1999 ho předstihlo London Eye a dnes drží světové prvenství Ain Dubai.
Hvězda na velkém plátně
Oblíbené jako filmové místo: Vídeňské obří kolo si zahrálo malou hlavní roli ve filmu "Třetí muž" i ve filmu Jamese Bonda "Dech života".
Jízda na koni na obřím kole
Režisérka cirkusu Solange d'Atalide se v roce 1914 svezla na velmi zvláštním kole: na hřbetě koně - i když na střeše železničního vagonu.
Zážitek na celý život
Nástupiště 9: kabrioletová gondola
Odvážlivci se svezou na čerstvém vzduchu. Umožňuje to panoramatická plošina se skleněnou podlahou bez bočních stěn a střechy!
Co si nesmíte nechat ujít
Vídeňský "Wurstelprater"
Pátý nejvyšší řetízkový kolotoč na světě
Houpejte se dokola na dvojsedadle ve výšce 117 metrů - jen pro ty, kteří mají hlavu na výšky, a ideální pro romantiky!
Nejstarší dřevěná skluzavka na světě
Do jutového pytle a dolů: Tobogán je něco pro nostalgiky, kteří mají rádi rychlost.
Nejlepší vepřové koleno pod stromy
Na zahrádce restaurace "Schweizerhaus" se každou chvíli podávají křupavá vepřová kolena - domácí specialita.
"Divoká myš"
Nostalgická horská dráha se 180stupňovými zatáčkami zvedá adrenalin stejně jako velké modely.
Přírodní oáza ve městě
Zelený Prátr
Jen pár kroků od obřího kola se nachází přírodní rekreační oblast o rozloze přibližně šesti kilometrů čtverečních - téměř dvakrát větší než newyorský Central Park! Rozsáhlé louky a lesy Grüner Prateru lákají k procházkám nebo výletům a idylické vodní plochy dotvářejí přírodní krajinu.
Můžete se například vydat na romantickou plavbu lodí po řece Heustadlwasser. Prater Hauptallee dlouhá 4,5 kilometru, kde se v císařských dobách konaly koňské dostihy, je lemována 2 500 stromy - skutečnou atrakcí, zejména na jaře, kdy kvetou kaštany - a vede přímo k Lusthausu: bývalý císařský lovecký pavilon dnes slouží jako restaurace a kavárna a je oblíbeným místem setkávání.
Filmová tradice
Vídeňské obří kolo jako filmová kulisa
Vídeňské obří kolo má ve filmovém světě jedinečné zastoupení: ve filmu "Třetí muž" je dějištěm ikonické scény mezi Orsonem Wellesem a Josephem Cottenem, v níž se mistrně prolínají morální propasti a výhled na Vídeň. Ve filmu "James Bond - Dech života" se Bond a Kara Milovy projíždějí na obřím kole. Ve filmu "Před úsvitem" vytváří obří kolo romantickou, nadčasovou atmosféru, která doprovází začátek milostného příběhu.
Každý z těchto filmů využívá magickou auru obřího kola svým vlastním jedinečným způsobem a činí z něj nepostradatelný symbol rozmanitosti Vídně.
Zimní kouzlo a výhody na Vídeňském obřím kole
Zimní trh na náměstí Riesenradplatz
Na náměstí Riesenradplatz na vás čeká atmosférický vánoční trh se slavnostním osvětlením, regionálními pochoutkami a výhledem na ikonické Vídeňské obří kolo.
Dalších 6 nejkrásnějších výhledů na Vídeň
Haus des Meeres
Návštěvníci Aqua-Terra Zoo si mohou vychutnat nádherný výhled na město z terasy bývalé protiletecké věže.
25hours Hotel
Na střeše módního hotelového baru vám u nohou leží velkolepé dvojče vídeňských muzeí: Muzeum umění a Přírodovědné muzeum.
Jubiläumswarte
Vrchol městské turistické trasy 4: vyhlídková plošina ve výšce 31 metrů nabízí fantastický výhled na Vídeň.
LOFT v SO/Vienna
Popíjení koktejlů při vychutnávání noční záře centra Vídně - prostě nezapomenutelné.
Dunajská věž
Kavárna a restaurace se ve 150 metrů vysoké věži pomalu otáčí kolem vlastní osy. Město se postupně míhá.