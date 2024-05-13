Císařovna Alžběta
Po stopách Sisi
Introduction
Po stopách císařovny: oblíbená místa Sisi
Sisi se dodnes připomínáme na mnoha místech Rakouska, například v původních obytných prostorách mnoha paláců a vil. Jako císařovna se Alžběta vyhýbala pozornosti veřejnosti a raději cestovala, než aby se účastnila veřejných ceremonií.
Nebylo proto divu, že přejížděla mezi Hofburgem a zámkem Schönbrunn ve Vídni, mezi Innsbruckem a zámkem Leopoldskron v Salcburku, mezi zámkem Laxenburg a císařskou vilou v Bad Ischlu - nebo se tam jen zastavovala při cestách do vzdálených zemí.
Na těchto místech našla Sisi nejen kousek svobody, po které toužila, ale také jí tato místa připomínala dávné časy: setkání s Františkem Josefem, jejím budoucím manželem, v Bad Ischlu, opulentní zásnubní večírek na zámku Leopoldskron, který pro Alžbětu a Františka Josefa uspořádal bavorský král Ludvík II., líbánky a narození dvou dcer v Laxenburgu nebo její útočiště, vilu Hermes, kterou pro ni nechal postavit její manžel císař František Josef, aby udržel Sisi déle ve Vídni.
Kdo se chce vydat po stopách „Sisi“, najde na zámku Fuschl v Salcbursku to, co hledá. Zámek byl ideálním místem pro natáčení romantického milostného příběhu císařského páru, který z hlavních představitelů filmu - Romy Schneiderové a Karla Heinze Böhma - udělal hvězdy.
Um auf Reisen unerkannt so bleiben, nutzte Sisi Pseudonyme wie „Gräfin von Hohenems“.
Cesta císařovniným Rakouskem
Po stopách Sisi
Kaiserin Elisabeth Ruhe
Z Kahlenbergu si císařovna užívala klid a výhled na Vídeň. Dnes je toto místo snadno dostupné po silnici Höhenstraße.
Zámek Fuschl
Tam, kde kdysi Romy Schneider jako Sisi plula, můžete dnes přenocovat. Není to sice místo, kde císařovna bydlela, ale místo, kde můžete zažít velké filmové emoce.
Augustiniánský kostel
Zde si řekli své ano císařovna Alžběta a František Josef I. Dnes zde spočívá 54 srdcí v urnách – toto místo spojuje Habsburky v životě, lásce i smrti.
Hofburg Innsbruck
Kdo chce pocítit styl Sisi, navštivte její původní zachovalý apartmán. Sama zde byla jen zřídka, ale místnosti dodnes svědčí o jejím vytříbeném vkusu.
Zámek Laxenburg
Místo pro svatební cestu, lov a zahradu potěšení: barokní elegance, Modrý dvůr a anglický krajinářský park odrážejí habsburské ambice.
Zámek Leopoldskron
V roce 1853 se zde rodina sešla, aby oslavila zasnoubení Sisi s Františkem Josefem I. Nešlo o nic oficiálního, ale o soukromou slavnostní událost.
Setkání Sisi a Františka Josefa
Vévodkyně Ludovika Bavorská měla Jeho Veličenstvu představit svou sedmnáctiletou dceru Helenu. František Josef ji přivítal. I když s ní mluvil, jeho pohled zabloudil k mladé dívce vedle ní. Teprve patnáctiletá Alžběta dělala své matce a sestře na cestě společnost. Císař se do ní zamiloval na první pohled.
Dva dny po prvním setkání požádal František Josef Alžbětu o ruku. O osm měsíců později se svatba konala ve Vídni. Pokud je pravda, že život se může změnit během krátké chvíle, že se z žebráka může stát král, z cizince hrdina nebo že se z dívky z bavorského Possenhofenu může stát císařovna, pak právě toto setkání v Bad Ischlu bylo jednou z takových chvil.
Osudová léta Sisi u vídeňského dvora
Od prvního dne se mladá císařovna cítila zdrcená zkostnatělými rituály vídeňského dvora. Líbánky na zámku Laxenburk se změnily v katastrofu. Císař trávil tyto dny u svého psacího stolu v Hofburgu a jeho žena byla hluboce nešťastná.
Po nějaké době začala Alžběta odmítat všudypřítomná očekávání a emancipovat se. Nechtěla být oddanou manželkou ani útlocitnou matkou a už vůbec nechtěla působit jako pouhá reprezentativní figura. František Josef vycházel své neortodoxní a svobodomyslné ženě vstříc, jak jen mu to jeho postavení dovolovalo. Sisi se přesto cítila uvězněná v zlaté kleci a postupně onemocněla. Nakonec se jí do jisté míry podařilo z tohoto tlaku očekávání vymanit a začala hodně cestovat.
Cestování císařovny Alžběty
Její spěšný odjezd z Vídně na Korfu byl pouze začátkem celoživotní odysey. Alžběta měla zůstat na útěku až do konce svých dnů. Bez oddechu cestovala z lázeňského města do lázeňského města a vždy se zdržela jen několik týdnů. Sisi milovala moře, plavila se v nejhorších bouřích a na rameno si nechala vytetovat kotvu.
Přes den trávila čas přísným sportovním programem (její služebné musel pravidelně vyzvedávat kočár, protože císařovně nemohly stačit) - byla považována za nejlepší jezdkyni na světě.
V pozdějším věku se už nenechala portrétovat: poslední fotografie ji zachycuje ve věku 30 let, poslední obraz ve věku 40. Později jí kromě komorných nikdo neviděl do tváře, kterou vždy skrývala za závojem, vějířem nebo slunečníkem.
Tragická smrt císařovny Alžběty
Smrt císařovny 10. září 1898 byla stejně neobvyklá jako její život. U Ženevského jezera jí atentátník bodl do srdce nabroušeným pilníkem. Sisi si vpichu zprvu nevšimla a myslela si, že ji muž pouze povalil. Vstala, omluvila se kolemjdoucím za nepříjemnosti a spěchala se svou komornou k lodi, na které se chtěla plavit přes jezero.
Teprve na palubě se císařovna zhroutila. „Co se to vlastně stalo?“ byla její poslední slova. O několik minut později byla žena, která se měla stát jednou z nejslavnějších Habsburků, mrtvá. Její šaty potřísnila jen jediná kapka krve.
Patero tajemství císařovny Alžběty
Byla Sisi kuřačka?
Není jasné, zda Sisi kouřila, nebo ne. Údajně neměla dobré zuby a za svého zubaře utrácela obrovské částky. Byla proto vídána pouze s vějířem.
Sisi měla tetování
Ve věku 51 let si nechala v Řecku vytetovat na rameno kotvu. Překvapení pro císaře.
Císařovna Alžběta jako autorka
Sisi milovala literaturu a poezii a sama ráda psala básně.
Na velikosti záleží
Sisi byla vyšší než císař František Josef: se svými 172 cm převyšovala svého 168 cm vysokého manžela.
Dávka je jed
Čas od času si císařovna píchala kokain, který se v té době používal jako lék. Nebyla však považována za drogově závislou.
Filmové zpracování císařovnina života
Její počáteční romantismus, touha po sebeurčení a nezávislosti, výstřednost a tragická láska k Františku Josefovi učinily z Alžběty Rakouské celebritu, jejíž příběh byl zpracován ve filmech a muzikálech.
Romy Schneiderová se v 50. letech proslavila po celém světě rolí mladé císařovny v trilogii „Sissi“ (s tímto nesprávným psaním císařovnina jména). Filmy nebraly historická fakta příliš vážně a zobrazovaly císařovnu jako naivní, vzpurnou dívku, která zbožňovala svého „Franze“. "Sissi“ byla považována za životní roli Romy Schneiderové. Přestože se od ní snažila distancovatváci si ji s rolí císařovny spojovali až do její smrti ve věku 43 let.
Seriál „Císařovna“ o slavné rakouské císařovně je na Netflixu k vidění od roku 2022.
C. a k. dvorní dodavatelé a oblíbená jídla SisiSisi se snažila dosáhnout svého ideálu krásy sportem a přísnými dietami a nikdy nevážila více než 47 kg. Občas si dopřála fialkovou zmrzlinu, kousek Sacherova dortu nebo fialkové pastilky s čokoládovou polevou.
Nejslavnější císařovniny šperky
Sisi si nechala vyrobit 27 vlasových hvězdiček z diamantů a perel od klenotníka Köcherta. Některé z nich věnovala jako dárek dvorním dámám, jiné se dědily v rodině.
Vlasová ozdoba je zvěčněna na slavném portrétu císařovny od Franze Xavera Winterhaltera. Její vnučka, arcivévodkyně Alžběta, si vzala tyto hvězdy na své svatbě v roce 1902.