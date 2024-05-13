Historical painting: Woman in white ball gown with stars in her hair, holding a fan, pink flowers in background.
  1. Homepage
  2. Umění a kultura
  3. Slavné osobnosti
  4. Císařovna Sisi

Císařovna Alžběta
Po stopách Sisi

Z Habsburků není nikdo tak slavný, jako císařovna Alžběta Rakouská. I po téměř 130 letech po její smrti zůstává fascinace jejím životem neměnná.

Po stopách císařovny: oblíbená místa Sisi

Sisi se dodnes připomínáme na mnoha místech Rakouska, například v původních obytných prostorách mnoha paláců a vil. Jako císařovna se Alžběta vyhýbala pozornosti veřejnosti a raději cestovala, než aby se účastnila veřejných ceremonií.

Nebylo proto divu, že přejížděla mezi Hofburgem a zámkem Schönbrunn ve Vídni, mezi Innsbruckem a zámkem Leopoldskron v Salcburku, mezi zámkem Laxenburg a císařskou vilou v Bad Ischlu - nebo se tam jen zastavovala při cestách do vzdálených zemí.

Na těchto místech našla Sisi nejen kousek svobody, po které toužila, ale také jí tato místa připomínala dávné časy: setkání s Františkem Josefem, jejím budoucím manželem, v Bad Ischlu, opulentní zásnubní večírek na zámku Leopoldskron, který pro Alžbětu a Františka Josefa uspořádal bavorský král Ludvík II., líbánky a narození dvou dcer v Laxenburgu nebo její útočiště, vilu Hermes, kterou pro ni nechal postavit její manžel císař František Josef, aby udržel Sisi déle ve Vídni.

Kdo se chce vydat po stopách „Sisi“, najde na zámku Fuschl v Salcbursku to, co hledá. Zámek byl ideálním místem pro natáčení romantického milostného příběhu císařského páru, který z hlavních představitelů filmu - Romy Schneiderové a Karla Heinze Böhma - udělal hvězdy.

Základní životní data
narozena24. prosince 1837 v Mnichově jako Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, vévodkyně bavorská.
zemřela10. září 1898 v Ženevě
zásnuby 18. srpna 1853 v Bad Ischlu
svatba24. dubna 1854 ve Vídni

Um auf Reisen unerkannt so bleiben, nutzte Sisi Pseudonyme wie „Gräfin von Hohenems“.

Cesta císařovniným Rakouskem

Po stopách Sisi

Kaiserin Elisabeth Ruhe

Z Kahlenbergu si císařovna užívala klid a výhled na Vídeň. Dnes je toto místo snadno dostupné po silnici Höhenstraße.

Kaiserin Elisabeth Ruhe

Zámek Fuschl

Tam, kde kdysi Romy Schneider jako Sisi plula, můžete dnes přenocovat. Není to sice místo, kde císařovna bydlela, ale místo, kde můžete zažít velké filmové emoce.

Zámek Fuschl

Augustiniánský kostel

Zde si řekli své ano císařovna Alžběta a František Josef I. Dnes zde spočívá 54 srdcí v urnách – toto místo spojuje Habsburky v životě, lásce i smrti.

Augustinerkirche

Hofburg Innsbruck

Kdo chce pocítit styl Sisi, navštivte její původní zachovalý apartmán. Sama zde byla jen zřídka, ale místnosti dodnes svědčí o jejím vytříbeném vkusu.

Hofburg Innsbruck

Zámek Laxenburg

Místo pro svatební cestu, lov a zahradu potěšení: barokní elegance, Modrý dvůr a anglický krajinářský park odrážejí habsburské ambice.

Zámek Laxenburg

Zámek Leopoldskron

V roce 1853 se zde rodina sešla, aby oslavila zasnoubení Sisi s Františkem Josefem I. Nešlo o nic oficiálního, ale o soukromou slavnostní událost.

Zámek Leopoldskron

Hermesvilla

Dárek Františka Josefa I. pro císařovnu, která raději cestovala – toto místo mělo Alžbětu připoutat k Vídni, ale stávalo se jen zřídka jejím útočištěm.

Hermesvilla
Das Leben der Kaiserin Elisabeth in 4 Kapiteln
Okamžik, který všechno změnil

Setkání Sisi a Františka Josefa

Vévodkyně Ludovika Bavorská měla Jeho Veličenstvu představit svou sedmnáctiletou dceru Helenu. František Josef ji přivítal. I když s ní mluvil, jeho pohled zabloudil k mladé dívce vedle ní. Teprve patnáctiletá Alžběta dělala své matce a sestře na cestě společnost. Císař se do ní zamiloval na první pohled.

Dva dny po prvním setkání požádal František Josef Alžbětu o ruku. O osm měsíců později se svatba konala ve Vídni. Pokud je pravda, že život se může změnit během krátké chvíle, že se z žebráka může stát král, z cizince hrdina nebo že se z dívky z bavorského Possenhofenu může stát císařovna, pak právě toto setkání v Bad Ischlu bylo jednou z takových chvil.

Mezi povinností a svobodou

Osudová léta Sisi u vídeňského dvora

Od prvního dne se mladá císařovna cítila zdrcená zkostnatělými rituály vídeňského dvora. Líbánky na zámku Laxenburk se změnily v katastrofu. Císař trávil tyto dny u svého psacího stolu v Hofburgu a jeho žena byla hluboce nešťastná.

Po nějaké době začala Alžběta odmítat všudypřítomná očekávání a emancipovat se. Nechtěla být oddanou manželkou ani útlocitnou matkou a už vůbec nechtěla působit jako pouhá reprezentativní figura. František Josef vycházel své neortodoxní a svobodomyslné ženě vstříc, jak jen mu to jeho postavení dovolovalo. Sisi se přesto cítila uvězněná v zlaté kleci a postupně onemocněla. Nakonec se jí do jisté míry podařilo z tohoto tlaku očekávání vymanit a začala hodně cestovat.

Na věčném útěku

Cestování císařovny Alžběty

Její spěšný odjezd z Vídně na Korfu byl pouze začátkem celoživotní odysey. Alžběta měla zůstat na útěku až do konce svých dnů. Bez oddechu cestovala z lázeňského města do lázeňského města a vždy se zdržela jen několik týdnů. Sisi milovala moře, plavila se v nejhorších bouřích a na rameno si nechala vytetovat kotvu.

Přes den trávila čas přísným sportovním programem (její služebné musel pravidelně vyzvedávat kočár, protože císařovně nemohly stačit) - byla považována za nejlepší jezdkyni na světě.

V pozdějším věku se už nenechala portrétovat: poslední fotografie ji zachycuje ve věku 30 let, poslední obraz ve věku 40. Později jí kromě komorných nikdo neviděl do tváře, kterou vždy skrývala za závojem, vějířem nebo slunečníkem.

Poslední procházka

Tragická smrt císařovny Alžběty

Smrt císařovny 10. září 1898 byla stejně neobvyklá jako její život. U Ženevského jezera jí atentátník bodl do srdce nabroušeným pilníkem. Sisi si vpichu zprvu nevšimla a myslela si, že ji muž pouze povalil. Vstala, omluvila se kolemjdoucím za nepříjemnosti a spěchala se svou komornou k lodi, na které se chtěla plavit přes jezero.

Teprve na palubě se císařovna zhroutila. „Co se to vlastně stalo?“ byla její poslední slova. O několik minut později byla žena, která se měla stát jednou z nejslavnějších Habsburků, mrtvá. Její šaty potřísnila jen jediná kapka krve.

Patero tajemství císařovny Alžběty

Byla Sisi kuřačka?

Není jasné, zda Sisi kouřila, nebo ne. Údajně neměla dobré zuby a za svého zubaře utrácela obrovské částky. Byla proto vídána pouze s vějířem.

Sisi měla tetování

Ve věku 51 let si nechala v Řecku vytetovat na rameno kotvu. Překvapení pro císaře.

Císařovna Alžběta jako autorka

Sisi milovala literaturu a poezii a sama ráda psala básně.

Na velikosti záleží

Sisi byla vyšší než císař František Josef: se svými 172 cm převyšovala svého 168 cm vysokého manžela.

Dávka je jed

Čas od času si císařovna píchala kokain, který se v té době používal jako lék. Nebyla však považována za drogově závislou.

Romy Schneiderová jako „Sissi“

Filmové zpracování císařovnina života

Její počáteční romantismus, touha po sebeurčení a nezávislosti, výstřednost a tragická láska k Františku Josefovi učinily z Alžběty Rakouské celebritu, jejíž příběh byl zpracován ve filmech a muzikálech.

Romy Schneiderová se v 50. letech proslavila po celém světě rolí mladé císařovny v trilogii „Sissi“ (s tímto nesprávným psaním císařovnina jména). Filmy nebraly historická fakta příliš vážně a zobrazovaly císařovnu jako naivní, vzpurnou dívku, která zbožňovala svého „Franze“. "Sissi“ byla považována za životní roli Romy Schneiderové. Přestože se od ní snažila distancovatváci si ji s rolí císařovny spojovali až do její smrti ve věku 43 let.

Seriál „Císařovna“ o slavné rakouské císařovně je na Netflixu k vidění od roku 2022.

C. a k. dvorní dodavatelé a oblíbená jídla Sisi

Sisi se snažila dosáhnout svého ideálu krásy sportem a přísnými dietami a nikdy nevážila více než 47 kg. Občas si dopřála fialkovou zmrzlinu, kousek Sacherova dortu nebo fialkové pastilky s čokoládovou polevou.

Kandované fialky

Sacher - Sachrův dort

Fialkové pastilky s čokoládovou polevou

Nejslavnější císařovniny šperky

Sisi si nechala vyrobit 27 vlasových hvězdiček z diamantů a perel od klenotníka Köcherta. Některé z nich věnovala jako dárek dvorním dámám, jiné se dědily v rodině. 

Vlasová ozdoba je zvěčněna na slavném portrétu císařovny od Franze Xavera Winterhaltera. Její vnučka, arcivévodkyně Alžběta, si vzala tyto hvězdy na své svatbě v roce 1902.

A.E. Köchert

FAQ

Alžběta Rakousko-Uherská se narodila 24. prosince 1837 v Mnichově jako Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, vévodkyně bavorská. Během pobytu v Ženevě byla císařovna 10. září 1898 ve věku 60 let zavražděna anarchistou Luigim Luchenim.

V den svých 23. narozenin 18. srpna 1853 požádal císař František Josef v Bad Ischlu patnáctiletou Alžbětu o ruku.

V 16 letech se Sisi 24. dubna 1854 v augustiniánském kostele ve Vídni provdala za císaře Františka Josefa.

Císařský pár měl čtyři děti, tři dcery a jednoho syna.

Sisi žila v císařských apartmánech ve vídeňském Hofburgu a na zámku Schönbrunn. Císařovna Alžběta strávila líbánky v Laxenburgu v Dolních Rakousku, kde se jí narodily dvě děti. Teplé letní měsíce Sisi ráda trávila v císařské vile v Bad Ischlu, tradičním letním sídle rodiny, daleko od hlavního města Vídně. V innsbruckém Hofburgu byla Sisi pouze hostem, když projížděla do Merana.

Sisi se snažila dosáhnout svého osobního ideálu krásy sportem a přísnými dietami. Nikdy nevážila více než 46 nebo 47 kilogramů. V některých dnech prý snědla maximálně dva pomeranče a porci fialkové zmrzliny; tuto sorbetovou pochoutku si císařovna objednávala ve vídeňské dvorní cukrárně K&K Hofzuckerbäckerei Demel, kde můžete fialkovou zmrzlinu ochutnat dodnes.

Samotná Sisi byla jednou hostem v kavárně Café Sacher, kde vzbudila rozruch a snědla kousek slavného Sacherova dortu. Originální účet dodnes svědčí o této vysoce postavené návštěvě.

Pokud jste v Bad Ischlu, zajděte si do kavárny Zauner a objednejte si fialkové pastilky s čokoládovou polevou. Někdejší c. a k. dvorní dodavatel vyrábí oblíbenou pochoutku i dnes stejně jako za císařské éry.

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály