Hlavní město spolkové země Vorarlbersko leží na Bodamském jezeře a pyšní se vzrušující architekturou i tradicemi.

Zimní atmosféra v Bregenzu

Před městem leží klidné a mystické Bodamské jezero. Světla na promenádě u jezera blikají a všude je cítit očekávání zimy. Zatímco venku přichází zima, uvnitř se v oknech rozsvěcují svíčky. Na náměstí Kornmarktplatz blikají světla a uličkami bloudí noční hlídač s lucernou. Vypráví příběhy o starých legendách a pohnuté historii města - Bregenz však už dávno žije přítomností.

Bodamské jezero se svou nekonečnou rozlohou vždy přinášelo do města závan čerstvého vzduchu. Již více než 2000 let zde vzkvétá obchod a do Bregenzu proudí nové myšlenky ze všech stran. Tato otevřenost je pro město charakteristická.

Architektura se tu potkává s duchem doby: Bregenz jako ikona moderního stavitelství

Bregenz je dnes symbolem moderní architektury. Své vize zde realizovali mezinárodní architekti jako Hans Hollein, Jean Nouvel a Peter Zumthor. Skutečný styl však pochází od "vorarlberských stavebních umělců" - jasné linie, spousta dřeva a elegance v jednoduchém stylu modernismu který charakterizuje okolní oblast.