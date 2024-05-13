100 % čistá pitná voda z rakouské přírody
„Vodní království“ mezi alpskými zeměmi
Introduction
Dostatek srážek, mohutné Alpy a mnoho přírodních nádrží v horách činí z Rakouska vodní ráj. Země je proslulá četnými průzračnými jezery, řekami a potoky - čistým „vodním královstvím“.
Čistá pitná voda je obzvláště cenným pokladem, který Rakousko střeží. Pochází výhradně z chráněných zdrojů podzemní vody, což není ve srovnání s jinými zeměmi samozřejmostí. Vysoká kvalita vody však není samozřejmostí - Rakousko věnuje tomuto životně důležitému zdroji velkou pozornost. Voda se k lidem dostává v přirozeném stavu a ve vynikající kvalitě. Předpisy o bezpečnosti potravin, ochraně spotřebitele a pitné vodě zajišťují, že je bezpečná pro lidské zdraví. Také rakouské regiony musí pečlivě sledovat své vodní zdroje. Například jezera ke koupání jsou pravidelně kontrolována.
Pitná voda z kohoutku:
V Rakousku můžete pít čerstvou a čistou vodu z jakéhokoli kohoutku v jakémkoli regionu! Pití vody z kohoutku je také šetrné k životnímu prostředí - šetří plastový odpad a vyhýbá se dopravním cestám.
Úředně uznaná je pouze testovaná minerální voda
V alpské oblasti, tj. v regionech Salcbursko, Horní Rakousko a Dolní Rakousko, a také ve vnitrozemí Alp se nacházejí obzvláště hluboké pánve, v nichž se naplnily obrovské vodní nádrže. Minerální vody se zde v podzemí ukládají již po tisíce let.
Jak si však můžeme být jisti, že se na našem stole ocitne „pravá“ kvalitní minerální voda? „Přírodní minerální voda“ pochází z podzemních pramenů, které jsou přísně chráněny před kontaminací a musí být v Rakousku úředně uznány. Testování se provádí v souladu s vyhláškou o minerálních a pramenitých vodách a musí se o něj žádat na Spolkovém ministerstvu sociálních věcí, zdravotnictví, péče a ochrany spotřebitele. Důležitá je čistota, původ a složení. Teprve po úspěšném uznání úřady může být nabízena jako „přírodní minerální voda“.
Pitná voda ve Vídni a její historie
Vídeňská pramenitá voda je proslulá: ledová, čistá a přímo z hor. Ještě před 150 lety to však bylo špatné: Znečištěná pitná voda z domácích studní vedla k nemocem a vysoké úmrtnosti ve městě. Eduard Suess, badatel, geolog a politik 19. století, hledal způsob, jak zásobovat městské obyvatelstvo čistou vodou. Prameny měly být umístěny mimo městskou zástavbu, aby mohly být čistě odváděny do domácností. Suess nakonec našel řešení na alpských náhorních plošinách Schneeberg a Rax v Dolním Rakousku. Neporušené povodí ve vysokých horách zajistilo, že voda byla čistá.
Voda byla z hor do města vedena potrubím dlouhým asi 100 kilometrů. První vídeňský vysokoprofilový vodovod byl otevřen u příležitosti světové výstavy v roce 1873 - dnes se můžete projít po 1. Vídeňská vodovodní turistická stezka. Od té doby měla Vídeň přístup k prvotřídní horské pramenité vodě. Dokonce i sám císař František Josef I. uctil vědce. V roce 1910 následoval druhý vysokohorský pramenovod, který od té doby čerpá pitnou vodu ze stejně nedotčené oblasti Hochschwab ve Štýrsku.
Výlet k 6 nejkrásnějším pramenům v RakouskuPokud se chcete dostat doslova na dno čistých vod v Rakousku, je nejlepší podívat se na vlastní oči, kde to všechno začíná: existuje řada nádherných výletních cílů, které vedou k vodním zdrojům.
Rakouská jezera ke koupání s „vynikající kvalitou vody“Křišťálově čistá jezera ke koupání, zasazená do alpské krajiny, jsou proslulá svou kvalitou a krásou vody. Letní dovolená u těchto jezer je čistá radost!
Co můžeme udělat pro ochranu naší vody?
Pitná voda je cenná - i na dovolené! Následující tipy vám pomohou zabránit vniknutí znečišťujících látek do vodního cyklu:
Potravinový odpad, oleje a hygienické potřeby by se neměly vyhazovat do záchodu, ale do zbytkového nebo nebezpečného odpadu.
Nikdy nevyhazujte staré léky do záchodu nebo do umyvadla! Lékárny přijímají použité léky kdykoli.
Chemikálie používejte šetrně.
Chemické toalety v kempech vyprazdňujte pouze na označených místech.