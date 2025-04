Jezero Wolfgangsee v Solné komoře

Jako by odpočívalo samo v sobě - zcela neagresivně a s vědomím své krásy: zasazené mezi lesy, louky a horskou krajinu.

Pomalý požitek

Na Wolfgangsee je společné pro dvě spolkové země: Salcbursko a Horní Rakousko. Je to jeden z typických regionů v Salzkammergut kde návštěvníkům bije srdce rychleji - jak se v Rakousku říká, jakmile se radost ze života setká s nadšením. Na jedné straně je tu krajina obklopující jezero a mnoho příležitostí pro Sportů a aktivit . Na druhé straně je to útulný způsob života lidí, kteří zde žijí. Jako hostitelé se starají o to, aby i pro jejich hosty bylo "všechno v pořádku". To znamená, že se zde cítí dobře a přistupují k věcem uvolněně.

Jezero Wolfgangsee: zpomalení v tyrkysové modři

Jeho původní název zní "Abersee" a je zmiňován v dokumentech již v roce 800. o 500 let později se z něj stalo "Wolfgangsee" - pojmenované po svatém Wolfgangovi, který ze stejnojmenné vesnice ve středověku udělal poutní místo. A do jezera Wolfgangsee přitékalo z potoka Zinkenbach hodně vody, až do jeho současného statutu "referenční vody EU" - ocenění za mimořádně vysokou kvalitu vody. Mimochodem, barva jezera závisí na složení flóry a fauny ve vodě. Za nádhernou tyrkysově modrou barvu jsou však zodpovědné i krystalky vápence.