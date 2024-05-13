Painting: Self-portrait with lantern flowers by Egon Schiele, 1912, man in dark shirt.
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Egon Schiele
Malíř expresionismu

Egon Schiele je známý především svými často bizarními portréty a postavami. Stále větší pozornost v uměleckém světě však získávají i jeho krajiny.

Prvním velkým motivem malého Egona byly vlaky. Jako syn přednosty stanice vyrůstal doslova obklopen světem železnice. Rodina žila přímo nad nádražím v Tullnu, a tak mohl malý chlapec celé hodiny pozorovat vlaky z okna a neúnavně je kreslit. Již od útlého věku bylo kreslení a malování jeho nejoblíbenější činností.

Ve dvanácti letech nastoupil na gymnázium v Klosterneuburgu. Naštěstí zde potkal učitele kreslení Ludwiga Karla Straucha, který v něm rozpoznal výjimečný talent a plně ho podporoval. Klosterneuburg měl tehdy velmi živou uměleckou scénu a díky Strauchovi mohl Schiele proniknout do nového světa, navázat kontakty a začít si budovat vlastní cestu. Právě v letech 1902 až 1906 se v něm zformovalo rozhodnutí stát se malířem.

V šestnácti letech odešel Egon Schiele do Vídně, kde začal studovat na Akademii výtvarných umění. Tradiční, konzervativní výuka ho však brzy začala nudit a ani jeho tehdejší profesor Christian Griepenkerl nebyl z mladého studenta nadšený. Po třech letech proto Akademii opustil a společně s několika kolegy založil progresivní uměleckou skupinu „Neukunstgruppe“.

Právě ve Vídni došlo k nejzásadnějším setkáním jeho života: poznal zde svého vzoru Gustava Klimta, svou múzu a životní přítelkyni Wally Neuzil a také budoucí manželku Edith Harms.

Egon Schiele zemřel v roce 1918 ve věku pouhých 28 let ve Vídni během epidemie španělské chřipky. I přesto po sobě zanechal rozsáhlé a výjimečné dílo, které zůstává nadčasové a hluboce působivé.

Egon Leo Adolf Ludwig Schiele
Narozen:12. června 1890 v Tullnu nad Dunajem
Zemřel:31. října 1918 ve Vídni
Profese:malíř expresionismu
Známá díla:krajiny, autoportréty, ženské akty

Díla Egona Schieleho dnes dosahují rekordních částek na světových aukcích.

Nejvyšší vydražená cena za Schieleho obraz byla 27,6 milionu eur – dosažená v aukční síni Sotheby’s v Londýně. Nešlo přitom o jeho slavné akty, ale o krajinomalbu – důkaz, že jeho tvorba má nadčasovou hodnotu i mimo ikonické portréty.

Egon Schiele ze všech úhlů pohledu

Krajiny města i venkova

Egon Schiele se narodil v roce 1890 v Tullnu nad Dunajem – v malebném regionu s vinicemi, cibulovitými kostelními věžemi a barokními kláštery. Tato idyla se však v jeho díle téměř neodráží.

Naopak – mnoho jeho krajin působí melancholicky, někdy až znepokojivě. Možná v nich zpracovával bolest ze ztráty otce, který zemřel, když byl Schiele ještě chlapec. Možná se vědomě snažil narušit očekávání spojená s tradiční krajinomalbou. Často zachycuje úzké řady domů, klikaté uličky, břehy řek nebo lesy – bez lidí, tiše, občas s nádechem temnoty.

Tyto krajiny dodávají jeho dílu výjimečnou hloubku. Schiele se při tvorbě vždy rozhodoval: buď postava, nebo krajina – nikdy obojí. Právě tato radikální volba dělá jeho obrazy tak jedinečnými.

Portréty a postavy

Jeho zobrazení lidského těla jsou často malována zářivými barvami, odvážně a izolovaně – postavy obvykle stojí samostatně na neutrálním pozadí. Schiele často pracoval skicovitě a soustředil se především na kontury.

Vídeň moderny byla obdobím kulturní proměny: společnost se postupně zbavovala měšťácké pruderie a usilovala o osvobození od morálních konvencí. Právě v této době napsal Sigmund Freud své slavné „Tři pojednání k teorii sexuality“ – a Egon Schiele v této nabité atmosféře rozvinul svůj jedinečný expresionistický styl.

Svými výjevy sexuality se stal jedním z nejprovokativnějších umělců své doby. V roce 1912 napsal deník Neue Presse: „Jeho zvrácenosti patří k nejodpornějším věcem, jaké kdy byly ve Vídni k vidění.“ Schielovy groteskní postavy a akty – mužské i ženské – šokovaly. Přesto byl o hodnotě své tvorby hluboce přesvědčen:
„I erotické umělecké dílo má svou svatost.“

Maloměsta a příroda

V průběhu svého života si Egon Schiele opakovaně vybíral za místo pobytu menší města – nejprve Český Krumlov a později Neulengbach v oblasti Vídeňského lesa (Dolní Rakousko).

Vídeňský les je – tehdy i dnes – regionem s mírně zvlněnými kopci, zalesněnými svahy a poklidnými obcemi uprostřed zeleně, a přitom jen nedaleko Vídně. Tato kombinace klidu a dostupnosti pravděpodobně oslovila i Schieleho, který zde hledal vyšší kvalitu života. V této krajině se mohl stáhnout do ústraní, vnímat přírodu a nerušeně tvořit daleko od ruchu velkoměsta.

Právě v tomto období vznikla řada jeho významných děl – například Poustevníci, Krajina s havrany nebo Truchlící žena. Maloval však i silně expresivní krajiny a portréty stromů, jako například Podzimní strom v pohyblivém vzduchu.

Po stopách Egona Schieleho

Pokud dnes nastoupíte na Franz-Josefs-Bahnhof ve Vídni a vydáte se vlakem směrem do Wachau, projedete rodným krajem Egona Schieleho. Vyplatí se udělat zastávku v Tullnu, navštívit jeho rodný dům a Egon-Schiele-Museum.

Leopold Muzeum

Leopoldovo muzeum ve vídeňské čtvrti MuseumsQuartier vlastní největší sbírku děl Egona Schieleho na světě – 42 obrazů, 184 akvarelů, kreseb a grafických listů.

Leopold Muzeum

Belvedere Muzeum

V roce 1907 se Gustav Klimt stal Schieleho mentorem – jejich přátelství trvalo celý život. Je fascinující vidět jejich díla vedle sebe v expozici v Belvederu.

Belvedere Muzeum

Egon Schiele Muzeum

Muzeum v jeho rodném městě Tulln se věnuje výhradně jeho životu. V bezprostřední blízkosti vede Egon-Schiele-Weg k důležitým místům jeho dětství.

Egon Schiele Muzeum

Rodný dům Egona Schieleho

Dnes je možné navštívit rekonstruovaný byt nad nádražím. Zpřístupněné prostory přibližují atmosféru Schieleho dětství.

Rodný dům Egona Schieleho

Krems an der Donau

Část školních let strávil Schiele právě zde. Do Kremže se často vracel a vytvořil zde sérii obrazů s místními motivy.

Krems an der Donau

Umění, které zůstává

2 místa, která Egona Schieleho formovala – a dodnes žijí:

Stein an der Donau bei Krems: Egon Schiele navštívil Wachau několikrát – a právě zde vznikla řada studií Stein an der Donau.

Klášter Klosterneuburg: V letech 1906 až 1908 zde Schiele vytvořil několik olejomaleb inspirovaných místními motivy, jako například Klášterní truhlářství, 1907.

FAQs

Egon Schiele žil od 12. června 1890 do 31. října 1918. Zemřel ve věku pouhých 28 let na španělskou chřipku – jen tři dny po své těhotné manželce Edith.

Egon Schiele je pochován na hřbitově Ober-St. Veit ve 13. vídeňském obvodu (Hietzing). Jeho hrob má číslo: skupina 1, řada 6, číslo 26.

  • Leopold Museum, Vídeň: Největší sbírka děl Egona Schieleho na světě

  • Belvedere, Vídeň: Rozsáhlá sbírka rakouského umění přelomu století

  • Albertina, Vídeň: Významná sbírka kreseb a akvarelů (součást grafického kabinetu, vystavováno převážně ve speciálních výstavách)

  • Muzeum Egona Schieleho, Tulln: Muzeum v jeho rodném městě

Muzeum Egona Schieleho najdete v Tullnu nad Dunajem v Dolním Rakousku – tedy ve městě, kde se v roce 1890 narodil.

Zvláštní tip: Tulln nabízí i tzv. „Egon-Schiele-Weg“ – stezku městem, která propojuje důležitá místa Schieleho života jako rodný dům nebo školu. Ideální doplněk k návštěvě muzea.

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