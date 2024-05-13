Franz Schubert
Mistr melancholie
Introduction
Franz Schubert byl pravým Vídeňákem – městským chlapcem, svobodomyslným géniem. Narodil se 31. ledna 1797 v Himmelpfortgrundu, předměstí Vídně, a téměř celý život prožil právě ve Vídni. Zde vytvořil nový hudební jazyk, který nejen vyjadřoval city, ale činil je slyšitelnými.
Již jako teenager skládal své první skladby. Jeho rukopisu patří více než 600 písní, sedm dokončených symfonií, komorní hudba, klavírní skladby, sborová hudba a opery. Přesto často pracoval v obtížných podmínkách – bez stálého zaměstnání, s omezenými financemi a špatným zdravotním stavem. Přesto byla hudba jeho životním motorem; sám řekl: „Narodil jsem se jen pro skládání.“
Schubert pozorně naslouchal a nacházel poezii v běžných věcech. Ve svých písních jako „Pstruh“, „Král skřítků“ či v temném cyklu „Zimní cesta“ dal svému nitru hlas – výrazný, jasný a nadčasový. Jeho slavná „Nedokončená symfonie“ byla stejně jako mnoho dalších děl objevena až po jeho smrti. To je příznačné: Schubert byl své době předstih.
Zatímco jiní skladatelé usilovali o dvorní kariéru, Franz Schubert udržoval úzká přátelství. V obývacích pokojích, salonech nebo hostincích vznikaly intimní hudební večery, později známé jako „Schubertiády“. Vídeň byla vždy jeho tvůrčím centrem, zde psal, smál se a trpěl.
Až po své smrti v listopadu 1828 – dožil se pouhých 31 let – byl Schubert mezinárodně uznáván. Skladatelé jako Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy či Franz Liszt objevili a šířili jeho hudbu. Dnes je považován za jednoho z nejvýznamnějších skladatelů raného romantismu a jeho vliv zásadně ovlivnil vývoj klasické hudby.
Jeho vliv sahá daleko za hranice Vídně. Přesto srdce jeho hudby bije právě zde – v pocitu života mezi melancholií, lehkostí a tichou vznešeností.
Za svého života byl sotva známý, Schubert byl uznáván až po smrti. Nemoc, chudoba a chybějící premiéry ho brzdily. Teprve skladatelé jako Schumann a Mendelssohn učinili jeho hudbu nesmrtelnou.
Franz Schubert ve všech podobách
Po stopách Franze Schuberta ve VídniFranz Schubert nebyl jen vídeňským skladatelem, ale člověkem města s citlivým vnímáním poezie, zvuku a společnosti. Vídeň byla jeho domovem i múzou.
Augarten
V roce 1824 zde Schubert hrál „An die Nachtigall“ v sále Augartenu. U dnešního porcelánového muzea je pamětní deska a vlastní porcelánová série.
Schubertova kostel Lichtental
Zde byl Schubert pokřtěn, zpíval v chóru a hrál na varhany, které jsou dodnes k vidění. Konají se zde koncerty a každoroční festival.
Schubertův park ve Währingu
Na bývalém hřbitově leží Schubert vedle Beethovena. Jeho původní náhrobek stále připomíná jeho hudební odkaz.
Vídeňská knihovna v radnici
Největší sbírka svého druhu: stovky prvotisků jeho děl a osobní dokumenty vyprávějí o životě a vlivu Schuberta.
Schubertův rodný dům
V muzeu v rodném domě Schuberta začal příběh skladatele. V malé kuchyni se narodil a portréty i osobní předměty oživují jeho svět.
Pamětní deska
Díky krásnému hlasu přišel ve 11 letech do konviktu, kde Antonio Salieri objevil jeho talent, ten samý kapelník, který byl Mozartovým rivalem.
Schubertův památník v městském parku
Uprostřed parku sedí Schubert tichý a zamyšlený, v kontrastu ke zlatému pomníku Johanna Strausse.
Vídeňský centrální hřbitov
Mezi Beethovenem a Straussem odpočívá Schubert dnes v čestné aleji velkých skladatelů – tiché místo, kde je hudební historie hmatatelná.
Schubertův poslední byt
Schubert zemřel ve věku 31 let v bytě svého bratra. Locka vlasů, klavír a píseň „Die Taubenpost“ ukazují blízkost smrti a hudby.
Procházka Schubertovým čtvrtí ve Vídni
Kdo chce sledovat stopy zvuku Franze Schuberta, nejlépe začne zde – v 9. obvodu, kde všechno začalo. Schubertovo čtvrť kolem ulice Nußdorfer je víc než jen obytná čtvrť: je to místo plné historie, hudby a vídeňského každodenního života.
Ve domě s malou kuchyní spatřil Franz Schubert světlo světa v roce 1797. Dnes rodný dům jako muzeum vypráví o jeho dětství a raných skladbách – s poslechovými stanovišti, originálními portréty a jeho slavnými brýlemi. O pár kroků dál zve Himmelpfortstiege k jinému pohledu: kostková dlažba, tržnice, atmosféra čtvrti („Grätzl“ je vídeňsky sousedství).
Srdcem čtvrti je Sobieskiplatz – nenápadné, téměř přehlížené místo, které ale hodně vypráví: o sousedství, městské historii a o Vídni, která Franze Schuberta formovala.
Mezi starými domy a rytmem všedního dne vzniká jedinečná atmosféra – klidná, půvabná, autentická. Je tu několik laviček a zurčící fontána, kde si snadno představíte, jak Schubert se svými přáteli před dvěma sty lety pomalu procházeli po náměstí. A kdo tu sedí, dívá se nebo chodí, rychle pochopí: Schubert v této čtvrti není jen jméno – jeho zvuk zde dál zní.hubert
Po stopách Franze Schuberta v Rakousku
Klášter Kremsmünster
Dvě cesty zavedly Schuberta do tohoto kláštera, kde spolu s P. Heinrichem Hassakem hudebně spolupracoval. Dopisy písní, rané tisky a autografy se zde dochovaly.
Linz
Zde vznikl první důležitý okruh Schubertových přátel. Setkání milovníků literatury a filozofie, později známá jako Schubertiády.
Schubertiáda
Schubert pořádal soukromé koncerty pro přátele. Dnes tento pojem označuje nejvýznamnější mezinárodní festival na jeho počest.
Haydnovo mauzoleum v Eisenstadtu
V roce 1828 navštívil Franz Schubert se svým bratrem Ferdinandem Eisenstadt, kde je pohřben „otec klasické symfonie“ Joseph Haydn.
Klášter Sankt Florian
Schubertovy skladby zde často hráli, protože jeho přítel a libretista Johann Mayrhofer byl členem této komunity.
Graz
V roce 1827 navštívil Schubert rodinu Pachlerových, v jejichž domě měla premiéru jeho skladba „Erlkönig“. Do Vídně si odvezl „Grazer Walzer“ a „Grazer Galopp“.
Dům Stalzer "Stalzerhaus"
Zde vznikl slavný „Forellenquintett“. Dílo odráží Schubertovu letní dovolenou na venkově, přestože celý život žil ve městě.
Gmunden
Na konci jezera Traunsee leží Gmunden, kde Schubert se svým přítelem Michaelem Voglem strávili několik týdnů v roce 1825.
Schubert poslechnout: Koncerty a festivaly
Schubertiáda
Franz Schubert většinu času žil v chudobě. Bydlel známě u přátel a dlouho neměl vlastní klavír. Místo toho hrál u přátel – a často pro ně. Jeho publikum za jeho života tvořil hlavně úzký okruh společníků, kteří se pravidelně scházeli na soukromých domácích koncertech. Tyto hudební večery se brzy staly společenským tajemstvím: První Schubertiáda se konala v roce 1821 v bytě rodiny Schoberových ve Vídni. Ačkoliv byl Schubert na veřejnosti spíše plachý, mezi přáteli byl společenský. Lidé tancovali, zpívali, hráli pantomimu, pili a četli básně, zatímco Schubert seděl u klavíru a hrál své nejnovější skladby. Pravděpodobně však nebyl žádným milovníkem divokých večírků.
Tento duch přetrvává dodnes – například na festivalu Schubertiáda ve Vorarlbersku, který se poprvé konal v roce 1976 v paláci v Hohenemsu. Cílem bylo zajistit Schubertovi místo v hudebních dějinách. Dnes je Schubertiáda v Hohenemsu a Schwarzenbergu největším festivalem svého druhu na světě. Nikde jinde se během krátké doby nekoná tolik písňových večerů s nejlepšími interprety Schubertových písní a také s novými talentovanými umělci na této úrovni. Přesto festival zachovává intimní charakter a soustředí se na hudební vystoupení nejvyšší kvality.
Věděli jste, že …
Podle legendy nosil Schubert brýle i ve spánku, aby si mohl hned po probuzení zaznamenat nápady. Přestože zemřel už ve 31 letech, napsal téměř 1000 skladeb.
S více než 600 písněmi je považován za nejkreativnějšího skladatele hudební historie, pokud jde o krásné melodie. Přeměnil básně na hudbu, například Goethův Der Erlkönig a Gretchen am Spinnrade. Tyto písně mají silný podtón tajemství, světla a temnoty, který tu předtím nebyl.
Dnes je Franz Schubert klíčovou postavou klasicismu a romantismu. Po jeho smrti v roce 1829 mu přátelé věnovali hrob s nápisem od básníka Franze Grillparzera: „Hudební umění zde pohřbilo bohatý poklad; ale ještě krásnější naděje.“
Říká se, že jednou večer během vystoupení nové písně „Die Forelle“ někdo z publika řekl, že mu připomíná Beethovenovu Coriolanovou předehru. Schubert chtěl proto noty roztrhat. Naštěstí byl přesvědčen, aby nezničil dnes jednu ze svých nejslavnějších písní.
Byl Schubert homosexuál? „Za Schubertova života byla bisexualita běžná. Nebylo to neobvyklé ani na to nikdo zvlášť nehleděl. Neidentifikoval se jako homosexuál nebo heterosexuál – byl prostě sexuálně aktivní.“ (Leon Botstein, americký dirigent a muzikolog)
Citáty od a o Franzu Schubertovi:
„Jsem na světě jen proto, abych komponoval.“ (Franz Schubert)
„Mozart a Beethoven sahají až k nebi – Schubert přichází odtamtud.“ (Oskar Werner, rakouský herec)
Franz Liszt popsal Schuberta jako „nejpoetičtějšího hudebníka, který kdy žil.“
„Nejtěžší v hudbě je napsat skvělou melodii. A Schubert byl jeden z nejlepších melodiků všech dob.“ (Leon Botstein, americký dirigent a muzikolog)