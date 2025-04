Sound of Music

Rodina Trappových je neodmyslitelnou legendou Salcburku - mnoho faktů je však málo známých. Věděli jste, že v roce 1933 přišli o své jmění a Maria von Trapp propustila služebnictvo, aby rodinu přestěhovala do služebního bytu? Její starý dům byl pronajat. Když jeden host slyšel její děti zpívat, navrhl jim, aby se zúčastnily soutěže lidových hudeb. Tak začala legendární cesta, která se stala "The Sound of Music", jedním z nejúspěšnějších muzikálů všech dob.

"The Sound of Music" nám dal "Edelweiss", "Do-Re-Mi" a "My Favourite Things", klasiky, které se stále předávají z generace na generaci. Návštěvníci z celého světa se vydávají po stopách filmu přes Salcburk - od rokokového zámku Leopoldskron až po zahrady Mirabell.

Návštěva Salcburku se při procházce městem a prohlídce filmových lokací stane cestou časem. Tip: Objednejte si prohlídku filmu "The Sound of Music" a ponořte se do historie rodiny Trappů.