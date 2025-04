Ekologické cestování vlakem a autobusem

Nastupte, odjeďte, vypněte: Cestování vlakem na dovolenou může být tak pohodlné. V kontrastu s tím: Kdo nezažil vyčerpání po náročné cestě autem? Zdá se, že to stále více lidí rozčiluje. O to více potěší nové vlakové spojení mezi Vídní a Eisenstadtem. Za pouhou hodinu se hosté dostanou do cíle nejen pohodlně, ale také šetrně k životnímu prostředí.

Kdo se na dovolené obejde bez auta, způsobí méně emisí CO₂ a ušetří energii. Nemusíte se obávat, že byste v cíli své dovolené nebyli dostatečně flexibilní, protože čtyři linky městské autobusové dopravy dopraví návštěvníky do všech částí Eisenstadtu. Tento pokrok podtrhuje snahu o udržitelnější mobilitu a podporuje vytváření sítí v rámci regionu. Ideální volba pro každého, kdo chce poznat kulturu, historii a přírodu.