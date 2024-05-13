Salzkammergut - Solná komora
Mezi jezery, horami a historií
Introduction
Das Salzkammergut ist ein Fest für eure Sinne. Türkisblaue Badeseen, Almen und Felswände und die Schönheit der alpinen Landschaft inspirieren zu neuen Perspektiven und Gedankengängen. Eine Reise ins Salzkammergut verändert: In Bad Ischl klingt kaiserliche Kulturgeschichte nach, Hallstatt glänzt als UNESCO-Weltkulturerbe mit jahrtausendealten Salzwelten. Am Traunsee, Wolfgangsee und Attersee paddelt ihr durch Morgennebel, schwebt mit der Gondel zur Dachstein-Erlebniswelt oder radelt von Seeufer zu Berggipfel – immer begleitet von flirrendem Wasserlicht und reiner Bergluft. Zwischendurch habt ihr die Wahl zwischen Almhütten, Aussichtsplattformen, Schlossfischereien und Bühnen, auf denen Kultur ganz nah passiert.
Jede Jahreszeit setzt eigene Reize: Sommerfrische am See, bunte Herbstwege, stille Wintertage mit Fernblick, ein Frühling, der nach Bergluft duftet. Wer einmal hier war, nimmt mehr mit als Fotos. Es sind Erlebnisse, die verändern. Solche Momente verknüpfen sich im Gehirn wie neue Synapsen – und machen das Salzkammergut zu einem inneren Ort, zu dem ihr gedanklich immer wieder zurückkehrt. Österreich bleibt.
Salzkammergut Card je k dispozici v létě i v zimě s 25% slevou na oblíbené atrakce, památky a volnočasové aktivity.
Solná komora ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Jedinečná místa k pobytu
Nehmotné kulturní dědictví UNESCO
Ať už jde o řemeslné umění, slavnosti nebo znalosti o přírodě – nehmotné kulturní dědictví žije díky lidem, kteří ho utvářejí a předávají dál. V regionu Salzkammergut je již uznáno 14 takových tradic, od Goiserer Perchtenlaufu přes starodávné splavování dřeva až po Liebstattsonntag v Gmundenu. Ukazují, jak úzce jsou zde propojeny kultura a každodenní život a jak se znalosti předávají z generace na generaci. Tak zůstává to, co utváří společenství, živé a otevírá nové perspektivy na historii i současnost.