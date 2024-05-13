Couple on a wooden jetty at Traunsee lake, evening light on Traunstein mountain in the background.
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Salzkammergut - Solná komora
Mezi jezery, horami a historií

Kombinace množství jezer, hor a světoznámých míst, jako je Hallstatt nebo Bad Ischl, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Das Salzkammergut ist ein Fest für eure Sinne. Türkisblaue Badeseen, Almen und Felswände und die Schönheit der alpinen Landschaft inspirieren zu neuen Perspektiven und Gedankengängen. Eine Reise ins Salzkammergut verändert: In Bad Ischl klingt kaiserliche Kulturgeschichte nach, Hallstatt glänzt als UNESCO-Weltkulturerbe mit jahrtausendealten Salzwelten. Am Traunsee, Wolfgangsee und Attersee paddelt ihr durch Morgennebel, schwebt mit der Gondel zur Dachstein-Erlebniswelt oder radelt von Seeufer zu Berggipfel – immer begleitet von flirrendem Wasserlicht und reiner Bergluft. Zwischendurch habt ihr die Wahl zwischen Almhütten, Aussichtsplattformen, Schlossfischereien und Bühnen, auf denen Kultur ganz nah passiert.

Jede Jahreszeit setzt eigene Reize: Sommerfrische am See, bunte Herbstwege, stille Wintertage mit Fernblick, ein Frühling, der nach Bergluft duftet. Wer einmal hier war, nimmt mehr mit als Fotos. Es sind Erlebnisse, die verändern. Solche Momente verknüpfen sich im Gehirn wie neue Synapsen – und machen das Salzkammergut zu einem inneren Ort, zu dem ihr gedanklich immer wieder zurückkehrt. Österreich bleibt.

Solná komora v kostce
Lokalita: mezi Horním Rakouskem, Salcburskem a Štýrskem
Regiony:8
Jezera:76
Lyžařská střediska: 7
Nejhlubší jezero: Traunsee 191 m
Nejvyšší hora: Dachstein 2 995 m
Příjezd
Události

Salzkammergut Card je k dispozici v létě i v zimě s 25% slevou na oblíbené atrakce, památky a volnočasové aktivity.

Solná komora ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Hlavní město kultury: Bad Ischl

Fascinace solnými doly

Vyhlídková plošina "5 prstů"

Schafbergbahn

Snídaně na dřevěné lodi Zille

Ausseerland Salzkammergut: na lodi po Grundlsee a Toplitzsee

Rybářství na zámku Fuschl

Grünau v Almtalu

Skiregion Dachstein West: rodinné lyžařské středisko

Aktivity v Solné komoře

Jedinečná místa k pobytu

Hotel Cortisen u jezera Wolfgangsee

Hotel Die Wasnerin v Bad Aussee

Weisses Rössl na jezeře Wolfgangsee

Brunnwirt u jezera Fuschl

Villa Seilern Vital Resort v Bad Ischlu

Jezerní hotel „Das Traunsee“

Schlosshotel Mondsee u jezera Mondsee

Familienhotel Sommerhof v Gosau

Salzkammergut

Nehmotné kulturní dědictví UNESCO

Ať už jde o řemeslné umění, slavnosti nebo znalosti o přírodě – nehmotné kulturní dědictví žije díky lidem, kteří ho utvářejí a předávají dál. V regionu Salzkammergut je již uznáno 14 takových tradic, od Goiserer Perchtenlaufu přes starodávné splavování dřeva až po Liebstattsonntag v Gmundenu. Ukazují, jak úzce jsou zde propojeny kultura a každodenní život a jak se znalosti předávají z generace na generaci. Tak zůstává to, co utváří společenství, živé a otevírá nové perspektivy na historii i současnost.

Kulturní dědictví v Solné komoře

Nejčastější dotazy

Salzkammergut je jedinečný region s více než 70 jezery, zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO a s bohatou kulturní historií. Region se rozprostírá na území tří spolkových zemí – Horního Rakouska, Salcburska a Štýrska – a nabízí jak zážitky v přírodě, tak i kulturní vrcholy.

Do tohoto regionu se dá snadno dostat autem, vlakem i autobusem. Nejbližší letiště jsou v Salcburku a Linci. Bad Ischl je hlavním dopravním uzlem.

Rozhodně! Tento region nabízí jezera ke koupání a zábavní aquaparky, atrakce pro rodiny i turistické stezky vhodné pro děti. V zimě je pro rodiny s dětmi ideálním tipem lyžařské středisko Dachstein West v Gosau.

Solná komora, pravděpodobně jedno z nejkrásnějších míst v Rakousku, s kulturním hlavním městem Bad Ischl Solná komora 2024 sdílí 8 prázdninových regionů se spolkovými zeměmi Horní Rakousy, Salcbursko a Štýrsko:

Tyrkysově zbarvené jezero Attersee oblíbené jezero ke koupání, je největším jezerem Solné komory. Námořníci ho oceňují kvůli "růžovému větru" - severovýchodnímu větru, který prý v dřívějších dobách roznášel po jezeře vůni růží, jež se zde hojně pěstovaly v zahradách.

Solná komora je bohatá na historická města, která návštěvníky okouzlují svou historií a půvabem:

  • Bad Ischl bývalé letní sídlo císaře Františka Josefa I. a císařovny Sisi, září císařskou architekturou a titulem kulturního hlavního města Bad Ischl Salzkammergut 2024.

  • Gmunden u jezera Traunsee zaujme okouzlujícím starým městem, gmundenskou keramikou a venkovským a jezerním zámkem Ort.

  • Hallstatt, Zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO, zaujme svými starými domy sevřenými mezi horami a břehy Hallstattského jezera a nejstarším solným dolem na světě.

  • St. Wolfgang u jezera Wolfgangsee zaujme svými hrázděnými domy, staletým poutním kostelem a adventním jezerem Wofgangsee.

  • Koupací jezera s kvalitní pitnou vodou lákají ke koupání, plachtění nebo pádlování ve stoje. Na březích jezer, jako jsou Wolfgangsee, Attersee, Traunsee a Fuschlsee, můžete relaxovat kolem jezer nebo na lodi.

  • Na milovníky pěší turistiky čekají četné túry do hor, kde se nachází přibližně 70 horských jezer, která nabízejí zvláštní výhledy - od Dachsteinu až po Postalm.

  • Zájemci o kulturu mohou navštívit Bad Ischl, bývalé letní sídlo Habsburků, nebo prozkoumat město Hallstatt, které je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, s prehistorickou solnou historií.

  • V lyžařských oblastech, jako jsou Dachstein West, Feuerkogel a Loser, máte k horám velmi blízko.

  • Na Postalmu, jedné z největších alpských pastvin v Rakousku, si běžkaři udělají své stopy.

  • Jsou zde také trasy pro túry na sněžnicích, zimní túry a lyžařské túry, které vedou zasněženými lesy a horskou krajinou.

  • Po dni stráveném na sněhu lákají k prohřátí a relaxaci termální lázně, například EurothermenResort v Bad Ischlu.

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