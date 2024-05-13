Kombinace množství jezer, hor a světoznámých míst, jako je Hallstatt nebo Bad Ischl, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Das Salzkammergut ist ein Fest für eure Sinne. Türkisblaue Badeseen, Almen und Felswände und die Schönheit der alpinen Landschaft inspirieren zu neuen Perspektiven und Gedankengängen. Eine Reise ins Salzkammergut verändert: In Bad Ischl klingt kaiserliche Kulturgeschichte nach, Hallstatt glänzt als UNESCO-Weltkulturerbe mit jahrtausendealten Salzwelten. Am Traunsee, Wolfgangsee und Attersee paddelt ihr durch Morgennebel, schwebt mit der Gondel zur Dachstein-Erlebniswelt oder radelt von Seeufer zu Berggipfel – immer begleitet von flirrendem Wasserlicht und reiner Bergluft. Zwischendurch habt ihr die Wahl zwischen Almhütten, Aussichtsplattformen, Schlossfischereien und Bühnen, auf denen Kultur ganz nah passiert.

Jede Jahreszeit setzt eigene Reize: Sommerfrische am See, bunte Herbstwege, stille Wintertage mit Fernblick, ein Frühling, der nach Bergluft duftet. Wer einmal hier war, nimmt mehr mit als Fotos. Es sind Erlebnisse, die verändern. Solche Momente verknüpfen sich im Gehirn wie neue Synapsen – und machen das Salzkammergut zu einem inneren Ort, zu dem ihr gedanklich immer wieder zurückkehrt. Österreich bleibt.