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Mühlviertel
Žulová vysočina, lesy, pivní kultura a chvíle potěšení

Žulová vrchovina s kopci, trvale udržitelné zemědělství a pivovary - přízemní Mühlviertel nabízí nedotčenou přírodu a regionální požitky.

Mezi Dunajem na jihu a Šumavou na severu se rozkládá přízemní Mühlviertel. Stejnojmenné řeky, podle nichž byl hornorakouský region pojmenován, se mohutně klikatí krajinou jako Große a Kleine Mühl - oba přítoky Dunaje.

Na jedné straně jsou to údolí řek s hlubokými soutěskami, která činí Mühlviertel tak fascinujícím, na druhé straně je region známý svými tradičními řemeslnými podniky a vysokohorskými zemědělskými oblastmi. Zvláštností jsou bílo-šedě skvrnité Steinbloß-horské farmy, postavené z těžkých žulových kamenů. Mohutné hrady a nádherné paláce dotvářejí obraz stejně jako zvlněné kopce a svěže zelené letní louky.

Quick-Info o Mühlviertelu
Umístění:Žulová vrchovina v severním Horním Rakousku
Skrytý klenot:Gotická ulice
Přírodní park:Přírodní park Mühlviertel
Nejvyšší hora:Plöckenstein (1.379 m)
Místo výkonu:Zvýšené rašeliniště Bayrische Au

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Mühlviertel ve všech perspektivách

Top místa, aktivity & události

Přírodní park Mühlviertel: Stezky mezi žulou a kopci

Pivovarské umění: Požitek z piva z mnoha pivovarů

Freistadt: Slavné středověké pivovarnické město

Koněspřežka: jedinečná nostalgická jízda

Hrad Clam: hudba a historie ve středověké pevnosti

Opatství Schlägl: Duch, kultura a pivovarnické umění

Bayrische Au raised bog: Mystická krajina na Šumavě

Svatojánská cesta: 84 km dlouhá poutní a turistická stezka

Gotická cesta: historické budovy a poklady gotického umění

Steinbloß: Starobylá žulová metoda charakterizuje region

Aktivity v Mühlviertelu

Tradiční řemeslné zpracování

Modrotiskárna a tkalcovna Mühlviertel

V Mühlviertelu se již po staletí s velkou pečlivostí provozuje řemeslná výroba. Zájemci o textilní průmysl v Mühlviertelu by měli navštívit Textilní centrum Haslach - historický tovární areál s muzeem a výrobním a školicím zařízením.

Proslulý je Mühlviertelský modrotisk, který se vyrábí z lněných tkanin, jež se v kádích barví na modro a poté se potiskují vzory. Recept na tento proces je tajemstvím rodiny Wagnerů, kteří jako jediní udržují tuto tradici. UNESCO prohlásilo modrotisk za nehmotné kulturní dědictví.

Tour modrotisk Wagner

Jedinečná místa k pobytu

Hotel Mühltalhof

4*S Wellnesshotel Guglwald

Hotel Aviva

Genießerhotel Bergergut 4*S

Impuls Hotel Freigold

Gesundheitsresort Lebensquell in Bad Zell

Parkhotel Hagenberg

Udržitelnost v tradicích

Řemesla a zvyky

Pěstování zvyků a tradic v Rakousku úzce souvisí s udržitelností. Tradice, jako jsou hony na dobytek, tradiční slavnosti a regionální řemesla, jsou důkazem hluboké úcty k přírodě a zdrojům. Tyto zvyky podporují pochopení a uznání místní flóry a fauny a také povědomí o životním prostředí.

Zvyky a tradice posilují také sociální udržitelnost: tradiční slavnosti, jako je vztyčování máje, velikonoční slavnosti nebo vánoční zvyky, posilují smysl pro komunitu a společný závazek pečovat o region. Nehmotné kulturní dědictví ctí tradiční rituály, zvyky a řemesla, které se předávají z generace na generaci. Hosté, kteří takové tradice zažijí, se ponoří do rakouské kultury a životního stylu - a to zase posiluje místní identitu.

FAQs

Mühlviertel je známý svou přírodou mezi žulovými vrchovinami, loukami a lesy. Zvláště vynikající:

  • Žulová krajina: Region je charakteristický žulou a je známý svými pozoruhodnými skalami, lomy a charakteristickou kamennou hradní architekturou.

  • Pěší turistika a cykloturistika: Mühlviertel je regionem pro milovníky přírody, který nabízí mnoho turistických tras a cyklostezek, včetně Johannesweg a přírodního parku Mühlviertel.

  • Kultura a historie: Gotická stezka a četné historické budovy činí Mühlviertel atraktivním také pro zájemce o kulturu.

  • Rozmanité přírodní zážitky: Mühlviertel nabízí odpočinek i dobrodružství v krásné přírodě, od nejvyššího vrcholu Plöckenstein až po vrchoviště Bayrische Au.

  • Tradice, zvyky a pivovarská kultura: Region je hluboce zakořeněn v tradicích, které jsou cítit z místních slavností, řemeslné výroby a přízemního venkovského způsobu života. V Mühlviertelu se usadila řada pivovarů.

V Mühlviertelu je toho hodně k objevování:

  • Mühlviertel: Pěší turistika a cykloturistika na Johannesweg nebo objevování 200 kilometrů turistických tras v přírodním parku Mühlviertel. Plöckenstein, nejvyšší vrchol ve výšce 1 379 metrů, nabízí nádherný výhled.

  • Gotická cesta vede k historickým stavbám, jako je kostel Panny Marie ve Freistadtu. Zvláště působivá je žulová krajina s charakteristickými stavbami Steinbloß.

  • Nabízí se zde řada aktivit pro rodiny - od zážitkových parků až po bylinkové dílny. Ti, kdo hledají klid, najdou místa síly, jako je například vysokohorské rašeliniště Bayrische Au. Mühlviertel spojuje přírodu, kulturu a tradici a nabízí sportovní dobrodružství i odpočinkové zážitky.

  • Celý Mühlviertel je známý svou osobitou pivovarnickou tradicí a je domovem velkého počtu pivovarů, které se těší na návštěvníky.

Region Böhmerwald
Šumava v Horním Rakousku inspiruje svou přírodou a četnými volnočasovými aktivitami, jako je pěší turistika, cykloturistika a zimní sporty. Region nabízí klidná místa, působivé výhledy a četné kulturní zajímavosti pro odpočinek i dobrodružství.

Mühlviertler Alm Freistadt
Region nabízí širokou škálu volnočasových aktivit: Nabídka zahrnuje návštěvu historických hradů a zámků, golfové a lukostřelecké hřiště, pěší túry s lamami a alpakami nebo projížďky kočárem idylickou krajinou.

Mühlviertler Hochland
V regionu se rozkládá fascinující příroda s kopci, lesy a impozantními žulovými útvary. Natur.Schau.Platz. spojuje přírodu, zábavu, kulturu a aktivitu: pěší turistiku, cyklistiku, zimní sporty, regionální kuchyni a autentická řemesla.

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