Mühlviertel
Žulová vysočina, lesy, pivní kultura a chvíle potěšení
Introduction
Mezi Dunajem na jihu a Šumavou na severu se rozkládá přízemní Mühlviertel. Stejnojmenné řeky, podle nichž byl hornorakouský region pojmenován, se mohutně klikatí krajinou jako Große a Kleine Mühl - oba přítoky Dunaje.
Na jedné straně jsou to údolí řek s hlubokými soutěskami, která činí Mühlviertel tak fascinujícím, na druhé straně je region známý svými tradičními řemeslnými podniky a vysokohorskými zemědělskými oblastmi. Zvláštností jsou bílo-šedě skvrnité Steinbloß-horské farmy, postavené z těžkých žulových kamenů. Mohutné hrady a nádherné paláce dotvářejí obraz stejně jako zvlněné kopce a svěže zelené letní louky.
Mühlviertel ve všech perspektivách
Top místa, aktivity & události
Modrotiskárna a tkalcovna Mühlviertel
V Mühlviertelu se již po staletí s velkou pečlivostí provozuje řemeslná výroba. Zájemci o textilní průmysl v Mühlviertelu by měli navštívit Textilní centrum Haslach - historický tovární areál s muzeem a výrobním a školicím zařízením.
Proslulý je Mühlviertelský modrotisk, který se vyrábí z lněných tkanin, jež se v kádích barví na modro a poté se potiskují vzory. Recept na tento proces je tajemstvím rodiny Wagnerů, kteří jako jediní udržují tuto tradici. UNESCO prohlásilo modrotisk za nehmotné kulturní dědictví.
Jedinečná místa k pobytu
Řemesla a zvyky
Pěstování zvyků a tradic v Rakousku úzce souvisí s udržitelností. Tradice, jako jsou hony na dobytek, tradiční slavnosti a regionální řemesla, jsou důkazem hluboké úcty k přírodě a zdrojům. Tyto zvyky podporují pochopení a uznání místní flóry a fauny a také povědomí o životním prostředí.
Zvyky a tradice posilují také sociální udržitelnost: tradiční slavnosti, jako je vztyčování máje, velikonoční slavnosti nebo vánoční zvyky, posilují smysl pro komunitu a společný závazek pečovat o region. Nehmotné kulturní dědictví ctí tradiční rituály, zvyky a řemesla, které se předávají z generace na generaci. Hosté, kteří takové tradice zažijí, se ponoří do rakouské kultury a životního stylu - a to zase posiluje místní identitu.