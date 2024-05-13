Obertauern
Zimní ráj a letní dobrodružství v Alpách
Introduction
Místo, kam zima spolehlivě dorazí od listopadu do května - to je Obertauern. Díky své nadmořské výšce, která zaručuje dostatek sněhu, se obec v Salcbursku promění ve skutečnou sněhovou kouli. Více než 100 kilometrů sjezdovek, moderní lanovky a dokonce i samostatný areál pro nejmenší: ve Bibo Bär rodinný lyžařský park se promění Začátečníky začátečníky skutečnými experty, kteří se odváží na legendární Gamsleiten 2 - jednu z nejstrmějších sjezdovek v Evropě!
Obertauern je však víc než jen zimní kouzlo. Zdejší snovou krajinu si nejlépe vychutnáte v létě na výletě do Cyklistické túře nebo na Pěší túře zážitek. Obertauern nabízí dobře rozvinutou síť stezek a pěšin - přes svěží zelenou krajinu a kolem šumících horských jezer. Když je čas na odpočinek, útulná horská chata je to pravé.
Každé roční období v Obertauernu slibuje svá vlastní dobrodružství. Je to místo, které vás vítá.
Na SalzburgerLand Card nabízí širokou škálu volnočasových aktivit s volným vstupem do více než 190 atrakcí v celé spolkové zemi. Na LungauCard nabízí další úspory v regionu kolem Obertauernu.
Obertauern ve všech perspektivách
Top místa, aktivity & události
Zimní sporty v Obertauernu
Zima se v Obertauernu cítí jako doma. Lyžování až do dubna? Snadno. o to, aby se všichni milovníci zimních sportů dostali do hor a na nejbližší sjezdovku, se stará 26 moderních vleků.
Pro občerstvení na odpolední houpačce se vydejte do útulné útulné lyžařské chaty. Ti nejodvážnější se mohou vydat na Gamsleiten 2na jednu z nejstrmějších sjezdovek v Evropě se sklonem 45°. Všichni, kdo jsou Se učí lyžovat dostanou podporu od Místního maskota Bobbyho a jeho lyžařských programů pro děti.
A na konci lyžařského dne? Pak se koná legendární Après-ski míle - společně oslavujte, tancujte, prostě si to užijte!
Nejdůležitější akce
Gamsleiten Kriterium
Při Gamsleiten Kriterium, mimořádné akci pro hledače pokladů, se na zážitkovou sjezdovku „Gamsleiten 2“ hrnou nadšení hledači pokladů a prohledávají sníh, aby našli pokladnice ukryté pod sněhem.
Beatles v Obertauernu
V březnu 1965 se v Obertauernu stalo něco jedinečného: do ospalé horské vesničky přijela Beatles, v té době největší skupina na světě, aby zde natočila scény pro svůj film "Help!". Tato návštěva nejenže vzbudila mezinárodní pozornost, ale zanechala v Obertauernu stopu, která je zde cítit dodnes.
v roce 2025 uplyne od této události přesně 60 let, což je dostatečný důvod k tomu, abychom si návštěvu Beatles v Obertauernu připomněli řadou akcí.
Jedinečná místa k pobytu
Jak můžeme spojit ochranu klimatu a zimní dovolenou?
vyberte si udržitelná lyžařská střediska
rezervujte si ekologicky certifikované hotely
Strávit zimní dovolenou na ekologické farmě
Naplánujte si cestu vlakem
využívejte udržitelnou mobilitu v lyžařském středisku
Půjčte si lyžařské vybavení (s ekologickými standardy)
Zůstaňte na sjezdovce (v zájmu přírody)!
vychutnejte si regionální, sezónní a ekologické potraviny
Vyzkoušejte pomalé zimní aktivity