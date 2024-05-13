Person running along the shore of a mountain lake at sunrise, reflection in water, mountain range in background.
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Obertauern
Zimní ráj a letní dobrodružství v Alpách

Přímo v centru horského panoramatu, na sjezdovkách, na turistických stezkách: V Obertauernu v Salcbursku jsou milovníci přírody vždy v dobrých rukou.

Místo, kam zima spolehlivě dorazí od listopadu do května - to je Obertauern. Díky své nadmořské výšce, která zaručuje dostatek sněhu, se obec v Salcbursku promění ve skutečnou sněhovou kouli. Více než 100 kilometrů sjezdovek, moderní lanovky a dokonce i samostatný areál pro nejmenší: ve Bibo Bär rodinný lyžařský park se promění Začátečníky začátečníky skutečnými experty, kteří se odváží na legendární Gamsleiten 2 - jednu z nejstrmějších sjezdovek v Evropě!

Obertauern je však víc než jen zimní kouzlo. Zdejší snovou krajinu si nejlépe vychutnáte v létě na výletě do Cyklistické túře nebo na Pěší túře zážitek. Obertauern nabízí dobře rozvinutou síť stezek a pěšin - přes svěží zelenou krajinu a kolem šumících horských jezer. Když je čas na odpočinek, útulná horská chata je to pravé.

Každé roční období v Obertauernu slibuje svá vlastní dobrodružství. Je to místo, které vás vítá.

Rychlé informace o Obertauernu
Umístění:Na jihovýchodě Salcburska
Nadmořská výška:1.630 m
Obyvatelé: uvnitř: cca 200 (od roku 2024)
Lanovka a výtah: 26
Nejvyšší hora:Weißeck (2 711 m)
Anreise
Veranstaltungen

Na SalzburgerLand Card nabízí širokou škálu volnočasových aktivit s volným vstupem do více než 190 atrakcí v celé spolkové zemi. Na LungauCard nabízí další úspory v regionu kolem Obertauernu.

Obertauern ve všech perspektivách

Top místa, aktivity & události

Tauernrunde: 100 kilometrů sjezdovek v proudu

Zimní sporty: Zima je tu doma

Johannesův vodopád: voda se noří 60 metrů do hlubin

Motocyklová trasa 99: nezpoplatněná trasa snů a rozmanitosti

Aktivity v Obertauernu

Zimní sporty v Obertauernu

Zima se v Obertauernu cítí jako doma. Lyžování až do dubna? Snadno. o to, aby se všichni milovníci zimních sportů dostali do hor a na nejbližší sjezdovku, se stará 26 moderních vleků.

Pro občerstvení na odpolední houpačce se vydejte do útulné útulné lyžařské chaty. Ti nejodvážnější se mohou vydat na Gamsleiten 2na jednu z nejstrmějších sjezdovek v Evropě se sklonem 45°. Všichni, kdo jsou Se učí lyžovat dostanou podporu od Místního maskota Bobbyho a jeho lyžařských programů pro děti.

A na konci lyžařského dne? Pak se koná legendární Après-ski míle - společně oslavujte, tancujte, prostě si to užijte!

Nejdůležitější akce

Gamsleiten Kriterium

16. 4. 2026 – 19. 4. 2026
Obertauern

Při Gamsleiten Kriterium, mimořádné akci pro hledače pokladů, se na zážitkovou sjezdovku „Gamsleiten 2“ hrnou nadšení hledači pokladů a prohledávají sníh, aby našli pokladnice ukryté pod sněhem.

Více informací

Obertauern Trailrun Summit

10. 7. 2026 – 12. 7. 2026
Obertauern

Sedm závodů vede po technicky náročných a rozmanitých trasách v vysokohorském terénu. 360° panoramatický výhled a různé vzdálenosti nabízejí rozmanitost pro všechny – od rekreačních běžců až po profesionály.

Více informací

Beatles v Obertauernu

V březnu 1965 se v Obertauernu stalo něco jedinečného: do ospalé horské vesničky přijela Beatles, v té době největší skupina na světě, aby zde natočila scény pro svůj film "Help!". Tato návštěva nejenže vzbudila mezinárodní pozornost, ale zanechala v Obertauernu stopu, která je zde cítit dodnes.

v roce 2025 uplyne od této události přesně 60 let, což je dostatečný důvod k tomu, abychom si návštěvu Beatles v Obertauernu připomněli řadou akcí.

Jedinečná místa k pobytu

Hotel Enzian: Adults-only s možností Ski-in Ski-out

Kesselspitze Hotel & Chalet: Přímo na sjezdovce

Valamar Obertauern Hotel: Blízko vleků

Informace o ochraně klimatu

Jak můžeme spojit ochranu klimatu a zimní dovolenou?

  • vyberte si udržitelná lyžařská střediska

  • rezervujte si ekologicky certifikované hotely

  • Strávit zimní dovolenou na ekologické farmě

  • Naplánujte si cestu vlakem

  • využívejte udržitelnou mobilitu v lyžařském středisku

  • Půjčte si lyžařské vybavení (s ekologickými standardy)

  • Zůstaňte na sjezdovce (v zájmu přírody)!

  • vychutnejte si regionální, sezónní a ekologické potraviny

  • Vyzkoušejte pomalé zimní aktivity

Zimní udržitelná dovolená

Nejčastější dotazy

Obertauern je oblíbené rekreační středisko v rakouské spolkové zemi Salcbursko. Nachází se v pohoří Radstädter Tauern a rozkládá se na území obcí Untertauern a Tweng. Středisko se nachází v nadmořské výšce přibližně 1 640 až 2 526 metrů a je známé svými sjezdovkami s jistotou sněhu a širokou nabídkou volnočasových aktivit.

Obertauern je považován za sněhově jistý z těchto tří důvodů:

  1. Geografická poloha: Obertauern se nachází na severním okraji Alp, kde obecně sněží více než v jiných částech Alp.

  2. Nadmořská výška: S nadmořskou výškou 1 640 až 2 526 metrů je Obertauern nejvýše položeným střediskem zimních sportů v Salcbursku.

  3. Topografie: Středisko leží v kotlinovitém útvaru zvaném "sněhová mísa". Tento terén podporuje hromadění sněhu.

Zimní aktivity v Obertauernu:

  1. Lyžování a snowboarding obertauern nabízí více než 100 kilometrů sjezdovek a je považován za jedno z nejzasněženějších lyžařských středisek v Rakousku.

  2. Běžecké lyžování přímo v obci začíná pět běžkařských tratí o délce od 6 do 23 kilometrů a v regionu jsou další.

  3. Sněžnice a zimní turistika výlety na sněžnicích s průvodcem nabízejí možnost prozkoumat zimní krajinu mimo sjezdovky.

  4. Sáňkování sáňkařská dráha v Gnadenalm je dlouhá 1,5 kilometru a večer je osvětlená, takže je oblíbeným cílem rodin.

  5. Jízda na saních tažených koňmi: Projeďte se zasněženou krajinou v kočáře.

Letní aktivity v Obertauernu:

  1. Pěší turistika obertauern nabízí mnoho turistických tras pro všechny stupně obtížnosti, včetně výletů k působivým horským jezerům a vodopádům.

  2. Jízda na horském kole obertauern je díky různým stezkám a trasám oblíbeným cílem milovníků horských kol.

  3. Rafting zájemci o dobrodružství si mohou objednat výlety s průvodcem a prozkoumat okolní vody.

  4. Golf: V okolí se nachází několik golfových hřišť, která nabízejí jedinečný zážitek ze hry v malebném prostředí.

  5. Koupání koupací jezera jako Krummschnabelsee a Grünwaldsee vás nadchnou výhledem na hory.

Lyžařská sezona v Obertauernu začíná koncem listopadu a končí začátkem května.

Ano, Obertauern je ideální destinací pro rodinnou dovolenou. V zimě Obertauern nadchne rodiny širokými sjezdovkami, lyžařskými školami a Bibo-Bär-Parkem. V létě potěší nenáročné túry, horská jezera a zážitky v přírodě.

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