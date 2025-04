Zimní sporty, čerstvý horský vzduch, impozantní panorama – zima a lyžařská dovolená v rakouských Alpách mají jedinečnou atmosféru. Jak vypadá udržitelná zimní dovolená?

Kdo chce být blízko přírodě, neměl by přestat myslet na to, jak pro ni co nejvíce udělat. Přinášíme vám tipy a rady, jak se šetrně přepravovat a chránit životní prostředí, ale také novinky z průkopnických regionů.