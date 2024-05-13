Ötztal v Tyrolsku
Turistika, horská kola i lyžování v kulisách 250 třítisícovek
Introduction
Region, který vás okouzlí v létě i v zimě - to je Ötztal. Místo, kde hory prověří vaše hranice a zároveň vám dají pocit svobody. V létě můžete prozkoumat více než 1 600 kilometrů turistických a 860 kilometrů cyklotras v dechberoucí alpské přírodě. Třítisícové vrcholy vytvářejí kulisu, která nadchne i zkušené dobrodruhy. Ať už zamíříte k impozantním Stuibenským vodopádům nebo do termálních lázní Aqua Dome - odpočinek a aktivní zážitky tu jdou ruku v ruce.
A v zimě? Údolí se promění v ráj pro milovníky zimních sportů. Na svazích šesti lyžařských areálů se sen o sněhobílých svazích stává skutečností. A zážitky čekají i mimo sjezdovky: běžecké tratě, zimní turistické trasy nebo večerní výlet s pochodněmi k vodopádu Stuibenfall.
Ötztal ve všech perspektivách
Top místa, aktivity & události
Regionální recepty
Tyrolské špekové knedlíky
S tímto receptem budou knedlíky chutnat jako tyrolský originál. Tipp: malé tyrolské knedlíčky se podávají s hovězí polévkou, větší s teplým kysaným zelím nebo salátem.
Sýrové knedlíky - Kaspressknödel
Jako lahůdku pro chuťové buňky doporučujeme Kaspressknödel z kössenských kuchyňských pokladů.
Zillertalské taštičky (Zillertaler Krapfen)
Tradiční specialita z tyrolského Zillertalu. Plněné smažené taštičky s pikantní sýrovou náplní.
Jedinečná místa k pobytu
Přírodní park Ötztal
V přírodním parku Ötztal hraje hlavní roli příroda: ledovcové scenérie v klidových zónách Ötztalských a Stubaiských Alp, starobylé borovicové lesy v údolí Windachtal i strmě se tyčící stěna Engelswand u Umhausenu s vzácnou flórou a faunou. U jezera Piburger See se voda třpytí na pozadí skalních sesuvů a v návštěvnickém centru Naturpark Haus v Längenfeldu lze přírodu poznat i multimediálně.
Vesnice jako Vent, Obergurgl nebo Niederthai slouží jako ideální výchozí místa – korunovaná nejvyšší horou Tyrolska, Wildspitze (3 774 m).