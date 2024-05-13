Alpine hut on green high meadow with glaciated mountains and glacier tongue in background under blue sky
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Ötztal v Tyrolsku
Turistika, horská kola i lyžování v kulisách 250 třítisícovek

Nejdelší boční údolí Tyrolska je tím pravým místem pro každého, kdo hledá působivé přírodní zážitky - v každém ročním období.

Region, který vás okouzlí v létě i v zimě - to je Ötztal. Místo, kde hory prověří vaše hranice a zároveň vám dají pocit svobody. V létě můžete prozkoumat více než 1 600 kilometrů turistických a 860 kilometrů cyklotras v dechberoucí alpské přírodě. Třítisícové vrcholy vytvářejí kulisu, která nadchne i zkušené dobrodruhy. Ať už zamíříte k impozantním Stuibenským vodopádům nebo do termálních lázní Aqua Dome - odpočinek a aktivní zážitky tu jdou ruku v ruce.

A v zimě? Údolí se promění v ráj pro milovníky zimních sportů. Na svazích šesti lyžařských areálů se sen o sněhobílých svazích stává skutečností. A zážitky čekají i mimo sjezdovky: běžecké tratě, zimní turistické trasy nebo večerní výlet s pochodněmi k vodopádu Stuibenfall.

Stručné informace o Ötztalu
Poloha:Boční údolí Inntalu
Nadmořská výška:800 m
Nejvyšší hora:Wildspitze (3 768 m)
Příjezd
Události

Zdarma a po celý rok: Všechny výhody, které nabízí všechny tři karty hosta najdete zde.

Ötztal ve všech perspektivách

Top místa, aktivity & události

Stuibenfall: největší tyrolský vodopád

Zábavní park AREA 47: akce a dobrodružství

Jezero Piburger See: horské jezero ve výšce 913 metrů

Ötziho vesnice: návrat do doby kamenné a za dravci

Zimní sporty v Söldenu: Široké sjezdovky

Aqua Dome: odpočinek v solankových lázních

Ice Q: alpská kuchyně v nadmořské výšce 3 048 metrů

007 Elements: Místo z filmu SPECTRE ve výšce 3 000 m

Aktivity v Ötztalu

Regionální recepty

Tyrolské špekové knedlíky

S tímto receptem budou knedlíky chutnat jako tyrolský originál. Tipp: malé tyrolské knedlíčky se podávají s hovězí polévkou, větší s teplým kysaným zelím nebo salátem.

Chuť na knedlíky?

Sýrové knedlíky - Kaspressknödel

Jako lahůdku pro chuťové buňky doporučujeme Kaspressknödel z kössenských kuchyňských pokladů.

Dobrou chuť!

Zillertalské taštičky (Zillertaler Krapfen)

Tradiční specialita z tyrolského Zillertalu. Plněné smažené taštičky s pikantní sýrovou náplní.

Pikantní slané "koblihy"!

Hovězí roláda

V pochmurných zimních dnech milujeme šťavnaté dušené pokrmy, jako je tato hovězí roláda plněná mrkví, okurkami a cibulí.

Srolujeme roládu!

Jedinečná místa k pobytu

Naturhotel Waldklause

Hotel Das Central

Hotel Das Schlössl

Top Hotel Hochgurgl: luxus ve 2 150 m

Explorer Hotel Ötztal, Umhausen: pro sportovce

Hotel Riml, Obergurgl: Přímo na sjezdovce

Hotel Edelweiss & Gurgl: v 1 930 m

Informace o ochraně klimatu

Přírodní park Ötztal

V přírodním parku Ötztal hraje hlavní roli příroda: ledovcové scenérie v klidových zónách Ötztalských a Stubaiských Alp, starobylé borovicové lesy v údolí Windachtal i strmě se tyčící stěna Engelswand u Umhausenu s vzácnou flórou a faunou. U jezera Piburger See se voda třpytí na pozadí skalních sesuvů a v návštěvnickém centru Naturpark Haus v Längenfeldu lze přírodu poznat i multimediálně.

Vesnice jako Vent, Obergurgl nebo Niederthai slouží jako ideální výchozí místa – korunovaná nejvyšší horou Tyrolska, Wildspitze (3 774 m).

Objevte Přírodní park Ötztal

Nejčastější dotazy

Na Ötztal se nachází v rakouské spolkové zemi Tyrolsku a je vedlejším údolím údolí řeky Inn. Táhne se v délce asi 65 kilometrů severojižním směrem a odděluje Ötztalské Alpy na západě od Stubaiských Alp na východě. Vstup do údolí se nachází asi 45 kilometrů západně od Innsbrucku, kde se nachází i údolí Ötztaler Ache se vlévá do řeky Inn.

Tyto obce patří k Ötztalu:

  • Sölden proslulé širokou nabídkou zimních sportů

  • Obergurgl: Proslulá vysokohorskou silnicí Timmelsjoch a vysokohorskými aktivitami

  • Längenfeld: Domov Aqua Dome, velkých termálních lázní

  • Umhausen: Domov Stuibenfall, nejvyššího tyrolského vodopádu, a vesnice Ötzi

  • Ötz: Proslulé jezerem Piburger See a četnými turistickými stezkami

  • Sautens: Klidné místo, ideální pro venkovní aktivity a jako výchozí bod pro poznávání

  • Vent malá horolezecká vesnice, která umožňuje přístup k vysokohorským túrám

  • Haiming nachází se při vstupu do Ötztalu a je známá svými sady a cyklostezkami

Nejvyšší hora Ötztalu je Wildspitze s nadmořskou výškou 3 768 metrů. Je nejen nejvyšším vrcholem Ötztalských Alp, ale také druhou nejvyšší horou Rakouska, po hoře Großglockneru. Wildspitze se nachází v pohoří Weißkamm, které je součástí Ötztalských Alp, a je oblíbeným cílem horolezců a horolezkyň.

Ötztal nabízí širokou škálu aktivit pro milovníky přírody a rodiny. Výlety vedou v délce více než 1 600 kilometrů působivou krajinou, např. na tzv Stuibenským vodopádům. Cyklisté si mohou vybrat z 850 kilometrů tratí Tras pro horská kola jsou k dispozici. Dobrodružství je zaručeno Canyoning, Rafting nebo Lezením ve venkovním parku Area 47. Rekreaci nabízí Aqua Dome v Längenfeldu, zatímco Ötziho vesnice Nabízí pohled do dávné historie.

Na Ötztal Summer Card nabízí rekreantům řadu výhod. S touto kartou získají hosté bezplatné cestování horskými lanovkami a veřejnými autobusy, volný vstup na koupaliště, ke koupacím jezerům a do muzeí a také zvýhodněné vstupné na atrakce, jako je AREA 47 a Aqua Dome. V ceně jsou také pěší túry s průvodcem a standardní půjčovna kol zdarma. Karta je součástí mnoha partnerských ubytovacích zařízení nebo ji lze zakoupit na 3, 7 nebo 10 dní. Zde se můžete dozvědět o Nákladech zde.

Ano, údolí Ötztal je ideální pro rodiny s dětmi: od Ötziho vesnice přes park dravců až po tematické stezky a turistické trasy vhodné pro děti je zde k dispozici spousta možností.

Sechs Skigebiete bieten pures Wintersportvergnügen: darunter Sölden, Gurgl und Hochoetz mit bestens präparierten Pisten für Anfänger:innen bis Profis. 

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