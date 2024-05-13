Introduction
Tyrolsko vás zaujme majestátními horami, které utvářejí jeho charakteristickou krajinu a nabízejí nepřeberné možnosti pro outdoorové aktivity. Pouze 13 procent území je obyvatelných – zbytek patří Alpám. Více než 600 vrcholů přesahujících 3.000 metrů vytváří jedinečné panorama, jež láká turisty, cyklisty i milovníky přírody.
Nejsou to však jen hory, co dělá Tyrolsko výjimečným. Region nabízí také zábavu, odpočinek a nezapomenutelné zážitky pro celou rodinu. Jeho charakter utvářejí staleté tradice a živá kultura, doplněné prvotřídními službami a autentickou tyrolskou pohostinností. Zážitky z přírody a kulturní dědictví zde jdou ruku v ruce a vytvářejí jedinečnou atmosféru s neopakovatelným kouzlem.
Tyrolsko ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Túry
Národní park Vysoké Taury
Na hektické tempo každodenního života lze v oblasti Národního parku Vysoké Taury rychle zapomenout. Zážitek z mohutných třítisícových vrcholů, impozantních vodopádů a ledovců pomáhá dobít baterky – psychicky i fyzicky.
Centrum národního parku v Matrei nabízí moderní, interaktivní expozici zaměřenou na alpské prostředí. Přímo tady si můžete domluvit prohlídku divočiny s některým ze strážců parku. Spolu s místními odborníky pak máte šanci ve volné přírodě spatřit tzv. „velkou pětku“ alpské fauny: orla skalního, kozorožce, kamzíka, orlosupa bradatého a sviště. A možná i některé z dalších z celkového počtu 15.000 živočišných druhů, které zde žijí. Milovníci rostlin zde mohou objevovat borovice, protěž alpskou, hořce a mnoho dalších z celkových 3.500 druhů rostlin v tomto regionu
Nejkrásnější regiony
Außerfern: tajný tip
Tajný tip od místních: Außerfern, zasazený do působivého panoramatu, nabízí vše, co si mohou přát ti, kteří hledají odpočinek i dobrodružství.
Innsbruck: všestranně zaměřený region
Region tvoří město Innsbruck a 40 obcí v jeho okolí. Najdete zde vše od městské občanské vybavenosti až po venkovskou idylu.
Východní Tyrolsko: vysoko a ještě výš
Exkláva Tyrolska se rozkládá mezi Vysokými Taurami a Lienzskými dolomity. K nebi se zde tyčí úctyhodných 266 třítisícových vrcholů.
Tyrolský Oberland: tak originální
Půvabné staré vesnice, jako je Spiss, nejvýše položená obec v Rakousku, čekají na to, až je objevíte - stejně jako soutěsky, krásná vysoko položená údolí a borové lesy.
Nejkrásnější města a místa
Ischgl
Velká obec, ze které je možné podnikat výlety do přírody. Pěší turistika, cykloturistika nebo jen kochání se krajinou - odměnou vám budou jedinečná horská panoramata.
Seefeld
Stačí jediný krok – a ocitnete se uprostřed přírody: ať už vás láká sportovní dobrodružství, klidná procházka nebo jen hledáte místo pro odpočinek a zábavu.
Serfaus
Serfaus, Fiss a Ladis leží na „sluneční terase“ a společně tvoří ideální prázdninový region po celý rok – v zimě i v létě.
Sölden
Bývalá horská zemědělská obec dělá prázdninovým hostům radost: hory, kam až oko dohlédne, okouzlující lesy a čerstvý vzduch.
Schwaz
Místní farní kostel je největší gotický halový kostel v Tyrolsku. Schwaz se proslavil díky nalezištím stříbra a mědi kolem roku 1500.
Hall in Tirol
Kolem 700 let starého hradu se nachází působivé měšťanské domy. Městečko má středověký ráz a pyšní se jedním z nejzachovalejších starých městských center v zemi.
Nejdůležitější akce
Přehled akcí v Tyrolsku
Všechny důležité akce v Tyrolsku - od kulturních přes sportovní až po kulinářské.
Vyhánění dobytka v Tyrolsku
Když se na podzim zvířata vracejí z alpských pastvin zpět do údolí, mnohá místa ožívají pestrými slavnostmi - tady najdete přehled těch nejvelkolepějších.
Regionální recepty
Tyrolské špekové knedlíky
S tímto receptem budou knedlíky chutnat jako tyrolský originál. Tipp: malé tyrolské knedlíčky se podávají s hovězí polévkou, větší s teplým kysaným zelím nebo salátem.
Zillertalské taštičky (Zillertaler Krapfen)
Tradiční specialita z tyrolského Zillertalu. Plněné smažené taštičky s pikantní sýrovou náplní.
Jedinečná místa k pobytu
Ochrana památek - synonymum udržitelnosti
Zachování historických budov je v Rakousku součástí iniciativy na ochranu klimatu. Proč?
Zachování historických budov může přispět k úspoře zdrojů. Dochované stavby nahrazují potřebu nových stavebních projektů na dosud nezastavěných zelených plochách.
Památková ochrana plní důležitou společensko-kulturní roli, protože přispívá k uchování historických budov. Tím může posilovat regionální identitu a obohacovat kulturní nabídku.
Mnoho historických budov bylo původně postaveno z přírodních materiálů, často místního původu. Při jejich obnově se proto usiluje o využití těchto materiálů, aby byla zachována autentičnost staveb.
Díky památkové péči lze chránit výskyt živočišných a rostlinných druhů a jejich stanovišť. Ochrana památek je tak správnou cestou i z ekologického hlediska.