Alpine roses and stream in foreground, turquoise reservoir lake in valley, snow-capped mountain peaks, Schlegeis, Tyrol.
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Tyrolsko
Letní dovolená na horách

Tyrolsko v zimě
Alpský životní styl nenabízí jen pocity lehkosti – v nádherném horském prostředí je cítit na každém kroku.

Tyrolsko vás zaujme majestátními horami, které utvářejí jeho charakteristickou krajinu a nabízejí nepřeberné možnosti pro outdoorové aktivity. Pouze 13 procent území je obyvatelných – zbytek patří Alpám. Více než 600 vrcholů přesahujících 3.000 metrů vytváří jedinečné panorama, jež láká turisty, cyklisty i milovníky přírody.

Nejsou to však jen hory, co dělá Tyrolsko výjimečným. Region nabízí také zábavu, odpočinek a nezapomenutelné zážitky pro celou rodinu. Jeho charakter utvářejí staleté tradice a živá kultura, doplněné prvotřídními službami a autentickou tyrolskou pohostinností. Zážitky z přírody a kulturní dědictví zde jdou ruku v ruce a vytvářejí jedinečnou atmosféru s neopakovatelným kouzlem.

Tyrolsko v kostce
Hlavní město: Innsbruck
Rozloha:12.648 km²
Počet obyvatel:přibližně 776.000 (v roce 2024)
Zalesnění: 41,2 %
Hora Grossglockner:3.798 m
Lyžařské areály: 154
Ledovce:5
Termální lázně: 6

Akce v Tyrolsku
Tradiční i moderní události jsou uvedeny v kalendáři akcí

Tyrolsko ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Křišťálové světy Swarovski: svět zážitků

Highline 179: nejdelší visutý most pro pěší na světě

Aqua Dome Längenfeld: relaxace v panoramatickém nebi

Achensee: ponořte se do největšího tyrolského jezera

Area 47: dobrodružství v největším rakouském zábavním parku

007 Elements: dobrodružný svět Jamese Bonda v Söldenu

Přírodní ledový palác: nahlédnutí do věčného ledu

Aktivity v Tyrolsku

Túry

MTB výlety s průvodcem v Tyrolsku

Národním parkem s průvodcem

Eng Alm: tradiční salaš v srdci Alp

V klidovém režimu nedotčené přírody

Národní park Vysoké Taury

Na hektické tempo každodenního života lze v oblasti Národního parku Vysoké Taury rychle zapomenout. Zážitek z mohutných třítisícových vrcholů, impozantních vodopádů a ledovců pomáhá dobít baterky – psychicky i fyzicky.

Centrum národního parku v Matrei nabízí moderní, interaktivní expozici zaměřenou na alpské prostředí. Přímo tady si můžete domluvit prohlídku divočiny s některým ze strážců parku. Spolu s místními odborníky pak máte šanci ve volné přírodě spatřit tzv. „velkou pětku“ alpské fauny: orla skalního, kozorožce, kamzíka, orlosupa bradatého a sviště. A možná i některé z dalších z celkového počtu 15.000 živočišných druhů, které zde žijí. Milovníci rostlin zde mohou objevovat borovice, protěž alpskou, hořce a mnoho dalších z celkových 3.500 druhů rostlin v tomto regionu

Výletní cíle v Tyrolsku

Nejkrásnější regiony

Außerfern: tajný tip

Tajný tip od místních: Außerfern, zasazený do působivého panoramatu, nabízí vše, co si mohou přát ti, kteří hledají odpočinek i dobrodružství.

Außerfern

Innsbruck: všestranně zaměřený region

Region tvoří město Innsbruck a 40 obcí v jeho okolí. Najdete zde vše od městské občanské vybavenosti až po venkovskou idylu.

Innsbruck

Východní Tyrolsko: vysoko a ještě výš

Exkláva Tyrolska se rozkládá mezi Vysokými Taurami a Lienzskými dolomity. K nebi se zde tyčí úctyhodných 266 třítisícových vrcholů.

Východní Tyrolsko

Tyrolský Oberland: tak originální

Půvabné staré vesnice, jako je Spiss, nejvýše položená obec v Rakousku, čekají na to, až je objevíte - stejně jako soutěsky, krásná vysoko položená údolí a borové lesy.

Tyrolský Oberland

Tyrolský Unterland: historicky působivý

Unterland zahrnuje okresy Kitzbühel, Kufstein a Schwaz, a tedy velkou část údolí Unterinntal. Zdejší krajina je prostě sen.

Tyrolský Unterland

Nejkrásnější města a místa

Ischgl

Velká obec, ze které je možné podnikat výlety do přírody. Pěší turistika, cykloturistika nebo jen kochání se krajinou - odměnou vám budou jedinečná horská panoramata.

Ischgl

Seefeld

Stačí jediný krok – a ocitnete se uprostřed přírody: ať už vás láká sportovní dobrodružství, klidná procházka nebo jen hledáte místo pro odpočinek a zábavu.

Seefeld

Serfaus

Serfaus, Fiss a Ladis leží na „sluneční terase“ a společně tvoří ideální prázdninový region po celý rok – v zimě i v létě.

Serfaus

Sölden

Bývalá horská zemědělská obec dělá prázdninovým hostům radost: hory, kam až oko dohlédne, okouzlující lesy a čerstvý vzduch.

Sölden

Schwaz

Místní farní kostel je největší gotický halový kostel v Tyrolsku. Schwaz se proslavil díky nalezištím stříbra a mědi kolem roku 1500.

Schwaz

Hall in Tirol

Kolem 700 let starého hradu se nachází působivé měšťanské domy. Městečko má středověký ráz a pyšní se jedním z nejzachovalejších starých městských center v zemi.

Hall in Tirol

Imst

Barokní centrum v údolí řeky Inn s měšťanskými domy a klášterem leží na okraji Lechtalských Alp. Kdo sem přijede za čilým kulturním životem, nebude zklamán.

Imst

Nejdůležitější akce

Přehled akcí v Tyrolsku

Všechny důležité akce v Tyrolsku - od kulturních přes sportovní až po kulinářské.

Události v Tyrolsku

Vyhánění dobytka v Tyrolsku

Když se na podzim zvířata vracejí z alpských pastvin zpět do údolí, mnohá místa ožívají pestrými slavnostmi - tady najdete přehled těch nejvelkolepějších.

Vyhánění dobytka

Tyrolský festival Erl

Vyhlášený hudební festival proslul špičkovými operními inscenacemi, orchestrálními koncerty a komorní hudbou.

Tyrolský festival Erl

Regionální recepty

Tyrolské špekové knedlíky

S tímto receptem budou knedlíky chutnat jako tyrolský originál. Tipp: malé tyrolské knedlíčky se podávají s hovězí polévkou, větší s teplým kysaným zelím nebo salátem.

Chuť na knedlíky?

Zillertalské taštičky (Zillertaler Krapfen)

Tradiční specialita z tyrolského Zillertalu. Plněné smažené taštičky s pikantní sýrovou náplní.

Pikantní slané "koblihy"!

Císařský trhanec - Kaiserschmarrn

Podle tohoto receptu připravíme Kaiserschmarren snadno a rychle. Tajemství pro labužníky: Kaiserschmarren posypeme krystalovým cukrem a necháme v troubě zkaramelizovat.

Zkuste si to i vy!

Jedinečná místa k pobytu

Hotel Waldklause

Cocoon Alpine Boutique Lodge

Zhero

Gradonna Mountain Resort

Informace o ochraně klimatu

Ochrana památek - synonymum udržitelnosti

Zachování historických budov je v Rakousku součástí iniciativy na ochranu klimatu. Proč?

  • Zachování historických budov může přispět k úspoře zdrojů. Dochované stavby nahrazují potřebu nových stavebních projektů na dosud nezastavěných zelených plochách.

  • Památková ochrana plní důležitou společensko-kulturní roli, protože přispívá k uchování historických budov. Tím může posilovat regionální identitu a obohacovat kulturní nabídku.

  • Mnoho historických budov bylo původně postaveno z přírodních materiálů, často místního původu. Při jejich obnově se proto usiluje o využití těchto materiálů, aby byla zachována autentičnost staveb.

  • Díky památkové péči lze chránit výskyt živočišných a rostlinných druhů a jejich stanovišť. Ochrana památek je tak správnou cestou i z ekologického hlediska.

Nejčastější dotazy

Tyrolsko nabízí v létě výjimečnou kombinaci kultury, historie a přírody. Zejména malá města zaujmou svými půvabnými starými městy, tradičními slavnostmi a blízkostí hor. Zde jsou některá z nejzajímavějších míst:

Innsbruck: hlavní město Tyrolska je kombinací historických památek, jako je Zlatá stříška, s úchvatným horským panoramatem. V létě láká k pěší turistice, jízdě na horském kole a horským túrám.

Kufstein: toto městečko je proslulé svou pevností a polohou na řece Inn. Díky blízkosti Kaiserských hor nabízí ideální podmínky pro milovníky přírody.

Rattenberg: nejmenší rakouské město je známé svým sklářským uměním a romantickými uličkami. Je ideálním výchozím bodem pro výlety do Alpbachtalu.

Hall in Tirol: středověké město s jedním z nejkrásnějších starých městských center v Rakousku. Blízkost pohoří Karwendel nabízí četné možnosti pobytu v přírodě.

Mnohá tyrolská jezera ztělesňují pravý rakouský životní styl – zde je výběr těch nejkrásnějších míst ke koupání:

Achensee: největší tyrolské jezero se rozkládá mezi horami Karwendelgebirge a Rofangebirge. Křišťálově čistá voda a mnoho sportovních příležitostí, jako je plachtění a surfování, z něj činí ráj pro milovníky outdoorových aktivit.

Schwarzsee: jezero Schwarzsee, které se nachází nedaleko Kitzbühelu, zaujme svou idylickou polohou a teplou vodou z rašeliniště, která je obzvláště prospěšná pro zdraví. Ideální místo pro odpočinek a koupání.

Plansee: jezero Plansee nedaleko Reutte je jedním z nejčistších jezer v Tyrolsku. Díky tyrkysově modré vodě a okolním horám je ideální nejen pro koupání, ale také pro pěší turistiku a potápění.

Jezero Reither See: malé, ale krásné: jezero Reither v Alpbachtalu je jezero vhodné ke koupání pro rodiny s dětmi s idylickou atmosférou. Hodí se zejména pro odpočinkový den strávený koupáním v horách.

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