White pedestrian bridge over river at sunset with church tower and mountains in background, Villach
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Region Villach – Faaker See – Ossiacher See
Alpské výhledy, městský šarm a jižanská lehkost na jednom místě

Jezera, hory a útulné město – v okolí Villachu se najednou snoubí krásy přírody a městská atmosféra. Místo, které si vás podmaní nenápadně, ale dlouho zůstane v paměti.

Ať už vyrazíte v létě k tyrkysově modrému jezeru Faaker See, nebo za zimními sporty a výhledy na horu Gerlitzen, region Villach – Faaker See – Ossiacher See vás okouzlí přírodní rozmanitostí a jižanskou lehkostí. Křišťálově čistá jezera, perfektně upravené cyklistické a turistické trasy, půvabná městečka a příroda všude kolem jsou zárukou pravé alpské pohody. V zimě můžete vyrazit do termálních lázní, na zimní turistické stezky a do rodinných lyžařských středisek, kde si užijete aktivní odpočinek i relaxaci. A to vše v mimořádně přívětivém a slunečném klimatu.

Rychlý přehled o regionu Villach – Faaker See – Ossiacher See
Počet obyvatel: 65 600 (k lednu 2024)
Poloha: ve spolkové zemi Korutany
Rozloha:1009,29 km²
Nadmořská výška města: 501 m n. m.
Oblíbená hora v regionu:Dobratsch (2 166 m n. m.)

Kartu výhod Erlebnis CARD získáte od svých hostitelů v ubytovacích zařízeních v regionu. S ní můžete zcela zdarma nebo se slevou navštívit vybrané výletní cíle a vyzkoušet si nejrůznější aktivity, vždy v závislosti na konkrétním ročním období.

Region Villach ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Město Villach: místo pro toulky jako stvořené

Jezero Faaker See: hurá do průzračné tyrkysově modré vody

Jezero Ossiacher See: za vodními sporty i relaxací

Přírodní park Dobratsch: ohromující výhledy

Kärnten Therme: nespočet zážitků pro milovníky vody

Opatství Ossiach: když se minulost setkává s přítomností

Hrad Landskron: den ve středověké atmosféře

Drávská cyklostezka: na kole podél řeky

Aktivity v regionu Villach a blízkém okolí

Nejdůležitější akce

Regionální recepty

Korutanské tvarohové taštičky

Tajemství korutanských Kasnudeln tkví v náplni, jejíž součástí je máta rolní. Připomeňte si pravou chuť dovolené v Korutanech!

Zkuste si to i vy!

Filet ze pstruha s houbami

Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.

Ochutnejte pstruha!

Meruňkový koláč s tvarohem

Meruňky jsou ideálním letním osvěžením. V kombinaci s nadýchaným tvarohovým krémem je tento dezert skutečnou lahůdkou.

Ochutnejte!

Jedinečná místa k pobytu

Voco Villach

harry’s home Villach

Hotel Seerose

Mountain Resort Feuerberg

Hotel Karnerhof

Hoteldorf Schönleitn

Klimatické okénko

Dovolená bez auta

V regionu Villach – Faaker See – Ossiacher See si můžete užít dovolenou pohodlně, ale zároveň šetrně k životnímu prostředí. Auto můžete nechat v klidu stát v garáži. Ať už zvolíte příměstský vlak (S-Bahn), autobus nebo využijete některou z mnoha shuttle služeb – kdo vsadí na veřejnou dopravu, nemusí si zde po celý rok dělat starosti. Vše je poblíž, jízdní řády promyšlené a výhledy z okna překvapivě krásné. Už samotná cesta se tak stane příležitostí, kdy můžete postupně zpomalit a zapomenout na shon každodenního života. A navíc budete mít dobrý pocit, že cestujete zodpovědně a ekologicky.

Dovolená bez autaPříjezd na místo

Nejčastější dotazy

Svou rozmanitostí po celý rok. V létě na vás v regionu Villach – Faaker See – Ossiacher See čeká pohoda u tyrkysově modrého jezera Faaker See, v zimě aktivní odpočinek v horském masivu Gerlitzen Alpe. Těšit se můžete na turistické stezky, cyklotrasy a jezera ideální ke koupání, ale i lyžařské areály s dalekými výhledy, procházky zimní krajinou a relaxaci v termálních lázních. Historické centrum Villachu dodává celé oblasti městský šarm a jižanský nádech. A zdejší slavnosti jako Villacher Fasching (masopust) a Villacher Kirchtag (tradiční městská slavnost) patří k nejvyhlášenějším akcím v regionu.

Zde najdete přehled obcí a měst v regionu Villach – Faaker See – Ossiacher See.

Přehled obcí v regionu

Farní věž ve Villachu (Stadtpfarrturm) je se svými 94 metry nejvyšší kostelní věží v Korutanech. Spodní část věže pochází ze středověku a návštěvníci se mohou kochat z její vyhlídkové plošiny.

Farní věž ve Villachu

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