Region Villach – Faaker See – Ossiacher See
Alpské výhledy, městský šarm a jižanská lehkost na jednom místě
Introduction
Ať už vyrazíte v létě k tyrkysově modrému jezeru Faaker See, nebo za zimními sporty a výhledy na horu Gerlitzen, region Villach – Faaker See – Ossiacher See vás okouzlí přírodní rozmanitostí a jižanskou lehkostí. Křišťálově čistá jezera, perfektně upravené cyklistické a turistické trasy, půvabná městečka a příroda všude kolem jsou zárukou pravé alpské pohody. V zimě můžete vyrazit do termálních lázní, na zimní turistické stezky a do rodinných lyžařských středisek, kde si užijete aktivní odpočinek i relaxaci. A to vše v mimořádně přívětivém a slunečném klimatu.
Kartu výhod Erlebnis CARD získáte od svých hostitelů v ubytovacích zařízeních v regionu. S ní můžete zcela zdarma nebo se slevou navštívit vybrané výletní cíle a vyzkoušet si nejrůznější aktivity, vždy v závislosti na konkrétním ročním období.
Region Villach ze všech úhlů pohledu
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Regionální recepty
Korutanské tvarohové taštičky
Tajemství korutanských Kasnudeln tkví v náplni, jejíž součástí je máta rolní. Připomeňte si pravou chuť dovolené v Korutanech!
Filet ze pstruha s houbami
Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.
Jedinečná místa k pobytu
Dovolená bez auta
V regionu Villach – Faaker See – Ossiacher See si můžete užít dovolenou pohodlně, ale zároveň šetrně k životnímu prostředí. Auto můžete nechat v klidu stát v garáži. Ať už zvolíte příměstský vlak (S-Bahn), autobus nebo využijete některou z mnoha shuttle služeb – kdo vsadí na veřejnou dopravu, nemusí si zde po celý rok dělat starosti. Vše je poblíž, jízdní řády promyšlené a výhledy z okna překvapivě krásné. Už samotná cesta se tak stane příležitostí, kdy můžete postupně zpomalit a zapomenout na shon každodenního života. A navíc budete mít dobrý pocit, že cestujete zodpovědně a ekologicky.