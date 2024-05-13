Two hikers on a mountain ridge, green alpine meadows and snow-capped peaks in the background.
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Saalbach Hinterglemm v Salcbursku
Aktivní dovolená po celý rok: lyžování, horská kola a rodinné zážitky a alpský Lebensgefühl

V létě MTB výzva a ráj pěší turistiky, v zimě pohodový skicircus: Saalbach Hinterglemm je kombinací dechberoucí přírody a outdoorových aktivit.

Saalbach Hinterglemm v Salcbursku patří mezi nejoblíbenější destinace pro aktivní dovolenou v Rakousku. Ať už sem přijedete v zimě za lyžováním, nebo v létě za horskou turistikou a cyklistikou, čeká vás pestrá nabídka zážitků uprostřed alpské přírody.

V zimních měsících láká region především na Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, jeden z největších lyžařských areálů v Rakousku s více než 270 kilometry perfektně upravených sjezdovek. Na své si zde přijdou začátečníci, rodiny s dětmi i zkušení lyžaři a snowboardisté.

Jakmile sníh roztaje, přebírá hlavní roli léto. Saalbach Hinterglemm se promění v ráj pro milovníky horských kol a pěší turistiky. Čekají zde desítky kilometrů MTB trailů, legendární Big-5 Bike Challenge, turistické trasy všech stupňů náročnosti i adrenalinové atrakce, jako je vysoký lanový park u stezky Baumzipfelweg.

Saalbach Hinterglemm však není jen o sportovních výkonech. S oblíbenou kartou JOKER CARD mohou návštěvníci využívat řadu výhod včetně bezplatných jízd lanovkami a zvýhodněných vstupů k turistickým atrakcím. Region nabízí také vynikající gastronomii, tradiční horské chaty a wellness služby, které zpříjemní pobyt rodinám, párům i všem, kdo hledají odpočinek v horách.

Region v kostce
Výška:1.003 m
Lanovky: 9
Lyžařské sjezdovky:270 km
Cyklotrasy: 400 km
Turistické trasy:400 km
Nejvyšší hora:Hochkogel (2.249 m.n.m)
Příjezd
Události

S JOKER CARD nabízí bezplatné aktivity a atraktivní slevy v Saalbach Hinterglemm. Karta je k dispozici přímo při příjezdu a nabízí volný vstup k mnoha partnerům s inkluzivním přístupem a slevy u bonusových partnerů.

Saalbach Hinterglemm ze všech pohledů

Top místa, aktivity & události

Big-5-Bike Challenge: 5 hor, 6 lanovek za jeden den

Baumzipfelweg: okružní trasa s "mostem Zlatá brána Alp"

Park pro výuku jízdy na kole: pro všechny cyklonováčky

Saalbach Hiking Challenge: 64 km, 3 800 výškových metrů

Trailrunning: 100 km pro všechny výkonnostní úrovně

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Alpské salaše a chaty: pohoda po zdolání vrcholu

Sáňkařská dráha na Reiterkogelu: rychlost ve dne i v noci

Aktivity v Saalbach Hinterglemm

Vyčistěte kruh ve Skicirkusu!

Lyžování v Saalbachu Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Sluneční paprsky, prachový sníh a perfektně upravené sjezdovky: přibližně 270 kilometrů sjezdovek dělá ze Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn jednu z největších lyžařských oblastí v Rakousku.

Díky 70 lanovkám, četným snowparkům a velkolepým nočním sjezdovkám a freestylovým tratím si zde milovníci lyžování a snowboardingu přijdou na své. Skicirkus nabízí také pestrou nabídku aktivit pro rodiny: spoustu zábavy pro všechny sjezdovkové trpaslíky, minizávodníky a malé carvery!

Skicirkus Saalbach Hinterglemm
Největší rakouský cyklistický region

Jízda na horském kole v Saalbach Hinterglemm

Vyjeďte na kole na horu a vychutnejte si nádherné alpské panorama: Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn je ideálním místem pro výlet do hor Jízdu na horském kole nenechává nic náhodě. S více než 70 kilometry tratí a trailů a devíti lanovkami na sedmi horách se jedná o největší cyklistický region v Rakousku. Na výletníky čeká také 400 kilometrů dlouhá síť stezek.

Další zvláštností je sousední Bikepark Leogang. Zde se nabídka rozprostírá od nedotčených horských stezek až po velkolepé freeridové trasy. S rozlohou 10 000 metrů čtverečních je Riders Playground jedním z největších bikeparků pro začátečníky v Evropě. Děti i dospělí zde mohou trénovat na bezpečném terénu a zkoušet nové výzvy.

Horská cyklistika v Saalbachu

Regionální recepty

Polévka s krupicovými knedlíčky

Tajemstvím tohoto receptu je hrubá krupice a máslo o pokojové teplotě. Tak se povedou krupicové knedlíky snadno a rychle.

Chuť na polévku s knedlíčkem?

Filet ze pstruha s houbami

Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.

Ochutnejte pstruha!

Filet ze sivena s pažitkou a křenem

Bluntauský siven – kříženec pstruha potočního a polárního – na druhé straně pochází z údolí Bluntau v Salcbursku.

Ochutnejte!

Cheesecake s modřínovými šišky, malinami a zmrzlinou

Pinzgauer Schotten: Kreativní alpská kuchyně z Rakouska potěší gurmány. Šéfkuchař Andreas Döllerer je jedním z průkopníků tohoto hnutí.

Alpský kulinární zážitek!

Salcburské noky

Salcburská kuchyně se zakládá na jednoduchých receptech, které lze kreativně vylepšovat. Nejznámější specialitou jsou Salcburské noky.

Salcburské noky!

Mramorová bábovka

Gugelhupf je klasika rakouské kuchyně. Podle tohoto receptu je příprava mramorové babovky rychlá a snadná.

Příprava zde!

Buchty s vanilkovým krémem

Buchty plněné povidly nebo meruňkovou marmeládou a podávané s vanilkovou omáčkou - klasický zimní dezert.

Klasický zimní dezert

Jedinečná místa k pobytu

Ellmauhof Familienparadies s Wellness

Hotel Hasenauer: Rodinný SPA hotel

Apartmány Adler Resort

Rodinný a zahradní hotel Theresia

Designhotel Wiesergut

JUFA Alpenhotel Saalbach, Rodinný SPA hotel

Hotel VAYA Post

"The Green Road"

Udržitelnost v Saalbach Hinterglemm

Saalbach Hinterglemm se aktivně zaměřuje na udržitelnost a transparentní přístup k výzvám a opatřením: Důraz je kladen na ekologické, sociální a ekonomické aspekty. "Zelená cesta" určuje cestu do budoucnosti. Krok za krokem, s odpovědností k lidem a přírodě.

Region pracuje na neustálém zvyšování udržitelnosti své infrastruktury, dodávek energie, mobility, infrastruktury a nakládání s odpady. Cílem je vědomý a udržitelný rozvoj životního prostoru.

Projekty zaměřené na udržitelnost

Nejčastější dotazy

Region Saalbach Hinterglemm se nachází v Salcbursku, v údolí Glemmtal v Kitzbühelských Alpách. Obce se nacházejí v nadmořské výšce 1002 metrů nad mořem.

Okolní hory Saalbach Hinterglemm dosahují nadmořské výšky až 2 249 m n. m. (Hochkogel), což z regionu činí oblíbenou destinaci pro zimní sporty a turistiku. Kombinace sportu, přírody, zábavy a pohostinnosti činí ze Saalbachu Hinterglemm všestrannou dovolenkovou destinaci v každém ročním období.

  • Zimní sporty: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn je jednou z největších lyžařských oblastí v Rakousku: s více než 270 kilometry sjezdovek, moderními vleky a širokou nabídkou sjezdovek pro všechny úrovně pokročilosti.

  • Horská kola a pěší turistika: V létě se region promění v ráj outdoorových sportů: každý z nich nabízí 400 kilometrů tras pro pěší turistiku a horská kola. Vrcholem pro ambiciózní cyklisty je "Big-5-Bike Challenge".

  • Vhodné pro rodiny: Pro rodiny je připravena široká nabídka, včetně speciálních dětských programů, tematických stezek a zážitkových parků.

Region Saalbach Hinterglemm nabízí širokou škálu aktivit pro každé roční období.

V zimě:

  • Lyžování a snowboarding: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn zahrnuje 270 kilometrů sjezdovek a 9 horských vleků.

  • Běžecké lyžování: V zimní krajině se nachází několik tras.

  • Pěší turistika na sněžnicích: Sněžnice: túry s průvodcem nebo vlastní průzkum alpské přírody.

  • Sáňkování: Osvětlené sáňkařské dráhy poskytují zábavu pro celou rodinu.

V létě:

  • Pěší turistika: V létě: přes 400 kilometrů turistických tras vede po horách, od nenáročných procházek až po vrcholové túry.

  • Jízda na horském kole: Saalbach Hinterglemm je jednou z předních evropských cyklistických destinací a nabízí mnoho stezek, bikeparků a legendární "Big-5-Bike Challenge".

  • Rodinné aktivity: Tematické turistické stezky, lanové centrum nebo stezka v korunách stromů na konci údolí potěší malé i velké.

  • Paragliding: zažijte úchvatné výhledy nad Alpami při tandemovém letu.

Saalbach Hinterglemm nabízí širokou škálu aktivit pro celou rodinu. Návštěvníci si mohou užít wellness a relaxaci s výhledem na alpskou krajinu, ochutnat regionální speciality v tradičních horských chatách nebo vyrazit do lanového centra a na stezku Baumzipfelweg.

Oblíbené jsou také rodinné tematické trasy, snowparky pro milovníky freestyle sportů a během zimy i atraktivní večerní lyžování na osvětlených sjezdovkách. Díky pestré nabídce zážitků je Saalbach Hinterglemm ideální destinací pro aktivní dovolenou po celý rok.

JOKER CARD je výhodná karta pro hosty ubytované v Saalbach Hinterglemmu, která nabízí řadu bezplatných aktivit a atraktivních slev. Hosté ji obdrží při příjezdu do partnerského ubytovacího zařízení a mohou díky ní zdarma využívat vybrané lanovky, turistické atrakce a další služby.

Karta zároveň poskytuje zvýhodněné vstupy a speciální nabídky u mnoha partnerských provozovatelů v regionu. Díky JOKER CARD si tak můžete užít aktivní dovolenou v Saalbach Hinterglemmu za výhodnějších podmínek.

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