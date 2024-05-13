Saalbach Hinterglemm v Salcbursku
Aktivní dovolená po celý rok: lyžování, horská kola a rodinné zážitky a alpský Lebensgefühl
Introduction
Saalbach Hinterglemm v Salcbursku patří mezi nejoblíbenější destinace pro aktivní dovolenou v Rakousku. Ať už sem přijedete v zimě za lyžováním, nebo v létě za horskou turistikou a cyklistikou, čeká vás pestrá nabídka zážitků uprostřed alpské přírody.
V zimních měsících láká region především na Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, jeden z největších lyžařských areálů v Rakousku s více než 270 kilometry perfektně upravených sjezdovek. Na své si zde přijdou začátečníci, rodiny s dětmi i zkušení lyžaři a snowboardisté.
Jakmile sníh roztaje, přebírá hlavní roli léto. Saalbach Hinterglemm se promění v ráj pro milovníky horských kol a pěší turistiky. Čekají zde desítky kilometrů MTB trailů, legendární Big-5 Bike Challenge, turistické trasy všech stupňů náročnosti i adrenalinové atrakce, jako je vysoký lanový park u stezky Baumzipfelweg.
Saalbach Hinterglemm však není jen o sportovních výkonech. S oblíbenou kartou JOKER CARD mohou návštěvníci využívat řadu výhod včetně bezplatných jízd lanovkami a zvýhodněných vstupů k turistickým atrakcím. Region nabízí také vynikající gastronomii, tradiční horské chaty a wellness služby, které zpříjemní pobyt rodinám, párům i všem, kdo hledají odpočinek v horách.
S JOKER CARD nabízí bezplatné aktivity a atraktivní slevy v Saalbach Hinterglemm. Karta je k dispozici přímo při příjezdu a nabízí volný vstup k mnoha partnerům s inkluzivním přístupem a slevy u bonusových partnerů.
Saalbach Hinterglemm ze všech pohledů
Top místa, aktivity & události
Lyžování v Saalbachu Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Sluneční paprsky, prachový sníh a perfektně upravené sjezdovky: přibližně 270 kilometrů sjezdovek dělá ze Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn jednu z největších lyžařských oblastí v Rakousku.
Díky 70 lanovkám, četným snowparkům a velkolepým nočním sjezdovkám a freestylovým tratím si zde milovníci lyžování a snowboardingu přijdou na své. Skicirkus nabízí také pestrou nabídku aktivit pro rodiny: spoustu zábavy pro všechny sjezdovkové trpaslíky, minizávodníky a malé carvery!
Jízda na horském kole v Saalbach Hinterglemm
Vyjeďte na kole na horu a vychutnejte si nádherné alpské panorama: Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn je ideálním místem pro výlet do hor Jízdu na horském kole nenechává nic náhodě. S více než 70 kilometry tratí a trailů a devíti lanovkami na sedmi horách se jedná o největší cyklistický region v Rakousku. Na výletníky čeká také 400 kilometrů dlouhá síť stezek.
Další zvláštností je sousední Bikepark Leogang. Zde se nabídka rozprostírá od nedotčených horských stezek až po velkolepé freeridové trasy. S rozlohou 10 000 metrů čtverečních je Riders Playground jedním z největších bikeparků pro začátečníky v Evropě. Děti i dospělí zde mohou trénovat na bezpečném terénu a zkoušet nové výzvy.
Regionální recepty
Polévka s krupicovými knedlíčky
Tajemstvím tohoto receptu je hrubá krupice a máslo o pokojové teplotě. Tak se povedou krupicové knedlíky snadno a rychle.
Filet ze pstruha s houbami
Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.
Filet ze sivena s pažitkou a křenem
Bluntauský siven – kříženec pstruha potočního a polárního – na druhé straně pochází z údolí Bluntau v Salcbursku.
Cheesecake s modřínovými šišky, malinami a zmrzlinou
Pinzgauer Schotten: Kreativní alpská kuchyně z Rakouska potěší gurmány. Šéfkuchař Andreas Döllerer je jedním z průkopníků tohoto hnutí.
Salcburské noky
Salcburská kuchyně se zakládá na jednoduchých receptech, které lze kreativně vylepšovat. Nejznámější specialitou jsou Salcburské noky.
Mramorová bábovka
Gugelhupf je klasika rakouské kuchyně. Podle tohoto receptu je příprava mramorové babovky rychlá a snadná.
Jedinečná místa k pobytu
Udržitelnost v Saalbach Hinterglemm
Saalbach Hinterglemm se aktivně zaměřuje na udržitelnost a transparentní přístup k výzvám a opatřením: Důraz je kladen na ekologické, sociální a ekonomické aspekty. "Zelená cesta" určuje cestu do budoucnosti. Krok za krokem, s odpovědností k lidem a přírodě.
Region pracuje na neustálém zvyšování udržitelnosti své infrastruktury, dodávek energie, mobility, infrastruktury a nakládání s odpady. Cílem je vědomý a udržitelný rozvoj životního prostoru.