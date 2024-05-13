Zimní dovolená ve Štýrsku
Užijte si zimní dovolenou: vydejte se na lyže, běžky, na ledovec Dachstein a do horských chat
Introduction
Lyžování, odpočinek a zábava
Slalom mezi moderními lyžařskými středisky a vynikající kuchyní: ve Štýrsku se střídají velké lyžařské areály s malými středisky pro rodiny s dětmi i zábava a dobrodružství s odpočinkem a regenerací. Navíc se můžete ponořit do bublajících termálních pramenů a okouzlujících zábavních zimních světů. Nové síly načerpáte v útulných horských chatách.
Běžecké lyžování vlastním tempem
Běžkaři se tu kloužou po zamrzlých jezerech, projíždějí zimním lesem a často se přitom blíží k dvoutisícovým vrcholům. Krajinu pokrývá sněhová pokrývka, ve vzduchu tančí krystalky sněhu. Běh na lyžích je také trochu jako tanec - zpočátku ještě počítáte do rytmu a po několika stech metrech se plynulý pohyb dostaví sám od sebe.
Je to osvobozující pocit: diagonální kroky jsou pružnější, sníh se od tyčí práší v kratších intervalech a dech se zpomaluje. Proplouvejte zimní krajinou svým vlastním tempem. Nastane vedlejší efekt: pocit pohody, který běžecké lyžování na zimní dovolené ve Štýrsku vyvolává zcela přirozeně a nečekaně.
Štýrsko ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Túry
Muzea zimních sportů
Cesta do minulosti k počátkům lyžování. Návštěvníci muzea Haus im Ennstal a Mürzzuschlag proniknou do tajů zábavy na dvou lyžích.
Nejkrásnější regiony
Schladming-Dachstein
Impozantní masiv Dachsteinu se svými ledovci je centrem pěších, cyklistických a horolezeckých túr.
Ausseerland Salzkammergut
Hory a jezera se setkávají v samém geografickém středu Rakouska - idylické letní letovisko!
Národní park Gesäuse
Téměř nekonečné lesy, divoké řeky a mohutné hory: to je Gesäuse, jeden z rakouských národních parků.
Hochsteiermark
Zažijte přírodu mezi Semmeringem, Hochschwabem a Eisenerzskými Alpami. Uprostřed toho všeho se nacházejí rodinná lyžařská střediska.
Murau
Osm horských vrcholů a přibližně 40 jezer nabízí mnoho příležitostí k poznávání přírody v okolí Murau při pěší turistice nebo jízdě na kole.
Erzberg-Leoben
Zážitkový a sportovní region nabízí mnoho turistických a cyklistických tras i rozmanitých výletních cílů od Erzbergu až po jezero Grüner See.
Murtal
Cyklistika, pěší turistika nebo koupání? Na statku, ve wellness lázních nebo na golfovém hřišti? V Murtalu je možné vše.
Štýrský Hradec a okolí
Světové dědictví UNESCO, město designu: Štýrský Hradec je dokonalou kombinací kreativní scény, historického centra a futuristické architektury.
Termální a vulkanická země
Tam, kde to bublá, hřeje a stoupá vzhůru pára. V šesti lázeňských městech vyvěrají ze země léčivé prameny.
Nejkrásnější města a místa
Admont
V Admontu na vás čeká největší klášterní knihovna na světě, kolegiátní kostel a benediktinský klášter. Město je výchozím bodem pro dobrodružství v národním parku Gesäuse.
Judenburg
Dominantou Judenburgu je městská věž. Z vyhlídkové plošiny se návštěvníci mohou rozhlédnout po údolí řeky Mur. Uvnitř se nachází nejmodernější planetárium v Evropě.
Leoben
Hornictví a pivo Gösser: na hlavním náměstí vedle kašny Bergmannsbrunnen stojí dům Hacklhaus ze 16. století, středověká věž „Schwammerlturm“ a arkádové nádvoří.
Bruck an der Mur
U řeky obklopené horami: Bruck, známý také jako Kornmesserstadt podle gotického domu Kornmesserhaus, spojuje městský a horalský život.
Hartberg
Odpočinek a zpomalení: za hradbami s bohatou historií se můžete těšit na památkově chráněné městské zahrady, kulturní akce a zážitkové trasy.
Bad Radkersburg
V Bad Radkersburgu na jihu Štýrska na vás čeká historické staré město s romantickými uličkami a relaxace v termálních vodách lázní Parktherme.
Slavné osobnosti
Folklórem proti brzkému stmívání
S prvními sněhovými vločkami začíná být ve Štýrsku klidněji. Život se odehrává převážně v útulném obývacím pokoji. Vítězství tmy nad světlem však nelze nečinně přihlížet. K vyhánění duchů tmavého ročního období se odjakživa používají zvyky a tradice. Především strašidelné grimasy bytosti Perchta mají temným postavám zimy nahnat strach. Vyřezávané příšery můžete obdivovat při běhu Krampusů a Perchtů.
Klidnější a tišší atmosféru mají vánoční trhy. Ruce vám zahřeje šálek horkého svařeného vína, v pozadí zní dechovka z věží a pěvecké sbory - ruch kolem pestrobarevných stánků byste mohli pozorovat donekonečna.
Regionální recepty
Štýrský salát s kuřecím masem
Tajemství tohoto receptu je sulmtalská drůbež. S tímto receptem bude váš salát se smaženým kuřecím masem chutnat jako originál ze Štýrska.
Vepřové maso po štýrsku - Wurzelfleisch
Mezi štýrské regionální speciality patří bezesporu "štýrské Wurzelfleisch".
Filet ze pstruha s houbami
Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.
Jedinečná místa k pobytu
Přírodní parky ve Štýrsku
Nejen návštěvníci mají možnost ponořit se do nedotčené přírody „zeleného srdce Rakouska“. Sedm přírodních parků poskytuje chráněné prostředí zejména pro vzácné rostliny a živočichy: