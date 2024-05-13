Two people cross-country skiing on a trail with snowy coniferous forest and sun star in the background.
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Zimní dovolená ve Štýrsku
Užijte si zimní dovolenou: vydejte se na lyže, běžky, na ledovec Dachstein a do horských chat

Zum Sommerurlaub
Vydejte se v mírném světle ranního slunce po perfektně upravených štýrských sjezdovkách či běžkařských tratích a nechte se unášet.

Lyžování, odpočinek a zábava

Slalom mezi moderními lyžařskými středisky a vynikající kuchyní: ve Štýrsku se střídají velké lyžařské areály s malými středisky pro rodiny s dětmi i zábava a dobrodružství s odpočinkem a regenerací. Navíc se můžete ponořit do bublajících termálních pramenů a okouzlujících zábavních zimních světů. Nové síly načerpáte v útulných horských chatách.

Běžecké lyžování vlastním tempem

Běžkaři se tu kloužou po zamrzlých jezerech, projíždějí zimním lesem a často se přitom blíží k dvoutisícovým vrcholům. Krajinu pokrývá sněhová pokrývka, ve vzduchu tančí krystalky sněhu. Běh na lyžích je také trochu jako tanec - zpočátku ještě počítáte do rytmu a po několika stech metrech se plynulý pohyb dostaví sám od sebe.

Je to osvobozující pocit: diagonální kroky jsou pružnější, sníh se od tyčí práší v kratších intervalech a dech se zpomaluje. Proplouvejte zimní krajinou svým vlastním tempem. Nastane vedlejší efekt: pocit pohody, který běžecké lyžování na zimní dovolené ve Štýrsku vyvolává zcela přirozeně a nečekaně.

Přehledně o Štýrsku
Hlavní město:Graz
Rozhloha16.401 km²
Počet obyvatel:přibližně 1,27 milionu (v roce 2024)
Podíl lesů:62 %
Pohoří Dachstein: 2.995 metrů
Lyžařská střediska:77
Přírodní parky:7
Termální lázně:11

Akce ve Štýrsku
Tradiční akce i moderní zajímavosti najdete v kalendáři akcí

Štýrsko ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Dachsteinský ledovcový svět

Lyžařský areál Hauser Kaibling

Lyžařská oblast Kreischberg - Freestyle

Termální lázně Rogner Bad Blumau

Alpská kuchyně Richarda Raucha

Aktivity ve Štýrsku

Túry

Zimní túry mezi Dachsteinem a vinnými oblastmi

10 nejkrásnějších tras pro skialpinismus v Ramsau Dachstein

Skitúry a výlety na sněžnicích v národním parku Gesäuse

Muzea zimních sportů

Cesta do minulosti k počátkům lyžování. Návštěvníci muzea Haus im Ennstal a Mürzzuschlag proniknou do tajů zábavy na dvou lyžích.

Muzeum zimních sportů Haus im EnnstalMuzeum zimních sportů Mürzzuschlag

Výletní cíle v zimním Štýrsku

Nejkrásnější regiony

Schladming-Dachstein

Impozantní masiv Dachsteinu se svými ledovci je centrem pěších, cyklistických a horolezeckých túr.

Schladming-Dachstein

Ausseerland Salzkammergut

Hory a jezera se setkávají v samém geografickém středu Rakouska - idylické letní letovisko!

Ausseerland

Národní park Gesäuse

Téměř nekonečné lesy, divoké řeky a mohutné hory: to je Gesäuse, jeden z rakouských národních parků.

Národní park Gesäuse

Hochsteiermark

Zažijte přírodu mezi Semmeringem, Hochschwabem a Eisenerzskými Alpami. Uprostřed toho všeho se nacházejí rodinná lyžařská střediska.

Hochsteiermark

Murau

Osm horských vrcholů a přibližně 40 jezer nabízí mnoho příležitostí k poznávání přírody v okolí Murau při pěší turistice nebo jízdě na kole.

Murau

Erzberg-Leoben

Zážitkový a sportovní region nabízí mnoho turistických a cyklistických tras i rozmanitých výletních cílů od Erzbergu až po jezero Grüner See.

Erzberg-Leoben

Murtal

Cyklistika, pěší turistika nebo koupání? Na statku, ve wellness lázních nebo na golfovém hřišti? V Murtalu je možné vše.

Murtal

Štýrský Hradec a okolí

Světové dědictví UNESCO, město designu: Štýrský Hradec je dokonalou kombinací kreativní scény, historického centra a futuristické architektury.

Štýrský Hradec a okolí

Východní Štýrsko

Přírodní parky, země jablek, ráj bylinek: zkrátka obrovský romantický sad!

Východní Štýrsko

Termální a vulkanická země

Tam, kde to bublá, hřeje a stoupá vzhůru pára. V šesti lázeňských městech vyvěrají ze země léčivé prameny.

Termální a vulkanická země

Jižní Štýrsko

Projděte se kopcovitou krajinou přírodního parku Jižní Štýrsko a Schilcherlandu a vychutnejte si zdejší skvělou kuchyni.

Jižní Štýrsko

Nejkrásnější města a místa

Admont

V Admontu na vás čeká největší klášterní knihovna na světě, kolegiátní kostel a benediktinský klášter. Město je výchozím bodem pro dobrodružství v národním parku Gesäuse.

Admont

Judenburg

Dominantou Judenburgu je městská věž. Z vyhlídkové plošiny se návštěvníci mohou rozhlédnout po údolí řeky Mur. Uvnitř se nachází nejmodernější planetárium v Evropě.

Judenburg

Leoben

Hornictví a pivo Gösser: na hlavním náměstí vedle kašny Bergmannsbrunnen stojí dům Hacklhaus ze 16. století, středověká věž „Schwammerlturm“ a arkádové nádvoří.

Leoben

Bruck an der Mur

U řeky obklopené horami: Bruck, známý také jako Kornmesserstadt podle gotického domu Kornmesserhaus, spojuje městský a horalský život.

Bruck an der Mur

Hartberg

Odpočinek a zpomalení: za hradbami s bohatou historií se můžete těšit na památkově chráněné městské zahrady, kulturní akce a zážitkové trasy.

Hartberg

Bad Radkersburg

V Bad Radkersburgu na jihu Štýrska na vás čeká historické staré město s romantickými uličkami a relaxace v termálních vodách lázní Parktherme.

Bad Radkersburg

Altaussee

Je to zelené jezero nebo čerstvý horský vzduch? Pravděpodobně je to kombinace obojího, která láká lidi k jezeru Altaussee.

Altaussee

Slavné osobnosti

Arcivévoda Johann

Neortodoxní myslitel z toskánské linie Habsburků, který byl zároveň jedním z jejích nejoblíbenějších představitelů, se stal štýrským princem.

Arcivévoda Johann (1782-1859)
Kultura a zvyky

Folklórem proti brzkému stmívání

S prvními sněhovými vločkami začíná být ve Štýrsku klidněji. Život se odehrává převážně v útulném obývacím pokoji. Vítězství tmy nad světlem však nelze nečinně přihlížet. K vyhánění duchů tmavého ročního období se odjakživa používají zvyky a tradice. Především strašidelné grimasy bytosti Perchta mají temným postavám zimy nahnat strach. Vyřezávané příšery můžete obdivovat při běhu Krampusů a Perchtů.

Klidnější a tišší atmosféru mají vánoční trhy. Ruce vám zahřeje šálek horkého svařeného vína, v pozadí zní dechovka z věží a pěvecké sbory - ruch kolem pestrobarevných stánků byste mohli pozorovat donekonečna.

Regionální recepty

Štýrský salát s kuřecím masem

Tajemství tohoto receptu je sulmtalská drůbež. S tímto receptem bude váš salát se smaženým kuřecím masem chutnat jako originál ze Štýrska.

Ochutnejte zelené srdce Rakouska!

Vepřové maso po štýrsku - Wurzelfleisch

Mezi štýrské regionální speciality patří bezesporu "štýrské Wurzelfleisch".

Připravíme štýrskou specialitu!

Filet ze pstruha s houbami

Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.

Ochutnejte pstruha!

Jedinečná místa k pobytu

Steirereck am Pogusch - chalet Vogelhaus Uhu

Zámecký hotel Pichlarn v Aigen im Ennstal

Grand Hotel Wiesler ve Štýrském Hradci

Wellness hotel Pierer ve Fladnitzu

Auszeit Hotel v St. Lambrecht

Přírodní a wellness hotel Höflehner v Haus im Ennstal

RETTER Bio-Natur-Resort in Pöllauberg: 4 Sterne Superior

Ayurveda-Resort MANDIRA, Bad Waltersdorf: 4 Sterne Superior

„Ochraňovat správným zacházením“

Přírodní parky ve Štýrsku

Nejen návštěvníci mají možnost ponořit se do nedotčené přírody „zeleného srdce Rakouska“. Sedm přírodních parků poskytuje chráněné prostředí zejména pro vzácné rostliny a živočichy:

Naturschutzgebiete

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Nejkrásnější běžkařské areály ve Štýrsku sázejí na kvalitu: perfektně upravené běžecké tratě a bruslařské trasy s propracovaným naváděcím a orientačním systémem. Kurzy běžeckého lyžování, kde se vyučuje technika, a střediska, kde je k dispozici vybavení. To zaručuje štýrská pečeť kvality běžeckých tratí.

6 tipů na běžecké lyžování ve Štýrsku:

Ať už si vyberete region se čtyřmi lyžařskými areály, nebo malé lyžařské středisko: špičkové štýrské lyžařské oblasti zajišťují upravené, dobře udržované a bezpečné sjezdovky.

Tradiční zvyky ožívají při průvodech Perchtenů a Krampusů – například při velkém průvodu Krampusů ve Schladmingu nebo při průvodech Perchtenů v rámci karnevalu v Ausseerlandu

Zvláště atmosférické jsou adventní trhy v Grazu nebo advent v Mariazellu.

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