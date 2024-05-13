Skiing in the Ischgl ski resort
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Tyrolsko v zimě
Zimní dovolená plná pohybu, lyžování a požitků

Letní Tyrolsko
Tyrolsko je přirozenou kulisou sportů plných zábavy – lyžování, snowboardingu a běžkování, díky kterým se vaše zimní dovolená stane nezapomenutelným zážitkem.

Nádherný alpský svět Tyrolska je ideálním cílem pro všechny, kteří si chtějí naplno užít zimní sporty. Toužíte po rychlosti a dobrodružství? Pak hurá do snowparků nebo na sjezdovky. Nebo chcete při snowkitingu využít větru a svištět po úbočích nebo zamrzlém jezeře? A nebo zkusíte snowtubing a vydáte se z kopce v nafukovacím kruhu? Zní to zábavně, a taky je!

Jedinečný zážitek na sněhu je v tyrolské přírodě vždy na prvním místě. A nezapomeňte, že se po vašich aktivitách, nebo i jejich průběhu, vždy můžete vydat do útulné chaty, kde si zaručeně pochutnáte a načerpáte síly na další sjezd.

Základní informace o Tyrolsku
Hlavní město spolkové země:Innsbruck
Rozloha:12 648 km²
Počet obyvatel:775 970 (stav k roku 2024)
Podíl lesů: 41,2 %
Hora Großglockner:3 798 m
Lyžařské oblasti: 154
Ledovce:5
Termální lázně:6

Akce v Tyrolsku

Všechny tradiční i moderní události v oblasti najdete v kalendáři akcí.

Zimní Tyrolsko ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Swarovski Kristallwelten: Svět plný zážitků

Skihütten 2.0: Chaty plné pohodlí v moderním stylu

Highline 179: Nejdelší visutá pěší lávka na světě

Ledolezení: Pro všechny, kteří touží po dobrodružství

Aqua Dome Längenfeld: 4hvězdičkové superior spa Längenfeld

Tyrolský advent: Vánoce po rakousku

Aktivity v Tyrolsku

Kam na výlet v Tyrolsku

Nejkrásnější regiony

Außerfern

Region vklíněný do impozantního panoramatu nabízí vše, po čem touží srdce hledající odpočinek a zážitky.

Außerfern

Region Innsbruck

Region zahrnuje město Innsbruck a 40 okolních obcí. Od městských vymožeností až po venkovskou idylu – zde najdete vše.

Innsbruck

Osttirol

Exkláva Tyrolska se rozprostírá mezi Vysokými Taurami a Lienzskými Dolomity, kde se do nebe tyčí úctyhodných 266 třítisícovek.

Východní Tyrolsko

Tiroler Oberland

Půvabné staré vesnice, jako například Spiss, nejvýše položená obec Rakouska, lákají k prozkoumání – stejně tak soutěsky, krásná vysokohorská údolí a borovicové lesy.

Tiroler Oberland

Tiroler Unterland

Součástí oblasti Unterland jsou okresy Kitzbühel, Kufstein a Schwaz, tedy velká část údolí Unterinntal, kde krajina vypadá jako ze snu.

Tiroler Unterland

Nejkrásnější města a místa

Ischgl

Velká vesnice, která si díky svému zimnímu sportovnímu středisku získala mezinárodní slávu. Tady se pořád něco děje!

Ischgl

Seefeld

Od stopy ke stopě: Běžecká perla Tyrolska se může pochlubit také širokou škálou čtyř- a pětihvězdičkových hotelů.

Seefeld

Serfaus

Serfaus spolu s obcemi Fiss a Ladis, nacházející se na prosluněné náhorní plošině, se v zimě i v létě prezentuje jako ideální dovolenková destinace.

Serfaus

Sölden

Dříve zemědělsky zaměřená vesnice v horách dnes dělá radost turistům, a to díky spoustě sněhu, majestátnímu horskému panoramatu a mnoha kilometrům sjezdovek.

Sölden

Schwaz

Místo se pyšní farním kostelem, který je největším gotickým halovým kostelem v Tyrolsku. Schwaz získal své jméno kolem roku 1500 díky nalezištím stříbra a mědi.

Schwaz

Hall in Tirol

Impozantní měšťanské domy lemují 700 let starý hrad. Městečko má středověký ráz a okouzlí vás jedním z nejzachovalejších historických center v zemi.

Hall in Tirol

Imst

Barokní centrum s měšťanskými domy a klášterem v údolí řeky Inn leží na okraji Lechtalských Alp. Kdo sem přijede za bohatým kulturním životem, jistě nebude zklamaný.

Imst

Regionální recepty

Císařský trhanec - Kaiserschmarrn

Podle tohoto receptu připravíme Kaiserschmarren snadno a rychle. Tajemství pro labužníky: Kaiserschmarren posypeme krystalovým cukrem a necháme v troubě zkaramelizovat.

Zkuste si to i vy!

Zillertalské taštičky (Zillertaler Krapfen)

Tradiční specialita z tyrolského Zillertalu. Plněné smažené taštičky s pikantní sýrovou náplní.

Pikantní slané "koblihy"!

Tyrolské špekové knedlíky

S tímto receptem budou knedlíky chutnat jako tyrolský originál. Tipp: malé tyrolské knedlíčky se podávají s hovězí polévkou, větší s teplým kysaným zelím nebo salátem.

Chuť na knedlíky?

Jedinečná místa k pobytu

Hotel Waldklause

Cocoon Alpine Boutique Lodge

Das Zhero

Gradonna Mountain Resort

Hotel HENRI v Kitzbühelu

Alpin Resort Sacher v Seefeldu

Das Central v Söldenu

Alpenresort Schwarz na Mieminger Plateau

Klimatické okénko

Ochrana památek – synonymum pro udržitelnost.

Udržování historických staveb je v Rakousku výjimečnou snahou v oblasti ochrany klimatu. Proč?

  • Péče o památky může přispívat k úspoře zdrojů. Stávající budovy jsou zachovávány, což znamená, že není nutné realizovat nové stavební projekty na zelených plochách.

  • Ochrana památek hraje důležitou sociálně-kulturní roli tím, že přispívá k zachování historických staveb. To může posilovat regionální identitu a obohacovat kulturní nabídku. 

  • Mnoho historických budov bylo původně postaveno z přírodních materiálů, často získávaných přímo v regionu. Při restauračních pracích se upřednostňuje využití těchto materiálů, aby se zachovala originalita budov.

  • Zároveň mohou být chráněny populace živočichů a rostlin a jejich přirozené prostředí. Ochrana památek je tedy správnou cestou i z ekologického hlediska.

Otázky a odpovědi

Zima se v Tyrolsku ukazuje ve své nejkrásnější podobě. Pro tyto sporty najdete v Tyrolsku skvělé podmínky:

Sjezdové lyžování a snowboarding: Tyrolsko je světově proslulé svými lyžařskými středisky. Oblíbenými destinacemi jsou Ischgl, Kitzbühel a Arlberg. Lyžařská střediska nabízejí perfektně upravené sjezdovky a funparky včetně freeridu.

Běžecké lyžování: V regionu Achensee i v Seefeldu najdete kilometry dobře upravených běžeckých tratí. Obě lokality jsou ideální pro začátečníky i pokročilé, kteří chtějí trénovat v malebné krajině.

Sáňkování: Zábavná sportovní aktivita pro celou rodinu. Krásné přírodní sáňkařské dráhy najdete v údolí Stubaital nebo v Sillianu.

Túry na sněžnicích: Tato klidná aktivita vám umožňuje objevovat zimní krajinu mimo sjezdovky. Místa jako Pertisau am Achensee a Scheffau jsou ideálními výchozími body.

Ano, s místními kartami hosta lze získat slevu nebo volný vstup na mnoho výletních míst.

Mezi oblíbená a velká lyžařská střediska patří například Ischgl, Kitzbühel, SKI Arlberg, Zillertal, Ötztal a Serfaus-Fiss-Ladis. 

Innsbruck nabízí kombinaci alpského šarmu, mezinárodních zimních sportovních akcí, adventních trhů, historických památek a pulzujícího městského života.

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