Introduction
Nádherný alpský svět Tyrolska je ideálním cílem pro všechny, kteří si chtějí naplno užít zimní sporty. Toužíte po rychlosti a dobrodružství? Pak hurá do snowparků nebo na sjezdovky. Nebo chcete při snowkitingu využít větru a svištět po úbočích nebo zamrzlém jezeře? A nebo zkusíte snowtubing a vydáte se z kopce v nafukovacím kruhu? Zní to zábavně, a taky je!
Jedinečný zážitek na sněhu je v tyrolské přírodě vždy na prvním místě. A nezapomeňte, že se po vašich aktivitách, nebo i jejich průběhu, vždy můžete vydat do útulné chaty, kde si zaručeně pochutnáte a načerpáte síly na další sjezd.
Zimní Tyrolsko ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Nejkrásnější regiony
Außerfern
Region vklíněný do impozantního panoramatu nabízí vše, po čem touží srdce hledající odpočinek a zážitky.
Region Innsbruck
Region zahrnuje město Innsbruck a 40 okolních obcí. Od městských vymožeností až po venkovskou idylu – zde najdete vše.
Osttirol
Exkláva Tyrolska se rozprostírá mezi Vysokými Taurami a Lienzskými Dolomity, kde se do nebe tyčí úctyhodných 266 třítisícovek.
Tiroler Oberland
Půvabné staré vesnice, jako například Spiss, nejvýše položená obec Rakouska, lákají k prozkoumání – stejně tak soutěsky, krásná vysokohorská údolí a borovicové lesy.
Nejkrásnější města a místa
Ischgl
Velká vesnice, která si díky svému zimnímu sportovnímu středisku získala mezinárodní slávu. Tady se pořád něco děje!
Seefeld
Od stopy ke stopě: Běžecká perla Tyrolska se může pochlubit také širokou škálou čtyř- a pětihvězdičkových hotelů.
Serfaus
Serfaus spolu s obcemi Fiss a Ladis, nacházející se na prosluněné náhorní plošině, se v zimě i v létě prezentuje jako ideální dovolenková destinace.
Sölden
Dříve zemědělsky zaměřená vesnice v horách dnes dělá radost turistům, a to díky spoustě sněhu, majestátnímu horskému panoramatu a mnoha kilometrům sjezdovek.
Schwaz
Místo se pyšní farním kostelem, který je největším gotickým halovým kostelem v Tyrolsku. Schwaz získal své jméno kolem roku 1500 díky nalezištím stříbra a mědi.
Hall in Tirol
Impozantní měšťanské domy lemují 700 let starý hrad. Městečko má středověký ráz a okouzlí vás jedním z nejzachovalejších historických center v zemi.
Regionální recepty
Císařský trhanec - Kaiserschmarrn
Podle tohoto receptu připravíme Kaiserschmarren snadno a rychle. Tajemství pro labužníky: Kaiserschmarren posypeme krystalovým cukrem a necháme v troubě zkaramelizovat.
Zillertalské taštičky (Zillertaler Krapfen)
Tradiční specialita z tyrolského Zillertalu. Plněné smažené taštičky s pikantní sýrovou náplní.
Jedinečná místa k pobytu
Ochrana památek – synonymum pro udržitelnost.
Udržování historických staveb je v Rakousku výjimečnou snahou v oblasti ochrany klimatu. Proč?
Péče o památky může přispívat k úspoře zdrojů. Stávající budovy jsou zachovávány, což znamená, že není nutné realizovat nové stavební projekty na zelených plochách.
Ochrana památek hraje důležitou sociálně-kulturní roli tím, že přispívá k zachování historických staveb. To může posilovat regionální identitu a obohacovat kulturní nabídku.
Mnoho historických budov bylo původně postaveno z přírodních materiálů, často získávaných přímo v regionu. Při restauračních pracích se upřednostňuje využití těchto materiálů, aby se zachovala originalita budov.
Zároveň mohou být chráněny populace živočichů a rostlin a jejich přirozené prostředí. Ochrana památek je tedy správnou cestou i z ekologického hlediska.