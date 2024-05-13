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Neobyčejné wellness zážitky

Laughing man wearing red diving goggles sits in an outdoor cold water bath, alpine meadow and coniferous forest in the background.
Tohle jste ještě určitě nevyzkoušeli! Čokoláda, kozí máslo a dýňový olej: Rakousko vás překvapí neobvyklými lázeňskými a wellness procedurami.

V rakouských wellness hotelech a lázních nabývá relaxace nových podob, často i nečekaných. Kdo by si pomyslel, že koupel v kádi s pivem se stane wellness zážitkem nebo že se tradiční produkty, jako je kozí máslo a dýňový olej, promění v klíčové ingredience moderních lázeňských procedur?

Rakousko dokazuje, že účinné wellness procedury nemusí vždy následovat zavedené postupy. Spojením staletých léčebných tradic s inovativními terapeutickými metodami zde vznikají neobvyklé, a přitom mimořádně účinné procedury.

Relaxace s vůní piva

Koupel v pivní kádi v hotelu Moorhof

Pivní lázeň v hornorakouském Innviertelu? Může to znít netradičně, ale hosté hotelu Moorhof, kteří se ponoří do jedné z rustikálních dřevěných kádí, zažijí jednu z nejunikátnějších wellness procedur v Rakousku.

Zatímco se vaše tělo ponoří do příjemného tepla chmelové lázně, můžete si dopřát studené pivo z výčepu – doslova si tak pivo vychutnáte „zevnitř i zvenku“. A co potom? Čeká na vás jedinečný après-bath: postel s nebesy naplněná voňavou ovesnou slámou. Třicet minut naprostého klidu, kdy pod vámi jemně šustí sláma. To je originální wellness kultura Innviertelu.

Pivní lázeň v hotelu Moorhof
Sladká péče pro krásu a relaxaci

Čokoládové ošetření těla

Kulinářské zážitky jsou v hotelu Hotelu Sacher samozřejmostí. Ve vídeňské lázeňské oáze se však kakaové boby nepromění v pralinku, ale v luxusní wellness zážitek.

Při různých procedurách a tělových rituálech se zde využívají nejcennější složky kakaových bobů. Od hodinového rituálu „A Taste of Chocolate“ s exfoliačním peelingem a čokoládovou masáží, až po 90minutovou proceduru „Symphony of Chocolate“, která zahrnuje peeling z kakaových bobů, čokoládovou masku a relaxační masáž celého těla – každý milovník čokolády si zde najde něco pro sebe.

Kdo touží po obzvlášť výživné proceduře, může si vybrat „Dream of Chocolate“ – revitalizační „dezertní duo“ složené z peelingové masáže a tělového zábalu. Nebo si dopřát hydratační tělovou masku s kakaovým máslem během procedury „Sensation of Chocolate“.

Na rozdíl od tradičního Sacherova dortu se tato sladká pokušení nejedí, přesto stejně intenzivně hýčkají tělo i duši.

Čas na čokoládu v hotelu Sacher
Jako po másle

Tělový zábal z kozího másla

V Mountain & Spa Resort Alpbacherhof v Tyrolsku objevili jedinečný přírodní produkt: kozí máslo. To, co se dříve využívalo v tradiční medicíně, zde nyní ožívá v podobě moderního tělového zábalu.

Krémový zábal je skutečným požehnáním pro namáhanou a citlivou pokožku. Intenzivní hydratační a vyživující vlastnosti kozího másla jsou zvláště prospěšné pro osoby trpící extrémně suchou pokožkou, neurodermatitidou nebo lupénkou. Tento ošetřující zábal obnovuje přirozenou rovnováhu pleti a zklidňuje podrážděná místa.

Tyrolská naturopatie v nejčistší formě – pozitivní účinky pro pokožku, které dokazují, že ty nejjednodušší prostředky mohou být často těmi nejúčinnějšími.

Zábal z kozího másla v Alpbacherhofu
Odplavte stres

Vznášejte se v solné jeskyni

V solné jeskyni hotelu Verwöhnhotel Kristall v Pertisau u Achensee na vás čeká velmi zvláštní zážitek - vznášení se v teplé slané vodě, která tělo bez námahy nadnáší.

Jeskyně, prozářená jemnými barvami, se promění ve vaše osobní útočiště, kde se vám bude zdát, že gravitace ztrácí svou moc. Ve slané vodě, která je vyhřátá na teplotu lidského těla, se nejen rozpouštějí fyzické hranice, ale pomalu odplouvají i každodenní starosti.

Ať už si chcete hlubokou relaxaci užít sami, nebo chcete sdílet pocit beztíže se svým partnerem či partnerkou, soukromé „plovoucí prostředí“ vám nabízí obě možnosti. Tento wellness zážitek stanovuje nová měřítka lehkosti a uvolnění.

Vznášejte se v Hotelu Kristall
Štýrský recept na mládí

Masáže dýňovým olejem

Štýrsko je proslulé svým „zeleným zlatem“ – dýňovým olejem. V lázních Heiltherme Bad Waltersdorf se tento regionální superprodukt používá nejen jako přísada do pokrmů, ale je také klíčovou součástí jedinečného léčebného konceptu známého jako „Tradiční štýrská medicína“ (TSM).

Tato jedinečná forma terapie spojuje staleté léčebné tohoto tradice regionu s moderními terapeutickými metodami. Během masáže dýňovým olejem se charakteristicky oříškový olej promění ve wellness zážitek, který je hluboce zakotven v místní štýrské kultuře. Tento přístup, vědecky analyzovaný a vyvinutý týmem lázeňských odborníků, je součástí holistického léčebného konceptu, který se zaměřuje výhradně na léčivou sílu regionálních produktů.

Toto ošetření je součástí bohaté nabídky tradičních procedur, včetně masáží mastkovými kameny s medem a bylinným olejem či obličejových zábalů z obilných a dýňových semínek. To je štýrský wellness svět – jednoduchý a vysoce účinný.

Masáže dýňovým olejem

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Neobvyklé wellness zážitky

Čokoláda, kozí máslo a dýňový olej: Rakousko překvapí svéráznými lázeňskými a wellness procedurami.

Neobvyklý wellness zážitek
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