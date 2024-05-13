Na hoře u jezera Langbathsee
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BergeSeen eTrail Salzkammergut
Alpské panoráma, vyhlídky na jezera a E-MTB-flow

Na trase dlouhé 630 kilometrů a ve výšce až 1 450 metrů nad mořem projedete Horním Rakouskem, Salcburskem a Štýrskem – kolem nejkrásnějších jezer této oblasti.

Mezi alpskou horskou krajinou a třpytivými jezery odhaluje stezka BergeSeen eTrail region Salzkammergut v celé jeho rozmanitosti. Trasa je rozdělena do flexibilně kombinovatelných etap a vede přes Horní Rakousko, Salcbursko a Štýrsko – kolem jezer Attersee, Traunsee, Wolfgangsee, Fuschlsee i dalších významných přírodních a kulturních lokalit.

Trasa vede po lesních, horských i vedlejších cestách, nabízí různorodý terén a přitom dobře sjízdná na horském elektrokole. Jasné značení, digitální průvodce a partnerské podniky orientované na cyklisty – s úschovnou kol, možností dobíjení, tipy na vyjížďky i přepravou zavazadel – proměňují tento několikadenní zážitek v dokonale sladěný celek: příjemný, spektakulární i ohleduplný k přírodě, místním obyvatelům i stávajícímu využití krajiny.

Trasa v kostce
Délka:630 kilometrů
Převýšení:14 500 výškových metrů
Etapy: flexibilně volitelné
Naplánujte si trasu
od 649,- €, resp. od 483,- €

Doporučujeme následující nabídky

4 trasy, 6 jezer: Během čtyř etap na horských elektrokolech po trase BergeSeen eTrail ujedete přibližně 220 kilometrů a nastoupáte 5 250 výškových metrů v regionu Salzkammergut – mezi křišťálově čistými jezery a impozantními horskými kulisami. V ceně jsou čtyři noci se snídaní, přeprava zavazadel, mapy a plavba lodí po jezeře Wolfgangsee.

BergeSeen eTrail Tour 1 (tři noci): Kompaktní čtyřdenní výlet na horských elektrokolech rozdělený do tří etap vás zavede k jezerům Fuschlsee a Wolfgangsee i na planinu Postalm. V ceně je přeprava zavazadel, mapy a jízda vlakem z Bad Aussee do Bad Ischlu – ideální volba pro rekreační cyklisty i začátečníky na horských elektrokolech.

4 trasy, 6 jezerBergeSeen eTrail Tour 1

Nejkrásnější pohledy na region

Top ubytování

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To nejzajímavější podél trasy

Akce pro cyklisty

Salzkammergut Trophy

18. 7. 2026
Bad Goisern

Salzkammergut Trophy je největším MTB maratonem v Rakousku. Dlouhá trasa přes region UNESCO Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut patří k nejimpozantnějším maratonovým tratím v celé Evropě.

Salzkammergut Trophy

Zážitkový cykloden bez aut 2026 u jezera Attersee

26. 4. 2026
různá místa u jezera Attersee

Celá spolková silnice kolem jezera Attersee bude patřit cyklistům: akce spojuje pohyb s radostí z jízdy a proměňuje Attersee v jednu z největších otevřených cyklistických oblastí v Rakousku – ideální pro rodiny, rekreační cyklisty i jezdce na elektrokolech.

Zážitkový cykloden bez aut 2026

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