BergeSeen eTrail Salzkammergut
Alpské panoráma, vyhlídky na jezera a E-MTB-flow
Introduction
Mezi alpskou horskou krajinou a třpytivými jezery odhaluje stezka BergeSeen eTrail region Salzkammergut v celé jeho rozmanitosti. Trasa je rozdělena do flexibilně kombinovatelných etap a vede přes Horní Rakousko, Salcbursko a Štýrsko – kolem jezer Attersee, Traunsee, Wolfgangsee, Fuschlsee i dalších významných přírodních a kulturních lokalit.
Trasa vede po lesních, horských i vedlejších cestách, nabízí různorodý terén a přitom dobře sjízdná na horském elektrokole. Jasné značení, digitální průvodce a partnerské podniky orientované na cyklisty – s úschovnou kol, možností dobíjení, tipy na vyjížďky i přepravou zavazadel – proměňují tento několikadenní zážitek v dokonale sladěný celek: příjemný, spektakulární i ohleduplný k přírodě, místním obyvatelům i stávajícímu využití krajiny.
Doporučujeme následující nabídky
4 trasy, 6 jezer: Během čtyř etap na horských elektrokolech po trase BergeSeen eTrail ujedete přibližně 220 kilometrů a nastoupáte 5 250 výškových metrů v regionu Salzkammergut – mezi křišťálově čistými jezery a impozantními horskými kulisami. V ceně jsou čtyři noci se snídaní, přeprava zavazadel, mapy a plavba lodí po jezeře Wolfgangsee.
BergeSeen eTrail Tour 1 (tři noci): Kompaktní čtyřdenní výlet na horských elektrokolech rozdělený do tří etap vás zavede k jezerům Fuschlsee a Wolfgangsee i na planinu Postalm. V ceně je přeprava zavazadel, mapy a jízda vlakem z Bad Aussee do Bad Ischlu – ideální volba pro rekreační cyklisty i začátečníky na horských elektrokolech.
Nejkrásnější pohledy na region
Top ubytování
Hotel JUFA v Grünau im Almtal
Rodinný hotel v Grünau im Almtal zaměřený na aktivní a zážitkovou dovolenou, s bohatou nabídkou sportovních i volnočasových aktivit v srdci horské přírody.
Landhotel Agathawirt v Bad Goisern u jezera Hallstättersee
U jezera Hallstättersee vás osloví tradiční ubytování ideální pro jezdce na gravelu. S garáží pro kola, poradenstvím k vyjížďkám, GPS daty, saunou a regionální kuchyní.
Akce pro cyklisty
Salzkammergut Trophy
Salzkammergut Trophy je největším MTB maratonem v Rakousku. Dlouhá trasa přes region UNESCO Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut patří k nejimpozantnějším maratonovým tratím v celé Evropě.
Zážitkový cykloden bez aut 2026 u jezera Attersee
Celá spolková silnice kolem jezera Attersee bude patřit cyklistům: akce spojuje pohyb s radostí z jízdy a proměňuje Attersee v jednu z největších otevřených cyklistických oblastí v Rakousku – ideální pro rodiny, rekreační cyklisty i jezdce na elektrokolech.