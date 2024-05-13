Zima v Hochsteiermarku
Cenově dostupná zábava na lyžích
Introduction
Lyžování v jeho nejkrásnější rozmanitosti - Lyžování pro všechny úrovně
Ať už jde o rodinnou dovolenou, pohodové lyžařské dny nebo sportovní sjezdy – v Hochsteiermarku, nejseverovýchodnějším regionu si každý najde vhodné lyžařské středisko. Stuhleck, Mariazeller Bürgeralpe, Brunnalm – Hohe Veitsch, Schwabenbergarena Turnau a další areály lákají na perfektně upravené sjezdovky, srdečnou pohostinnost, regionální gastronomii a působivá horská panoramata. Zimní dovolená, která spojuje kvalitu a vynikající poměr ceny a výkonu.
Hochsteiermark v obrazech
Proč Hochsteiermark?
Cenově dostupná zimní dovolená s kvalitou: Rodinná lyžařská střediska, útulné ubytování a srdečná pohostinnost dělají z Hochsteiermarku atraktivní zimní cíl. Kvalita, požitek a vynikající poměr ceny a výkonu tu jdou ruku v ruce.
Rozmanitá zima na krátké vzdálenosti: Díky krátkým vzdálenostem lze snadno kombinovat různé aktivity a výletní cíle a každý den dovolené si přizpůsobit podle sebe.
Příroda jako zdroj energie: Zasněžené lesy, čistý horský vzduch a působivá panoramata vytvářejí ideální podmínky k úniku od každodennosti a vědomému vychutnání zimy.
Lyžování4 velká a další menší lyžařská střediska v regionu
Mariazeller Bürgeralpe
Rodinné sjezdovky, nádherné výhledy a lyžařské zážitky pro všechny úrovně dovedností.
Brunnalm – Hohe Veitsch
Rodinná atmosféra, slunečné sjezdovky a pohodové lyžařské dny uprostřed přírody.
Schwabenbergarena Turnau
Schwabenbergarena Turnau spojuje profesionální tréninkové podmínky s rodinným lyžováním.
Více zimy. Více Rakouska. Více Hochsteiermarku.
Mariazellský advent patří k nejtradičnějším adventním trhům v Rakousku a od 19. listopadu do 20. prosince 2026 láká na slavnostně vyzdobené stánky, regionální řemesla, hudbu a kulinářské speciality.
Regionální produkty: V Wildkollektiv v Mürzstegu a u Ötscherhirsch v Mariazellu hrají hlavní roli kvalitně zpracované regionální produkty ze zvěřiny. Mariazellský obchod se sýry nabízí vybrané sýrové speciality, v Sardineum v Bruck an der Mur se vše točí kolem jemných rybích delikates. Milovníci piva mohou objevit řemeslně vařené speciality, jako je Miaztoi Bräu. V likérce Caj. Arzberger se vyrábí originální mariazelerský žaludeční likér, zatímco lékárna „Zur Gnadenmutter“ od roku 1780 vyrábí slavné mariazelerské žaludeční kapky podle původní receptury. Vznikají tam také tradiční bylinné likéry, například Ranti Putanti.
Hochsteiermark spojuje živou tradici s kulturní rozmanitostí. Historická města jako Bruck an der Mur, Kapfenberg, Kindberg a poutní místo Mariazell nabízejí zajímavý pohled do historie, architektury a regionální kultury, zejména v muzeích, jako jsou WinterSportMuseum, SÜDBAHN Museum, Brahmsovo muzeum, Heimathaus Mariazell, přírodovědné muzeum „nature4future“ a pokladnice v bazilice Mariazell.
Kouzelný adventní víkend s mnoha zážitky v ceně
Zimní odpočinek u Roanwirtu
Zimní odpočinek u Roanwirtu spojuje pohyb v přírodě s příjemnými gurmánskými zážitky. Po zimní túře po Romantické stezce Bründlweg zahřeje horká čokoláda s rumem. Dvě noci se snídaní, čtyřchodové překvapivé menu s vinným doprovodem a využití saunového světa dělají z tohoto balíčku ideální odpočinek v Hochsteiermarku.
Období: zimní sezona 2026/27
Cena: 476 € pro 2 osoby
Další tipy
Vyhlídky / fotomísta
Vrchol Stuhleck: výhled na Rax, Schneeberg, Semmering, Fischbacherské Alpy, Vídeň a Burgenland
Hrad Oberkapfenberg a Brucker Schlossberg: Výhled na Bruck an der Mur, Kapfenberg a údolí Mürztal
Schneealm: zimní zážitky na jedné z nejkrásnějších náhorních plošin regionu
Vyhlídka Sieberwarte v Neuberg an der Mürz: krátký výstup, velký výhled
Tajný tip
Zimní túra k hostinci Pierergut v Aflenzu: Z centra Aflenzu vede přibližně 1,5 kilometru dlouhá zimní trasa přes lázeňský park a koupaliště vzhůru k hostinci Pierergut (přibližně 190 výškových metrů).
Vychutnejte si Hochsteiermark všemi smysly: kulinářské zážitky, které jdou daleko za běžnou návštěvu restaurace.
Přírodní led na rybníku Stanzer Teich: Dorfgasthof Oberer Gesslbauer nebo Wirtshaus Webergut, zvou k příjemnému posezení s regionálními specialitami.
Další aktivity / zajímavosti
WinterSportMuseum: objevte historii zimních sportů v místě jejich počátků.
Sněžnicové Yoonery: spojte zimní turistiku a sáňkování v nevšedním přírodním zážitku
Metaná: Přibližně 50 drah na metanou v regionu se postará o zábavný večerní program.
Ledové koupání / potápění / rybaření / lezení: Kdo má rád chlad, může i v zimních teplotách rybařit, potápět se, koupat se nebo lézt po ledu.
Vyhlídky / fotomísta
Vrchol Stuhleck: výhled na Rax, Schneeberg, Semmering, Fischbacherské Alpy, Vídeň a Burgenland
Hrad Oberkapfenberg a Brucker Schlossberg: Výhled na Bruck an der Mur, Kapfenberg a údolí Mürztal
Schneealm: zimní zážitky na jedné z nejkrásnějších náhorních plošin regionu
Vyhlídka Sieberwarte v Neuberg an der Mürz: krátký výstup, velký výhled
Tajný tip
Zimní túra k hostinci Pierergut v Aflenzu: Z centra Aflenzu vede přibližně 1,5 kilometru dlouhá zimní trasa přes lázeňský park a koupaliště vzhůru k hostinci Pierergut (přibližně 190 výškových metrů).
Vychutnejte si Hochsteiermark všemi smysly: kulinářské zážitky, které jdou daleko za běžnou návštěvu restaurace.
Přírodní led na rybníku Stanzer Teich: Dorfgasthof Oberer Gesslbauer nebo Wirtshaus Webergut, zvou k příjemnému posezení s regionálními specialitami.
Další aktivity / zajímavosti
WinterSportMuseum: objevte historii zimních sportů v místě jejich počátků.
Sněžnicové Yoonery: spojte zimní turistiku a sáňkování v nevšedním přírodním zážitku
Metaná: Přibližně 50 drah na metanou v regionu se postará o zábavný večerní program.
Ledové koupání / potápění / rybaření / lezení: Kdo má rád chlad, může i v zimních teplotách rybařit, potápět se, koupat se nebo lézt po ledu.
Aktuální akce
Adventní trhy v Hochsteiermarku
Od 14. listopadu do 20. prosince 2026 se Hochsteiermark promění v kouzelný adventní region.
Novoroční trh v Mariazellu
Od 25. prosince 2026 do 3. ledna 2027 se hlavní náměstí stane místem setkávání gurmánů, rodin a zimních hostů.
Kouzlo světel na Mariazeller Bürgeralpe
Vrcholem večera je působivá laserová show Sound-to-Light u vyhlídkové věže.
Zimní akce na Stuhlecku
Sezonu zahájí Ski Opening 10. prosince 2026. Silvestr v panoramatické restauraci W11 přivítá nový rok a během zimy následuje řada dalších akcí – například „Bergadvent“ na Stuhlecku, nejvýše položený vánoční trh ve Štýrsku.
Zelené srdce na zimní dovolené
Příroda, umění, kultura a gastronomie – to je Štýrsko. Rozmanitá krajina od ledovce Dachstein přes adventní zemské hlavní město až po zasněžené vinice zve k zimnímu odpočinku. Zelené srdce Rakouska srdečně vítá zimní hosty hledající relaxaci.
Erlebnisregion Hochsteiermark
Herzog-Ernst-Gasse 2
8600 Bruck an der Mur
Telefon: +43 3862 55020