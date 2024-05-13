Skiing on the Stuhleck
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Zima v Hochsteiermarku
Cenově dostupná zábava na lyžích

Ať už na sjezdovce, v zasněžené zimní krajině nebo při ochutnávání regionálních specialit – Hochsteiermark nabízí cenově dostupnou zimní dovolenou pro celou rodinu.

Lyžování v jeho nejkrásnější rozmanitosti - Lyžování pro všechny úrovně
Ať už jde o rodinnou dovolenou, pohodové lyžařské dny nebo sportovní sjezdy – v Hochsteiermarku, nejseverovýchodnějším regionu si každý najde vhodné lyžařské středisko. Stuhleck, Mariazeller Bürgeralpe, Brunnalm – Hohe Veitsch, Schwabenbergarena Turnau a další areály lákají na perfektně upravené sjezdovky, srdečnou pohostinnost, regionální gastronomii a působivá horská panoramata. Zimní dovolená, která spojuje kvalitu a vynikající poměr ceny a výkonu.

Hochsteiermark v kostce
Lyžařská střediska10
Délka sjezdovek70+ km
Běžecké trasy104 km
Počet lanovek a vleků1 kabinková lanovka | 1× 2sedačka | 2× 6sedačka | 6× 4sedačka | 19 vleků
Lyžařské vleky pro děti3
Lyžařské školy5
Nejvyšší skiareálLyžařský areál Stuhleck

Hochsteiermark v obrazech

To nejlepší

Proč Hochsteiermark?

  • Cenově dostupná zimní dovolená s kvalitou: Rodinná lyžařská střediska, útulné ubytování a srdečná pohostinnost dělají z Hochsteiermarku atraktivní zimní cíl. Kvalita, požitek a vynikající poměr ceny a výkonu tu jdou ruku v ruce.

  • Rozmanitá zima na krátké vzdálenosti: Díky krátkým vzdálenostem lze snadno kombinovat různé aktivity a výletní cíle a každý den dovolené si přizpůsobit podle sebe.

  • Příroda jako zdroj energie: Zasněžené lesy, čistý horský vzduch a působivá panoramata vytvářejí ideální podmínky k úniku od každodennosti a vědomému vychutnání zimy.

Dovolená v HochsteiermarkuZažijte přírodu

Lyžování

4 velká a další menší lyžařská střediska v regionu

Mariazeller Bürgeralpe

Rodinné sjezdovky, nádherné výhledy a lyžařské zážitky pro všechny úrovně dovedností.

Mariazeller Bürgeralpe

Stuhleck

Jen hodinu od Vídně – rozmanité zimní sporty pro všechny úrovně dovedností.

Stuhleck

Brunnalm – Hohe Veitsch

Rodinná atmosféra, slunečné sjezdovky a pohodové lyžařské dny uprostřed přírody.

Brunnalm – Hohe Veitsch

Schwabenbergarena Turnau

Schwabenbergarena Turnau spojuje profesionální tréninkové podmínky s rodinným lyžováním.

Schwabenbergarena Turnau

Malá lyžařská střediska. Velké zimní zážitky.

Mimo velká lyžařská střediska zvou menší areály Hochsteiermarku k pohodovým zimním dnům.

Malá lyžařská střediska

Více zimy. Více Rakouska. Více Hochsteiermarku.

  • Mariazellský advent patří k nejtradičnějším adventním trhům v Rakousku a od 19. listopadu do 20. prosince 2026 láká na slavnostně vyzdobené stánky, regionální řemesla, hudbu a kulinářské speciality.

  • Regionální produkty: V Wildkollektiv v Mürzstegu a u Ötscherhirsch v Mariazellu hrají hlavní roli kvalitně zpracované regionální produkty ze zvěřiny. Mariazellský obchod se sýry nabízí vybrané sýrové speciality, v Sardineum v Bruck an der Mur se vše točí kolem jemných rybích delikates. Milovníci piva mohou objevit řemeslně vařené speciality, jako je Miaztoi Bräu. V likérce Caj. Arzberger se vyrábí originální mariazelerský žaludeční likér, zatímco lékárna „Zur Gnadenmutter“ od roku 1780 vyrábí slavné mariazelerské žaludeční kapky podle původní receptury. Vznikají tam také tradiční bylinné likéry, například Ranti Putanti.

  • Hochsteiermark spojuje živou tradici s kulturní rozmanitostí. Historická města jako Bruck an der Mur, Kapfenberg, Kindberg a poutní místo Mariazell nabízejí zajímavý pohled do historie, architektury a regionální kultury, zejména v muzeích, jako jsou WinterSportMuseum, SÜDBAHN Museum, Brahmsovo muzeum, Heimathaus Mariazell, přírodovědné muzeum „nature4future“ a pokladnice v bazilice Mariazell.

Mimo sjezdovku

Kouzelný adventní víkend s mnoha zážitky v ceně

Adventní balíček Mariazell 2026
Zimní turistika s gastronomií

Zimní odpočinek u Roanwirtu

Zimní odpočinek u Roanwirtu spojuje pohyb v přírodě s příjemnými gurmánskými zážitky. Po zimní túře po Romantické stezce Bründlweg zahřeje horká čokoláda s rumem. Dvě noci se snídaní, čtyřchodové překvapivé menu s vinným doprovodem a využití saunového světa dělají z tohoto balíčku ideální odpočinek v Hochsteiermarku.

Období: zimní sezona 2026/27
Cena: 476 € pro 2 osoby

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Další tipy

Vyhlídky / fotomísta

Vrchol Stuhleck: výhled na Rax, Schneeberg, Semmering, Fischbacherské Alpy, Vídeň a Burgenland
Hrad Oberkapfenberg a Brucker Schlossberg: Výhled na Bruck an der Mur, Kapfenberg a údolí Mürztal
Schneealm: zimní zážitky na jedné z nejkrásnějších náhorních plošin regionu
Vyhlídka Sieberwarte v Neuberg an der Mürz: krátký výstup, velký výhled

Tajný tip

Zimní túra k hostinci Pierergut v Aflenzu: Z centra Aflenzu vede přibližně 1,5 kilometru dlouhá zimní trasa přes lázeňský park a koupaliště vzhůru k hostinci Pierergut (přibližně 190 výškových metrů).
Vychutnejte si Hochsteiermark všemi smysly: kulinářské zážitky, které jdou daleko za běžnou návštěvu restaurace.
Přírodní led na rybníku Stanzer Teich: Dorfgasthof Oberer Gesslbauer nebo Wirtshaus Webergut, zvou k příjemnému posezení s regionálními specialitami.

Další aktivity / zajímavosti

WinterSportMuseum: objevte historii zimních sportů v místě jejich počátků.
Sněžnicové Yoonery: spojte zimní turistiku a sáňkování v nevšedním přírodním zážitku
Metaná: Přibližně 50 drah na metanou v regionu se postará o zábavný večerní program.
Ledové koupání / potápění / rybaření / lezení: Kdo má rád chlad, může i v zimních teplotách rybařit, potápět se, koupat se nebo lézt po ledu.

Aktuální akce

Adventní trhy v Hochsteiermarku

14. 11. 2026 – 20. 12. 2026
Hochsteiermark

Od 14. listopadu do 20. prosince 2026 se Hochsteiermark promění v kouzelný adventní region.

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Novoroční trh v Mariazellu

26. 12. 2026 – 5. 1. 2027
Mariazell

Od 25. prosince 2026 do 3. ledna 2027 se hlavní náměstí stane místem setkávání gurmánů, rodin a zimních hostů.

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Kouzlo světel na Mariazeller Bürgeralpe

19. 11. 2026 – 6. 1. 2027
Mariazeller Bürgeralpe

Vrcholem večera je působivá laserová show Sound-to-Light u vyhlídkové věže.

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Zimní akce na Stuhlecku

20. 12. 2026 – 27. 2. 2027
Stuhleck

Sezonu zahájí Ski Opening 10. prosince 2026. Silvestr v panoramatické restauraci W11 přivítá nový rok a během zimy následuje řada dalších akcí – například „Bergadvent“ na Stuhlecku, nejvýše položený vánoční trh ve Štýrsku.

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Grand Prix NostalSki

23. 1. 2027
Stuhleck

Dne 23. ledna 2027 zve WinterSportMuseum Mürzzuschlag na Grand Prix NostalSki na Stuhlecku u příležitosti 30 let NostalSkiTeam Mürzzuschlag.

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Zelené srdce na zimní dovolené

Příroda, umění, kultura a gastronomie – to je Štýrsko. Rozmanitá krajina od ledovce Dachstein přes adventní zemské hlavní město až po zasněžené vinice zve k zimnímu odpočinku. Zelené srdce Rakouska srdečně vítá zimní hosty hledající relaxaci.

Štýrsko v zimě

FAQ

Hochsteiermark je pohodlně dostupný autem nebo vlakovým spojením. Z Vídně a Grazu můžete využít i přímý transfer taxíkem do cíle vaší dovolené.

Pro váš nejlepší výběr, prosím, využijte vyhledávač ubytování v regionu a nezávazně ho poptejte.

Doporučujeme také sledovat web regionu, kde najdete výhodné pobytové balíčky a akce.

V regionu Hochsteiermark máte na výběr z mnoha restaurací i horských chat. Vyzkoušejte například:

Pro více inspirace klikněte zde

V regionu Hochsteiermark zažijete tu pravou radost z lyžování. Podívejte se, jaké aktuality čekají na lyžaře v regionu Hochsteiermark a vyberte si ideální středisko dle svých představ.

Chcete být součástí větší akce? Zde najdete přehled kulturních a sportovních akcí v regionu.

Výletní cíle: Region Hochsteiermark nabízí rozmanité možnosti výletů – od WinterSportMusea přes Brahmsovo muzeum až po SÜDBAHN Museum popisující historii železnice.


Metaná: Zhruba 50 drah na metanou v regionu se postará o zábavný večerní program a netradiční zimní zážitek.

Ledové zážitky: Pro otužilce a dobrodruhy je tu možnost vyzkoušet ledové koupání, potápění, rybaření nebo lezení v ledu – zimní výzvy pro všechny, kdo mají rádi chlad.

Kontakt
Poznejte Hochsteiermark

Erlebnisregion Hochsteiermark

Herzog-Ernst-Gasse 2

8600 Bruck an der Mur

Telefon: +43 3862 55020

tourismus@hochsteiermark.at
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