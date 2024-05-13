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Horní Rakousko
Tajný tip na úžasnou rodinnou dovolenou na dosah

Lyžování, klid a opravdová zimní pohádka na dosah – to je dovolená v Horním Rakousku

Zimní dovolená v Horním Rakousku nabízí skvělou kombinaci aktivního odpočinku, přírodních krás a autentické atmosféry. K tomu lyžařská střediska vhodná pro rodiny s dětmi. A to vše jen kousek za hranicemi. Užijte si zimu tak, jak ji máte rádi.

Horní Rakousko je synonymem pro zimní dovolenou v Rakousku pro rodiny s dětmi. Lyžařská střediska s přátelskou a pohostinnou atmosférou a perfektně upravenými sjezdovkami čekají jen na to, až je objevíte.Vydejte se na sjezdovky vhodné pro rodiny s dětmi. Nechte se unést tichem zasněžené přírody, kde se zdá, že se čas na chvíli zastavil. Nasajte kouzelnou atmosféru adventních a vánočních trhů plných světel a vůní. Dopřejte si odpočinek v termálních lázních. Objevte krásu místní kultury a půvab historických měst.

Proč je Horní Rakousko ideální destinací pro vaši rodinnou zimní dovolenou? Protože svět sjezdovek v tamějších lyžařských oblastech je snadno a rychle dostupný. Protože na chatách panuje útulná a uvolněná atmosféra. Především je to však rozmanitost, která činí hornorakouská střediska zimních sportů tak atraktivní. Je to proto, že Horní Rakousko zasahuje v jižní oblasti Solné komory a regionu Pyhrn-Priel až do horského pásma Alp. S úchvatnými zimními horskými scenériemi a zasněženými vrcholky, kterých se nelze nabažit. A na severu se rozprostírá až k vrcholkům horského masivu Böhmerwald. Její zdánlivě nekonečné zimní lesy promění vaši dovolenou v cestu do zimní říše divů.

Horní Rakousko: Čísla & fakta
Počet TOP lyžařských středisek7
Počet km sjezdovek250
Počet lanovek a vleků149
Počet lyžařských škol17
Počet běžeckých stop184, 1.027 km
Počet zimních turistických tras90
Nejvyšší hora regionuDachstein, 2.995 m
Poloha středisek600–2.000 m. n. m.
Lyžařská sezonaprosinec - začátek březen

Zimní sezona:
prosinec - duben

Snow Report
Salzkammergut WinterCard
Ráj pro rodiny

Proč navštívit Horní Rakousko

  •  7 přehledných a pohodových lyžařských areálů

  • vhodné pro rodiny s dětmi – zóny pro začátečníky

  • krásná kombinace hor a jezer v Solné komoře

  • divoké Alpy v regionu Pyhrn-Priel a Národní park Kalkalpen

  • lesnatý a romantický Böhmerwald

  • perfektně upravené sjezdovky

  • blízko, snadno dostupné autem

  • za dobrou cenu

  • více než jen lyžování – pestrá nabídka zimních aktivit pro malé i velké

  • přátelská pohostinnost a vybraná gastronomie na kopci i v údolí

Více o Horním Rakousku

FAQs

Příjezd: Přijet můžete vlakem, autem i busem.
Ubytování: Není důležité, jestli hledáte hotel, penzion, či ubytování v soukromí – Horní Rakousko nabízí vhodné ubytování pro každého!

Příjezd
Ubytování

V 7 TOP rozmanitých lyžařských střediscích.

K dispozici jsou lyžařské školy, ve kterých zažijete, že výuka lyžování může být hrou a zábavou.

Můžete také využít půjčovny lyží.

Zimní dovolená v Horním Rakousku
Webové kamery
Snow Report

Salzkammergut WinterCard nabízí slevy až 25 % na více než 60 oblíbených volnočasových atrakcích, včetně muzeí, bazénů či lyžařských škol a sportovních aktivit mimo sjezdovky. Získáte ji ve všech turistických a informačních centrech v Solné komoře. Při pobytu na tři a více nocí je k dispozici zdarma.

K dispozici jsou chaty na hřebenech s krásným výhledem i ty v údolí.
5 TOP horských chat
Lodge am Krippenstein: Usaďte se na terase v nadmořské výšce 2.064 metrů, objednejte si kávu se štrúdlem a vychutnejte si fantastický výhled na Dachstein.
Kranabethhütte – Feuerkogel: Bude to Císařský trhanec – Kaiserschmarrn nebo jablečný štrúdl? V této útulné horské chatě přímo na sjezdovce chutná všechno skvěle.
Zeishofalm – Dachstein West: Útulná lyžařská chata, kde vám naservírují speciality regionální kuchyně, jako domácí sýr a vyhlášené místní jehněčí. Od konce září do začátku prosince z důvodu firemní dovolené zavřeno.
Lögerhütte – Hinterstoder: Zde na terase s výhledem na pohoří Totes Gebirge musíte ochutnat slavný sýrový knedlík "Kaspressknödel", chutnající jako od babičky.
Gasthaus zum Überleben – Hochficht: Máte na konci dne chuť na pivo? Objednejte si místní točené pivo Stifter z pivovaru Schlägl.

Horské chaty
Skutečné kulinářské zážitky

1 region = 7 úžasných lyžařských středisek

V Horním Rakousku najdete hned sedm rozmanitých lyžařských areálů, která uspokojí jak začátečníky, tak zkušené lyžaře, snowboardisty i rodiny s dětmi. Užijte si upravené sjezdovky, krásné výhledy i tradiční alpskou atmosféru!

Kasberg

Rodinný areál s uvolněnou atmosférou, pohodovými sjezdovkami je ideální pro začátečníky, fanoušky freestylu a všechny, kdo ocení i požitkářskou stránku lyžování.

Zábava pro celou rodinu

Wurzeralm

Pohodové středisko s moderní lanovkou, širokými sjezdovkami pro začátečníky i náročnějšími sjezdy pro pokročilé. Ideální pro rodiny, snowboardisty a freeridery.

Za fantastickou přírodní kulisou

Hinterstoder

Moderní alpské středisko s působivými výhledy a více než 40 km sjezdovek. V dějišti Světového poháru si na své přijdou milovníci náročných tratí i rodiny s dětmi.

Po stopách hvězd světového poháru

Freesports Arena Dachstein Krippenstein

Zasněžená vysokohorská krajina, 30 kilometrů freeridové zábavy mimo sjezdovky, nejdelší sjezd v regionu s převýšením 1 500 metrů, ideální pro freeridové nadšence.

Nejdelší sjezd v Horním Rakousku

Dachstein West

Největší lyžařské středisko v Horním Rakousku – 160 kilometrů dokonale upravených sjezdovek, horská panoramata, šestimístné sedačkové lanovky a moderní lanovky.

Za výhledy na ledovec Dachstein

Feuerkogel

Rodinné zimní středisko s úchvatnými výhledy na jezero Traunsee. Skvělé pro začátečníky a všechny, kdo hledají klidné a přehledné sjezdovky a útulnou atmosféru.

Nejslunnější areál Horního Rakouska

Hochficht

Špičkové rakouské lyžařské středisko hned za hranicemi – největší mimo Alpy. V kouzelné krajině Böhmerwaldu, s propracovanou infrastrukturou a sjezdovkami pro rodiny.

Lyžařská zábava pro celou rodinu

Tipy na zážitky v regionu

V Horním Rakousku na vás čekají rozmanité zážitky na sjezdovce i mimo ni. Ať už je to běžkování, jízda na sáňkách nebo pěší túry na sněžnicích či třeba výlety s průvodcem do národního parku Kalkalpen: vždy si z vaší rodinné dovolené odnesete vzpomínky, které přetrvají.

Vychutnejte si Horní Rakousko

Kulinářský festival „Genussgipfeln“ v Hinterstoderu

Umění vaření piva z Böhmerwaldu

Zima v Solné komoře gurmánském duchu

Kasberg na talíři

Recept z Horního Rakouska: Linecká kolečka

Linecká kolečka patří k nejznámějším a nejtradičnějším druhům vánočního cukroví nejen u nás, ale i v Rakousku.

Vyzkoušejte pravý rakouský recept!

Zajímavé akce v regionu

Advent ve Steyru

21. 11. 2025 – 20. 12. 2025
Steyr Christkindl , Steyr
Více informací

Advent v Linci všemi smysly

22. 11. 2025 – 24. 12. 2025
Christkindlmarkt, Linzer Hauptplatz, Linz
Více informací

Zasvěcený tip: Čas Vánoc v Horním Rakousku

Více informací
Kontakt
Objevujte Horní Rakousko

Oberösterreich Tourismus Information

Freistädter Straße 119

4041 Linz

Telefon: +43732221022

info@oberoesterreich.at

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