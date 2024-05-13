Horní Rakousko
Tajný tip na úžasnou rodinnou dovolenou na dosah
Introduction
Zimní dovolená v Horním Rakousku nabízí skvělou kombinaci aktivního odpočinku, přírodních krás a autentické atmosféry. K tomu lyžařská střediska vhodná pro rodiny s dětmi. A to vše jen kousek za hranicemi. Užijte si zimu tak, jak ji máte rádi.
Horní Rakousko je synonymem pro zimní dovolenou v Rakousku pro rodiny s dětmi. Lyžařská střediska s přátelskou a pohostinnou atmosférou a perfektně upravenými sjezdovkami čekají jen na to, až je objevíte.Vydejte se na sjezdovky vhodné pro rodiny s dětmi. Nechte se unést tichem zasněžené přírody, kde se zdá, že se čas na chvíli zastavil. Nasajte kouzelnou atmosféru adventních a vánočních trhů plných světel a vůní. Dopřejte si odpočinek v termálních lázních. Objevte krásu místní kultury a půvab historických měst.
Proč je Horní Rakousko ideální destinací pro vaši rodinnou zimní dovolenou? Protože svět sjezdovek v tamějších lyžařských oblastech je snadno a rychle dostupný. Protože na chatách panuje útulná a uvolněná atmosféra. Především je to však rozmanitost, která činí hornorakouská střediska zimních sportů tak atraktivní. Je to proto, že Horní Rakousko zasahuje v jižní oblasti Solné komory a regionu Pyhrn-Priel až do horského pásma Alp. S úchvatnými zimními horskými scenériemi a zasněženými vrcholky, kterých se nelze nabažit. A na severu se rozprostírá až k vrcholkům horského masivu Böhmerwald. Její zdánlivě nekonečné zimní lesy promění vaši dovolenou v cestu do zimní říše divů.
Zimní sezona:
prosinec - duben
Proč navštívit Horní Rakousko
7 přehledných a pohodových lyžařských areálů
vhodné pro rodiny s dětmi – zóny pro začátečníky
krásná kombinace hor a jezer v Solné komoře
divoké Alpy v regionu Pyhrn-Priel a Národní park Kalkalpen
lesnatý a romantický Böhmerwald
perfektně upravené sjezdovky
blízko, snadno dostupné autem
za dobrou cenu
více než jen lyžování – pestrá nabídka zimních aktivit pro malé i velké
přátelská pohostinnost a vybraná gastronomie na kopci i v údolí
FAQs
1 region = 7 úžasných lyžařských středisekV Horním Rakousku najdete hned sedm rozmanitých lyžařských areálů, která uspokojí jak začátečníky, tak zkušené lyžaře, snowboardisty i rodiny s dětmi. Užijte si upravené sjezdovky, krásné výhledy i tradiční alpskou atmosféru!
Kasberg
Rodinný areál s uvolněnou atmosférou, pohodovými sjezdovkami je ideální pro začátečníky, fanoušky freestylu a všechny, kdo ocení i požitkářskou stránku lyžování.
Wurzeralm
Pohodové středisko s moderní lanovkou, širokými sjezdovkami pro začátečníky i náročnějšími sjezdy pro pokročilé. Ideální pro rodiny, snowboardisty a freeridery.
Hinterstoder
Moderní alpské středisko s působivými výhledy a více než 40 km sjezdovek. V dějišti Světového poháru si na své přijdou milovníci náročných tratí i rodiny s dětmi.
Freesports Arena Dachstein Krippenstein
Zasněžená vysokohorská krajina, 30 kilometrů freeridové zábavy mimo sjezdovky, nejdelší sjezd v regionu s převýšením 1 500 metrů, ideální pro freeridové nadšence.
Dachstein West
Největší lyžařské středisko v Horním Rakousku – 160 kilometrů dokonale upravených sjezdovek, horská panoramata, šestimístné sedačkové lanovky a moderní lanovky.
Feuerkogel
Rodinné zimní středisko s úchvatnými výhledy na jezero Traunsee. Skvělé pro začátečníky a všechny, kdo hledají klidné a přehledné sjezdovky a útulnou atmosféru.
Tipy na zážitky v regionuV Horním Rakousku na vás čekají rozmanité zážitky na sjezdovce i mimo ni. Ať už je to běžkování, jízda na sáňkách nebo pěší túry na sněžnicích či třeba výlety s průvodcem do národního parku Kalkalpen: vždy si z vaší rodinné dovolené odnesete vzpomínky, které přetrvají.
Vychutnejte si Horní Rakousko
Introduction
Linecká kolečka patří k nejznámějším a nejtradičnějším druhům vánočního cukroví nejen u nás, ale i v Rakousku.
Zajímavé akce v regionu
Zasvěcený tip: Čas Vánoc v Horním Rakousku
Oberösterreich Tourismus Information
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