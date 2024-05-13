Spænd skiene, snowboardene og sneskoene af, stop ved hyggelige skihytter og nyd den varme gæstfrihed!

Fornøjelse i bjergene

Et sidste sving, bindingerne spændes op, forventningen om at gøre holdt ved en af Oberösterreichs skihytter efter en dag på ski er stor. Uanset om det er salte Knödel, krydret Käsespätzle, en sprød Wienerschnitzel eller en luftig Kaiserschmarren efter træning i den friske vinterluft smager klassikere fra det østrigske køkken særligt godt efter en dag på pisten.

Hyggelige skihytter

Hyggelige værelser med lavt til loftet - som regel med en brændeovn i midten - kendetegner de rustikke hytter. Der er også hyggeligt i de nybyggede eller moderniserede bjerghytter. Detaljer af træ skaber en hyggelig atmosfære, og terrasser med udsigt over de snedækkede bjerge er ideelle til at sidde udenfor.

Folk, der elsker vinteren, mødes i skihytterne: Børn og deres skiinstruktører, familier, par eller venner, som spiser og drikker sammen, rykker tættere sammen og nyder en ubekymret pause med varm gæstfrihed i Alperne.