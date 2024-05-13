Oberösterreich
Vinterferie med fornøjelse i skihytter

Spænd skiene, snowboardene og sneskoene af, stop ved hyggelige skihytter og nyd den varme gæstfrihed!

Fornøjelse i bjergene

Et sidste sving, bindingerne spændes op, forventningen om at gøre holdt ved en af Oberösterreichs skihytter efter en dag på ski er stor. Uanset om det er salte Knödel, krydret Käsespätzle, en sprød Wienerschnitzel eller en luftig Kaiserschmarren efter træning i den friske vinterluft smager klassikere fra det østrigske køkken særligt godt efter en dag på pisten.

Hyggelige skihytter

Hyggelige værelser med lavt til loftet - som regel med en brændeovn i midten - kendetegner de rustikke hytter. Der er også hyggeligt i de nybyggede eller moderniserede bjerghytter. Detaljer af træ skaber en hyggelig atmosfære, og terrasser med udsigt over de snedækkede bjerge er ideelle til at sidde udenfor.

Folk, der elsker vinteren, mødes i skihytterne: Børn og deres skiinstruktører, familier, par eller venner, som spiser og drikker sammen, rykker tættere sammen og nyder en ubekymret pause med varm gæstfrihed i Alperne.

Hurtig info om Oberösterreic
Hovedstad:Linz
Areal:11.982 km²
Indbyggertal:ca. 1,53 millioner (fra 2024)
Procentdel af skov:41,8%
Højeste bjerg:Dachstein, 2995 meter
Skisportssteder7
Naturparker:4
Termiske kurbade:4

Begivenheder i Oberösterreich

Traditionelle og moderne højdepunkter vises i kalenderen.

Regioner

Salzkammergut

67 søer, 15 bjerge med over 1.500 højdemeter: en naturlig skønhed. Og kulturen er prikken over i'et.

Salzkammergut

Attersee-Attergau

Et blågrønt, glitrende vandparadis. Og et inspirationssted for kunstnere som Gustav Klimt siden Belle Époque.

Attersee-Attergau

Mondsee-Irrsee

Vintervandringer langs den romantiske sø i Salzkammergut med udsigt til Drachenwand. Oplev kultur og jul i landsbyen Mondsee.

Mondsee-Irrsee

Traunsee-Almtal

"Mørkegrønt blækhus", Østrigs dybeste sø med det romantiske Seeschloss Orth. Længere mod vest ligger Almtal.

Traunsee-Almtal

Hallstätter See

Med udsigt til Dachstein ligger Bad Goisern og Hallstatt ved siden af søen - et af de mest populære fotomotiver internationalt som verdensarv.

Hallstätter See

Wolfgangsee

Som om den hviler i sig selv - helt uberørt, men bevidst om sin skønhed: Sådan ligger søen indlejret i skov-, eng- og bjerglandskaber.

Wolfgangsee

Mühlviertel

Granithøjlandet i nord kan udforskes om vinteren med snesko eller vinterridning.

Mühlviertel

Alperne i Oberösterreich

Folk, der trives i naturen, elsker denne region: Bjergattraktionerne omfatter skovene i Kalkalpen Nationalpark og bjergene i Pyhrn-Priel.

Alperne i Oberösterreich

Donauregionen

Vandre, cykl og nyd den fantastiske udsigt langs Europas blå pulsåre - især Schlögener Schlinges naturkraft.

Donauregionen

Byer og steder

Enns

Østrigs ældste by er den første Cittáslow-by: Pause, mangfoldighed og regionalitet har forrang frem for det hektiske og hurtige liv i Enns.

Enns

Steyr

En af de ældste byer i Østrig: Grundstenen blev lagt ved sammenløbet af floderne Enns og Steyr i 980 med opførelsen af Schloss Lamberg.

Steyr

Braunau ved Inn

Midtpunktet i Innviertel-regionen med sin historiske gamle bydel og sit gotiske torv er et mødested for mange cyklister.

Braunau ved Inn

Wels

Wels an der Traun har været en hyggelig kulturby siden romertiden. Lederertårnet, byens vartegn, er porten til byhusene i det historiske centrum.

Wels

Gmunden ved Traunsee

En kurby med historie: De mange prægtige villaer vidner om fortidens kejserlige æra. Gmundens keramik er byens grønne og hvide flagskib.

Gmunden ved Traunsee

Årstidernes kredsløb

Skikke i Oberösterreich

  • Julemarkederne I Steyr eller på Weinberg Slot, i Mühlviertel og i St. Wolfgang har julemarkederne skabt et navn for sig selv.

  • "Stille Nacht"-stederne holder sangen, dens anekdoter og legender i live.

  • Glöcklerløb: Den 5. januar løber Glöckler gennem Salzkammergut iført lyse huer. Schönperchten driver "onde ånder" væk.

  • Karneval i Ebensee Siden 1604 har farverige parader prydet gaderne i Ebensee am Traunsee i slutningen af februar.

  • Liebstattsonntag: I Gmunden giver de besøgende hinanden et honningkagehjerte den 30. marts 2025. Denne skik går tilbage til 1641 og er en del af den "Immaterielle Kulturarv".

  • Alpefestivaler og Almabtriebe: I sensommeren ledsages de farverigt dekorerede køer fra bjergengene.

Kendte personligheder

Anton Bruckner

I 2024 fejrer Oberösterreich komponisten Anton Bruckners 200-års fødselsdag med et strålende program under mottoet "Bruckner kommer hjem!".

Anton Bruckner

Opskrifter

Linzer Torte

Det særlige ved Linzer Torte er den såkaldte "Linzer Masse". Den er baseret på, hvad der beviseligt er den ældste kageopskrift i verden. Du kan nemt selv bage den!

Få opskriften

Apfelstrudel

Lær at lave den klassiske dessert: Apfelstrudel! Her er opskriften.

Få opskriften

Kaiserschmarren

Denne opskrift gør den østrigske dessertklassiker nem og hurtig. Prøv den selv derhjemme!

Få opskriften

Unikke steder at overnatte

Luksusvilla, hytte eller alpehytte

Hotel Weisses Rössl: romantik ved Wolfgangsee

The Dilly National Park Resort: Wellnesshotel

Baumhotel Kopfing: Luksus midt i skoven

Mühltalhof: Med prisbelønnet køkken

Tips til klimabeskyttelse

Kalkalpen Nationalpark

Naturen hersker i verdensarvsområdet med sin frodige biodiversitet.

Hvad kan vi gøre for at beskytte biodiversiteten?

  1. Respekter naturen. Bliv på de afmærkede stier, og tag dit affald med dig.

  2. Brug bæredygtig mobilitet. Oplev den offentlige transport, eller tag cyklen.

  3. Vis hensyn til vilde dyr. Observer dyrene på sikker afstand.

  4. Bevidst (og økologisk) nydelse. Vælg lokale og bæredygtige fødevarer og produkter.

  5. Beskyt biodiversiteten. Beskyttelse og bevarelse af biodiversitet er afgørende for den økologiske balance.

Nationalpark KalkalpenRejs bæredygtigt

FAQ

Forbundsstaten Oberösterreich med sin blanding af

  • krystalklare søer (f.eks. Attersee, Traunsee, Mondsee, Irrsee, Wolfgangsee, Hallstätter See) og bjerge (f.eks. Hoher Dachstein (2.995 m), Torstein (2.948 m), Großer Priel (2.523 m), Traunstein (1.691 m), Hoher Nock (1.961 m), Schafberg (1.783 m) - i Salzkammergut,

  • den kulturelle hovedstad Bad Ischl Salzkammergut,

  • den progressive hovedstad Linz ved Donau med sit søde flagskib, Linzer Torte,

  • firkantede gårde i det kuperede Mühlviertel,

  • sine 50 bryggerier og 100 typer af øl,

  • og den unikke Schlögener Schlinge i Donau,

    der er en ren fornøjelse for naturelskere såvel som for kultur og kulinariske Kulinariske fans.

Forbundslandets navn er udlet af navnet på dens forgængerområde, Ærkehertugdømmet Østrig ob der Enns, et af de habsburgske arvelande.

Oberösterreich med hovedstaden Linz er det rette sted for folk, der leder efter en kombination af moderne kunst, futuristiske teknologier og særlige naturoplevelser.

Dette er et udvalg af de smukkeste seværdigheder i Oberösterreich:

som Ars Electronica Center, Lentos Museum, Slotsmuseet, Pöstlingberg i Linz, kulturhovedstaden Bad Ischl Salzkammergut og klostrene (Augustinerklosteret St. Florian, Schlägl Abbey, Schlierbach Abbey).

Det højeste bjerg i Oberösterreich er Hohe Dachstein (2.995 m), det højeste punkt i Dachstein-bjergkæden.

Hyggelige stuer med lavt til loftet - som regel med en brændeovn i midten - kendetegner de rustikke hytter. Der er også hyggeligt på de nybyggede eller moderniserede bjergkroer. Vores tips:

Fra Hochficht længst mod nord i Böhmerwald til World Cup-skiområdet nær Hinterstoder og Dachstein-skiregionen i syd er der syv skiområder i Oberösterreich:

