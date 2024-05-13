Oberösterreich
Vinterferie med fornøjelse i skihytter
Fornøjelse i bjergene
Et sidste sving, bindingerne spændes op, forventningen om at gøre holdt ved en af Oberösterreichs skihytter efter en dag på ski er stor. Uanset om det er salte Knödel, krydret Käsespätzle, en sprød Wienerschnitzel eller en luftig Kaiserschmarren efter træning i den friske vinterluft smager klassikere fra det østrigske køkken særligt godt efter en dag på pisten.
Hyggelige skihytter
Hyggelige værelser med lavt til loftet - som regel med en brændeovn i midten - kendetegner de rustikke hytter. Der er også hyggeligt i de nybyggede eller moderniserede bjerghytter. Detaljer af træ skaber en hyggelig atmosfære, og terrasser med udsigt over de snedækkede bjerge er ideelle til at sidde udenfor.
Folk, der elsker vinteren, mødes i skihytterne: Børn og deres skiinstruktører, familier, par eller venner, som spiser og drikker sammen, rykker tættere sammen og nyder en ubekymret pause med varm gæstfrihed i Alperne.
Oberösterreich fra alle perspektiver
Bedste højdepunkter
Ture
Regioner
Salzkammergut
67 søer, 15 bjerge med over 1.500 højdemeter: en naturlig skønhed. Og kulturen er prikken over i'et.
Attersee-Attergau
Et blågrønt, glitrende vandparadis. Og et inspirationssted for kunstnere som Gustav Klimt siden Belle Époque.
Mondsee-Irrsee
Vintervandringer langs den romantiske sø i Salzkammergut med udsigt til Drachenwand. Oplev kultur og jul i landsbyen Mondsee.
Traunsee-Almtal
"Mørkegrønt blækhus", Østrigs dybeste sø med det romantiske Seeschloss Orth. Længere mod vest ligger Almtal.
Hallstätter See
Med udsigt til Dachstein ligger Bad Goisern og Hallstatt ved siden af søen - et af de mest populære fotomotiver internationalt som verdensarv.
Wolfgangsee
Som om den hviler i sig selv - helt uberørt, men bevidst om sin skønhed: Sådan ligger søen indlejret i skov-, eng- og bjerglandskaber.
Alperne i Oberösterreich
Folk, der trives i naturen, elsker denne region: Bjergattraktionerne omfatter skovene i Kalkalpen Nationalpark og bjergene i Pyhrn-Priel.
Byer og steder
Enns
Østrigs ældste by er den første Cittáslow-by: Pause, mangfoldighed og regionalitet har forrang frem for det hektiske og hurtige liv i Enns.
Steyr
En af de ældste byer i Østrig: Grundstenen blev lagt ved sammenløbet af floderne Enns og Steyr i 980 med opførelsen af Schloss Lamberg.
Braunau ved Inn
Midtpunktet i Innviertel-regionen med sin historiske gamle bydel og sit gotiske torv er et mødested for mange cyklister.
Wels
Wels an der Traun har været en hyggelig kulturby siden romertiden. Lederertårnet, byens vartegn, er porten til byhusene i det historiske centrum.
Årstidernes kredsløb
Julemarkederne I Steyr eller på Weinberg Slot, i Mühlviertel og i St. Wolfgang har julemarkederne skabt et navn for sig selv.
"Stille Nacht"-stederne holder sangen, dens anekdoter og legender i live.
Glöcklerløb: Den 5. januar løber Glöckler gennem Salzkammergut iført lyse huer. Schönperchten driver "onde ånder" væk.
Karneval i Ebensee Siden 1604 har farverige parader prydet gaderne i Ebensee am Traunsee i slutningen af februar.
Liebstattsonntag: I Gmunden giver de besøgende hinanden et honningkagehjerte den 30. marts 2025. Denne skik går tilbage til 1641 og er en del af den "Immaterielle Kulturarv".
Alpefestivaler og Almabtriebe: I sensommeren ledsages de farverigt dekorerede køer fra bjergengene.
Kendte personligheder
Opskrifter
Linzer Torte
Det særlige ved Linzer Torte er den såkaldte "Linzer Masse". Den er baseret på, hvad der beviseligt er den ældste kageopskrift i verden. Du kan nemt selv bage den!
Unikke steder at overnatte
Tips til klimabeskyttelse
Naturen hersker i verdensarvsområdet med sin frodige biodiversitet.
Hvad kan vi gøre for at beskytte biodiversiteten?
Respekter naturen. Bliv på de afmærkede stier, og tag dit affald med dig.
Brug bæredygtig mobilitet. Oplev den offentlige transport, eller tag cyklen.
Vis hensyn til vilde dyr. Observer dyrene på sikker afstand.
Bevidst (og økologisk) nydelse. Vælg lokale og bæredygtige fødevarer og produkter.
Beskyt biodiversiteten. Beskyttelse og bevarelse af biodiversitet er afgørende for den økologiske balance.