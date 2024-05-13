Niederösterreichs køkken er lige så mangfoldigt som regionen selv: Abrikoser, vin og valmuer vokser mellem Donau, skove og vinmarker.

De, der sejler op ad eller cykler langs Donau, vil blive overrasket over Wachau: Hvide strande, frugtplantager, vinmarker, idylliske landsbyer og skove med slotte og klostre, så langt øjet rækker. I Wachau værdsætter man abrikossmagen og forarbejder den i manufakturer, restauranter og kroer Waldviertel dufter af urter, krydderier og olier, røde valmuemarker lyser op mellem skovens mørkegrønne farve og karpedammene. Weinviertel og Mostviertel har de produkter, de står for, i deres navne. Mosten fremstilles af pærer, og bønderne er særligt stolte af kornelkirsebærrene, som de kalder "Dirndln". Dette frugtbare landskab er det perfekte sted at bo og nyde livet. Bare lad dig drive med og slå dig ned på kroer og vingårde og tag del i det sociale liv, mens du spiser på vingården eller til kælderfester.

Forbundslandet Niederösterreich er opdelt i seks regioner, hver med sin egen unikke karakter: Waldviertel, Weinviertel, Donau Niederösterreich med Wachau, Mostviertel, Wienerwald og Wiener Alpen.