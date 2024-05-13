Oplev kulinariske glaeder i Niederösterreich!
Nyd det sociale samvær!

Niederösterreichs køkken er lige så mangfoldigt som regionen selv: Abrikoser, vin og valmuer vokser mellem Donau, skove og vinmarker.

De, der sejler op ad eller cykler langs Donau, vil blive overrasket over Wachau: Hvide strande, frugtplantager, vinmarker, idylliske landsbyer og skove med slotte og klostre, så langt øjet rækker. I Wachau værdsætter man abrikossmagen og forarbejder den i manufakturer, restauranter og kroer Waldviertel dufter af urter, krydderier og olier, røde valmuemarker lyser op mellem skovens mørkegrønne farve og karpedammene. Weinviertel og Mostviertel har de produkter, de står for, i deres navne. Mosten fremstilles af pærer, og bønderne er særligt stolte af kornelkirsebærrene, som de kalder "Dirndln". Dette frugtbare landskab er det perfekte sted at bo og nyde livet. Bare lad dig drive med og slå dig ned på kroer og vingårde og tag del i det sociale liv, mens du spiser på vingården eller til kælderfester.

Forbundslandet Niederösterreich er opdelt i seks regioner, hver med sin egen unikke karakter: Waldviertel, Weinviertel, Donau Niederösterreich med Wachau, Mostviertel, Wienerwald og Wiener Alpen.

Gourmettips i regionerne

Wachau

Waldviertel

Weinviertel

Mostviertel

Wiens skove

De wienske alper

Oplev pubkulturen i Niederösterreich!

Alle veje i Niederösterreich fører til kroen. Uanset om det er langs Donau, i vinmarkerne eller i landsbyerne: På et eller andet tidspunkt dukker der grønne, ovale skilte op på husene med ordene "Wirtshauskultur" (krokultur). Nu er det tid til at stoppe for at få en bid mad. Tre ting kendetegner en ægte kro: en værtinde eller vært, et stambord og duften af god mad.

Krokultur langs Donau i Niederösterreich

Med båd eller på cykel til stilfulde kroer på landet. Det er en gourmetrejse til vinmarkerne langs Donau, til fine vine og luftige abrikosknödel - også kaldet Marillenknödel. En rejse fra Nibelungengau, som er på UNESCO's verdensarvsliste. Wachau mellem de blide bakker i Wagram og Tullner Feld til den vilde natur i Donau-Auen Nationalpark.

Krokultur i Waldviertel

Den blomstrende Waldviertel-valmue tiltrækker opmærksomhed i juli med sit farvespil i rødt, hvidt, pink og lilla. Dens søde og velsmagende frø bliver malet eller presset til olie. Kokke elsker den på grund af dens milde og nøddeagtige smag. Der er mange måder at tilberede valmuefrø på: De fyldes i Knödel, Strudel og Teigtaschen, eller pasta vendes i dem. Indbyggerne i Waldviertel er særligt stolte af deres såkaldte Mohnzelten. De har opfundet denne søde delikatesse af regionale produkter, nemlig kartofler og valmuefrø.

Krokultur i Weinviertel

I Weinviertel kan man altid følge vinstokkene: til fods, på cykel eller i traktor gennem vinmarkerne. Det er bemærkelsesværdigt, at en tredjedel af Østrigs vin produceres i denne region af 14.000 vinbønder. I Weinviertel kældergange modnes vinen dybt under jorden og venter på at blive nydt på Heurigen, på Tafeln im Weinviertel og selvfølgelig på kroen. Men det er ikke kun vinstokke, der trives i det store bakkede område nord for Wien mellem floderne Donau, March og Thaya - asparges og græskar finder også vej til kroernes menukort.

Krokultur i Mostviertel

I Mostviertel blomstrer tusindvis af pæretræer i gamle frugtplantager omkring firkantede gårde. Langs Moststraße inviterer kroer og cidertaverner gæsterne til at nyde traditionelle retter og pærecider. De røde kornelkirsebær - de lokale i Mostviertel kalder dem "Dirndln" - bliver forædlet til brandy, saft, syltetøj og chutneys. I syd er landskabet præget af Ötschergräben-kløfterne med deres bizarre klippeformationer og boblende vand samt bjergene omkring Ötscher, Hochkar og Dürrenstein. En frugtagtig og vild region, det er Mostviertel.

Krokultur i Wienerwald og de wienske alper

Wienerwald og de wienske alper inspirerede engang kunstnere til at tage lange gåture og vandreture i landskabet lige uden for byen Wien. Selv i dag kan man tydeligt mærke folks glæde ved at bevæge sig i skoven og i bjergene - på velafmærkede vandre- og cykelstier. Og det er endnu hyggeligere, når der er kroer, der tilbyder mad og drikke: et mødested for behagelige pauser i en afslappet atmosfære.

Kulinariske højdepunkter i Niederösterreich

Køkken og kultur

Musik og vin eller spisning i vinmarken: Lokale og gæster nyder festivaler i Waldviertel, Weinviertel og Mostviertel.

Kulinariske festivaler

Kulinariske temature

Fluffy Knödel, de fineste vine og kældergange med masser af historie: Gæsterne lærer de kulinariske lækkerier at kende på de kuraterede ruter.

Kulinariske rejser

Bo sammen med vinen

Med udsigt til kældergangen eller mellem vinstokkene, stilfuldt moderne eller ferie i en barok læsegård lige ved siden af vinbonden.

Ferie på vingården

Kulinariske vinteroplevelser i Niederösterreich

Hyttebrunch i Mostviertel

Efter de første svingninger i morgentimerne kan du glæde dig til hyttebrunch ved det varmende bål foran og inde i hytten.

Vintersport med hyttebrunch

Madlavningsworkshop i Waldviertel

Den bedste måde at tilberede Waldviertels økologiske karper på er ved at kigge de professionelle kokke over skulderen.

Madlavningskursus i Waldviertel

Spise og sove på en kro

Ud over kulinariske lækkerier tilbyder kroejerne i krokulturen i Niederösterreich også værelser af høj kvalitet og personlig service, så du kan føle dig hjemme.

Ferie på en kro

FAQ

Wachau: Marillenknödel og Wachau-vine

Waldviertel: Bagt karpe, kartoffelknödel, birkesnudler og øl

Weinviertel: Hjortebryst med bagt græskar, Marchfeld-asparges og Grüner Veltliner-vin

Mostviertel: Surbraten med Knödel og pærecider

Wienerwald: Fasanbryst med kastanjefyld og rødvin

Wiener Alperne: Schneebergland svinespecialiteter, æblecider

