Oplev kulinariske glaeder i Niederösterreich!
Nyd det sociale samvær!
De, der sejler op ad eller cykler langs Donau, vil blive overrasket over Wachau: Hvide strande, frugtplantager, vinmarker, idylliske landsbyer og skove med slotte og klostre, så langt øjet rækker. I Wachau værdsætter man abrikossmagen og forarbejder den i manufakturer, restauranter og kroer Waldviertel dufter af urter, krydderier og olier, røde valmuemarker lyser op mellem skovens mørkegrønne farve og karpedammene. Weinviertel og Mostviertel har de produkter, de står for, i deres navne. Mosten fremstilles af pærer, og bønderne er særligt stolte af kornelkirsebærrene, som de kalder "Dirndln". Dette frugtbare landskab er det perfekte sted at bo og nyde livet. Bare lad dig drive med og slå dig ned på kroer og vingårde og tag del i det sociale liv, mens du spiser på vingården eller til kælderfester.
Forbundslandet Niederösterreich er opdelt i seks regioner, hver med sin egen unikke karakter: Waldviertel, Weinviertel, Donau Niederösterreich med Wachau, Mostviertel, Wienerwald og Wiener Alpen.
Gourmettips i regionerne
Alle veje i Niederösterreich fører til kroen. Uanset om det er langs Donau, i vinmarkerne eller i landsbyerne: På et eller andet tidspunkt dukker der grønne, ovale skilte op på husene med ordene "Wirtshauskultur" (krokultur). Nu er det tid til at stoppe for at få en bid mad. Tre ting kendetegner en ægte kro: en værtinde eller vært, et stambord og duften af god mad.
Krokultur langs Donau i Niederösterreich
Med båd eller på cykel til stilfulde kroer på landet. Det er en gourmetrejse til vinmarkerne langs Donau, til fine vine og luftige abrikosknödel - også kaldet Marillenknödel. En rejse fra Nibelungengau, som er på UNESCO's verdensarvsliste. Wachau mellem de blide bakker i Wagram og Tullner Feld til den vilde natur i Donau-Auen Nationalpark.
Kroværterne Manuela og Christian Wildeis serverer Wachaukøkken: Kirchenwirt Weißenkirchen
På Donaus højre bred er Philipp Essls madlavning traditionel, men ikke gammeldags: Landgasthaus Essl, Rührsdorf
Engelfamiliens landevejskro er populær blandt cyklister: Landgasthof "Zur schönen Wienerin", Marbach an der Donau
Krokultur i Waldviertel
Den blomstrende Waldviertel-valmue tiltrækker opmærksomhed i juli med sit farvespil i rødt, hvidt, pink og lilla. Dens søde og velsmagende frø bliver malet eller presset til olie. Kokke elsker den på grund af dens milde og nøddeagtige smag. Der er mange måder at tilberede valmuefrø på: De fyldes i Knödel, Strudel og Teigtaschen, eller pasta vendes i dem. Indbyggerne i Waldviertel er særligt stolte af deres såkaldte Mohnzelten. De har opfundet denne søde delikatesse af regionale produkter, nemlig kartofler og valmuefrø.
Har du lyst til en forret, hovedret eller dessert med birkes? Mohnwirt Neuwiesinger, Sallingberg
Hirsch 28 Wirtshaus sværger til kombinationen af birkes og blommer: HIRSCH28 WIRTShaus & delikatESSEN, Groß Gerungs
Legendarisk: Waldviertel-valmuekage og fremragende ølkultur: Gasthof "Zum Goldenen Löwen", Maria Taferl
Krokultur i Weinviertel
I Weinviertel kan man altid følge vinstokkene: til fods, på cykel eller i traktor gennem vinmarkerne. Det er bemærkelsesværdigt, at en tredjedel af Østrigs vin produceres i denne region af 14.000 vinbønder. I Weinviertel kældergange modnes vinen dybt under jorden og venter på at blive nydt på Heurigen, på Tafeln im Weinviertel og selvfølgelig på kroen. Men det er ikke kun vinstokke, der trives i det store bakkede område nord for Wien mellem floderne Donau, March og Thaya - asparges og græskar finder også vej til kroernes menukort.
Harald og Sonja Pollak serverer Weinviertel-gourmetkøkken: Pollak's Wirtshaus - Der Retzbacherhof, Unterretzbach
Vildtspecialiteter fra deres egen jagt og vin fra den historiske vinkælder: Gasthaus Zum Grünen Baum, Zistersdorf
En populær kro midt i det blidt bølgende Weinviertel: Gasthaus Weiler, Laa an der Thaya
Krokultur i Mostviertel
I Mostviertel blomstrer tusindvis af pæretræer i gamle frugtplantager omkring firkantede gårde. Langs Moststraße inviterer kroer og cidertaverner gæsterne til at nyde traditionelle retter og pærecider. De røde kornelkirsebær - de lokale i Mostviertel kalder dem "Dirndln" - bliver forædlet til brandy, saft, syltetøj og chutneys. I syd er landskabet præget af Ötschergräben-kløfterne med deres bizarre klippeformationer og boblende vand samt bjergene omkring Ötscher, Hochkar og Dürrenstein. En frugtagtig og vild region, det er Mostviertel.
Værten Hermann Froschauer forædler sæsonens produkter til fine retter: Gasthof "Zur Donaubrücke", Ardagger
Ud over stegt vildsvin tilbyder Martin Teufls kro også vegetariske retter: Gasthof Teufl, Purgstall an der Erlauf
Hjemmelavet mad med grøntsager og urter fra værtinden Petra Haselsteiners have: Gasthaus zur Post, Texingtal
Krokultur i Wienerwald og de wienske alper
Wienerwald og de wienske alper inspirerede engang kunstnere til at tage lange gåture og vandreture i landskabet lige uden for byen Wien. Selv i dag kan man tydeligt mærke folks glæde ved at bevæge sig i skoven og i bjergene - på velafmærkede vandre- og cykelstier. Og det er endnu hyggeligere, når der er kroer, der tilbyder mad og drikke: et mødested for behagelige pauser i en afslappet atmosfære.
Vandr, smag og nyd langs den 1. Wiener Wasserleitungsweg: Rolig sti i termalområdet Wienerwald
Hjemmelavet mad, ledsaget af vine fra vingården Thallern: Heiligenkreuz Abbey Inn
En rustik kro fra det 17. århundrede med et kreativt køkken: Wirtshaus Grüner Baum, Kirchberg am Wechsel
Kulinariske højdepunkter i Niederösterreich
Køkken og kultur
Musik og vin eller spisning i vinmarken: Lokale og gæster nyder festivaler i Waldviertel, Weinviertel og Mostviertel.
Kulinariske temature
Fluffy Knödel, de fineste vine og kældergange med masser af historie: Gæsterne lærer de kulinariske lækkerier at kende på de kuraterede ruter.
Kulinariske vinteroplevelser i Niederösterreich
Hyttebrunch i Mostviertel
Efter de første svingninger i morgentimerne kan du glæde dig til hyttebrunch ved det varmende bål foran og inde i hytten.
Madlavningsworkshop i Waldviertel
Den bedste måde at tilberede Waldviertels økologiske karper på er ved at kigge de professionelle kokke over skulderen.