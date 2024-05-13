Nytårsaften i Østrig
Har du nogensinde overvejet at fejre årsskiftet i et andet land?
I Østrig kan du med sikkerhed gå ind i det nye år på en hyggelig, festlig og anderledes måde med Donauwalsen og et glas mousserende vin. Traditioner som vals, uddeling af lykkeamuletter, tinstøbning og afbrænding af røgelse i hus og have er en integreret del af det festlige ritual. Mens tinstøbning giver et glimt af fremtiden, bringer afbrænding af røgelse held og beskyttelse. Skikke og livsglæde kombineres for at skabe en unik start på det nye år - afslappet, meningsfuld og fuld af østrigsk charme.
Disse øjeblikke forener generationer, giver unge og gamle mulighed for at fejre sammen og minder os om, hvordan tradition og en moderne Lebensgefühl går hånd i hånd i Østrig. Det er samspillet mellem velkendte skikke og sprudlende glæde, der gør årsskiftet i Østrig så specielt.
Nytår i byerne
Nytår i forbundslandene
Nytårsaften uden fyrværkeri
Flere og flere mennesker undgår bevidst fyrværkeri og knaldperler ved årsskiftet for at beskytte mennesker, dyr og natur. Kleinwalsertal er en pioner på dette område og har i flere år fejret nytårsaften uden fyrværkeri og i stedet arrangeret en stor friluftsfest.
Dette miljøvenlige alternativ er en stemningsfuld fest, der beskytter naturen og dyrelivet. Det reducerer også forureningen, samtidig med at der skabes nye traditioner, som understreger vigtigheden af fællesskab og bæredygtighed.
Særlige arrangementer nytårsaften
Nytårsruten
Nytårsruten starter den 31. december kl. 14.00 og slutter den 1. januar kl. 02.00. Vals, hitlistehits og fyrværkeri ved midnat inviterer til dans i gaderne.
Operette "Die Fledermaus"
Nytårsaften og 1. januar opfører Wiener Staatsoper og Volksoper Johann Strauss' "Die Fledermaus".
Nordkette nytår på bjerget
Fejr årsskiftet på Nordkette højt over Innsbruck, og nyd den betagende udsigt, det spektakulære fyrværkeri og de fede beats under åben himmel.
Nytårsaften i Hochötz
Fejr nytårsaften i bjergene i Hochötz med en betagende udsigt og fyrværkeri i 2.000 meters højde. Musik, dans og en vinterlig atmosfære ved årsskiftet.
Nytår på Hohe Salve
Betagende panorama, spektakulært fyrværkeri og musik: en unik fest højt oppe i de tyrolske alper.
Nytårsaften på Donau i Linz
Årsskiftet på Donau er en oplevelse: med musik, gallamenu og en særlig udsigt til fyrværkeriet ved midnat.
Nytårsaften på Donau i Wien
Årsskiftet på Donau er en oplevelse: med musik, gallamenu og en særlig udsigt til fyrværkeriet ved midnat.
Nytårskoncert på Festung Hohensalzburg
En festlig atmosfære højt over byen: værker fra Mozart til Strauss ledsager årsskiftet i en historisk ramme.
Aperschnalzer
Aperschnalzer (aper = snefri) kommer til byens centrum med 4 kg tunge og 4 m lange piske for at opretholde den skik, der har været praktiseret siden 1925.
Nytårssvømning i Achensee
Modige sjæle hopper i det iskolde vand til "Feel the frost" ved Achensee, svømmer til nytårsklokken og ringer det nye år ind.
Strålende start på det nye år
Nytårskoncerten i Wiener Musikverein er for mange det første sted, de fejrer nytåret. Selv blandt verdens bedste dirigenter betragtes det som en ære at dirigere den årlige nytårskoncert i Wien. Musikkens by Wien er også hjemsted for et af verdens bedste orkestre, Wiener Philharmoniker. Den "store sal" i Wiener Musikverein er Wiens smukkeste koncertsal og betragtes som et sandt vidunder med hensyn til lyd. Nytårskoncertens kronende finale er den medrivende Radetzky-march, hvor dirigenten leder publikums klapsalver og skaber en særlig munter stemning.
På grund af den store efterspørgsel på billetter til nytårskoncerten udloddes disse udelukkende via Wiener Philharmonikernes hjemmeside i begyndelsen af året. Det garanterer, at gæster fra hele verden har lige stor chance for at vinde koncertbilletter. Tilmeldinger til deltagelse i lodtrækningen indsamles fra januar til februar.
Skikke omkring årsskiftet
Wiener vals
Ved midnat starter østrigerne traditionelt nytåret med en vals - akkompagneret af Johann Strauss' Donauwalzer, som kan høres i gaderne over hele landet.
Lykkeamulet
Nytårsaften giver folk kløvere, grise, skorstensfejere og meget andet som lykkeamuletter for at ønske deres kære held og lykke i det nye år.
Tinstøbning
Flydende tin hældes i vand for at symbolisere det nye år. Figuren siges at indikere held, succes eller begivenheder.
Blystøbning er fortid - med god grund! Det gamle ritual blev forbudt på grund af sundhedsrisikoen. Nu hælder vi tin eller voks i og starter det nye år på en sikker måde - det sjove er der stadig, bare mere bæredygtigt!
Beethovens og Schuberts død markerede begyndelsen på en ny æra i Wiens musikliv, der var præget af Strauss-dynastiet. Johann Strauss komponerede sin første vals i en alder af seks år, og efter at have erstattet sin far som kapelmester fik han også succes uden for Wien. Fra 1863 dirigerede han alle hofballer og indledte en ny æra i wiensk dansehistorie.
Wienervalsen, som blev erklæret for UNESCO-verdensarv i 2017, blev betragtet som usømmelig indtil Wienerkongressen (1815). Det var først med borgerskabet og åbningen af salonerne, at en ny, livlig æra begyndte i Gründerzeit. Takket være Johann Strauss er wienervalsen stadig en del af mange østrigske traditioner og skikke i dag.