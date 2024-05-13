Nytårsaften i Østrig

Byd det nye år velkommen sammen - i takt til en vals, med traditioner og et glas mousserende vin i hånden. En perfekt blanding af skikke og livsglæde.

Har du nogensinde overvejet at fejre årsskiftet i et andet land?

I Østrig kan du med sikkerhed gå ind i det nye år på en hyggelig, festlig og anderledes måde med Donauwalsen og et glas mousserende vin. Traditioner som vals, uddeling af lykkeamuletter, tinstøbning og afbrænding af røgelse i hus og have er en integreret del af det festlige ritual. Mens tinstøbning giver et glimt af fremtiden, bringer afbrænding af røgelse held og beskyttelse. Skikke og livsglæde kombineres for at skabe en unik start på det nye år - afslappet, meningsfuld og fuld af østrigsk charme.

Disse øjeblikke forener generationer, giver unge og gamle mulighed for at fejre sammen og minder os om, hvordan tradition og en moderne Lebensgefühl går hånd i hånd i Østrig. Det er samspillet mellem velkendte skikke og sprudlende glæde, der gør årsskiftet i Østrig så specielt.

Nytår i byerne

Uanset om det er i byen eller til baller, med valse, fyrværkeri eller traditionelle skikke: Her begynder nytåret på en festlig måde. Varme drikke og små lykkeamuletter er lige så meget en del af festlighederne som festlige optrædener for et uforglemmeligt årsskifte.

Bregenz

Eisenstadt

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

St. Pölten

Wien

Nytår i forbundslandene

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

SalzburgerLand

Steiermark

Tyrol

Vorarlberg

Wien

Nytårsaften uden fyrværkeri

Et bæredygtigt årsskifte i Kleinwalsertal

Flere og flere mennesker undgår bevidst fyrværkeri og knaldperler ved årsskiftet for at beskytte mennesker, dyr og natur. Kleinwalsertal er en pioner på dette område og har i flere år fejret nytårsaften uden fyrværkeri og i stedet arrangeret en stor friluftsfest.

Dette miljøvenlige alternativ er en stemningsfuld fest, der beskytter naturen og dyrelivet. Det reducerer også forureningen, samtidig med at der skabes nye traditioner, som understreger vigtigheden af fællesskab og bæredygtighed.

Nytår i Kleinwalsertal

Særlige arrangementer nytårsaften

Nytårsruten

31.12.2024 – 1.1.2025
Wien Centrum, Wien

Nytårsruten starter den 31. december kl. 14.00 og slutter den 1. januar kl. 02.00. Vals, hitlistehits og fyrværkeri ved midnat inviterer til dans i gaderne.

Nytårsruten

Operette "Die Fledermaus"

31.12.2024 – 1.1.2025
Wiener Staatsoper Opernring 2, 1010 Wien

Nytårsaften og 1. januar opfører Wiener Staatsoper og Volksoper Johann Strauss' "Die Fledermaus".

Wiener Staatsoper

Nordkette nytår på bjerget

31.12.2024 – 1.1.2025
Nordkette, 6022 Innsbruck

Fejr årsskiftet på Nordkette højt over Innsbruck, og nyd den betagende udsigt, det spektakulære fyrværkeri og de fede beats under åben himmel.

Nytår på bjerget

Nytårsaften i Hochötz

31.12.2024 – 1.1.2025
Panoramarestaurant Hochötz, 6433 Hochötz

Fejr nytårsaften i bjergene i Hochötz med en betagende udsigt og fyrværkeri i 2.000 meters højde. Musik, dans og en vinterlig atmosfære ved årsskiftet.

Nytårsaften i Hochötz

Nytår på Hohe Salve

31.12.2024 – 1.1.2025
Kitzbühler Alpen, Hohe Salve

Betagende panorama, spektakulært fyrværkeri og musik: en unik fest højt oppe i de tyrolske alper.

Hohe Salve

Nytårsaften på Donau i Linz

31.12.2024 – 1.1.2025
Donaupark beim Kunstmuseum Lentos, 4020 Anlegestelle Wurm & Noé in Linz

Årsskiftet på Donau er en oplevelse: med musik, gallamenu og en særlig udsigt til fyrværkeriet ved midnat.

Donaukrydstogt Wurm&Köck

Nytårsaften på Donau i Wien

31.12.2024 – 1.1.2025
Reichsbrücke am Handelskai, Schiffsstation Wien

Årsskiftet på Donau er en oplevelse: med musik, gallamenu og en særlig udsigt til fyrværkeriet ved midnat.

DDSG Blå Donau

Nytårskoncert på Festung Hohensalzburg

31.12.2024
Festung Hohensalzburg Mönchsberg 34, 5020 Salzburg

En festlig atmosfære højt over byen: værker fra Mozart til Strauss ledsager årsskiftet i en historisk ramme.

Festung Hohensalzburg

Aperschnalzer

1.1.2025
Linzer Landhaus Landhausplatz 1, 4020 Linz

Aperschnalzer (aper = snefri) kommer til byens centrum med 4 kg tunge og 4 m lange piske for at opretholde den skik, der har været praktiseret siden 1925.

Linz

Nytårssvømning i Achensee

31.12.2024
Promenade Pertisau am Achensee, 6213 Pertisau

Modige sjæle hopper i det iskolde vand til "Feel the frost" ved Achensee, svømmer til nytårsklokken og ringer det nye år ind.

Pertisau

Nytårssvømning i Wörthersee

1.1.2025
Bulfon Bad Am Corso 9-11, 9220 Velden am Wörthersee

Springet ned i det 5°C kolde vand symboliserer ny energi i det nye år. Den 50 meter lange bane starter lige foran Villa Bulfon.

Velden

Strålende start på det nye år

Wiener Philharmoniker nytårskoncert

Nytårskoncerten i Wiener Musikverein er for mange det første sted, de fejrer nytåret. Selv blandt verdens bedste dirigenter betragtes det som en ære at dirigere den årlige nytårskoncert i Wien. Musikkens by Wien er også hjemsted for et af verdens bedste orkestre, Wiener Philharmoniker. Den "store sal" i Wiener Musikverein er Wiens smukkeste koncertsal og betragtes som et sandt vidunder med hensyn til lyd. Nytårskoncertens kronende finale er den medrivende Radetzky-march, hvor dirigenten leder publikums klapsalver og skaber en særlig munter stemning.

På grund af den store efterspørgsel på billetter til nytårskoncerten udloddes disse udelukkende via Wiener Philharmonikernes hjemmeside i begyndelsen af året. Det garanterer, at gæster fra hele verden har lige stor chance for at vinde koncertbilletter. Tilmeldinger til deltagelse i lodtrækningen indsamles fra januar til februar.

MusikvereinWiener Philharmoniker

Skikke omkring årsskiftet

I Østrig er årsskiftet præget af skikke som at danse vals, give lykkeamuletter og tinstøbning. Ved midnat spilles Donauwalsen af Johann Strauss, mens afbrænding af røgelse i hus og have sikrer held og lykke i det nye år.

Wiener vals

Ved midnat starter østrigerne traditionelt nytåret med en vals - akkompagneret af Johann Strauss' Donauwalzer, som kan høres i gaderne over hele landet.

Lær at danse vals

Lykkeamulet

Nytårsaften giver folk kløvere, grise, skorstensfejere og meget andet som lykkeamuletter for at ønske deres kære held og lykke i det nye år.

Tinstøbning

Flydende tin hældes i vand for at symbolisere det nye år. Figuren siges at indikere held, succes eller begivenheder.

Rygning

Traditionelt desinficeres hus og have med urter i løbet af røgnætterne. Det driver onde ånder væk og velsigner hjemmet med held og lykke i det kommende år.

Blystøbning er fortid - med god grund! Det gamle ritual blev forbudt på grund af sundhedsrisikoen. Nu hælder vi tin eller voks i og starter det nye år på en sikker måde - det sjove er der stadig, bare mere bæredygtigt!

Wiener vals

Beethovens og Schuberts død markerede begyndelsen på en ny æra i Wiens musikliv, der var præget af Strauss-dynastiet. Johann Strauss komponerede sin første vals i en alder af seks år, og efter at have erstattet sin far som kapelmester fik han også succes uden for Wien. Fra 1863 dirigerede han alle hofballer og indledte en ny æra i wiensk dansehistorie.

Wienervalsen, som blev erklæret for UNESCO-verdensarv i 2017, blev betragtet som usømmelig indtil Wienerkongressen (1815). Det var først med borgerskabet og åbningen af salonerne, at en ny, livlig æra begyndte i Gründerzeit. Takket være Johann Strauss er wienervalsen stadig en del af mange østrigske traditioner og skikke i dag.

UNESCO's verdensarv - wienervalsJohann Strauss' søn

Mad og drikke

Nytårsaften nyder familie og venner i Østrig retter som fondue eller raclette sammen i en hyggelig atmosfære, ledsaget af et glas mousserende vin. Lykkeamuletter af marcipan eller chokolade er et must. De siges at bringe velstand og held i det nye år.

