Nytårsaften i Østrig

Byd det nye år velkommen sammen - i takt til en vals, med traditioner og et glas mousserende vin i hånden. En perfekt blanding af skikke og livsglæde.

Har du nogensinde overvejet at fejre årsskiftet i et andet land?

I Østrig kan du med sikkerhed gå ind i det nye år på en hyggelig, festlig og anderledes måde med Donauwalsen og et glas mousserende vin. Traditioner som vals, uddeling af lykkeamuletter, tinstøbning og afbrænding af røgelse i hus og have er en integreret del af det festlige ritual. Mens tinstøbning giver et glimt af fremtiden, bringer afbrænding af røgelse held og beskyttelse. Skikke og livsglæde kombineres for at skabe en unik start på det nye år - afslappet, meningsfuld og fuld af østrigsk charme.

Disse øjeblikke forener generationer, giver unge og gamle mulighed for at fejre sammen og minder os om, hvordan tradition og en moderne Lebensgefühl går hånd i hånd i Østrig. Det er samspillet mellem velkendte skikke og sprudlende glæde, der gør årsskiftet i Østrig så specielt.