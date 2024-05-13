Glühwein
- Drink
Glühwein, eller gløgg, nydes på de traditionelle julemarkeder eller efter en dag på de østrigske pister i en af hytterne. Se her, hvordan du tilbereder den.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 30 min.
- 8 cups
Trin 1
Kom rødvin og vand i en gryde , og bring det tæt på kogepunktet.
Trin 2
Tilsæt sukker, kanelstænger, appelsiner og nelliker.
Trin 3
Lad det simre i 15 - 20 minutter. Vær forsigtig: Din Glühwein må ikke koge. Smag til og sød yderligere, hvis det er nødvendigt.
Trin 4
Fjern nelliker og kanelstænger, før du serverer den i let forvarmede glas.
Tip: Pynt glassene med en appelsinskive.
Ingredienser
Til Glühwein