Kunst og kultur i Østrig

Østrigs historie og dets kreative personligheder har skabt et væld af kunst, kultur, musik og seværdigheder. Et sandt kultureventyr!

Slotte og borge, klostre og steder på UNESCO's verdensarvsliste, museer og gallerier: Alle disse kulturskatte og tusindvis af seværdigheder i delstaterne venter på at blive opdaget. Østrig, de store komponisters og de verdenskendte værkers land, opfører klassisk musik såvel som moderne musik - i imponerende sale og på festivaler under åben himmel.

Enhver, der ønsker inspiration fra berømte personligheders ideer og værker og lære menneskene bag genialiteterne at kende, har mulighed for at gøre det mange steder i Østrig. Og den kulturelle Lebensgefühl i Østrig kommer til udtryk i skikke, naturelskende traditioner og håndværk. Magien her ligger i en blanding af kreativitet, jordnærhed, håndværk og bæredygtighed af høj kvalitet.

Kulturskatte, musik, kunst og menneskene bag dem

De smukkeste seværdigheder i kultur og natur

Albrecht Dürers "Markhare" er udstillet på Albertina i Wien. Haren kan købes som kunsttryk til hjemmet i museumsbutikken.

Med 24 gyldne malerier af Gustav Klimt er Belvedere i Wien hjemsted for verdens største samling af Gustav Klimt-malerier.

"Saliera" er et saltkar, som blev lavet af den italienske billedhugger og guldsmed Benvenuto Cellini til Frans I af Frankrig fra 1540 til 1543. I dag er "Saliera" udstillet på Kunsthistorisches Museum i Wien.

Verdensudstillingen i Wien fandt sted i 1873 og forvandlede Wien til en kosmopolitisk by. Ingen anden stor begivenhed har haft større indflydelse på Wiens udvikling til en global metropol. I 2023 blev der organiseret adskillige initiativer for at fejre 150-året for verdensudstillingen i Wien i 1873.

Ja, fordelskort giver rabat på museer, byrundture eller offentlig transport. Nogle oplevelser er gratis, mens andre attraktioner giver rabat. Kortene fås på turistinformationerne eller hos de deltagende overnatningssteder.

I 2003 blev Kunsthaus Graz et moderne vartegn for universitetsbyen og stråler med sit kontroversielle ydre såvel som de indre værdier i sine udstillinger. Indbyggerne i Graz kalder det kærligt for "det venlige rumvæsen".

Info om klimabeskyttelse

Monumentbeskyttelse - et synonym for bæredygtighed

Bevarelse af historiske bygninger er et fremragende initiativ i Østrig til klimabeskyttelse. Hvorfor er det sådan?

  • Bevarelse af historiske bygninger kan hjælpe med at spare ressourcer. Eksisterende bygninger bevares, så der ikke skal gennemføres nye byggeprojekter på grønne områder.

  • Monumentbeskyttelse spiller en vigtig sociokulturel rolle ved at bidrage til bevarelsen af historiske bygninger. Det kan styrke den regionale identitet og berige det kulturelle udbud.

  • Mange historiske bygninger blev oprindeligt bygget af naturlige materialer, ofte fra regionen. Under restaureringsarbejdet bestræber man sig på at bruge disse materialer for at bevare bygningernes originalitet.

  • Eksistensen af dyre- og plantearter og deres levesteder kan beskyttes.

Rejs bæredygtigt

