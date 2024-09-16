Kunst og kultur i Østrig

Østrigs historie og dets kreative personligheder har skabt et væld af kunst, kultur, musik og seværdigheder. Et sandt kultureventyr!

Slotte og borge, klostre og steder på UNESCO's verdensarvsliste, museer og gallerier: Alle disse kulturskatte og tusindvis af seværdigheder i delstaterne venter på at blive opdaget. Østrig, de store komponisters og de verdenskendte værkers land, opfører klassisk musik såvel som moderne musik - i imponerende sale og på festivaler under åben himmel.

Enhver, der ønsker inspiration fra berømte personligheders ideer og værker og lære menneskene bag genialiteterne at kende, har mulighed for at gøre det mange steder i Østrig. Og den kulturelle Lebensgefühl i Østrig kommer til udtryk i skikke, naturelskende traditioner og håndværk. Magien her ligger i en blanding af kreativitet, jordnærhed, håndværk og bæredygtighed af høj kvalitet.