Schloss Belvedere i Wien

Barokarkitektur møder kunsthistorie: Belvedere-slottene og -museerne i Wien fascinerer dem, der elsker arkitektur, historie og kunst.

Belvedere er meget mere end bare et "slot" - det er et ensemble af to arkitektoniske mesterværker: Untere Belvedere, som engang var prins Eugens sommerresidens, og Obere Belvedere, som var kendt for sine glitrende baller og receptioner uden for datidens bymure.

Den østrigske general prins Eugen af Savoyen bestilte arkitekten Johann Lukas von Hildebrandt til at bygge en sommerresidens. Den stod færdig i 1723 og afspejlede prinsens politiske og militære magt. I de følgende år fungerede bygningen ikke kun som sommerresidens, men også til ekstravagante officielle repræsentationer, baller og receptioner og til prins Eugenes omfattende kunstsamling.

Efter prins Eugens død købte kejserinde Maria Theresia komplekset og fik ombygget Obere Belvedere til et kulturcenter for de kejserlige samlinger - et af de første offentlige museer i verden.

Mellem kunst og arkitektur

I dag er Belvedere et af Wiens mest berømte vartegn og kombinerer historie med moderne kunst. Obere Belvedere ligger stolt i midten af haven og tilbyder en imponerende udsigt over sin facade fra begge sider. Ud over udstillingerne på Belvedere-museerne kan du også udforske periodens arkitektoniske højdepunkter: fra Sala terrena til den store trappe og Carlone-salen. Untere Belvedere, residens for Prins Eugens bolig og Orangeriet huser nu udstillinger og højdepunkter som Guldkabinettet, Marmorsalen i to etager og Statssalen.

Livlige haver og unikke udsigter

Med sine symmetriske stier og kunstneriske skulpturer indbyder de franske haver til en afslappende spadseretur. Man kan være sikker på at støde på værker af moderne kunstnere, som supplerer den historiske atmosfære på overraskende vis.