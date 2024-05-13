Schloss Belvedere i Wien
Mere end bare et slot

Barokarkitektur møder kunsthistorie: Belvedere-slottene og -museerne i Wien fascinerer dem, der elsker arkitektur, historie og kunst.

Belvedere er meget mere end bare et "slot" - det er et ensemble af to arkitektoniske mesterværker: Untere Belvedere, som engang var prins Eugens sommerresidens, og Obere Belvedere, som var kendt for sine glitrende baller og receptioner uden for datidens bymure.

Den østrigske general prins Eugen af Savoyen bestilte arkitekten Johann Lukas von Hildebrandt til at bygge en sommerresidens. Den stod færdig i 1723 og afspejlede prinsens politiske og militære magt. I de følgende år fungerede bygningen ikke kun som sommerresidens, men også til ekstravagante officielle repræsentationer, baller og receptioner og til prins Eugenes omfattende kunstsamling.

Efter prins Eugens død købte kejserinde Maria Theresia komplekset og fik ombygget Obere Belvedere til et kulturcenter for de kejserlige samlinger - et af de første offentlige museer i verden.

Mellem kunst og arkitektur

I dag er Belvedere et af Wiens mest berømte vartegn og kombinerer historie med moderne kunst. Obere Belvedere ligger stolt i midten af haven og tilbyder en imponerende udsigt over sin facade fra begge sider. Ud over udstillingerne på Belvedere-museerne kan du også udforske periodens arkitektoniske højdepunkter: fra Sala terrena til den store trappe og Carlone-salen. Untere Belvedere, residens for Prins Eugens bolig og Orangeriet huser nu udstillinger og højdepunkter som Guldkabinettet, Marmorsalen i to etager og Statssalen.

Livlige haver og unikke udsigter

Med sine symmetriske stier og kunstneriske skulpturer indbyder de franske haver til en afslappende spadseretur. Man kan være sikker på at støde på værker af moderne kunstnere, som supplerer den historiske atmosfære på overraskende vis.

Fakta om Belvedere-paladset
Beliggenhed:3. Distrikt i Wien
Arkitektonisk stil:Barok
Bygherre:Prins Eugen af Savoyen
Arkitekt:Johann Lucas von Hildebrandt
Opførelse af Untere Belvedere:1712 - 1716
Opførelse af Obere Belvedere:1717 - 1723
Kunst på udstilling:Kunst fra middelalderen til i dag
Museets navn:Österreichische Galerie Belvedere
Nyd panoramaudsigten, den såkaldte Canaletto-udsigt, over det historiske centrum af Wien, som er et sted på UNESCOs verdensarvsliste.

Belvedere-paladset i alle perspektiver

Belvedere: museerne

Belvedere har været et sted for kunst lige fra begyndelsen. Oprindeligt husede det Prins Eugens samlinger, senere blev store dele af den kejserlige samling anbragt her. Åbningen af det moderne galleri i Unteres Belvedere i 1903 banede vejen for den nuværende samling. Den omfatter i dag 18.600 værker fra 900 års kunsthistorie. Højdepunkterne i samlingen omfatter værker fra middelalderen, den østrigske barok og wienerbiedermeier-perioden samt wienerperioden omkring 1900, suppleret med værker af Claude Monet og Vincent van Gogh med fokus på det 20. og 21. århundrede. Oberes Belvedere er også hjemsted for den mest omfattende samling af værker af den østrigske kunstner Gustav Klimt, hvis berømte malerier som "Kysset" og "Judith" tiltrækker besøgende fra hele verden. I Unteres Belvedere er det derimod de midlertidige udstillinger, der er i centrum.

I Belvedere 21 på den anden side af gaden er en moderne udvidelse, som blev åbnet i sin nuværende form i 2011. Den moderne pavillon, der er designet af arkitekten Karl Schwanzer, er et udstillingsvindue for samtidskunst og et mødested for østrigsk og international kunst, film og musik.

Prins Eugens arv: Belvedere i forandring

De fantastiske paladser

Augmented reality-spillet inviterer dig til at gå på opdagelse i den barokke slotshave. Led efter de dyr, der engang levede her, og gør dem klar til fremtiden!

Historie møder teknologi

I Belvederes haver

Slottets have

Efter fransk forbillede løber slotshaverne strengt symmetrisk mellem paladserne: Nyd gåturen og den berømte canaletto-udsigt over Wien.

Slottets have

Kammerhaven

Prins Eugenes tidligere private have på siden af Orangeriet er udsmykket med kærligt designede grønne områder og blomster med en rolig, intim atmosfære.

Kammerhaven

Alpehaven

Her kan besøgende slentre gennem en historisk samling af blomstrende alpine planter. den blev grundlagt i 1803 og er den ældste alpine have i Europa.

Den alpine have

Botanisk Have

Et insidertip til dem, der søger ro: Den botaniske have er et sted for naturbeskyttelse og vildmark på samme tid - og et af de største grønne områder i Wiens centrum.

Botanisk Have

Skulpturhaven i Belvedere 21

Fri kunstnydelse i Belvedere 21: Internationale værker og skulpturer smelter harmonisk ind i arkitekturen - en scene for moderne kreativitet.

Skulpturhaven

FAQ

Oberes Belvedere blev bygget fra 1717 til 1723 og Unteres Belvedere fra 1712 til 1716 efter tegninger af arkitekten Johann Lucas von Hildebrandt.

I løbet af tre århundreder fungerede det som residens for både Prins Eugen af Savoyen og tronarvingen Franz Ferdinand. Det var stedet for glitrende begivenheder, før det blev et af verdens første offentlige museer.

Det berømte maleri af Gustav Klimt "Kysset" befinder sig i Österreichische Galerie Belvedere i Oberes Belvedere.

Canaletto View of Vienna er en udsigt over Wiens indre by fra terrassen i Oberes Belvedere. Udsigten er opkaldt efter den italienske maler Bernardo Bellotto, som malede flere udsigter over Wien fra denne vinkel i det 18. århundrede. Originalen viser Karlskirken, Stephansdom og Salesianerkirken.

Information om klimabeskyttelse

Social og økologisk bæredygtighed

Monumentbeskyttelse tjener den langsigtede bevarelse og udnyttelse af historiske bygninger. Ved at vedligeholde og restaurere dem, herunder slotte, paladser og monumenter, spares der på ressourcer som f.eks. byggematerialer, og man undgår at forsegle jorden med nye bygninger.

På den måde bidrager bevarelsen af værdifulde historiske bygninger på den ene side til klimabeskyttelse og på den anden side til bevarelsen af traditionelt håndværk. Gamle materialer og byggeteknikker kræver trods alt gammel viden og færdigheder.

Tilgængelighed og inddragelse i kunst- og kulturoplevelser styrker den sociale bæredygtighed og sikrer en respektfuld sameksistens.

