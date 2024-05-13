Schloss Belvedere i Wien
Mere end bare et slot
Belvedere er meget mere end bare et "slot" - det er et ensemble af to arkitektoniske mesterværker: Untere Belvedere, som engang var prins Eugens sommerresidens, og Obere Belvedere, som var kendt for sine glitrende baller og receptioner uden for datidens bymure.
Den østrigske general prins Eugen af Savoyen bestilte arkitekten Johann Lukas von Hildebrandt til at bygge en sommerresidens. Den stod færdig i 1723 og afspejlede prinsens politiske og militære magt. I de følgende år fungerede bygningen ikke kun som sommerresidens, men også til ekstravagante officielle repræsentationer, baller og receptioner og til prins Eugenes omfattende kunstsamling.
Efter prins Eugens død købte kejserinde Maria Theresia komplekset og fik ombygget Obere Belvedere til et kulturcenter for de kejserlige samlinger - et af de første offentlige museer i verden.
Mellem kunst og arkitektur
I dag er Belvedere et af Wiens mest berømte vartegn og kombinerer historie med moderne kunst. Obere Belvedere ligger stolt i midten af haven og tilbyder en imponerende udsigt over sin facade fra begge sider. Ud over udstillingerne på Belvedere-museerne kan du også udforske periodens arkitektoniske højdepunkter: fra Sala terrena til den store trappe og Carlone-salen. Untere Belvedere, residens for Prins Eugens bolig og Orangeriet huser nu udstillinger og højdepunkter som Guldkabinettet, Marmorsalen i to etager og Statssalen.
Livlige haver og unikke udsigter
Med sine symmetriske stier og kunstneriske skulpturer indbyder de franske haver til en afslappende spadseretur. Man kan være sikker på at støde på værker af moderne kunstnere, som supplerer den historiske atmosfære på overraskende vis.
Nyd panoramaudsigten, den såkaldte Canaletto-udsigt, over det historiske centrum af Wien, som er et sted på UNESCOs verdensarvsliste.
Belvedere-paladset i alle perspektiver
Belvedere har været et sted for kunst lige fra begyndelsen. Oprindeligt husede det Prins Eugens samlinger, senere blev store dele af den kejserlige samling anbragt her. Åbningen af det moderne galleri i Unteres Belvedere i 1903 banede vejen for den nuværende samling. Den omfatter i dag 18.600 værker fra 900 års kunsthistorie. Højdepunkterne i samlingen omfatter værker fra middelalderen, den østrigske barok og wienerbiedermeier-perioden samt wienerperioden omkring 1900, suppleret med værker af Claude Monet og Vincent van Gogh med fokus på det 20. og 21. århundrede. Oberes Belvedere er også hjemsted for den mest omfattende samling af værker af den østrigske kunstner Gustav Klimt, hvis berømte malerier som "Kysset" og "Judith" tiltrækker besøgende fra hele verden. I Unteres Belvedere er det derimod de midlertidige udstillinger, der er i centrum.
I Belvedere 21 på den anden side af gaden er en moderne udvidelse, som blev åbnet i sin nuværende form i 2011. Den moderne pavillon, der er designet af arkitekten Karl Schwanzer, er et udstillingsvindue for samtidskunst og et mødested for østrigsk og international kunst, film og musik.
Prins Eugens arv: Belvedere i forandring
I Belvederes haver
Slottets have
Efter fransk forbillede løber slotshaverne strengt symmetrisk mellem paladserne: Nyd gåturen og den berømte canaletto-udsigt over Wien.
Kammerhaven
Prins Eugenes tidligere private have på siden af Orangeriet er udsmykket med kærligt designede grønne områder og blomster med en rolig, intim atmosfære.
Alpehaven
Her kan besøgende slentre gennem en historisk samling af blomstrende alpine planter. den blev grundlagt i 1803 og er den ældste alpine have i Europa.
Botanisk Have
Et insidertip til dem, der søger ro: Den botaniske have er et sted for naturbeskyttelse og vildmark på samme tid - og et af de største grønne områder i Wiens centrum.
Restaurant, rooftop-bar og hoteltips omkring Belvedere
Restaurant Stöckl i parken
Nyd traditionelle østrigske retter sammen med innovative øl fra vores eget bryggeri lige ved siden af Belvedere i skyggen af århundredgamle træer.
Salm Bräu bryggeri, destilleri og restaurant
I et 450 år gammelt kloster kan gæsterne smage på husets ølspecialiteter lavet efter traditionelle opskrifter og autentiske wienerretter i den rustikke ølbar.
Aurora Rooftop Bar
Højt over Wien på 16. etage: Aurora Rooftop Bar på Belvedere tiltrækker gæster med nordisk flair, cocktails og en betagende udsigt over byen.
Hotel Andaz Wien am Belvedere
Livsstilshotellet er inspireret af Belvedere-arkitekturen, udstillingerne og Prins Eugens liv. Værelserne har direkte udsigt.
Stemningsfuld adventsromantik: håndværk, mad og punch foran barokslottet.
Information om klimabeskyttelse
Monumentbeskyttelse tjener den langsigtede bevarelse og udnyttelse af historiske bygninger. Ved at vedligeholde og restaurere dem, herunder slotte, paladser og monumenter, spares der på ressourcer som f.eks. byggematerialer, og man undgår at forsegle jorden med nye bygninger.
På den måde bidrager bevarelsen af værdifulde historiske bygninger på den ene side til klimabeskyttelse og på den anden side til bevarelsen af traditionelt håndværk. Gamle materialer og byggeteknikker kræver trods alt gammel viden og færdigheder.
Tilgængelighed og inddragelse i kunst- og kulturoplevelser styrker den sociale bæredygtighed og sikrer en respektfuld sameksistens.