Museer og gallerier i Østrig
Fordyb dig i kunstens verden

Museer og gallerier i Østrig: Oaser af lethed, hvor malerier, skulpturer og moderne værker rører ved sjælen og skaber inspirerende oplevelser.

En rejse gennem kunsthistorien

Museer og gallerier er en vidunderlig måde at udforske et lands rige kultur på. De afslører skjulte historier om mennesker og giver indsigt i fortid og nutid. Det østrigske museums- og gallerilandskab præsenterer sig med en lethed, der fortryller kunstelskere fra hele verden.

Fra det storslåede Museum für angewandte Kunst i Wien til Moderne Kunsthaus i Bregenz - variationen er fascinerende. Museernes og galleriernes sale kombinerer historie med samtidskunst - de er oaser af inspiration og kreativitet, hvor du kan fordybe dig i en verden af æstetik.

En tur til disse kulturskatte giver et indblik i kunstens fortid og nutid - og en følelse af frihed og lethed. Bliv inspireret, få nye perspektiver og nyd forbindelsen til kunst i Østrig.

De mest berømte museer i Østrig

Museum for moderne kunst i Klagenfurt

Kärntens popkunstner Kiki Kogelnik var en del af Roy Lichtenstein og Andy Warhols gruppe.

Museum for moderne kunst

Ars Electronica Center i Linz

Fremtidens museum giver indsigt i digitale computerverdener, teknologier og medier.

Ars Electronica Center

Lentos Kunstmuseum i Linz

Alene den 5.100 m2 store LED-facade ved Donaus bredder er et besøg værd. Udstillingerne endnu mere.

Lentos Kunstmuseum

Schloss Rosenau Freimauermuseum i Zwettl

Slottets design indeholder hemmelig numerisk symbolik, som er typisk for frimureriet.

Frimurermuseet på Schloss Rosenau

Hangar-7 i Salzburg

Imponerende arkitektur, historiske flyvemaskiner, spektakulær kunst parret med øjeblikke af nydelse.

Hangar-7

Fæstningen Hohensalzburg i Salzburg

Den 900 år gamle fæstning er det største fuldstændigt bevarede borgkompleks i Europa og rager højt op over den historiske bymidte.

Fæstningen Hohensalzburg

DomQuartier Salzburg

I 11 sale i den tidligere fyrste-ærkebiskops residens udstiller DomQuartier europæiske malerier fra det 16. til det 19. århundrede.

DomQuartier

Kunsthaus Graz

Futuristisk arkitektur møder moderne kunst: et mesterværk af kreativitet og innovation.

Kunsthaus Graz

Borgen Eggenberg i Graz

Borgen er en arkitektonisk allegori over universet. Ensemblet huser nu et museum.

Borgen Eggenberg

Kristallwelten Swarovski i Wattens

André Heller skabte Kristallwelten i form af en kæmpe til Swarovskis 100-års jubilæum.

Kristallwelten Swarovski

Schloss Ambras i Innsbruck

Verdens første museum præsenterer stadig værdifulde genstande fra ærkehertug Ferdinand II's samling.

Schloss Ambras

Hofburg Innsbruck

Udstillingen "Maximilian1" mindes ridderen og kejseren fra huset Habsburg.

Hofburg Innsbruck

Vorarlberg-museet i Bregenz

Dette prisbelønnede museum fokuserer på arkæologi, historie og folklore.

Vorarlberg Museum

Albertina i Wien

Albertina huser en af de vigtigste samlinger af grafisk kunst. Haren af Albrecht Dürer er berømt.

Albertina

Schloss Schönbrunn i Wien

Statelig pragt, natur og en uforlignelig udsigt - at besøge slottet er at blive forelsket.

Schloss Schönbrunn

MAK i Wien

MAK har specialiseret sig i brugskunst, design, arkitektur og samtidskunst.

MAK

MQ i Wien

Den tidligere k. u. k. Hofstall-bygning er blevet et levende kulturkvarter.

MuseumsQuartier

Kunsthistorisches Museum i Wien

Den imponerende bygning med sit storslåede interiør er den ideelle ramme for verdensberømte malerier.

Kunsthistorisches Museum

Wiener Hofburg

Hofburg er hjemsted for ni museer: en unik samling af stor historie!

Wiener Hofburg

Leopold Museum i Wien

Verdens største Egon Schiele-samling og hundredvis af mesterværker fra den wienske modernisme kan ses her.

Leopold Museum

Heidi Horten-samlingen i Wien

Heidi Horten-samlingen byder på kunstglæde, der viser mangfoldigheden og dybden i det 20. og 21. århundredes modernisme.

Heidi Horten-samlingen

De mest berømte gallerier i Østrig

Landesgalerie Burgenland i Eisenstadt

For alle dem, der kan lide at ændre deres perspektiv. Samtidskunst og moderne kunst er toneangivende her: billedkunst, installationer og mediekunst.

Landesgalerie i Eisenstadt

Landesgalerie i Niederösterreich i Krems

Fra billedkunst til performance og nye mediediscipliner, og museet er også arkitektonisk værd at se.

Landesgalerie i Krems

Mural Harbor Galleri i Linz

Mural Harbor Galleri, et af verdens største udendørs gallerier for gadekunst, ligger i Donau-havnen. Der er over 300 vægmalerier og graffiti at beundre.

Mural Harbor Galleri

Thaddaeus Ropac i Salzburg

Ropac er en af Østrigs mest kendte galleriejere. Han har specialiseret sig i udstillinger af moderne maleri og skulptur og introducerer nye navne til kunstverdenen.

Thaddaeus Ropac

Nikolaus Ruzicska-galleriet i Salzburg

Historiske mure, moderne arkitektur og samtidskunst: Det er, hvad galleriet, der ligger i en tidligere vognsmedje, har til fælles.

Nikolaus Ruzicska

Rudolf Budja-galleriet i Salzburg

Galleriet i Palais Küenburg fokuserer på kunsthistoriske og nutidige metamorfoser fra Andy Warhol til Roy Lichtenstein og Keith Haring.

Rudolf Budja

Salzburg Foundation

Med den to timer lange "Walk of Modern Art" blev der skabt en kunststi, som også omfatter hellige genstande, såsom den romanske korkrypta i Salzburgs første domkirke.

Salzburg Foundation

Nyt galleri Graz

Kunstnere fra det 19. århundrede til i dag, fra klassisk maleri til grafik og fotografi til installationskunst, præsenteres.

Det nye galleri i Graz

Schloss Belvedere i Wien

Det er den centrale scene for kunst fra middelalderen til nutiden og huser verdens største Gustav Klimt-samling med det ikoniske værk "Kysset".

Schloss Belvedere

Fordyb dig i kunstens verden: Museer og gallerier er inspirerende oaser af lethed.

Kunst. Festivaler. Fejringer.

Fester på museet: kunst, musik og kultur i Wien

Pulserende rytmer, eksklusive udstillinger og en medrivende atmosfære, der kombinerer kunst og fest.

Fester på Museum für angewandte Kunst

(young)MAK: Det unge kollektiv planlægger og organiserer workshops, diskussioner, udstillinger og fester, der skaber nye ideer og perspektiver.

(young)MAK

Fester på Kunsthistorisches Museum

En gang om måneden forvandles Kuppelhalle til en cocktailbar: Til lyden af hippe DJ's kan du høre spændende historier om kunstværkerne.

Kunsthistorisches Museum

Frilandsmuseer: livet i gamle dage

Et frilandsmuseum giver et indblik i tidligere tiders livsstil og regionale kulturer: Fordyb dig i autentiske historiske bygninger, og lær alt om traditionelt håndværk og skikke. En vidunderlig blanding af historie og natur.

Museer for børn: spændende opdagelser for alle aldre

Fra videnskab og teknologi, kunst og kultur til historie og samfund: Østrig byder på en bred vifte af museer, som også er interessante for børn. Så lad gå på opdagelse for hele familien!

Petronell Carnuntum

I dag er Carnuntum som en tidslomme til antikken: Husene er trofast rekonstrueret.

Petronell Carnuntum

Schlossmuseum Linz

Det moderne universalmuseum viser naturens, kulturens og teknologiens historie fra livets begyndelse til i dag.

Schlossmuseum Linz

Museet Das goldene Dachl

Udforsk historien om Das goldenes Dachl på en spændende og lærerig måde. Sjov og viden for hele familien!

Museet Das goldene Dachl

Inatura Dornbirn

Interaktive spil og videoprojektioner er en lige så stor del af museet som levende små dyr.

Inatura Dornbirn

ZOOM Børnemuseum

Hvor læring bliver et eventyr: Interaktive udstillinger, kreative workshops og sjov for unge forskere og opdagelsesrejsende.

ZOOM Børnemuseum

Schönbrunn Børnemuseum

Børnemuseet i slottet skildrer den kejserlige families liv - inklusive en kvadrillebane for prinser og prinsesser i forklædning.

Schönbrunns børnemuseum

Haus der Musik

Lydmuseets erklærede mål er at formidle forståelse, fordomsfrihed og begejstring for musik: På en legende måde.

Haus der Musik

Mozarts hus

Dyk ned i Mozarts verden, udforsk hans hjem, og oplev magien i Mozarts musik på en legende måde.

Mozarts hus

Naturhistorisches Museum Wien

Sten, vulkaner, dinosaurer og mange - ofte usædvanlige - dyr: Hvad mere kan et børnehjerte ønske sig?

Naturhistorisk Museum

Technisches Museum

Spændende udstillinger og interaktive stationer vækker teknologiens historie til live. Minen er et særligt højdepunkt.

Technisches Museum
Inklusion på museet: analog og digital tilgængelighed

Inklusion på museer er mere end bare fysisk tilgængelighed. Det handler om at tilrettelægge museumsoplevelsen, så mennesker med handicap kan planlægge og opleve deres museumsbesøg på egen hånd. Det betyder, at indholdet af udstillinger, samlinger og temaer kan opleves gennem flere sanser og informationskanaler. Dette omfatter inkluderende formater til organisering af arrangementer, guidede ture og workshops.

Kunstmuseet Lentos i Linz tilbyder f.eks. guidede ture på tegnsprog. Særlige tekster, der er tilgængelige i analoge og digitale formater, forklarer samlingen i et letforståeligt sprog. Og førerhunde for blinde er tilladt for besøgende med nedsat syn.

Kunsthistorisches Museum i Wien tilbyder kunstrundvisninger for mennesker med syns- eller kognitive funktionsnedsættelser. Guidede taktile ture omsætter inklusion til praksis, og der er også programmer for mennesker med demens og deres ledsagere.

Oplev kunst og kultur på en inkluderende måde

Kunstmuseet Lentos i Linz

Kunsthistorisches Museum Wien

Vorarlberg Museum

Wiens Dommuseum

Keltenmuseum Hallein

Salzburg Museum

Museumsguide

Information om klimabeskyttelse

Social bæredygtighed

Beskyttelse af monumenter er til for at bevare og udnytte historiske bygninger på lang sigt. Ved at vedligeholde og restaurere dem, herunder borge og slotte, spares der på ressourcer som byggematerialer, og man undgår at forsegle jorden med nye bygninger.

På den måde bidrager bevarelsen af værdifulde historiske bygninger på den ene side til klimabeskyttelse og på den anden side til bevarelsen af traditionelt håndværk. Gamle materialer og byggeteknikker kræver trods alt gammel viden og færdigheder.

Med tilgængelighed og inklusion i kunst- og kulturoplevelser er social bæredygtighed styrkes, og respektfuld sameksistens understreges.

FAQ

Østrig har en lang række museer med udstillinger af internationalt anerkendte kunstnere. De mest kendte er bl.a:

  • Albertina, Wien

  • Schloss Schönbrunn, Wien

  • Ars Electronica Center, Linz

  • Kunsthistorisches Museum, Wien

  • Museum Belvedere, Wien

  • Schloss Ambras, Tyrol

  • Admont benediktinerkloster, Steiermark

  • Kunsthaus Bregenz, Vorarlberg

Her er det især lykkedes at gøre kunstens og historiens verden spiselig for børn:

  • Haus der Musik, Wien

  • Carnuntum, Niederösterreich

  • Technisches Museum, Wien

  • Inatura Dornbirn, Vorarlberg

  • Naturhistorisches Museum, Wien

  • Slotte og borge i Østrig

Hvis du vil beundre Klimts værker i Østrig, kan du også se noget af den fineste arkitektur - uanset om det er det moderne Leopold Museum, Wiener Secession eller de kejserlige haller i Oberes Belvedere. Klimt-villaen i Wien-Hietzing, hvis havehus maleren brugte som atelier og værksted i sin sidste kreative periode, er en særlig perle.

Belvedere huser den mest omfattende samling af værker af den østrigske kunstner Gustav Klimt hvis berømte malerier som "Kysset" og "Judith" tiltrækker besøgende fra hele verden.

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig