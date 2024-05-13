Museer og gallerier i Østrig
Fordyb dig i kunstens verden
En rejse gennem kunsthistorien
Museer og gallerier er en vidunderlig måde at udforske et lands rige kultur på. De afslører skjulte historier om mennesker og giver indsigt i fortid og nutid. Det østrigske museums- og gallerilandskab præsenterer sig med en lethed, der fortryller kunstelskere fra hele verden.
Fra det storslåede Museum für angewandte Kunst i Wien til Moderne Kunsthaus i Bregenz - variationen er fascinerende. Museernes og galleriernes sale kombinerer historie med samtidskunst - de er oaser af inspiration og kreativitet, hvor du kan fordybe dig i en verden af æstetik.
En tur til disse kulturskatte giver et indblik i kunstens fortid og nutid - og en følelse af frihed og lethed. Bliv inspireret, få nye perspektiver og nyd forbindelsen til kunst i Østrig.
De mest berømte museer i Østrig
Museum for moderne kunst i Klagenfurt
Kärntens popkunstner Kiki Kogelnik var en del af Roy Lichtenstein og Andy Warhols gruppe.
Ars Electronica Center i Linz
Fremtidens museum giver indsigt i digitale computerverdener, teknologier og medier.
Lentos Kunstmuseum i Linz
Alene den 5.100 m2 store LED-facade ved Donaus bredder er et besøg værd. Udstillingerne endnu mere.
Schloss Rosenau Freimauermuseum i Zwettl
Slottets design indeholder hemmelig numerisk symbolik, som er typisk for frimureriet.
Hangar-7 i Salzburg
Imponerende arkitektur, historiske flyvemaskiner, spektakulær kunst parret med øjeblikke af nydelse.
Fæstningen Hohensalzburg i Salzburg
Den 900 år gamle fæstning er det største fuldstændigt bevarede borgkompleks i Europa og rager højt op over den historiske bymidte.
DomQuartier Salzburg
I 11 sale i den tidligere fyrste-ærkebiskops residens udstiller DomQuartier europæiske malerier fra det 16. til det 19. århundrede.
Kunsthaus Graz
Futuristisk arkitektur møder moderne kunst: et mesterværk af kreativitet og innovation.
Borgen Eggenberg i Graz
Borgen er en arkitektonisk allegori over universet. Ensemblet huser nu et museum.
Kristallwelten Swarovski i Wattens
André Heller skabte Kristallwelten i form af en kæmpe til Swarovskis 100-års jubilæum.
Schloss Ambras i Innsbruck
Verdens første museum præsenterer stadig værdifulde genstande fra ærkehertug Ferdinand II's samling.
Albertina i Wien
Albertina huser en af de vigtigste samlinger af grafisk kunst. Haren af Albrecht Dürer er berømt.
Schloss Schönbrunn i Wien
Statelig pragt, natur og en uforlignelig udsigt - at besøge slottet er at blive forelsket.
Kunsthistorisches Museum i Wien
Den imponerende bygning med sit storslåede interiør er den ideelle ramme for verdensberømte malerier.
Leopold Museum i Wien
Verdens største Egon Schiele-samling og hundredvis af mesterværker fra den wienske modernisme kan ses her.
De mest berømte gallerier i Østrig
Landesgalerie Burgenland i Eisenstadt
For alle dem, der kan lide at ændre deres perspektiv. Samtidskunst og moderne kunst er toneangivende her: billedkunst, installationer og mediekunst.
Landesgalerie i Niederösterreich i Krems
Fra billedkunst til performance og nye mediediscipliner, og museet er også arkitektonisk værd at se.
Mural Harbor Galleri i Linz
Mural Harbor Galleri, et af verdens største udendørs gallerier for gadekunst, ligger i Donau-havnen. Der er over 300 vægmalerier og graffiti at beundre.
Thaddaeus Ropac i Salzburg
Ropac er en af Østrigs mest kendte galleriejere. Han har specialiseret sig i udstillinger af moderne maleri og skulptur og introducerer nye navne til kunstverdenen.
Nikolaus Ruzicska-galleriet i Salzburg
Historiske mure, moderne arkitektur og samtidskunst: Det er, hvad galleriet, der ligger i en tidligere vognsmedje, har til fælles.
Rudolf Budja-galleriet i Salzburg
Galleriet i Palais Küenburg fokuserer på kunsthistoriske og nutidige metamorfoser fra Andy Warhol til Roy Lichtenstein og Keith Haring.
Salzburg Foundation
Med den to timer lange "Walk of Modern Art" blev der skabt en kunststi, som også omfatter hellige genstande, såsom den romanske korkrypta i Salzburgs første domkirke.
Nyt galleri Graz
Kunstnere fra det 19. århundrede til i dag, fra klassisk maleri til grafik og fotografi til installationskunst, præsenteres.
Fordyb dig i kunstens verden: Museer og gallerier er inspirerende oaser af lethed.
Fester på museet: kunst, musik og kultur i Wien
Fester på Museum für angewandte Kunst
(young)MAK: Det unge kollektiv planlægger og organiserer workshops, diskussioner, udstillinger og fester, der skaber nye ideer og perspektiver.
Frilandsmuseer: livet i gamle dage
Museer for børn: spændende opdagelser for alle aldre
Petronell Carnuntum
I dag er Carnuntum som en tidslomme til antikken: Husene er trofast rekonstrueret.
Schlossmuseum Linz
Det moderne universalmuseum viser naturens, kulturens og teknologiens historie fra livets begyndelse til i dag.
Museet Das goldene Dachl
Udforsk historien om Das goldenes Dachl på en spændende og lærerig måde. Sjov og viden for hele familien!
Inatura Dornbirn
Interaktive spil og videoprojektioner er en lige så stor del af museet som levende små dyr.
ZOOM Børnemuseum
Hvor læring bliver et eventyr: Interaktive udstillinger, kreative workshops og sjov for unge forskere og opdagelsesrejsende.
Schönbrunn Børnemuseum
Børnemuseet i slottet skildrer den kejserlige families liv - inklusive en kvadrillebane for prinser og prinsesser i forklædning.
Haus der Musik
Lydmuseets erklærede mål er at formidle forståelse, fordomsfrihed og begejstring for musik: På en legende måde.
Mozarts hus
Dyk ned i Mozarts verden, udforsk hans hjem, og oplev magien i Mozarts musik på en legende måde.
Naturhistorisches Museum Wien
Sten, vulkaner, dinosaurer og mange - ofte usædvanlige - dyr: Hvad mere kan et børnehjerte ønske sig?
Inklusion på museer er mere end bare fysisk tilgængelighed. Det handler om at tilrettelægge museumsoplevelsen, så mennesker med handicap kan planlægge og opleve deres museumsbesøg på egen hånd. Det betyder, at indholdet af udstillinger, samlinger og temaer kan opleves gennem flere sanser og informationskanaler. Dette omfatter inkluderende formater til organisering af arrangementer, guidede ture og workshops.
Kunstmuseet Lentos i Linz tilbyder f.eks. guidede ture på tegnsprog. Særlige tekster, der er tilgængelige i analoge og digitale formater, forklarer samlingen i et letforståeligt sprog. Og førerhunde for blinde er tilladt for besøgende med nedsat syn.
Kunsthistorisches Museum i Wien tilbyder kunstrundvisninger for mennesker med syns- eller kognitive funktionsnedsættelser. Guidede taktile ture omsætter inklusion til praksis, og der er også programmer for mennesker med demens og deres ledsagere.
Oplev kunst og kultur på en inkluderende måde
Information om klimabeskyttelse
Beskyttelse af monumenter er til for at bevare og udnytte historiske bygninger på lang sigt. Ved at vedligeholde og restaurere dem, herunder borge og slotte, spares der på ressourcer som byggematerialer, og man undgår at forsegle jorden med nye bygninger.
På den måde bidrager bevarelsen af værdifulde historiske bygninger på den ene side til klimabeskyttelse og på den anden side til bevarelsen af traditionelt håndværk. Gamle materialer og byggeteknikker kræver trods alt gammel viden og færdigheder.
Med tilgængelighed og inklusion i kunst- og kulturoplevelser er social bæredygtighed styrkes, og respektfuld sameksistens understreges.