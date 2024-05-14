Entlang der Strecken begeistern Natur, Städte, gemütliche Unterkünfte und historische Sehenswürdigkeiten. Und immer im Rucksack: das Gefühl von Leichtigkeit.

Genussradfahren in Österreich macht es möglich, das Lebensgefühl Österreichs mit allen Sinnen zu spüren: frei, voller Lebensfreude und Neugierde, was der Tag wohl bringen mag. Die Leichtigkeit ist dabei eine stetige Begleiterin entlang der Strecken. Im eigenen Tempo geht es durch liebliche Dörfer, vorbei an historischen Sehenswürdigkeiten. Die prächtigen Schlösser und Kirchen erzählen Geschichten von längst vergangenen Zeiten. Und auch die Natur bietet einmalige Schauspiele: Ihr radelt gemütlich entlang von Flüssen, umrundet die glasklaren Seen und staunt über die Vielseitigkeit der Landschaften. Die zahlreichen gut ausgebauten und beschilderten Radwege lassen euch die Herausforderung selbst wählen – von sanft bis sportlich.

Beim Genussradfahren in Österreich wird man schnell Teil der Lebensfreude, zu der die Herzlichkeit der Gastgeber:innen einlädt. Wenn die Zeit für eine Pause gekommen ist, wird bei Köstlichkeiten, einem kühlen Getränk und dem Ausblick auf die Weinberge rasch deutlich: Österreich hat einfach Spaß am Genießen.