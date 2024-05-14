Launchkampagne Lebensgefühl Österreich - Sujet Genussrad

Genussradfahren in Österreich
Der (Rad-)Weg ist das Ziel

Entlang der Strecken begeistern Natur, Städte, gemütliche Unterkünfte und historische Sehenswürdigkeiten. Und immer im Rucksack: das Gefühl von Leichtigkeit.

Genussradfahren in Österreich macht es möglich, das Lebensgefühl Österreichs mit allen Sinnen zu spüren: frei, voller Lebensfreude und Neugierde, was der Tag wohl bringen mag. Die Leichtigkeit ist dabei eine stetige Begleiterin entlang der Strecken. Im eigenen Tempo geht es durch liebliche Dörfer, vorbei an historischen Sehenswürdigkeiten. Die prächtigen Schlösser und Kirchen erzählen Geschichten von längst vergangenen Zeiten. Und auch die Natur bietet einmalige Schauspiele: Ihr radelt gemütlich entlang von Flüssen, umrundet die glasklaren Seen und staunt über die Vielseitigkeit der Landschaften. Die zahlreichen gut ausgebauten und beschilderten Radwege lassen euch die Herausforderung selbst wählen – von sanft bis sportlich.  

Beim Genussradfahren in Österreich wird man schnell Teil der Lebensfreude, zu der die Herzlichkeit der Gastgeber:innen einlädt. Wenn die Zeit für eine Pause gekommen ist, wird bei Köstlichkeiten, einem kühlen Getränk und dem Ausblick auf die Weinberge rasch deutlich: Österreich hat einfach Spaß am Genießen.  

Klimaschutz-Tipps

Wie schonen wir Umwelt und Klima?

Mit dem Fahrrad habt ihr euch bereits für Nachhaltigkeit entschieden. Fünf Tipps, wie ihr auf eurer Radtour noch mehr für die Umwelt und das Klima tun könnt: 

  • Die Natur respektieren. Auf markierten Wegen bleiben und den Müll mitnehmen. 

  • Tiere nur aus der Entfernung beobachten. Dazu gilt auch, Fische und Wasservögel nicht zu füttern. Essensreste können den Tieren schaden. 

  • Nur die freigegebenen Uferflächen zum Baden nutzen. So bleiben brütende Tiere am Ufer ungestört. 

  • Viel Trinken – aber richtig. Nehmt auf eure Tour eine wiederbefüllbare Trinkflasche mit. Österreich hat ausgezeichnetes Leitungswasser.  

  • Begeistert Kinder für die Natur. Was die Kleinen kennen, werden sie auch wertschätzen.

FAQs

Auf manchen Trails in Österreich können Geschwindigkeitsbegrenzungen vorgegeben sein. Achtet also auf die lokalen Vorschriften und die Trailbeschilderungen vor Ort. Um euren Radurlaub in Österreich richtig genießen zu können, passt eure Geschwindigkeit generell eurem Können, der Sicht und dem Gelände an.  

Ihr wollt in den Städten mit dem Fahrrad unterwegs sein? Viele österreichische Orte verfügen über ein sehr gut ausgebautes und beschildertes Radnetz. Hier hängt die Geschwindigkeitsbegrenzung für Radfahrer:innen von der örtlichen Verkehrsregelung ab. Achtet darauf, dass ihr eure Geschwindigkeit zudem an die jeweilige Verkehrssituation anpasst.  

Wenn ihr mit dem Fahrrad in Österreich unterwegs seid, sind 0,8 Promille erlaubt. Eure Sicherheit und die anderer gehen vor! 

Ihr dürft euren Hund auf dem Fahrrad in Österreich mitnehmen. Allerdings sollte dann sichergestellt werden, dass eurem vierbeinigen Freund nichts passieren kann – etwa durch einen geeigneten Hundeanhänger oder einen dafür geeigneten Transportkorb. Bitte lasst den Hund nicht während der Fahrt an der Leine mitlaufen!

Kinder bis 12 Jahre müssen beim Radfahren in Österreich einen Helm tragen. Ab 12 Jahre besteht in Österreich keine allgemeine Helmpflicht für Radfahrer:innen – jedoch wird das Tragen eines Helms aus Sicherheitsgründen empfohlen. Ihr könnt euch einen Helm bei den Radverleihen ausborgen.

Ihr dürft euer Fahrrad an allen öffentlichen Plätzen abstellen. Achtet darauf, dass alle Wege freibleiben und das Fahrrad nicht umfallen kann. In vielen Städten, Orten, bei Gasthäusern und Hotels findet ihr spezielle Fahrradabstellplätze – oft auch inklusive Ladestationen für euer E-Bike.

Ja, in Österreich dürft ihr grundsätzlich nebeneinander fahren, sofern es der Radweg, die Straße und die aktuellen Gegebenheiten zulassen.

Beim Radfahren steht natürlich der Spaß im Vordergrund, aber eure Sicherheit und die anderer gehen vor. Daher muss euer Fahrrad den österreichischen Verkehrsbestimmungen entsprechen. Das bedeutet:  

  • Die beiden Bremsen eures Fahrrads müssen funktionieren. 

  • Ihr braucht vorne eine Beleuchtung und ein rotes Rücklicht, wenn ihr nachts unterwegs seid. 

  • Euer Fahrrad muss mit gelben Reflektoren an den Reifen ausgestattet sein. 

  • Ihr benötigt eine Klingel. 

Wenn ihr euch ein Fahrrad in Österreich ausborgt, könnt ihr sicher sein, dass es gut gewartet ist und den Vorgaben entspricht.

