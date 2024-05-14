Winterurlaub in Österreich ist eine bunte Vielfalt: Alle neun Bundesländer bieten unterschiedliche Angebote – von Skifahren bis Winterwandern, von Wellness bis Kultur.

Winterurlaub in Österreich entfaltet sich in allen neun Bundesländern als bunte Mischung aus Skifahren, Winteraktivitäten, Kultur und Wellness. Tirol, Vorarlberg und das SalzburgerLand bieten familienfreundliche Skigebiete, Snowboardparks, Schneeschuhwanderungen und Panoramablicke. Die Steiermark und das Burgenland sind reich bestückt mit entspannenden Thermen, Spa-Hotels und regionaler Kulinarik. Kärnten, Niederösterreich und Oberösterreich sind die richtigen Regionen zum Langlaufen, Eislaufen und sanften Winterwandern. Wien, Graz oder das SalzburgerLand verbinden städtisches Flair mit kulturellen Highlights, Schlössern und Museen.

Ob Familienurlaub, Abenteuer mit Freund:innen oder ruhiger, erholsamer Rückzug – die Bundesländer in Österreich zeigen im Winter ihre ganze Vielfalt. Nachhaltige Mobilität, umweltfreundliche Unterkünfte und regionale Genüsse machen den Aufenthalt gleichermaßen bewusst und authentisch.