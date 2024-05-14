Vom klassischen Gasthaus bis zum herausragenden Gourmetrestaurant: Es folgt ein Streifzug durch die besten kulinarischen Adressen im Burgenland.

Haubenküche im Burgenland

Zur Exzellenz gebrachte Einfachheit, die nach dem Boden, den Wurzeln und dem Herzblut der teilweise hochdekorierten Köch:innen schmeckt. Und auch ein wenig auf die Zukunft verweist.

Die Naturlandschaften des Burgenlandes lassen den Puls langsamer werden, gleichzeitig öffnen sie das Herz. Etwas raschelt im Schilf, die Sonne spiegelt sich auf der Wasseroberfläche des Neusiedler Sees. Da, ein Storch! Direkt am Wasser oder aber mitten in der Natur seid ihr auch dem Herzen des Burgenlands ganz nah. An diesen besonderen Orten dann auch noch Lokal-Saisonales zu schmecken, ist ein Erlebnis für sich.

Das „echte“ Burgenland findet ihr verlässlich in den zahlreichen Wirtshäusern, die hier teilweise seit Generationen allerbeste Hausmannskost auf die Teller bringen. Diese kommt keineswegs nur klassisch daher, sondern auch modern – man geht mit der Zeit. Aber ohne zu übertreiben. Schließlich muss es sich echt anfühlen, ehrlich. So wie die Gastgeber:innen, die die Wirtshäuser zu den sozialen Orten machen, die sie seit jeher sind.