Die besten Restaurants in Oberösterreich
Die Crème de la Crème der oberösterreichischen Gastronomie kann sich sehen lassen
Eine beachtliche Anzahl an Top-Restaurants mit Hauben und Sternen ist hier zuhause. Die Küche ist hochkreativ bis bodenständig und darauf bedacht, das Beste aus der Region, die landschaftlich zu den schönsten des Landes zählt, auf meisterhafte Art und Weise zu veredeln. Da geht euch das Herz auf, versprochen.
Attersee, Traunsee, Hallstätter See
Das sind nur drei der über 70 Seen im Salzkammergut, an denen sich auch eine lebendige Gastronomie befindet, die nicht nur frischen Fisch veredelt. Die Ausblicke auf Wasser und Berge sind unbeschreiblich! Aber auch versteckt in der Natur und in lauschigen Innenhöfen finden sich ganz exquisite kulinarische Kleinode, die ihr Handwerk verstehen und zu überraschen wissen.
„Hock di her!“ Das ist oft die freundliche Aufforderung, mit der die oberösterreichischen Wirt:innen ihre Gäste empfangen. Gesellig geht es zu in den Gasthäusern, die Lebenslust des Bundeslandes ist hier besonders spürbar. Zu essen gibt es feinste Hausmannskost mit Tradition, wobei Neues nicht fehlt. Schließlich spiegelt das Wirtshaus auch immer die Gegenwart wider. Lasst es euch schmecken!
Top-Restaurants in Oberösterreich
Dass progressiv und bodenständig keine Gegensätze sind, beweist Philip Rachinger im Mühltalhof mit unkonventionellem Charme und nicht immer mit Speisekarte. Ganz große Küche!
Französisch inspiriert sind die Gerichte, die Max Schellerer im Tanglberg auftischt, wo sie mit den zeitgenössischen Kunstwerken in der Galerie konkurrieren: ein Ort für Feingeister.
In Das Verdi in Linz kochen Vater und Sohn gemeinsam auf, die edle Küche befindet sich im Grenzgebiet von regional und mediterran. Zu empfehlen: die Fischgerichte.
In ähnlicher Konstellation, nämlich als Mutter-Sohn-Gespann, wird in der zauberhaften Waldschänke „Seelenessen mit den besten Produkten der Region“ an die Tische gereicht, die sommers im Bilderbuchgarten stehen.
„Ganz entspannte Haubenküche“ mit regional-saisonalem Fokus und internationalen Akzenten gibt’s bei Lukas Kienbauer: „Man soll sich fühlen wie bei Freunden zuhause“.
Spitzenrestaurants in Oberösterreich
Spektakulär ist das neue Designlokal von Lukas Kapeller und Michael Schlöglhofer in Steyr, ein „Atelier für Kunst und Küche“ – zweitere ist spannend, ehrlich, raffiniert.
Das Holzpoldl in Lichtenberg versteht sich als „kulinarische Gratwanderung zwischen Landgasthaus und Gourmetrestaurant“, die Küche von Manuel Grabner ist immer unverschnörkelt.
Chichi ist auch nicht Sache im Kammer5, das sich in einem alten Bauernhof im Innviertel eingerichtet hat. Das Team serviert eine Symbiose aus heimischer und französischer Küche.
„Bodenständige Experimente und Ungehorsam“ ist das Versprechen bei Rossbarth in Linz; es geht puristisch zu, die Atmosphäre ist leger.
Eine kulinarische Institution ist der Gasthof Rahofer in Kronstorf, gekocht wird mit dem Besten vom Einfachen aus der Region – auch in der neuen Besetzung.
Der Göttfried in Linz ist mindestens genauso etabliert, er steht für ehrliche Wirtshausküche mit internationalen Einflüssen.
Restaurants mit besonderem Ambiente in Oberösterreich
Der zauberhafte Garten mit Blick auf den Attersee wäre Grund genug, im Bräu einzukehren – dass auch die traditionelle Küche mit frischem Fisch aus dem See begeistert, ist ein Doppel-Jackpot.
Das Bootshaus am Traunsee ist weit über die Grenzen des Salzkammerguts hinaus bekannt, Lukas Nagl ist ein Virtuose der Fischküche, kann aber auch Fleisch – meisterhaft.
Neu ist die Beletage mit offener Küche im Hotel Post in Traunkirchen, wo „Soulkitchen zum Teilen“ auf den Tisch kommt; bei Fernblick auf die Bergwelt ergänzt sie die lebendige Wirtshausküche in der Poststube 1327.
Exzellente „Nature-based Cuisine“ gibt es im Restaurant Rau am Rande der Kalkalpen, wo die Natur noch schön wild ist. Ein Erlebnis!
Gediegener ist die Atmosphäre auf Poll’s Kaiserterrasse des berühmten Weißen Rössls am Wolfgangsee. Manche Ingredienzien kommen aus der eigenen Produktion, der Blick auf den See ist fabelhaft.
Restaurants mit besonderem Ausblick in Oberösterreich
Das Bergergut liegt in Afiesl, einem kleinen Ort im Mühlviertel. Die regionale, handwerklich präzise Küche ist so exquisit, dass Menschen von weit her anreisen. Highlight: das selbst gebackene Brot.
Im idyllischen Landhaus zu Appesbach werden in elegantem Flair heimische Klassiker und fast vergessene Gerichte aufgetischt, der Wolfgangsee bildet die optische Kulisse.
Direkt am Mondsee ist das Restaurant Lackner gelegen, frischen Fisch aus dem See gibt’s hier genauso wie Wild und traditionelle Backwaren aus der Region.
Ein besonderes Erlebnis ist die Einkehr im Siriuskogl in Bad Ischl, wo Christoph „Krauli“ Held mit einem engagierten, jungen Team kreative bis unkonventionelle Regionalküche mit grandiosem Blick über das Salzkammergut auf die Tische bringt.
Zur Therme Geinberg gehört das Geinberg5, das Restaurant liegt am Seerosenteich und fokussiert auf beste Ingredienzien aus der Region.
Gasthäuser in Oberösterreich
Im Schloss Hochhaus in Vorchdorf gibt es ein feinsinnig eingerichtetes Gasthaus mit einer Wirtshausküche, wie sie sein soll: Solide, bodenständig, handwerklich top.
Der Steegwirt in Bad Goisern ist eine Institution am Hallstättersee, serviert wird Klassisches mit modernen Akzenten (auch Innereien), verarbeitet wird „from nose to tail“.
Der Kirchenwirt Diersbach interpretiert Traditionelles auch mal zeitgemäß und durchaus kreativ, mit Aromen und Texturen wird meisterhaft gespielt.
Unkomplizierte, puristische Gerichte bietet der Wirt z’Kraxenberg in Kirchheim, die saisonal ausgerichtete Karte wechselt monatlich.
Im Mühlviertel hat sich der Keplingerwirt einen Namen gemacht – seit über 30 Jahren zieht er Menschen an, die eine bodenständige und anspruchsvolle Küche mögen. Probieren solltet ihr die Grammeltascherl mit Kraut.
Wirtshäuser in Oberösterreich
Im Goldenen Hirschen in Gmunden vollführt Neo-Küchenchef Christoph Parzer den kulinarischen Spagat zwischen traditioneller Wirtshausküche und Fine-Dining – u.a. mit Fischen aus dem Traunsee und saftigen Steaks.
Wer eine unverfälschte, bodenständige Jahreszeitenküche mit innovativen Akzenten mag, sollte in der Schmiede im kleinen Ort Pfaffing einkehren; die Gerichte wissen zu überraschen.
Exklusivität und Tradition finden auch in der Moser Alm in Mönchdorf wunderbar zusammen: „Wir setzen auf spannende Gerichte, die zum Nachdenken anregen.“.
In der gemütlichen Stuben im Bergpfeffer (Vorderstoder) werden Speisen mit engem Bezug zur Region kredenzt, die Weinbegleitung ist großartig.
Das Restaurant Rahofer in Steyr wiederum, ein kulinarischer Fixpunkt seit fast 40 Jahren, bietet mediterran inspirierte Kost, der idyllische Innenhof fühlt sich nach Dolce Vita an.